DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

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1 - BİNALİ YILDIRIM OYUNU KULLANDI Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL,(DHA)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı. Oyunu Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul'nda kullanan Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım ile torunları Ali ve Elif Köylübay eşlik etti. Yıldırım zarfını Ali Köylübay ile birlikte sandığa attı. Yıldırım ardından dışarıda bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "SEÇİME OLDUKÇA YOĞUN BİR İLGİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Okul bahçesinde vatandaşların alkışlarıyla karşılanan Binali Yıldırım, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Yıldırım, daha sonra oyunu kullanacağı 1049 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçti. Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Binali Yıldırım, "Bugün İstanbul'da ve Türkiye'nin 80 vilayetinde ilçelerde, beldelerde, köylerde, mahallelerde, yerel seçimler yapılıyor. Seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Biz de oyumuzu Aydınlı'da kullandık. Hem Tuzla belediye başkanı, meclis üyeleri, mahallemizin muhtarı hem de büyükşehir belediye başkanı adayı için oy kullandık. İstanbul'umuz için 39 ilçemiz için Tuzla için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimlerin, kardeşliğimizin birliğimizin beraberliğimizin ortak geleceğimiz İstanbul için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

2 TORUNU LE BİRLİKTE GELDİ

Yıldırım, torunlarının bu güzel ve mutlu günde kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Bizimle geldiler. Hepsi bu kadar değil. 6'dan 2 tanesi kura ile belirlendi" diye konuştu. "GAYET KEYİFLİ BİR KAMPANYA YÜRÜTTÜK"

Seçim kampanyası ile ilgili de açıklama yapan Binali Yıldırım, "Gayet keyifli bir kampanya yürüttük. İstanbul'u bir baştan bir başa en az 2 kez turladık. Bütün İstanbullularla bir araya geldik. Çok güzel anılarımız oldu. Çok güzel sohbetlerimiz oldu. İstanbul'u dinledik. İstanbulluları dinledik. Şimdi artık çalışma zamanı İstanbul hizmet öğretme proje gerçekleştirme zamanı diyorum" ifadelerini kullandı. Görüntü dökümü:

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-Okuldan genel görüntü

-Sınıftan genel görüntü

-Sandık detayları

-Binali Yıldırım'ın okula gelişi

-Yıldırım'ın oyunu kullanması

-Torunlarından görüntü

-Yıldırım'ın açıklamaları

31.03.2019 - 12.46 Haber Kodu : 190331134_I

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- (geniş haber)

2- EKREM İMAMOĞLU OYUNU KULLANDI "Sandıklardan atılan oyların aynı şekilde sayıldığı, neticeye dönüştüğü, tereddütlerin ortadan kalktığı ve bütün Türkiye'de aynı şekilde geçsin"

Haber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı.

Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu Beylikdüzü Cumhuriyet mahallesindeki Haldun Taner İlkokulu 1382 nolu sandıkta oy attı. İmamoğlu sandık başında yaptığı açıklamada, "İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum" dedi. İmamoğlu, "İstanbul'umuz için hayırlı olsun. İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum. Bu bir yerel seçim; 5 yıl boyunca hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin bütün kentlerinin güzel bir yönetimle buluşması ve demokrasinin herkesin kucaklandığı, mutlu olduğu, huzurlu olduğu ve milletçe keyif aldığımız şehirlerin olduğu ve başta bütün bunların İstanbul'da yaşanmasını diliyorum. Umuyorum İstanbul en yoğun katılımlı oyu kullansın, günün sonunda bir kişinin bile burnu kanamadan sağlıklı, güvenli, huzurlu bir seçim günü yaşayalım" diye konuştu. Dilek İmamoğlu ise, "Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İstanbullular için çok güzel bir geleceğin başlangıcı olacak. Hepimiz için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. Mehmet Selim İmamoğlu da, "Kazanacağına inanıyorum. Umarım gerçekten çok güzel bir gün olur. Adaletli ve güvenilir bir seçim olur. İstanbul için hayırlısı olsun" dedi.

"BUGÜN FİNAL GÜNÜ ASLINDA BİR YÖNDEN DE YENİ BİR BAŞLANGIÇ GÜNÜ"

İmamoğlu okuldan ayrılırken ise gazetecilerin yanıtladı. İmamoğlu, "Keyifli, mutlu, huzurlu kendi açımızdan tek bir olumsuz cümle kurmadan insanlara umut vererek, şehri anlatarak, İstanbul'un neler beklediğini yine İstanbulluya hissettirerek olağanüstü keyifli 102 gün geçirdik. Böyle bir süreci yaşatmaktan çok mutluyum, onur duyuyorum" dedi.

