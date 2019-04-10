DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1- CHP İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU'DAN AÇIKLAMALAR Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Güncel farkımız 14 bin 119 ve dün yine bilindiği gibi başlangıçta 51 ve daha sonra 6 daha ekleyerek 57 sandığın sayılması kararı verilmişti. O sandıklarda bizlerin lehine sonuçlar çıktı" dedi.

Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin Seyrantepe'de bulunan 2'nci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, konuşmasına Türkiye'nin 81 ilinde il başkanları tarafından yapılan YSK'ya ortak çağrı metnini okuyarak başladı.

Kaftancıoğlu daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Oy sayımlarında bir yavaşlama mı var" sorusuna Kaftancıoğlu,

"İstanbul'da 31 bin 186 sandığın, 30 bin 147'si sayıldı. Bu da yüzde 97'ye denk geliyor. Şuan itibari ile İstanbul'un 4 ilçesinde, Pendik, Avcılar, Esenyurt ve Maltepe'de sayımlar devam ediyor. Pendik, Avcılar ve Esenyurt'ta sayımlar birkaç saat içinde bitecek. Sadece Maltepe'de belediye ve büyükşehir oyları sayılıyor. Buradaki sayımlar, sandık kurulu değil, MHP'nin başvuruları ile yavaşlatılıyor. Güncel farkımız 14 bin 119 ve dün yine bilindiği gibi başlangıçta 51 ve daha sonra 6 daha ekleyerek 57 sandığın sayılması kararı verilmişti. O sandıklarda bizlerin lehine sonuçlar çıktı" yanıtını verdi.

Görüntü dökümü

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-Kaftancıoğlu açıklaması

10.04.2019 -14.21 Haber Kodu : 190410130 ============================ (operasyon anı görüntüsüyle)

2- TOZ ŞEKERDEN OTOMOBİL LASTİĞİNE NE BULURSA ÇALAN ÇETE YAKALANDI Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden banyo bataryasından, toz şekere, otomobil lastiğinden bilgisayara kadar onlarca çeşit mal çalan 8 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler güvenlik kameraların yansıdı. Yaklaşık 3 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş şube müdürlüğü tarafından Sultanbeyli, Maltepe, Ataşehir, Beykoz, Pendik ve Çekmeköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Hırsızlık meydana gelen işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler, şüphelilerin kapalı kasa kamyonetlerle geldiklerini, kepenkleri kırarak açtıktan sonra hırsızlıkları gerçekleştirdiği gördü. Şüphelilerin bazı olaylarda gördükleri güvenlik kameralarını kırmaya çalıştıkları tespit edildi. Kamera görüntülerinden bütün hırsızlıkların aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Önceki sabaha karşı düzenlenen operasyonda kapalı kasa kamyonetle bir işyerini soymaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Beytullah E.(32), Cevat A.(24), Orhan Y.(29), Emrah B.(34), Günaydın Y.(54), Ferhat B.(32), Dursun E.(28), Tuncay A.(45) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR

Polisin yaptığı incelemede gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin daha önceden hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, otodan hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar vermek, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan onlarca polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 635 adet çalıntı sigara paketi bulunduğu öğrenildi. 3 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin gerçekleştirdikleri 8 ayrı hırsızlık olayında girdikleri işyerlerinde ne bulurlarsa çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları eşyalar arasında banyo bataryaları, otomobil lastikleri 80 çuval şeker, bilgisayarlar bulunduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Operasyon anı görüntüsü //

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Hırsızlık anlarının görüntüleri

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

-Genel ve detaylar

10.04.2019 -12.19 Haber Kodu : 190410075

10.04.2019 - 14.26 Haber Kodu : 190410132(operasyon anı) ================================ 3- SİLİVRİ'DE OTOMOBİL DENİZE UÇTU, SÜRÜCÜYÜ SAHİLDEKİLER KURTARDI Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil denize düştü. Sürücüyü sahildekiler kurtardı.

Silivri Sahili Dalgakıran mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen 59 FG 737 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince aracıyla birlikte denize düştü. Bu sırada sahilde olan bir kişi denize atlayarak, otomobilin içinde olan sürücüyü kurtardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Denize düşen otomobil ise çekiciyle karaya çıkarıldı.

"ZAR ZOR CAMDAN ÇIKARDIM KİMSE OLMASA BOĞULMUŞTU"

Şoförü kurtarmak için denize atlayan Erhan Karpat, "Araç burada manevra yapınca kayıp denize düştü. Ben de koşarak gelip baktım ne oluyor diye. İçeriden çıkamayınca suya atladım zar zor camdan çıkardım. Kimse olmasa boğulmuştu. Çünkü takılmış bir yere çıkamıyordu." dedi. Görüntü Dökümü:

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-Denize düşen araç

-Şoförün polisle konuşması

-Kurtaran vatandaş ile röportaj

-Aracın denizden çıkarılması

-Genel ve detaylar

10.04.2019 - 14.11 Haber Kodu : 190410124 ============================== 4 - AVCILAR'DA YANAN BİNADA KORKUTAN GÖRÜNTÜ İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da yanan 4 binanın sakinleri çatlayan kolon ve kirişler nedeniyle tedirgin.

Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde bulunan 4 katlı binada geçen cumartesi günü çıkan yangında 2 yıldan bu yana sahiplendiği 'Boncuk' isimli kedisini kaybeden Semihcan Arapkirli gözyaşlarına boğulmuştu. Çatı katının tamamen yanmasına, bir dairenin de hasar görmesine neden olan yangın ardından itfaiye ekipleri, binanın kısmen kullanılamaz olduğunu bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sırasında sıktığı su, biri bodrum katı olmak üzere 7 daireli binanın riskli olabilecek derecede çürük olduğunu da gözler önüne serdi. Sıkılan su, bir alt kattaki dairenin tavan sıvalarının dökülmesine ve paslanmış demirlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Annesi ile oturdukları evi ve çatlak kolonları gösteren Semihcan Arapkirli, "Eve girmeye korkuyoruz. Kolonlar çatlak, Başımıza tavandan sıvalar parçalar halinde düşüyor" dedi.

KOLONLAR PATLAK, ÇATLAK

Gökhan Küpeli de, çatı katında yangını söndürmeye çalışan itfaiyenin sıktığı suyun gidecek yer bulamayınca 2 kat aşağıda oturduğu evin duvarını patlatarak zemine sızdığını söyledi. Bodrum katını da gösteren Küpeli, "Çıplak gözle bakıldığındı veya adeta kuma dönen duvara dokunulduğunda binanın çürüdüğünü, demirlerin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Beton artık kendiliğinden dökülüyor. Su sızıyor, temele iniyor. Kolonlar patlak. Binamız oturulacak halde değil. Demir de artık bitmiş. Beton eriyince demir de gidiyor. Bir an önce binamızın yıkılması gerekiyor. Bunun için gerekli yerlere başvuracağız" diye konuştu.

Kardeşi ile birlikte korkarak girdikleri evlerinde duvara monte edilen düşmesinden korktukları dolabı boşaltan Birgül Görener, 30 yıldan bu yana oturdukları binanın 55-60 yıllık olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. "BİNA ÇÖKECEK HALDE"

Görener, şunları anlattı:

"1999 depreminden sonra binada büyük çatlaklar oluştu. Avcılar Belediyesi'nden gelip kolonlara işaretler koydular. Ama binada güçlendirme, destek gibi bir şeyi yapmaya hiç kimse yanaşmadı. Bina içinde büyük hasar var. Binanın en üst katı ve bodrum katı bizim. Bodrum katındaki kolonlar da patlak. Üst kattaki çatı ve çatı katından kaynaklı ağır hasar var. Binayı yenileme konusunda burada oturanlarla bir türlü anlaşmaya gidemedik. Annemlerin oturduğu üst kattaki evin mutfak dolapları çökmek üzere. İçlerini boşalttık. Yangına gelen itfaiye erleri de 'Bu bina çöker, yaşamınız çok mümkün değil' dedi. Bina için 'Kısmen kullanılamaz' raporu çıktı ama, cidden kullanılamaz halde. Duvarlar yılların etkisi, yangının ateşi, sıkılan suyun etkisiyle neredeyse erimiş durumda. Annem ve kardeşim şu an bizde kalıyor. Ama bu bina diğer insanların üstüne çökecek halde. Yangına sıkılan su duvarlara zarar vermeye başladı. Çatı yandığı için şu an yok. İnen yağmur suyu diğer evlerin içine girecek"

Birgül Görener, birkaç kez başvurdukları belediye yetkililerinin kendilerine binanın yıktırılarak yenilenebileceğini, masrafları bina sakinlerinin karşılaması gerektiğini söylediklerini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Binadaki yangın ve söndürme çalışmaları

-Kedisi ölen bina sakininin gözlaşları

-Binanın dışından ve içinden çürük beton görüntüleri

-Kedisi yanarak ölen Semihcan Arapkirli evlerinin içindeki çatlak kolonu gösterirken

-Evin mutfağının tavanından görüntüler (Sıva dökülmesi ve görünen paslı demirler)

-Mutfak dolabı boşaltılırken

-Evin değişik yerlerindeki çatlak ve dökülmüş beton görüntüleri

-Gökhan Küpeli, yangında sıkılan suyun 2 kat aşağıdaki evine akarak duvarı patlattığı yeri gösterirken

-Gökhan Küpeli bodrum katındaki patlak ve çatlak kolonları gösterirken ve konuşurken ========================= 5- ŞİLE'DE YAĞMURLA KAYGANLAŞAN YOLDA ARAÇ TAKLA ATTI: 3 YARALI Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA)

