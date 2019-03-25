DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 1- BİNALİ YILDIRIM: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK HASTANESİNİ SANCAKTEPE'YE YAPIYORUZ Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 4 bin 200 yatak kapasiteli Türkiye'nin en büyük hastanesinin Sancaktepe'ye yapılacağını söyledi.

Yerel seçim çalışmalarına Sancaktepe'de devam eden Binali Yıldırım, Osmangazi Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Dün 7 Ağustos 2016'daki Yenikapı ruhunu tekrar canlandırdık. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ile birlikte İstanbul muhteşem bir mitingi gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı esasında 15 Temmuz gecesi kuruldu. O gece alçak FETÖ, devletin tankını, uçağını, çalarak namlularını millete doğrulttuğunda, Cumhurbaşkanımızdan sonra beni arayan Devlet Bahçeli olmuştur" dedi. "YEREL YÖNETİMLERİ CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA TAŞIYACAK KADROLARI SEÇECEĞİZ"

Yıldırım, "Pazar gününe 6 gün var. 6 gün sonra sandığa gidiyoruz. İnşallah, buradan da gelecek 5 yıl için şehirlerimizi, yerel yönetimleri, cumhuriyetimizin 100'üncü yılına taşıyacak kadroları seçeceğiz. Müjdelenmiş şehir İstanbul, Fatih'in fethettiği, Mimar Sinan'ın süslediği, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman gemilerini göstererek 'Geldikleri gibi giderler' diyerek işgalden kurtardığı, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın susuzluktan, çamurdan, çukurdan, hava kirliliğinden kurtardığı İstanbul, hazır mısın?" diye konuştu.

Sancaktepe ile ilgili projeleri de anlatan Yıldırım, "İlk iş metro Sancaktepe'ye geliyor. Daha sonra da Sultanbeyli'ye. Bir güzel projemiz daha var burası için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir şubesini de Sancaktepe'ye kuruyoruz. Akıllı şehir, Akıllı İstanbul Yönetim Merkezi de Sancaktepe'de olacak. Türkiye'nin en büyük hastanesini de Sancaktepe'ye yapıyoruz. 4 bin 200 yatak kapasiteli. 15 bin Sancaktepeli kardeşimiz iş sahibi olacak. Akıllı Şehir Merkezi'nde binlerce kardeşimiz çalışacak" diye konuştu.

Konuşması sırasında bir grup genç Yıldırım'a, "Alparslan Türkeş Kültür Merkeziö diye seslendi. Binali Yıldırım da gençlere, "Gençler merak etmeyin, o işin en kolayı. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek cevap verdi.

Yıldırım daha sonra Sancaktepe Ak Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Görüntü Dökümü;:

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-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Genel ve detaylar

25.03.2019 -16.50 Haber Kodu : 190325185 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE )

2- KARTAL'DA YENİ BİNALAR İÇİN İLK TEMEL ATILDI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA

Kartal'da çökmenin ardından yıkılan binaların yerine yapılacak apartmanlar için temel atıldı.

Kartal, Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetti. Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde bulunan 7 riskli binanın da kısa süre sonra yıkıldı. Yıkılan binaların yerine yenileri için temel atılmaya başlandı. Hafriyat çalışmalarının ardından ilk temel atıldı.

"ÇALIŞMALARA HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"

Çalışmalar hakkında bilgi veren İnşaat Şefi Oktay Yıldız, "Yıkım ve hafriyat çalışması son bitme aşamasına geldi. Temel betonuna başladık. Çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyoruz" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Temel atma çalışmaları (HAVADAN)

-İnşaat alanından görüntü

-Hafriyat çalışmasından görüntü

-Temel atma görüntüsü

-İnşaat şefi Oktay Yıldız ile röp

-İnşaat temsilcisi Cumhur Yücel ile röp

-Genel ve detay görüntüler

25.03.2019 -14.25 Haber Kodu : 190325115

25.03.2019 -14.29 Haber Kodu : 190325116

========================== 3-KAĞITHANE'DE SPOR SALONUNDA YANGIN (1) Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA

Kağıthane'de bulunan bir spor salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

28 Nisan Caddesi üzerinde bulunan bir spor salonunda saat 16.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

25.03.2019 -16.46 Haber Kodu : 190325179 ===================================== 4- BAKAN KURUM AÇIKLADI: BÜYÜKÇEKMECE'YE MİLLET PARKI VE SOSYAL KONUT GELİYOR İSTANBUL,(DHA)- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ı ziyaret ederek, Büyükçekmece Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda esnaflar ile buluştu. Bakan Kurum, ilçeye "Millet Parkı ve sosyal konutö yapacaklarının müjdesini verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde esnafları ziyaret etti. Programa AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti. Alışveriş yapan vatandaşlara "bez torbaö hediye eden Kurum, kendini takip eden basın mensuplarına ise tatlı ikram etti.