İstanbul'da seçime yoğun bir katılımın olmasını umut ettiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Bugün final günü aslında bir yönden de yeni bir başlangıç günü. Umut ediyorum tüm İstanbul yoğun bir şekilde oy kullanır. Geleceği olan 5 yılın düzgün şekilde yönetileceğine olan kararlılığını göstereceği yer sandık. Bizim kararlılığımız belli, hem yönetmeye hem de 5 yılın daha iyi geçmesi yönünde hazırlığımıza inanarak, güvenerek günün sonunda kimsenin burnu kanamasın. Sandıklardan atılan oyların aynı şekilde sayıldığı, neticeye dönüştüğü, tereddütlerin ortadan kalktığı ve bütün Türkiye'de aynı şekilde geçsin. Ülkemiz ve İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"VATANDAŞIMIZA VE GÖREVLİ ARKADAŞLARIMIZA GÜVENİYORUZ"

Seçim güvenliğine sorusunu İmamoğlu, " Her şey hazır, bugün on binlerce insan görev yapıyor. Vatandaşımıza ve görevli arkadaşlarımıza güveniyoruz. Bizim kurduğumuz merkezin alt yapısına güveniyoruz. Biz de orada olacağız, en ufak bir aksilik olmadan her oya sahip çıkarak günün neticelerini oradan sizlerle paylaşıyor olacağım" cevabını verdi.

"Adil bir seçim olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu ise Ekrem İmamoğlu, "Onu yarın konuşuruz" diye yanıtladı. Okul bahçesindeki vatandaşların alkışlarıyla uğurlanan Ekrem İmamoğlu, sohbet edip fotoğraf çektirdi. Çocuklarla yakından ilgilenen İmamoğlu, seçim sonucunu CHP'nin Seyrantepe'deki koordinasyon merkezinden takip edeceğini söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekrem İmamoğlu açıklama

-Dilek İmamoğlu açıklama

-Mehmet Selim İmamoğlu açıklama

-Sınıfa giriş detayları

-Oy kullanmadan detaylar

- Ekrem İmamoğlu açıklama

-Vatandaşla detayları

-Alkış detayları

-Detaylar ================================

3- BAKAN KOCA: 27 BİN SAĞLIK PERSONELİMİZ, ŞU AN AKTİF GÖREVİNİN BAŞINDA * Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesini sağlamak üzere de 27 bin sağlık personelimiz, şu an aktif görevinin başında hizmet vermektedir" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Murat ÇİMEN / İstanbul DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Koca okula eşi Hale Koca ile birlikte gelerek 3299 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bakan Koca, oy kullanmasının ardında okul bahçesinde kısa bir açıklama yaparak, seçimin bütün ülke için hayırlı olmasını diledi. Koca seçime katılımın yoğun olduğu belirtti. Koca, "Sağlık Bakanlığı olarak özellikle oy kullanması gereken hastalarımızla ilgili planlamamızı yapmıştık. Bu çerçevede toplam 50 bin kişiye yakın e-rapor verildi. 24 Haziran'da raporunu almış olan vatandaşlarımızın da raporları geçerli. Türkiye'de sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesini sağlamak üzere de 27 bin sağlık personelimiz, şu an aktif görevinin başında hizmet vermektedir. Bugüne özel, 2 bin 751 olan istasyon sayımıza 418 acil istasyon ilavesi sağlayarak eksiksiz hizmeti sağlamak istedik. Özellikle hastanelerde ve evde bakım hizmeti alan hastaların da oy kullanmaları için geçen hafta bir genelge yayımlandık. Bununla ilgili hem hastanelerimizden hem evde bakım hizmeti alan seçmenlerin 112 ambulanslarımız ve hasta bakım araçlarımla oy kullanmaları sağlanmış olacak. Bu çerçevede de 7 bin çalışanımız aktif görevlendirildi" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Koca'nın okula gelişi

-Oy kullanması

-Koca'nın açıklamaları

-Detaylar

31.03.2019 - 12.31 Haber Kodu : 190331122_ 4- NUMAN KURTULMUŞ OYUNU FATİH'TE KULLANDI Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, oyunu Fatih'te kullandı

Eşi Sevgi Kurtulmuş ile saat 11.30'da 29 Mayıs İlkokulu'na gelen Kurtulmuş Oy kullanacağı1249 numaralı sandığa gitti. Kurtulmuş eşi ile birlikte oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kurtulmuş, "Türkiye bir seçime daha giriyor. Söz de, karar da milletindir diyerek çıkacak sonucu bütün herkes kabul edecektir. Türkiye'de her seçimde demokrasi biraz daha ileri gidiyor. Oy verme işlemi sırasında şenlik havası içerisinde, huzur içerisinde başarılı bir seçim yapılacak. Bugün sandıklardan siyasi ve ekonomik istikrar yönünde sonuçlar çıkacaktır." dedi. Görüntü Dökümü:

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-Kurtulmuş'un sınıfa girmesi

-Kurtulmuş'un oy kullanması

-Açıklamaları

-Genel ve Detaylar ================================= 5 - TANSU ÇİLLER OYUNU KULLANDI Haber-Kamera: Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) -

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti 22'nci dönem Başbakanı Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte saat 11:30'da Sarıyer Yeniköy İlkokulu'na gelerek 2 bin 343 numaralı sandıkta oy verdi.