Şile otoyolunda yağmurla kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak çimenlik alanda takla atarak durabildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 13:00 sıralarında Şile Otoyolu Ümraniye istikameti Ömerli Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 LDJ 78 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal Akgül, yoğun yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak kaymaya başlayan araç bariyerleri aşarak takla attı. Ters olarak duran otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Akgül ve araçta bulunan iki kadın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kazada yaralanan ambulans yardımı ile Sancaktepe Devlet Hastane'sine, otomobilin sürücüsü Akgül ise Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Takla atan aracın görüntüsü

-Jandarmadan görüntü

-Yoldan görüntü

-Genel ve detay görüntüler ============================= 6- İSTANBUL'DA GÜMRÜK KAÇAĞI 2 BİN 560 ADET OTO YEDEK PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 766 bin lira değerinde 2 bin 560 adet oto yedek parçası ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Çatalca Muratbey Gümrük Müdürlüğü denetimindeki antrepoda bulunan bir araçta ülkeye kaçak yolla sokulmak istenen ürünler olduğu değerlendirmesi üzerine operasyon başlatıldı. Ekipler antrepoda bulunan şüpheli aracı kontrol ettiğinde, araçtaki gümrük güvenlik mührünün sağlam olduğu ancak mührün bulunduğu halatın kesildikten sonra yeniden yapıştırıldığını belirledi. Aracı kontrol eden ekipler kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen yaklaşık 1 milyon 766 bin lira değerinde 2 bin 560 adet değişik markalara ait oto yedek parçası ele geçirdi.

Ekiplerin yaptıkları incelemelerde aynı cins yük beyanı ile yurda giriş yapan iki farklı araçtan birinde beyan edilene uygun kireç taşı diğerinde ise kaçak oto yedek parçaları olduğu, beyana uygun yükün yurda giriş işlemleri tamamlandıktan sonra içerisinde kaçak oto aksamı bulunan aracın yükü ile değiştirildiği tespit etti. Olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediliyor. Görüntü dökümü:

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-Ele geçirilen oto yedek parçalarının görüntüsü

10.04.2019 - 13.33 Haber Kodu : 190410107 ============================= 7-SAHTE ALTIN SİKKEYLE DOLANDIRICILIK: 2'Sİ KADIN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta İran uyruklu 2 turizmciyi, sahte altın sikke satarak 20 bin dolar dolandıran 2'si kadın Suriye uyruklu 4 kişi şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin önce birkaç gerçek sikke göstererek mağdurları kandırdığı, ardından "acelemiz var" diyerek bütün altınlara bakmaya fırsat bulamayan mağdura sahte altınları sattıkları öğrenildi.

Pınar Mahallesi 1218 Sokak'ta meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; İran uyruklu turizmci Jamal B.'ye (40) ulaşan Suriyeli Tarek A.(28), "Suriye'den gerçek sikke getirdikö diyerek, satmak istediğini söyledi. Şüpheliye İnanan Jamal B., onunla beraber evine gitti. Burada Jamal B.'ye birkaç gerçek altın sikke gösterildi. Bu altınları görerek 500 sikkenin gerçek olduğunu sanan Jamal B., şüphelilerin "Acelemiz var. hemen alıyorsan al" sözüne inanınca 20 bin dolar karşılığında satın aldı. Ancak daha sonra kuyumcuya giden Jamal B. sikkelerin sahte olduğunu anladığında dolandırıldığını anladı.

POLİSİN KURDUĞU TUZAĞA DÜŞÜNCE YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışırken İran Uyruklu Ali Rıza O.' da polise başvurarak bazı kişilerin kendisine altın sikke satmak istediğini söyledi. Bunun üzerine dedektifler Ali Rıza O.'ya teklifi kabul etmiş gibi yapmasını istedi. Ali Rıza O.'nun yanına gelen şüpheliler, ona sikkeleri göstermek için gittikleri evde polis tarafından suçüstü yakalandı. 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Baskında gözaltına alınan Suriye uyruklu Tarek A.(28), Sahar M.(34), Hlud G.(38) ve Ahmet K.(21) gözaltına alındı. Bu kişilerin satmaya çalıştığı 450 adet sahte sikke ve 2 adet bileziğe polis ekipleri tarafından el konuldu. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen sahte sikkeler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri ============================== 8- BÜYÜKÇEKMECE'DE ALACAK VERECEK MESELESİ SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Büyükçekmece'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bacağından silahla vuruldu.

Olay saat 14.00 sıralarında Ulus Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni yapılan binanın müteahhitti ile toprak sahibi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada toprak sahibi 53 yaşındaki Hamit Dilaver bacağından silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından silahla yaralanan Dilaver'i ambulansla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulunurken, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.