Daha sonra Büyükçekmece Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na geçen Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada Büyükçekmece için Başkan Mevlüt Uysal'ın Büyük bir şans olduğunu belirtti. Ayrıca Büyükçekmece'deki alt gelirli, orta gelirli ve emekli vatandaşlar için konut projelerini hayata geçireceklerinin ve "Millet Parkı" yapacaklarının müjdesini verdi.

"KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRACAĞIZ"

Büyükçekmece'deki çarpık sanayileşme ve konut ihtiyacına dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Maalesef şehirlerimizde, çarpık sanayileşmenin birçok örneklerini görüyoruz. Büyükçekmece'de de bunun örneği var. Şehir içinde kalmış sanayi sitelerini şehrin dışına çıkartarak dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Büyükçekmece'deki sanayi sitelerinin taşınması veya modernize edilmesi için inşallah 1 Nisan sabahı seçildiğinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve sanayi sitesi esnafına destek olacağız. İstenirse TOKİ'nin yaptığı ya da İller Bankası'ndan ödenek almak suretiyle sizler yapabilirsiniz. Şehirleri, yeşil alanlar için millet parklarının ve sosyal alanların olduğu yeni şehirleşme anlayışıyla planlamak istiyoruz. Bu noktada Büyükçekmece'de Mevlüt Uysal başkanımızın dediği gibi büyük bir sanayi istemiyoruz. Mevcut sanayileri de daha iyi ortamlarda hizmet verebilmeleri için yenilenmeleri gerekiyor. Bu noktada biz, sanayicimizin, esnafımızın ve Büyükçekmece'nin yanındayız. Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Başakşehir'de sosyal konut projelerini gerçekleştiriyoruz. Mevlüt Uysal Başkanım bize Büyükçekmece'de düşük gelirli aileler için sosyal konut ihtiyacının olduğunu söyledi. Burada TOKİ'nin 5 yüz dönüm arazisi var. Büyükçekmece'deki alt gelirli, orta gelirli ve emekli vatandaşlarımız için konut projelerimizi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

SAHİL İÇİN ÇÖZÜM MİLLET BAHÇESİ

Büyükçekmece'de büyük bir sorun haline gelen Büyükçekmece sahili için de çözümün Millet Bahçesi olduğunu dile getiren Bakan Kurum, "81 ilimize yaptığımız Millet Bahçeleri projelerimizden bir tanesini de Büyükçekmece'ye yapmak istiyoruz. Büyükçekmece'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttıracağız. Mevlüt Başkanımızın ve Hazinemizin tespit ettiği alanlar var. Özellikle en uzun sahile sahip olduğunuz halde potansiyeline uygun, halkın kullanamadığı sahile millet bahçesi yaparak sahilin tamamını halka açacağız. Büyükçekmece için Mevlüt Uysal Başkanımız büyük bir şanstır. Bunu çok net söylüyorum. Bu şansı çok iyi değerlendirmelisinizö dedi. BÜYÜKÇEKMECE'DE ARSA ÜRETİP TOPLU KONUT YAPACAĞIZ"

Başkan Uysal da yaptığı konuşmada, Büyükçekmece'nin en büyük sorunlarından birinin altyapı hizmetlerindeki eksiklik olduğunu vurgulayan Uysal şöyle devam etti: "Buraya gelirken bakanımızla esnafı ziyaret ettik. Esnafımızın en çok şikâyet ettiği konulardan biri yağmur yağdığında yaşanan su baskınları ve sonrasında oluşan koku. Büyükçekmece'de bize görev verilirse ilk yapacağımız işlerden biri altyapı hizmetlerini yapmak, yağmur suyu ile kanalizasyonu birbirinden ayırmak. Sayın Bakanımızın da desteğiyle inşallah bu sorunu hızlı bir şekilde çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Büyükçekmece'nin çok güzel bir yer olduğunu ve bundan dolayı da yeni bir sanayi alanı oluşturmayı düşünmediklerini belirten Uysal, "Ama var olan hafif sanayinin de problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Oda başkanımızla birlikte yeni bir yer temini yapıp hafif sanayiyi oraya taşımayı düşünüyoruz. Ayrıca dar gelirli vatandaşlarımız için Büyükçekmece'de ilçe belediyesi olarak arsa üretip Çevre ve Şehircilik Bakanımızla birlikte konut yapacağız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kurum'un açıklaması

