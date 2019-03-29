DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI "Pazar günü çok büyük bir anketi milletimiz sandıklarda yapacak" Haber- Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te Cuma namazını kıldığı Hacı Hasan Büyük Yılmaz Camii çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Bugün biliyorsunuz Tuzla'da ve Pendik'te ilçe mitingi yaptık. Ardından 5 ilçede daha ulaşacağız. Bugünü Sarıyer ile noktalayacağız. Yarın da 6 ilçede İstanbul'da mitinglerimiz var. Bu şekilde noktalayıp artık ,pazar günü çok büyük bir anketi milletimiz sandıklarda yapacak. Temenimiz odur ki, milletimizin, ülkemizin refahı için güzel bir netice ile herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden seçimleri tamamlamış oluruz. Bu demokratik mücadele maalesef meşruiyet dışı her ne kadar atılan adımlar varsa da milletin vereceği cevapla, bunlar da yoluna girmiş olur" dedi. "30 BÜYÜK ŞEHİR ÖNEM ARZ EDİYOR"

Erdoğan, "İstanbul, Ankara İzmir, buralar çok çok önemli millet bunun idraki içinde. Toplam 30 büyük şehir önem arz ediyor. Buralardan gelecek neticede Türkiye'de yapılan seçimin kaderi üzerinde çok etkin. Yüzde 80 -85 gibi oy buralarda yatıyor. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacak" diye konuştu

Görüntü dökümü

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-Erdoğan'ın açıklamaları ============================= 2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PENDİK'TE KONUŞTU Haber-Kamera: Murat ÇİMEN/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada "Siz CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız. Ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan'a Çamçeşme Mahallesi Merkez Camii önünde düzenlenen mitingde Ak Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım da eşlik etti. Erdoğan, 15 Temmuz'da Devlet Bahçeli ile bir araya geldiklerini söyleyerek, "O günden itibaren biz Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. Kardeşlerim ama o gece 23.15'te Bay Kemal FETÖ'cülerin idare ettiği tankların arasından geçerek Bakırköy Belediyesi'ne gitti. 01.15'te ben de damadım, eşim, kızım torunlarımla beraber Atatürk Havalimanı'na indik. 10 binler oradaydı. Biz halkımızla beraber olduk. Bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk. Hep birlikte Türkiye olduk. Ve 16 saatte o darbeyi geri çevirdik. Ama sizinle yaptık. Şimdi bugün burada olduğu gibi. Yine sizinle beraberiz. Allah'ın izniyle Pazar günü Pendik inanıyorum gerekli patlamayı yapacaktır. Sandıklar da yapacaktır" dedi.

"CHP ADAYINA OY VERDİĞİNİZİ SANACAKSINIZ AMA BELEDİYEYİ KANDİL'İN MİLİTANLARI YÖNETECEK"

Erdoğan, "Kandil'den gelen talimatlar var. Pensilvanya'dan gelen talimatlar var. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Gizli saklı taraf kalmadı. Hatta işi belediye başkan adaylarını tehdit etmeye kadar götürdüler. Onun için de belediye başkanlarının tepesine binenlerin yarın İstanbul'u diğer şehirlerimizi bunlara yönettirmeyeceği açıktır. Siz CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız. Ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek. Unutmayın çıkmış ne diyor Trabzonlu. Sen Trabzonluyum diyerek hemşerilerimi mi aldatacaksın? Yani eğer işe oradan bakıyorsan şu anda benim Hazine ve Maliye Bakanım Trabzonlu. İçişleri Bakanım Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu. Aynı şekilde grup başkan vekilim o da Trabzonlu. Burada mesele hangi şehirden olup olmadığın değil, adam olup olmadığın önemli. Bir tarafta Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşiniz 4,5 yıl daha o makamda mı? Binali kardeşlimiz de Pazar akşamı görevlendiriyor muyuz? Ahmet Cin kardeşimi de Pendik'e görevlendiriyor muyuz? Şimdi soruyorum. Böyle bir üçlü mü Pendik'e daha iyi hizmet verir. Yoksa üstü şişhane altı kaval mı?"

