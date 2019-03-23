DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1-SOYLU: İHA'LARIN ALTINA ÖYLE BİR APARAT TAKIYORUZ Kİ TERÖRİSTLER KAFALARINI ÇIKARAMAYACAKLAR Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında terörle mücadeleye değinen Soylu, "Şimdi İnsansız Hava Araçlarına Mayıs ayında yeni bir yazılım takıyoruz. İnsansız Hava Araçlarının altına öyle bir aparat takıyoruz ki değil teröristler dağlarda yürümek, kafalarını çıkaramayacaklar." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Soylu'ya AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Temel Karadeniz de eşlik etti. Seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Soylu, terörle mücadelede gelinen sürece değinerek, "Bizim aslanlarımız 300'ün üzerinde operasyon yapıyor. Aslanlarımız onları kovalıyor, onlar da sıçan gibi kaçıyorlar. Şimdi İnsansız Hava Araçlarına Mayıs ayında yeni bir yazılım takıyoruz. İnsansız Hava Araçlarının altına öyle bir aparat takıyoruz ki değil teröristler dağlarda yürümek, kafalarını çıkaramayacaklar." dedi.

"PKK, HDP'NİN SİYASİ KOLUDUR BİR SİYASİ PARTİ DEĞİLDİR"

Soylu konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ne tür biz sözleşme imzalandığı her tarafta bir kez daha çıkacak. Siz İmamoğlu'ndan Kürdistan' ait bir söz duydunuz mu? 'Ayıp ediyorsunuz' diye. Mansur Yavaş'tan duydunuz mu? Siz Kılıçdaroğlu'ndan, 'Yanlıştır. Nereden çıktı bu Kürdistan?' diye bir laf duydunuz mu? Meral Akşener'den duydunuz mu? HDP kendini PKK'dan ayırdı mı? Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. PKK, HDP'nin siyasi koludur. Bir siyasi parti değildir. Karakterleri yoktur, PKK ne derse onu yapmak zorundalar. Şimdi adamlarını belediye meclislerine yerleştirmeye çalışıyorlar." "KARADENİZ EVLADI BİR KOLTUK İÇİN PKK'YA SATILMAZ"

Güneydoğu ve Doğu'dan terörü büyük ölçüde temizlediklerini belirten Soylu, "Şimdi terörü büyükşehirlere sızdırmaya çalışıyorlar. Ben buna fırsat vermeyeceğim. İmamoğlu diyor ki, 'Ben Karadeniz evladıyım' boş ver o işleri boş ver. Karadeniz evladı bir koltuk için PKK'ya satılmaz, celladı olur. Tek bir söz söyleyemiyorlar." diye konuştu.

"260 TON BONZAİ'Yİ TÜRKİYE'YE SEVK EDECEKLERDİ YAKALADIK"

Uyuşturucu konusunda Cumhuriyetin en büyük operasyonlarını yaptıklarını söyleyen Soylu, "260 ton Bonzaiyi Türkiye ve İstanbul'a sevk edeceklerdi yakaladık. Zehirleyeceklerdi Türkiye'yi. Artık boyumuz bükük değil, belimiz eğik değil. Dünyaya hakikati haykırıyoruz. Bu gücümüzü eksiltmeyin. Türkiye çok önemli işlerin altına imza atıyor. Gelin bu güce, önümüzdeki 4 buçuk yılda şu dünyayı bir kez daha sıçrayarak, çıldırtalım. Güçlü bir şekilde yarına adım atalım" dedi. Görüntü dökümü

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-Soylu'nun konuşması

-Genel ve detaylar ======================================== 2- BİNALİ YILDIRIM AVCILAR'DA ÖĞRENCİLERLE BİRARAYA GELDİ Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avcılar'daki öğrencilerle bir araya geldi. Yıldırım, "Binali Yıldırım Gençlerle Buluşuyor" etkinliğinde gençlerin sorularını cevapladı. "ONU DA BEN YAPTIM"

Binali Yıldırım, belediye başkanı seçilirse 5 yıl içinde İstanbullu 500 bin gence iş imkanı sunacaklarını belirtti. Yeni açılan İstanbul Havalimanı'nda bile 2500 kişinin çalışacağını kaydeden Yıldırım, istihdam edecekleri gençleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'ne değil farklı şirketlere yerleştireceklerini anlattı. Yıldırım, İBB'nin 80 bin personeli olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım, "Gebze-Halkalı banliyö tren hattına bineniniz var mı?" diye sorunca gençler, "evet" cevabını verdi. Yıldırım bunun üzerine "Onu da ben yaptım" diye espri yaptı. Yıldırım, soru üzerine en sevdiği caminin Sultanahmet Camii olduğunu kaydetti.

"ANKARA ANKARA DUY SESİMİZİ"

Yıldırım, öğrencilerin öğrenim kredisi sorusu üzerine, "Ben de kredi aldım sizin gibi. Bu kredilerin kısa vadede ödenmesi sorun oluyor doğru. Ben de ilk başta ödemedim sora cezalı ödemek zorunda kaldım. Bu konuda (kredi borçlarının silinmesi) talepler yoğun ben şunu söyleyeyim size. Bu işin takipçisi olacağım ve elimden geleni yapacağım. Bu belediye başkanının yapacağı bir şey değil Ankara ile alakalı. 'Ankara Ankara duy sesimizi' diyeceğim" dedi. Görüntü Dökümü

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- Salondan Detay

- Soru Cevap

- Genel ve Detaylar ================================== 3 - BİNALİ YILDIRIM BAHÇELİEVLER'DE STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ DHA - İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Bahçelievler'de STK temsilcileri ve iş dünyasından isimlerle bir araya geldi.