-Uysal'ın açıklaması

-Detaylar

25.03.2019 -15.47 Haber Kodu : 190325144 ========================================== 5- İSTANBUL'DA 26 KİŞİLİK GASP ÇETESİNE OPERASYON Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtıp çok sayıda gasp olayı gerçekleştiren 26 kişilik şebeke yakalandı.

İLK OLAYLARINDA 162 BİN DOLAR GASP ETMİŞLER

28 Haziran 2018'de Esenyurt'ta meydana gelen ilk olayda bir bankadan 162 bin dolar çeken işadamı B.A., bunu bir arkadaşının yanında Euro'ya çevirmeye çalışırken kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin saldırısına uğradı. Parayı kontrol etmek istediklerini söyleyen şüpheliler, işadamına ait 162 bin doları alarak kaçtı. ALTINLARI ALAMAYINCA KUYUMCU KURYESİNİ VURMUŞLARDI

Gaziosmanpaşa'da 7 Ocak 2019'da ise kuyumcu kuryesi H.K. otomobiline bineceği sırada maskeli ve silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar H.K.'yi ayağından vurarak yaralarken, içi altın dolu çantayı otomobilin bagajında olduğu için alamayınca yaya olarak kaçtılar. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bu olaydan sonra başlatılan çalışmada yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki farklı olaya katılan kişilerin birbirleri ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

3.İŞLERİNDE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Polis yaptığı telefon dinlemesi sırasında üçüncü olaya hazırlandığını tespit etti. Şüphelilerin Ankara'dan gelen N.K. adlı işadamına otomobil satacaklarını söyleyerek tuzak kurulduğunun fark edilmesi üzerine harekete geçerek operasyona başladı. İşadamından 40 bin Euro, 4 bin lira ve otomobilini gasp eden şüpheliler olayın ardından yakalandı. Genişletilen operasyonda bu üç olayla ilgileri bulunduğu öğrenilen toplam 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte işadamından gasp edilen 40 bin euro, 4 bin lira ile lüks otomobil ele geçirildi. ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Üzerlerinden 3 tabanca çıkan ve hepsinin daha önceden hırsızlık, oto hırsızlığı, gasp gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildiler.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay anı

-Aktüel görüntüler

-Ele geçirilen malzemeler

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

25.03.2019 -14.12 Haber Kodu : 190325113

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6-YARI BATIK GEMİNİN SÖKÜMÜ İÇİN DENİZ ÜZERİNE VİNÇ KURULDU Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

2017 yılından bu yana Zeytinburnu sahilinde yarı batık halde bekleyen Bereket adlı kuru yük gemisini söküm işlemleri başladı. Söküm işlemi alana getirilen bir yüzer vinç ve dalgıçlar tarafından yapılıyor. Zeytinburnu sahilinde 2 yılı aşkın bir süredir yarı batık halde bekleyen 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğunda "Bereket" adlı kuru yük gemisinin söküm işlemlerine başlandı. Yarı batık geminin yanına getirilen yüzer vinç, dalgıçların su altında kaynakla kestiği parçaları yukarı çıkarıyor. Çalışmalar sırasında herhangi bir deniz kirliliği yaşanmaması için tiziz bir çalışma yürütülüyor. Zeytinburnu sahilde demirli olarak bulunan "Bereket" adlı kuru yük gemisi 28 Ocak 2017 tarihinde su alarak hızlı bir şekilde batmıştı. Yapılan incelemede üzerinde personel bulunmayan geminin uzun süredir bulunduğu yerde beklediği ortaya çıkmıştı. Görüntü dökümü:

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-(Havadan görüntüler)

-Vinçin görüntüsü

-Yapılan çalışmalar

25.03.2019 - 15.57 Haber Kodu : 190325149(havadan)