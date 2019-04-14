DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 (Görüntüyle)

İKTİSATÇI-YAZAR MUSTAFA SÖNMEZ SERBEST BIRAKILDI Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iktisatçı yazar Mustafa Sönmez, adliyedeki savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, gece gözaltına alınan Sönmez'in buradaki işlemleri tamamlandı. Sönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan Sönmez, serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü:

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-Sönmez'in adliye çıkışındaki açıklaması

14.04.2019 -14.04 Haber Kodu : 190414087 ==================================== 2- KADIKÖY'DE BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ, APARTMAN MÜHÜRLENDİ (EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE) Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy'de etkili olan yağış sonrası inşaat alanının yanındaki binanın bahçe duvarı çöktü. Bina belediye ekipleri tarafından boşaltılıp mühürlendi.

Göztepe Dr. Rıfat Paşa Sokak üzerinde bulunan 10 katlı binanın bahçe duvarı, yağış nedeniyle saat 11.00 sıralarında yan taraftaki inşaat alanına devrildi. Bahçe duvarının devrilmesinin ardından otoparkta bulunan otomobilin bir bölümü askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın inşaat alanına düşmemesi için otomobili halatla binaya bağladı. Askıda kalan aracın sürücüsü, "Dolu ile beraber yan tarafın duvarı aşağıya indirdi bizi. Kazdığı yere önlem almaması bizim duvarı aşağıya indirdi. Aracın tekerlekleri yukarıda kaldı. Kurtarıcı bekliyoruz." diye konuştu.

APARTMAN MÜHÜRLENDİ

15 daireli apartmanın, 4 dairesinde yaşayanlar olduğu öğrenilirken, belediye ekipleri binayı tamamen boşalttıktan sonra aparmanı mühürledi. Binanın kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılmaya başlandığı ve yıkılacağı bildirilirken, olay yerine gelen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı açıklamalarda bulundu. Odabaşı, "Bugünkü yoğun yağıştan dolayı yan binayla inşaat arasındaki istinat duvarı çökmüş. Bina zaten boşaltılmıştı. İçinde kalan 4 daire şu an itibariyle boşaltıldı. Bina mühürlendi. Güvenlik önlemleri bölgede alındı. Riskli yapı olduğu tespit edilmiş zaten. Gerekli çalışmaları yapılıp, bina yıkılacak büyük bir ihtimalle." dedi. Ek görüntüler

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-Binadaki mühür

-Apartman sakinleri

-Odabaşı ile röp

-Genel ve detaylar Görüntü Dökümü

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-Çöken duvar

-Halat ile bağlanan araç

-Aracın askıda kalması

-Araç sürücüsü ile röp

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Havadan drone görüntüleri

-Genel ve detay

14.04.2019 -12.01 Haber Kodu : 190414064

============================================ 3- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN 'İHLALLİ GEÇİŞ' CEZALARINI YENİKAPI'DA PROTESTO ETTİLER -Mağdur olduğunu söyleyen araç sahibi Nail Kaygısız, "59 bin lira cezam olduğunu sisteme düşmeyen cezalarla birlikte 73 bin lira cezam olduğunu söylediler. Emekli bir insanım kıt kanaat geçinen bir insanım başımdan vurulmuşa döndüm. Dünyam değişti benim. Gittim kredi kullandım 55 bin lira ödedim aracımı satışa çıkardım en son 50 bin lira verdiler cezam 73 bin lira arabadan pahalı bir ceza geldi." Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,(DHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtikleri için kesilen binlerce liralık cezalarla karşı karşıya kalan ticari araç sahipleri bu durumdan haberdar olmadıkları ve tebligat gönderilmediğini söyleyerek, Yenikapı Miting Alanı'nda eylem yaptı. Sahip oldukları araçlardan bile yüksek cezalarla karşılan vatandaşlar yetkililerden cezaların affedilmesini istedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçişi yasak olan araç sahipleri binlerce liralık cezalarla karşılaşıyor. Aks aralığı belli bir uzunluğun üstünde olan ve ruhsatlarında 1. sınıf kamyonet yazan araçlara her geçiş için 1.132 lira ceza kesiliyor. Yenikapı Miting alanı otoparkında toplanan çok sayıda ticari araç sahibi durumdan haberdar olmadıklarını ve kendilerine ne bir uyarı ne de bir tebligat gönderildiğini söyleyerek, protesto eylemi yaptı. 2019 Ocak ayından bu yana gönderilen tebligatlarda birçok vatandaş 80 bin liraya varan ceza kesildiğini öğrendi. Araçlarının fiyatından yüksek miktarlarda cezalarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen bazı araç sahipleri, kredi çekip borçlarını ödediklerini dile getirdi.