Oy kullanmadan önce bir süre sınıfta bekleyen Tansu Çiller, vatandaşlarla sohbet edip, bol bol fotoğraf çektirdi. Oy kullanma işleminin ardından ise basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çiller, "Bugün çok güzel bir gün. İnşallah milletimiz sandığa dolacaktır. Umuyorum ki ülkemiz için her şey güzel olacak. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Tansu Çiller'in gelişi

- Çiller'in salonda bekleyişi

- Tansu Çiller'in açıklamaları

- Detaylar ============================= 6- BİLAL ERDOĞAN OYUNU ÜSKÜDAR'DA KULLANDI Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Murat ÇİMEN/İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan eşi Reyyan Erdoğan ile birlikte Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Erdoğan çiftinin Ağustos ayında dünyaya gelen Fatıma Serra isimli kızlarının da yanlarında olduğu görüldü. Görüntü Dökümü:

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-Bilal Erdoğan ve eşinin okula gelişi

-Bilal Erdoğan ve eşinin okuldan çıkışı

-Detaylar

31.03.2019 -12.52 Haber Kodu : 19033113 7 - ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU... PASAPORTTA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Atatürk Havalimanı'nda görev yapan polislerin, seçim nedeniyle İstanbul genelindeki sandıklarda görevlendirilmesi nedeniyle pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Yolcular dakikalarca pasaport sırasında beklerken, bankolarda az sayıda görev yapan polis ise yolcuların uçaklara zamanında yetiştirilmesi için yoğun çaba sarfetti.

Atatürk Havalimanı'nda, bugün yapılan yerel seçimlerin yanı sıra havayolu şirketlerinin yaz tarifesinin başlangıcı olan 31 Mart Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Yaşanan yoğunluğa, yerel seçimleri nedeniyle havalimanındaki görevli polislerin bir kısmının İstanbul genelindeki seçim merkezlerinde görevlendirilmesi de eklenince pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. İki ayrı pasaport noktasından biri kullanıma kapatılırken, yolcular büyük pasaporta yönlendirildi. Pasaport noktasından taşan kuyruk, terminal içinde metrelerce uzadı. Pasaport bankolarında görev yapan az sayıdaki polis ise bu sabah saatlerinden itibaren başlayan kuyruğu azaltmak ve yolcuların uçaklarına yetişebilmesi için yoğun çaba harcadı. Yolcular oluşan uzun kuyruklar nedeniyle uçağını kaçırma endişesi yaşarken zaman zaman tartışmalar da yaşandı

THY UÇAKLARINA YETİŞEMEYEN YOLCULARI BİR SONRAKİ SEFERE AKTARDI

Ofislerde görev yapan polisler, kuyruğun azaltılması için pasaport bankolarında görevlendirildi. Yaşlı ve bebekli yolculara öncelik verildi. Görevli polisler, sabah saatlerinden itibaren, mola vermeden aralıksız çalıştı. Türk Hava Yolları ise yaşanan bu durumdan etkilenen ve uçağına yetişemeyen yolcularını yer olması durumunda bir sonraki seferlere ücretsiz olarak aktardı. Görüntü Dökümü

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-Uzun kuyruklardan görüntüler

-Pasaport noktasındaki yoğunluk

-Metrelerce uzayan kuyruk

-Pasaport kuyruğundan görüntüler

-Vatandaşların tartışmaları

-uçağına yetişmeye çalışanlar

-Pasaport polisleri

-Boş olan pasaport noktası

-Genel ve detaylar

31.03.2019 - 12.39 Haber Kodu : 190331128 8-DARÜLACEZE SAKİNLERİ OYLARINI KULLANDI Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Darülaceze sakinleri de oylarını kullandı.

Darülaceze sakini yaklaşık 400 kişi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan 2 sandıkta oylarını kullandı. Kendi başına oy kullanacak durumda olmayanlara ve engellilere de refakatçiler yardımcı oldu. Oy kullanma işinin sorun olmadan devam ettiğini belirten Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Darülaceze'de gayet güzel, heyecanlı bir seçim oluyor. Burada 500'e yakın kalanlar var. Bunlardan 400'e yakını oy kullanmaktadır. 2 sandık kuruldu. Gayet ciddi, düzenli ve planlı bir şekilde seçim devam ediyor. Her seçimden daha güzel bir seçim atmosferi yaşanıyor. Oy verme noktasında engelli, yatalak olanları refakatçiler getirip oy vermelerine yardımcı oluyor. Burada görevlendirilmiş 60 elemanımız var. Emniyetin görevlendirmiş olduğu elemanlar var. Her seçim burada disiplinli bir şekilde oluyor" dedi.