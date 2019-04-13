DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(aktüel görüntülerle)

1 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAYATİ YAZICI'NIN BABASININ CENAZESİNE KATILDI (2) - Binali Yıldırım da cenaze töreninde yer aldı Haber: Çağatay KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı'nın 93 yaşındaki babası Mustafa Yazıcı'nın cenaze törenine katıldı. Eyüpsultan Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İTO Başkanı Şekip

Avdagiç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katıldı.

Cenaze namazı öncesinde Yazıcı ailesi taziyeleri kabul etti. Mustafa Yazıcı için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Yazıcı'nın naaşı, cenaze aracına taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabuta omuz verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazeden görüntüler

- Detaylar =========================== 2- EKREM İMAMOĞLU, BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ DEVRETTİ Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL(DHA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nde devir teslim törenine katıldı.

Beylikdüzü Belediye Binası'nda düzenlenen törende milletvekilleri ve partililer de yeraldı. İmamoğlu 5 yıl boyunca görev yaptığı Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini Mehmet Murat Çalık'a devretti. Belediye mührünü Çalık'a teslim eden İmamoğlu, Çalık'a bir de Türk bayraklı rozet hediye etti. Çalık da İmamoğlu'nda Beylikdüzü'nde yetişen çiçeklerden oluşan bir buket takdim etti. "GÖZÜM ARKADA DEĞİL"

Devir teslim töreninde kısa bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "Allah herkese böyle mutlu görev teslimleri etsin. Görev teslim edilirken, hani bir hüzün yaşanır. Ama biz burada mutluluk yaşıyoruz. Çünkü birlikte görev yaptığımız arkadaşıma görevi teslim ediyorum. Biz başka bir göreve doğru yürüyoruz. Bu noktada çok önemli ve özel bir an yaşadığım için çok mutluyum, gurur duyuyorum. Mehmet Çalık arkadaşıma başarılar diliyorum, yolu açık olsun. Gözümüz arkada değil. Beylikdüzü evimiz bizim, bundan sonra hangi makamda ve görevde olursam olayım bir gözüm burada olacak. Ama yine de gözüm arkada olmayacak" dedi.

"BURASI İSTANBUL'UN EN MUTLU İNSANLARININ YAŞADIĞI KENT OLMAYA DEVAM EDECEK"

Ardından konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise, "Kendisiyle burada 5 yıl yol arkadaşlığı yapmak benim için onurdu. Bu noktadan sonra Beylikdüzü'nde belediye başkanı olarak devam edeceğim. Ama sevgili yol arkadaşım Ekrem İmamoğlu'na şunu söyleyebilirim. Gözün arkada kalmasın. Burada ektiği fidanları büyüteceğiz. Burası Beylikdüzü, burası İstanbul'un en mutlu insanlarının yaşadığı kent olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. "GÖREVİ DEVRETMEK ASALETTİR"

Daha sonra Beylikdüzü Belediye Binası önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Ekrem İmamoğlu, "Mehmet başkanımıza yeni görevi hayırlı uğurlu olsun. Güzel işler yapsın Beylikdüzü'ne. Görevi devretmek bir sorumluktur. İnsanların içinde hafif burukluk olabilir, seçimi kaybetmiştir, ya da bir başka göreve gidecektir. Ama bir görevi devretmek de asalettir. Dolayısı ile ben burada bir başka boyut katıyorum. Vallahi billahi görevi devrederken içim o kadar rahat ki. Mutlu bir şekilde görevi devrediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

"HAKKINI YEMEDİYSEM, HAKKIMI DA YEDİRTMEM"

İmamoğlu konuşmasının sonunda, "Görevi teslim alacağım. Hakkını kimsenin yemedim şimdiye kadar, Beylikdüzü halkının önünde söz veriyorum. Hakkını yemediysem, kimseye hakkımı da yedirtmen" şeklinde konuştu. Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun gelişi

-İmamoğlu'nun konuşması

-Mehmet Burak Çalık'ın konuşması

-İmamoğlu'nun, Çalık'a belediye mührü ve Türk Bayrağı rozeti takdim etmesi

-Genel ve detaylar ================ 3- FAHRETTİN ALTUN: DEMOKRASİMİZİN AYAKTA OLDUĞUNA HİÇBİR ŞÜPHE YOKTUR * Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Türkiye'nin en büyük şehri ve ekonominin başkenti olan İstanbul, sonucu henüz itirazlara konu olan kafa kafaya bir yarışa sahne oldu. Nihai sonuçtan bağımsız olarak, yapılan seçimler, bazı Batılı medya kuruluşları ve uzmanlar tarafından ortaya atılan 'Türk demokrasisi ölmüştür' konulu popüler ancak mesnetsiz iddiaların yanlışlığını ortaya koydu. Demokrasimizin ayakta olduğuna hiçbir şüphe yoktur."