"BUNLARIN BAYRAK DİYE BİR DERDİ YOK"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Bizim derdimiz bu. Onun için de çok çalışacağız. Pendik Belediye Başkan adayımız Ahmet Cin kardeşim yakasına yapışmaya kalkan teröristin hiç gözünün yaşına bakmaz. Boyunun ufak olduğuna bakmayın, çarpar. Soyadı Cin ya. Yani o da cin çarpmışa döner. Gördünüz değil mi? Adalar'da CHP'nin Belediye Başkan adayı. Bay Kemal, İstiklal Marşını söylüyor. Yanındakiler de. CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı İstiklal Marşı'nı söylemiyor. Niye? Çünkü Kandil'in arkasında olduğu HDP'nin İstiklal Marşı diye bir derdi yok. Bayrak diye bir derdi yok. Bunların kongrelerinde Türk Bayrağını göremezsiniz. Şimdi bunlarla CHP el ele kol kola. Sözde İYİ Parti bunlarla el ele kol kola. Sözde Saadet bunlarla el ele kol kola. Nereden nereye." Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar ==================== 3- İMAMOĞLU ÜMRANİYE'DE KONUŞTU Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Tuba KARA - İstanbul DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları Ümraniye'de konuştu.

İmamoğlu, Ümraniye Meyveli Bahçe Camii'nde Cuma namazı kıldıktan sonra seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi.

Ekrem İmamoğlu, "Belediyede çalışan işçiler de sizden usandı. Bırakın onları, zorla mitinge ve kahvaltıya götürmenizden sıkıldılar. Bütün Büyükşehir belediyesi çalışanlarına müjdeler olsun. Ben geliyorum ve sizlere ekmeğinizin karşılığını vereceğim. Sizleri baş tacı edeceğim. Emeğinizin karşılığını aldığınızı size hatırlatacağım. Onlar size sanki lütufmuş gibi emir veriyorlar. Ben ise size sadece işinizi yapın kardeşim diyeceğim. Aldığınız paranın hakkını verin, 16 milyon insana olan borcunuzu ödeyin bana hiçbir borcunuz yok" dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde kendisini hakkında bugün söylediği sözlere ilişkin otobüste basın mensuplarının sorularını cevapladı. İmamoğlu, "Topluma güzel mesajlar vermek lazım. İnsanlar güzel sözler duyunca çok mutlu oluyor. Benim ne olduğunu tanıyan herkes çok iyi biliyor. Çok şükür bütün İstanbul'da tanıdı ve iyi biliyor. Bunları söylerken 1994 yılında kendisi seçildiği zaman olan pozisyonuyla benim pozisyonumu bir uzmana versin ve kontrol ettirsin. Ne kadar misli misli önde olduğumu da kendisi görecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İmamoğlu'nun camiye girmesi

-Camiden görüntü

-İmamoğlu'nun otobüs üzerindeki açıklamaları

-İmamoğlu'nun otobüs içinde soruları cevaplaması

-İmamoğlu'nun otobüsün içinden vatandaşları selamlanması

-Genel ve detaylar ======================================== 4- ARDA DUMAN'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın Belgrad ormanında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

Belgrad ormanında dün yapılan kapsamlı aramanın ardından akşam saatlerinde bulunan Arda Duman'ın cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi darp izine rastlanmadı. Cumhuriyet Savcısının gözetiminde yapılan bu incelemenin ardından Arda Duman'ın cesedi, Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yetkililer, Arda Duman'ın kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini söyledi. Öte yandan Arda Duman'ın son günlerde kimlerle konuştuğu, cep telefonu ve bilgisayar kayıtlarının da inceleme altında olduğu öğrenildi.

======================= 5 - ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BAŞÖRTÜLÜLERE HAKARET EDEN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)- ATATÜRK Havalimanı'nda başörtülülere hakaret ederken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Bülent K. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bülent K.'nin yayınladığı video sosyal medyada tepki çekmişti. Bunun üzerine harekete geçen polis, kimliğini belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı. 42 yaşındaki Bülent K. ifade verdiği emniyetten polis eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bülent K. daha sonra adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelinin adliyeye sevki ======================== 6- KAYALIKLARDAKİ CESET SORUŞTURMASI; ÇOCUKLUK ARKADAŞI İLE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Kartal sahilinde kayalıkların üzerinde başından vurularak öldürülmüş olarak bulunan Tolga Aksünger(24)'in, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden gelen çocukluk arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli Sındırgı'da kendisine yardım ve yataklık yapan 2'si üniversite öğrencisi 3 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Olayın şüphelisi Birdal Ş.'nin "Susma" hakkını kullandığı öğrenildi.

Kartal, Kordon boyu mahallesinde 26 Mart 2019 tarihinde vatandaşlar deniz kenarındaki kayalıklarda birinin yattığını söyleyerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri başında kan izi bulunan Tolga Aksünger'in cesedi ile karşılaştı. İlk bakışta düşerek başını kayalara vurmuş gibi duran Tolga Aksünger'in yapılan incelemede tabanca kurşunuyla hayatını kaybettiği ortaya çıktı.