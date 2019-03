DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerinin yargılandığı davada dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Şubesi görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün'ün tahliye edilmesine karar verildi. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 14'ü firari olmak üzere 85 sanıklı davada, tutuklu sanıklar eski İstanbul jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün'ün tahliyesine karar verildi. Mahkeme, her iki sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına da karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan Ramazan Akyürek, Ercan Gün, Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ev hapsinde bulunan sanık Ali Öz ve tutuksuz sanıklardan Murat Bayrak, Adem Sarıgöl ve Reşat Altay da duruşma salonunda hazır bulundu.

ARA KARAR AÇIKLANDI: 2 TAHLİYE Mahkeme Başkanı Emre Efe Şimşek ara kararlarını açıkladı. Mahkeme heyeti, "Kasten adam öldürme" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklu bulunan sanık Muharrem Demirkale'nin Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 20 Temmuz 2016 tarihinden beri tutuklu bulunduğunu belirterek olağan tutukluluk süresinin bu aşamadan sonra uzatılmasında zorunlu bir hal olmadığı kanaatiyle bu davadan tahliyesine karar verdi. Heyet, "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan tutuklu bulunan gazeteci Ercan Gün'ün, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 2 Kasım 2017'den bu yana tutuklu olduğunu, bu davadan tutukluluk süresinin uzatılmasında zorunlu bir halin bulunmaması nedeniyle tahliyesine hükmetti. Heyet, her iki sanık hakkında eğer diğer dosyalarından tahliye edilmeleri halinde yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Sultangazi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "En gerçek anket, en doğru anket seçim sandığından çıkan ankettir" dedi. Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi'de STK temsilcileriyle bir araya geldi. Programa Cumhur İttifakı Sultangazi Belediye Başkanı adayı Abdurrahman Dursun da katıldı. Yıldırım buradaki programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin servisçiler odasının kendisine yaptığı çağrının sorulması üzerine Yıldırım, "Taleplerine baktım. İstanbul'da 60 binin üzerinde servis çeken esnafımız var. Bunlar İstanbul'un öğrencilerini, çalışanlarını her gün taşıyorlar, İstanbul'un yükünü taşıyorlar. Servisçilerimizin sorunlarına gereken ilgiyi, alakayı gösterdik bugüne kadar. Bundan sonra da göstereceğiz. Talepleri makul talepler. Özellikle İstanbul kart izin belgesinin 10 yıldan 30 yıla çıkarılması talebi yerine getirilecek bir şey. Yeni kart alıp, servis hizmetine girmek isteyenlerin gelişi güzel değil de, UKOME marifetiyle, servisçilerin de temsilcilerinin bulunacağı bir kararla yapılması ve bu şekilde arz talep dengesinin sağlanmasını önemsiyoruz. Bu bakımdan konuyu Büyükşehir Belediye Başkanıyla görüşeceğim öncelikli olarak. Bu konuda yapılması gereken, alınması gereken kararların alınmasını sağlayacağız" dedi. Yıldırım, seçimde oy oranlarıyla ilgili hedefinin sorulması üzerine, "Benim çıtam İstanbulluların 31 Mart'ta verecekleri destektir. En gerçek anket, en doğru anket seçim sandığından çıkan ankettir. Ben İstanbul'a güveniyorum, İstanbullulara güveniyorum. İstanbul'un sorunlarıyla baş etmeye çalışan, İstanbul'un geleceğini arayan bütün seçmenlere, 11 milyon seçmenin tamamının desteğini talep ediyorum. Ayrıştırmadan, herkesi kucaklayan, herkesin başkanı olacağıma bütün İstanbulluların huzurunda söz veriyorum" diye cevap verdi.

KAZA ANI KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Kaza anı bir dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Çuhacı'nın kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak, telefon kutusuna çarpıyor. Araç daha sonra yan yatıyor. Çevredekiler yan yatan araca doğru koşuyor. Yardıma koşanların yan yatan aracı kaldırarak, otomobil içinde bulunan Çuhacı'yı çıkardığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kaza anı

-Aracın devrilmesi

-Yardıma koşanlar

-Aracı kaldıranlar

(AKTÜEL)

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detaylar

14.03.2019 - 14.15 Haber Kodu : 190314129

======================================

6-TAKSİM MEYDANI'NDA TIP BAYRAMI KUTLANDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İstanbul DHA

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İstanbul Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası üyesi bir grup, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak, basın açıklaması yaptı. Birliğe üye bir grup doktor, beyaz önlükleriyle ve ellindeki karanfillerle İstiklal Caddesi'nde toplandı. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk'ün de aralarında bulunduğu grup daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na yürüyerek anıta çelenk bıraktı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından basın açıklaması yapıldı.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreter Dr. Osman Öztürk törende yaptığı konuşmada, "14 Mart Tıp Bayramı törenindeyiz. Tüm sağlık çalışanlarının ve başta hekimlerimin olmak üzere herkesin 14 Mart Tıp Bayramını bir kez daha kutluyorum. Tıp bayramını son on yıllardır bayram havasında kutlayamıyoruz. Çünkü sağlık çalışanları ciddi bir iş yükü altında ve ciddi bir baskı altında. Ortalama olarak günde 40'a yakın sağlık çalışanı tacize, hakarete, darp edilmeye ve hatta öldürülmeyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu bir paradoks, bu bir çelişki. Bütün yaşamını insanlara adayan onların sıkıntılarını gidermeye adamış meslek mensuplarının bu denli baskı altında olması kabullenecek bir şey değildir" dedi.

Grup adına İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu 14 Mart Tıp Bayramı/Tıp Haftası bizler için her zamankinden daha anlamlı. Bu nedenle her zamankinden daha canlı, daha heyecanlı, daha coşkuluyuz" ifadeleri yer aldı. Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.