"DEVLET TUZAK KURMAZ"

Eyleme katılan ve burada açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu," Yargıtay'ın bir kuralı vardır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Ayrıca ülkemizde tüketicinin korunması hakkındaki kanuna rağmen bu cezalar kesilmemelidir. Burada açıkça ciddi olarak hukukun temel ilkeleri katledilmiştir. Anayasanın 172 'inci maddesi çiğnenmiştir. Çünkü tüketicilerin en temel 8 hakkından biri olan bilgi edinme hakkı yok sayılmıştır. Hukukun temel ilkelerinden öngörülebilirlik, ölçülülük, caydırıcılık, unsurları ortadan kaldırılmıştır. Bu vatandaşlara yüz binlerce liraya ulaşana kadar bekleyip ceza göndereceğine, vatandaşlara önceden 'sizin üzerinize kayıtlı olan araç artık bu köprüden geçemez, yasak kapsamına alınmıştır' deseydi bu sonuç ortaya çıkmayacaktır. Çok önemli bir konuda bazı araçlar şirket üzerine kayıtlı. Çalışan kullanıyor işverenler bu çalışanları işten çıkartıyorlar ve cezaları da tazminatı ile ödetiyorlar. Bunun önlenmesi lazım. Büyük bir haksızlık var mutlaka bu cezalar silinmelidir. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz" diye konuştu.

"KURAL DEĞİŞİKLİĞİNİN ARAÇ SAHİPLERİNE BİLDİRİLMEMİŞ OLMASI EKSİKLİK VE TALİHSİZLİK"

Avukat Bülent Deniz ise, "Burada iki tane mesele var. Birincisi kural değişikliğinin bu kurala uyması gereken kişilere bildirilmemiş olmasındaki eksikliktir. Teknoloji çağında mesaj ile mail ile kural değişikliğinin araç sahiplerine bildirilmemiş olması eksiklik ve talihsizlik. Daha da ötesi ilk geçişten sonra kesilen cezanın uygun şekilde ve derhal bildirilmemiş olması nedeniyle bu insanlar 4 aydır birinci köprüyü kullanmış oldular. Şimdi tebligatla gelmeye başlayınca gördüğümüz cezaları ulaşan rakamları görüyoruz" dedi. ARAÇ 50 BİN CEZA 73 BİN

Mağdur olduğunu söyleyen araç sahibi Nail Kaygısız mart ayında cezalardan haberdar olduğunu söyledi. Kaygısız, "Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gittim 59 bin lira cezam olduğunu sisteme düşmeyen cezalarla birlikte 73 bin lira cezam olduğunu söylediler. Ben bu aracı ticaret amaçlı kullanmıyorum aile aracı. Bu köprüden her geçtiğimde ceza kesilmiş bir arkadaşın söylemesiyle cezamı öğrendim. Emekli bir insanım kıt kanaat geçinen bir insanım başımdan vurulmuşa döndüm. Dünyam değişti benim. Gittim kredi kullandım 55 bin lira ödedim aracımı satışa çıkardım en son 50 bin lira verdiler cezam 73 bin lira arabadan pahalı bir ceza geldi. Yazık günah, ağır cezalar" şeklinde konuştu.

