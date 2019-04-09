DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1 - İMAMOĞLU: BU SÜRECİN TEMİNATI YSK'DIR Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL(DHA)

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu sürecin teminatı YSK'dır. Günün sonunda YSK'nın süreçle ilgili en doğru kararı vereceğini biliyoruz" dedi.

İmamoğlu, CHP'nin Seyrantepe'de bulunan 2'nci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aralarında bulunduğu 55 il başkanıyla kameraların karşısına geçti. "BU SÜRECİN TEMİNATI YSK'DIR"

İmamoğlu, "YSK'nın sürecini bütün arkadaşlarımızla takip ediyoruz. Tabi aldıkları kararları takip ediyoruz. Arkadaşlarımız, MYK üyelerimiz ve grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz çalışma arkadaşlarımız süreci takip ediyorlar. Biz de elbette takip ediyoruz. Beklentimiz, biran önce sürecin tamamlanması. Bu sürecin teminatı YSK'dır. Günün sonunda YSK'nın süreçle ilgili en doğru kararı vereceğini biliyoruz. Her geçen süre, gerçekten bizi üzüyor. İstanbulluyu üzüyor. Biran önce sürecin netlik kazanması adına sağlıklı adımların en hızlı şekilde atılması lazım. Bu noktada başka arayışlara girenleri görüyoruz. Bunları da takip ediyoruz. Bu arayışların da anlamlı olmadığını görüyoruz. Nasıl kazanarak geliyorsanız, kaybederek gitmenin de demokrasinin doğallığı içinde olduğunun altını çizmek istiyor. Demokrasi yalnızca kazanılarak tesis edilemez. Herkes bir gün kazanır, bir gün kaybeder. Bugün itibari ile sayma çeşitleri değişiyor. Sağdan sola dedim ama çapraz sayımlar da devam ediyor. Bu süreç bitsin artık, yorulduk. Umut ediyorum YSK en hızlı ve doğru kararı verir. İl başkanlığımızın verdiği dilekçe neticesinde de bize yetki verir" ifadelerini kullandı.

"BİZ 25 YIL ÇOK ÇALIŞTIK"

İmamoğlu, "Bu seçimin sonucunu sokak da kabul etmiş durumda. İnsanları birbirine başka bahanelerle kötü gözle bakmaları için, kötülük üzerinden siyaset yapma karakterlerini geliştirmesinler. Biz sevgi getiriyoruz, saygı getiriyoruz. Gülerek insanlara hizmet edeceğiz. Çok çalış 5 yıl sonra da sen kazan ya. Bak biz 25 yıl çok çalıştık. Hatalarımızdan ders çıkarttık. Kazandık, kabul et" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, "Bu saat itibariyle VAR sistemi kabul etti. hakem golü verdi, tribünlerdeki her iki takımın taraftarı da alkışlıyor, ortada iki oyuncu sahada mızıkçılık yapıyor. Gülüyorum ben buna" ifadelerini kullandı.

İl başkanları adına açıklama yapan CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ise, "YSK görevini yerine getirerek İmamoğlu'na mazbatayı vermelidir. İmamoğlu seçimi kazanmıştır ve İstanbul'un başkanı olmuştur. Kimsenin hakkını yemedik, kimsenin de yemesini istemiyoruz diye İmamoğlu'nun mazbatasının bugün verilmesini istiyoruz." dedi. Görüntü dökümü

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-Ankara il başkanın açıklaması

-İmamoğlu'nun açıklaması

09.04.2019 - 16.08 Haber Kodu : 190409142 2- DAVUT GÜLOĞLU'NUN SILA'YA HAKARETTEN ALDIĞI PARA CEZASI KESİNLEŞTİ Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

Şarkıcı Sıla hakkında, yaklaşık 2,5 yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine küfür ettiği iddiasıyla "Alenen hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan Davut Güloğlu'nun istinaf mahkemesine yaptığı itiraz başvurusu reddedildi. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşmiş oldu.

Sıla Gençoğlu'nun Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan Davut Güloğlu, avukatı aracılığıyla istinaf mahkemesine başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, "eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı" anlaşıldığından Güloğlu'nun başvurusunu esastan reddetti. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşmiş oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, Güloğlu'nun bu cezası 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti. ============================ 3 - İSTANBUL'DA GÖKYÜZÜNÜ KARABULUTLAR KAPLADI, YAĞMUR BAŞLADI Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

Meteoroloji'nin aralıklarla sağanak yağış uyarısı yaptığı İstanbul'da, gökyüzünü kaplayan karabulutlarla birlikte, kentin birçok noktasında sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağmur, Boğaz manzarasıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce bugün sağanak yağış uyarısı yapılan illerden biri de İstanbul'du. Hava sıcaklığının 17 derece olarak tahmin edildiği İstanbul'da, akşam saatlerine kadar güneşli hava etkili olurken, yaklaşık yarım saat önce İstanbul semaları karabulutlarla kaplandı ve ardından beklenen yağmur başladı. Kentte sağanak yağışın aralıklarla devam etmesi beklenirken, yağmurla birlikte Boğaz'da doyumsuz bir manzara oluştu.

Görüntü Dökümü:

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- Kara bulutlar

- İstanbul'da yağmur

- Genel ve detay görüntüler 09.04.2019 - 17.15 Haber Kodu : 190409156 (GENİŞ HABER)

4- ESKİ BALYOZ SAVCISINA 15 YIL HAPİS Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. "BEN TERÖRİST DEĞİLİM"

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Kaplan getirildi. Duruşmayı, o dönemde Balyoz davasından yargılanmış olan eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de izleyici olarak takip etti.

Sanık Hüseyin Kaplan son savunmasında, "Terör eylemini tasvip etmiyorum. Bana karşı kinle hareket etmeyiniz. Anadolu'dan yetişmiş bir insanım. Suça ve suçluya karşıyım. Ceza verecekseniz bunları göz önüne alın. Kaldığım koğuşta insanlar beddua etmeye zorlanıyor. Ama ben sizin düşmanınız değilim. Belki şartlar değişecek. 2010 yılında Ergenekon'a, Balyoz'a bakış ile şimdiki arasında fark olduğunu görüyorsunuz. 2025'te de belki bugünkü olaylara bakışınız değişecek. Sizin gibi insanım, hata yapmış olabilirim" dedi. Sanık Kaplan son sözünde de "Ben terörist değilim. Suç işlendiğini öğrendikten sonra bağımı kestim. Etkin pişmanlık hükümlerinden ve lehime kanunlardan faydalanmayı talep ediyorum" dedi.

YARDIMDAN 15 YIL HAPİS VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Kaplan'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçu yanında "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından cezalandırılması talep edilmişse de eylemin sadece "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu oluşturacağını belirterek TCK 309/1. maddeden önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev alan örgüt ile herhangi bir bağı olmayan yahut örgüte karşı duruş sergileyen asker şahısların rütbe ve görev mahiyetini gözeterek tasfiye edilmesi suretiyle bunların yerine 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan TSK'ya sızmış örgüt mensuplarına yer açmak, onları general sınıfına terfi ettirmek suretiyle örgütün TSK yapılanmasına hakimiyet alanı sağlayan eylemler içerisinde yer aldığı, eylemlerin 15 Temmuz öncesinde yapılması nedeniyle "yardım" kapsamında kaldığından sanığın cezasını 18 yıl hapse indirdi. Sanığın davranışlarını lehine indirim sayan heyet, sanığı netice olarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.