İstanbul'un Türkiye'nin ekonomisini sırtladığını anlatan Yıldırım, İstanbul'un Türkiye için olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Yıldırım, 1977-80 yılları arasında Bahçelievler'de yaşadığını anlatarak, o dönemde yolların çok kötü olduğunu anlattı.

Son 17 yılda yaptıkları yatırımlarla Türkiye'yi üç kat büyüdüklerini, Avrupa'nın 6'ıncı, dünyanın 17'nci ekonomisi yaptıklarını anlatan Binali Yıldırım, hedeflerinin Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında sokarak İstanbul'u parmakla gösterilen şehir haline getirmek olduğunu belirtti. Binali Yıldırım, İstanbul'un artık göç almadığını, tersine göç verdiğini bunun da sebebinin Türkiye'nin her şehrinde sağlık ve ulaşım hizmeti sundukları için, kimi vatandaşların şehirlerine döndüğünü söyledi. İstanbul'daki genç nüfusa dikkati çeken Yıldırım, "Bilgiye ve gençliğe yatırıma yapacağız. Gençlik bizim geleceğimiz, bilgiye sahip olanlar dünyayı yönetiyor. Bunu İstanbul'a kazandıracağız ve bunu gençlerle yapacağız. Gençler çok büyük bir kaynak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yıldırım'ın konuşması

-Detaylar =========================

4- İMAMOĞLU YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'de Yeşilyurt Spor Kulübü üyeleriyle bir araya geldi.

"Bu şehirde çocuklar yoksulluk yaşıyor. Biz bu şehrin çocuklarını eşitlemeye geliyoruz. Bu şehrin gençlerine iş bulmaya meslek sahibi yapmaya geliyoruz" diyen İmamoğlu, "Mahallelerdeki 350-400 bin genç mahallenin köşelerinde oturarak akşama kadar size bize bu vatana bu millete isyan ediyor. Bunları çözmeye geliyoruz. Öyle köprülerle tünellerle olmuyor tek başına bu iş. Dünyanın en basit işi mühendislik işidir. Ben bir projeciyim. Çok projeci insan var burada. İyi bilirsiniz ki, ihtiyacı belirlersiniz, dünyanın en büyük mühendisleri tasarımcıları var bu kentte, onlarla tasarlarsınız, finans modelini oluşturursunuz, bu şehrin bütçe kabiliyeti vardır, en uygun şekilde o projeyi gerçekleştirirsiniz. Bırakın bunlarla övünmeyi. İnsana hizmet edin" ifadelerini kullandı.

"GEÇMEDİĞİNİZ KÖPRÜNÜN PARASINI SİZE ÖDETTİRMEYECEĞİZ"

Seçim süreci boyunca insana hizmetten bahsettiklerini vurgulayan Ekrem İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakın biz 3 aydır insana hizmetten bahsediyoruz, hiçbir şey diyemediler. Mega proje bilmem ne unuttular. Hafızalarından sildiler. 3 ayda bile ne kadar fayda verdik farkındasınızdır. Dolayısıyla biz insana hizmet etmeye geliyoruz. Büyük projeleriyle övünenler doğrudur, olabilir. Ama biz öyle güzel projeler yapacağız ki, bir kere geçmediğiniz köprünün parasını size ödettirmeyeceğiz, uçmadığınız havaalanının parasını size ödettirmeyeceğiz, geçmediğiniz tünelin parasını size ödettirmeyeceğiz. Böyle bir finans modeli olur mu kardeşim? Milletin cebinden istese de istemese de para alma modeli. Yok böyle bir şey. Biz akıllı insanlarız. Bu şehri yönetirken akılla, bilimle yöneteceğiz. Çok yetenekli insanların bilgilerine, tecrübelerine hürmet ederek yapacağız. Kimse bundan kuşku duymasın."

İmamoğlu daha sonra, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ndeki Bahar Şenlikleri etkinliğine katılarak çocuklarla buluştu.

Görüntü Dökümü

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-İmamoğlu'nun konuşması

-Salondan detay görüntüler ============================ (ÖZEL)

5 - D-100 KARAYOLUNU KİLİTLEYEN KAZA: 3 YARALI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

D-100 Karayolu bağlanmak isteyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yolcu minibüsüne ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken D-100'de yoğunluk oluştu.

Kaza Kartal Cevizli D-100 Karayolu Harem istikametinde meydana geldi. Ramazan Atalar yönetimindeki araç, yan yoldan D-100'e katılmak isterken Bora Tellioğlu yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Atalar yol kenarında park halindeki 2 araca da çarptıktan sonra durabildi. Minibüs de bir servis aracına çarptı. Kazada Ramazan Atalar ve minibüsteki iki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100'de trafik durma noktasına geldi. Görüntü Dökümü

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-Ambulans içindeki yaralı

-Kaza yapan araç

-Kaza yapan hatlı minibüs

-Minibüsün çarptığı servis aracı

-Trafik polislerinin çalışması

-Servis şoförü röp

-Genel ve detay