"ABD Başkanı Donald Trump, dış politika ve savunma alanında müesses nizamın baskısı altında kalarak Suriye'den çekilme kararını, Türkiye'nin terörizm ve aşırıcılıkla mücadele kararlığı ve taahhüdüne rağmen, geri almıştır. Ancak Washington'un kararından bağımsız olarak kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız." İstanbul DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Al Jazeera "Yerel seçimlerin sonrasında Türkiye'yi ne bekliyor?" başlıklı bir yazılı kaleme aldı. Altun yazısında, "Türkiye'nin en büyük şehri ve ekonominin başkenti olan İstanbul, sonucu henüz itirazlara konu olan kafa kafaya bir yarışa sahne oldu. Nihai sonuçtan bağımsız olarak, yapılan seçimler, bazı Batılı medya kuruluşları ve uzmanlar tarafından ortaya atılan 'Türk demokrasisi ölmüştür' konulu popüler ancak mesnetsiz iddiaların yanlışlığını ortaya koydu. Demokrasimizin ayakta olduğuna hiçbir şüphe yoktur" ifadelerini kullandı. SEÇİMLER

Altun yazısında şunları söyledi:

"Normal koşullarda Türkiye'de yapılan yerel seçimler, uluslararası medyada gündem olmazdı. Ancak bu yıl gerçekleştirilen 31 Mart seçimleri yurtiçinde ve yurtdışında oldukça dikkat çekti. Türkiye'nin en büyük şehri ve ekonominin başkenti olan İstanbul, sonucu henüz itirazlara konu olan kafa kafaya bir yarışa sahne oldu. Nihai sonuçtan bağımsız olarak, yapılan seçimler, bazı Batılı medya kuruluşları ve uzmanlar tarafından ortaya atılan 'Türk demokrasisi ölmüştür' konulu popüler ancak mesnetsiz iddiaların yanlışlığını ortaya koydu. Demokrasimizin ayakta olduğuna hiçbir şüphe yoktur. AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı, ülke genelinde yüzde 53'lük oy oranına ulaşarak popülerliğini korumuştur. Muhalefet ise Ankara gibi bazı yerlerde ilerleme kaydetmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mücadelesi, hâlâ tartışmalı olmakla birlikte bağımsız bir hukuki organ olan Yüksek Seçim Kurulu tarafından kanunlarımıza uygun biçimde ve şeffaflıkla değerlendirilecektir. Türkiye, Yerel seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte uzun yıllardır ilk kez 4.5 yıl boyunca seçim olmayan bir döneme girdi. 2023 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı'nın gündeminde ekonomi, Suriye krizi ve milli savunma kabiliyetlerimiz olmak üzere üç ana başlık olacaktır. Sınırlarımızın içinde yönetimin birinci önceliği, ekonomiyi rayına oturtmak olacaktır. Ülkemiz, geride bıraktığımız aylarda tarihte görüşmemiş ve ciddi hasara sebep olabilecek bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kaldı. Ancak bu saldırıyı atlatmayı başardık. Bu süreçten alınan ders, hükümetin ekonomimizi dış şoklara daha dayanıklı hâle getirmek için gereken adımları atması gerektiği olmuştur. 2023 yılına kadar ekonomimizi ihracat odaklı büyümeyi destekleyerek, teknolojiye yatırım yaparak ve istihdam sağlayarak güçlendirmek istiyoruz."

EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA

"Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, hükümetin yapısal dönüşüm planını açıklamıştır. Bu planda ülkemizin serbest piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi, vergi reformunun gerçekleştirilmesi ve daha adil bir paylaşımın sağlanması mesajları ön plana çıkmıştır. Ülkemizin mali disipline bağlılığını yeniden teyit eden Albayrak, kısa vadeli sorunların çözümü için kamu bankalarına yaklaşık 4.92 milyar dolarlık destek sağlama ve özel bankaların sermaye seviyelerini artırmalarına yardım etme sözünü vermiştir. Uzun vadede ise hükümetin gelir seviyesine bağlı yeni bir bireysel emeklilik sistemi kurma düşüncesi paylaşılmıştır. Gıda fiyatları enflasyonuyla mücadele planı ise önümüzdeki ay kamuoyuyla paylaşılacaktır. Aynı zamanda özellikle Suriye'den kaynaklanan milli güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmaya odaklanacağız. ABD Başkanı Donald Trump, dış politika ve savunma alanında müesses nizamın baskısı altında kalarak Suriye'den çekilme kararını, Türkiye'nin terörizm ve aşırıcılıkla mücadele kararlığı ve taahhüdüne rağmen, geri almıştır. Ancak Washington'un kararından bağımsız olarak kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Türkiye, son yıllarda Suriye'nin kuzeyinde PKK ve DEAŞ terör örgütlerini hedef almıştır. Bir sonraki hedefimiz ise PKK'nın Suriye kolunun işgal ettiği Münbiç'in özgürleştirilmesi ve Fırat Nehri ile Suriye-Irak sınırı arasındaki tüm terör faaliyetlerinin sonlandırılmasıdır. Burada yalnızca bir terörle mücadele planından değil, Suriye'nin yeniden güvenliğe kavuşturulmasını ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve kalıcı olarak topraklarına dönmelerini sağlayacak kapsamlı bir stratejiden bahsediyoruz. Ülkemiz, Cenevre ve Astana süreçleri de dâhil olmak üzere, Suriye krizine barışçıl bir çözüm bulunması için ortaya koyulan tüm çabaların parçası olmuştur. Çatışma sonrası dönemde Suriye'de herhangi bir rol oynayacak meşruiyetten yoksun kalan Beşar Esed'in bir geleceği olmadığı görüşümüzü muhafaza ediyoruz. ABD ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu dost ve müttefiklerimizle komşumuzun topraklarında dökülen kanın son bulması için çalışacağız. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan ülkemiz, Suriye iç savaşının etkisiyle hava savunmasını güçlendirme ihtiyacı duymuştur. Yıllar boyunca en ileri teknolojiyi en uygun koşullarda temin etmenin yollarını aradıktan sonra Rusya Federasyonu'ndan S-400 füze savunma sistemini almak için bir anlaşma imzaladık. Yunanistan gibi NATO müttefiklerimizin Rus hava savunma sistemlerine sahip olduğunu düşünerek, son derece normal şekilde dost ve müttefiklerimizin Türkiye'nin egemenliğine saygı göstereceği varsayımında bulunduk. Bu süreç kamuoyunun gözleri önünde yaşanmış ve beklentilerimiz, medyayla defalarca paylaşılmıştır."

S-400-AMERİKA

"S-400'ün Temmuz ayında teslim edilmesinden birkaç ay önce ABD'nin anlaşılamaz bir tavır takınarak Türkiye'yi olmuş bitmiş bir anlaşmadan caydırmaya çalıştığını gördük. Türkiye'ye benzer bir techizatı satmayı reddeden Washington'un, milli güvenliğine yatırım yapmak isteyen bir NATO müttefikini neden durdurmaya çalışmak istediğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu konuda Türkiye'nin pozisyonu aynıdır. Her ülke gibi komşularımızla ve diğer bölgesel güçlerle dostane ilişkilerimizin olmasını isteriz. Rusya'yla enerji, savunma ve diğer alanlardaki işbirliğimiz, Türkiye'nin NATO ittifakına olumsuz yaklaştığı anlamına gelmez. Ülkemizin Atlantik İttifakı'na en çok katkı yapan ülkelerden biri olması, bu iddiayı desteklemektedir. Sonuç olarak Cumhurbaşkanlığı, önümüzdeki dört buçuk yıllık dönemde mevcut sorunları çözmeye ve uzun vadeli meselelere çözüm bulmaya odaklanacaktır. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihi bir ekonomik büyüme yaşamış, yüz milyarlarca dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmiş ve bölgesel bir güç hâline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda aynı hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."