"BENİM ARACIM 4 SENEDİR GEÇİYOR"

Bir başka araç sahibi Veli Yılmaz'da cezasının 22 bin lira olduğunu söyledi. Yılmaz, "Biz bunu karayollarını sorduk, polise sorduk. Bize 'size ceza gelmez siz geçebilirsiniz sizin arabanız canlı. Birinci köprü kullanmayacaksınız da nereyi kullanacaksınız?" dediler. Dedikleri halde cezaları bekletmişler. Benim aracım 4 senedir bu köprüden geçiyor. 4 senedir niye bu cezayı vermedi. Haber verseler zaten geçmezdik" diyerek duruma tepki gösterdi. "78 BİN 108 LİRA CEZAYI TESADÜFEN ÖĞRENDİM "

Kullandığı araçtan daha çok ceza geldiğini söyleyen bir başka araç sahibi Selçuk Tok cezayı tesadüfen öğrendiğini anlattı. Tok, "Bu cezayı köprüden geçerken yanıma bir araç gelerek "Araştır. 50 bin lira ceza geldi bana" dedi. Tebligatta da şöyle bir şey var. 6 ay içerisinde bir sene içerisinde tebligat geliyormuş. Allah'tan tebligat 4 ay içerisinde geldi. 11'inci ayda gelmiş olsa 300 bin lira olacaktır diye düşünüyorum benim borcum. Bence herkes KGM - Geçiş İhlal Sorgulamadan baskın cezasına" dedi

Görüntü Dökümü:

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-Eyleme katılanlardan görüntüler

-Araçlardan görüntüler

-Pankart ve dövizlerden görüntü

-Sloganlardan görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj

-Aydın Ağaoğlu ile röportaj

-Diğer detaylar

14.04.2019 -15.12 Haber Kodu : 190414107

14.04.2019 -15.16 Haber Kodu : 190414109 ================================================== 4-ULUSLARARASI ROBOT YARIŞMASINDAN ÖDÜLLE DÜNDÜLER Haber-Kamera: Özgür EREN-Gökhan ÇELİK-Güven USTA / İSTANBUL (DHA)

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl düzenlenen FIRST Robotics Competition'a (FRC) robot yarışmasına '6436 PARS' adlı robotlarıyla katılan Başakşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri çeyrek finalde elenmelerine rağmen 'Gracious Proffesionalism' ödülüne layık görüldü. 6436 PARS Takımı ilk ödülünü 2016 yılında Türkiye'de düzenlenen yarışmada Türkiye ikincisi olarak aldı. Takım hedefini daha da büyüterek 27 yıldır Amerika'da düzenlenen FIRST Robotics Competition'a (FRC) yarışmasına ilk olarak 2016 yılında katıldı. Yarışmaya bu yılda katılan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri çeyrek finale kadar yükseldi. Çeyrek finalde elenen öğrenciler, yarışmada '6436 PARS' adlı robotlarıyla ilk kez profesyonellik ödülünü kazandı.

"SENEYE TEKRAR AMERİKADA YARIŞMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

6436 PARS adlı robotunun takım kaptanı Ceyda Işık, "Bu sene 6. yarışmamıza katıldık. Amerika'daki yarışmada çeyrek finallere çıkabildik ve profesyonellik ödülü aldık. Daha önce Türkiye'de katıldığımız turnuvada 3 tane art arda profesyonellik ödülü almıştık. Amerika'dan bu ödülü 4üncü kez almak bizi çok mutlu etti. Duyarlı bir takım olduğumuzu anladık. Yarışmaya katılırken 6 haftalık bir sürecimiz var. Robot yapım sürecinde de okulumuzdan mezun olan arkadaşlarımız var. Onlar bilgili aynı zamanda öğretmenlerimiz bize çok destek oldular. Onların desteği sayesinde 6 haftalık süreç içerisinde robotu toparladık. Önümüzdeki sezon için hazırlıklara başladık. Seneye tekrardan Amerika'da yarışmayı düşünüyoruz. Bu robotlar gençleri hem bilime hem teknolojiye ilgisini daha fazla arttırıyor diye düşünüyorum. Robotun her sene konsepti değişiyor. Bu sene robotların top atması ve disk takması istendi. Robotlar 2,5 dakikalık bir süre içerisinde yarışıyor. 3'lü ittifak halinde yarışan robotlar hangi ittifak daha fazla puan alırsa yarışı kazanmış oluyor" dedi.