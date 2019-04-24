DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 1- ERDOĞAN'DAN ATEŞYAN'A MEKTUP İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a mektup gönderdi.

Erdoğan'ın gönderdiği mektup şu şekilde:

"Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Sayın Aram Ateşyan,

Çok Değerli Ermeni Vatandaşlarım,

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, 8 Mart 2019 tarihinde kaybettiğimiz çok değerli Patrik Sayın Mesrob Mutafyan'ı saygıyla anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm Ermeni cemaatine başsağlığı diliyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum. Her imparatorluğun dağılma sürecinde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde sınırları içerisinde ve komşu coğrafyalarda büyük insani krizler yaşanmıştır" " ERMENİ TOPLUMU ÇOK KIYMETLİ EVLATLAR YETİŞTİREREK ÜLKEMİZE BÜYÜK KATKILARDA BULUNMUŞTUR!

"Salgın hastalıklar, göçler, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu artan çete ve silahlı grupların öncülük ettiği bozgunculuk eylemleri nedeniyle yitirdiğimiz diğer Osmanlı vatandaşlarına da Allah'tan rahmet diliyorum. Ermeni toplumu, gerek Osmanlı İmparatorluğu gerek Cumhuriyetimizin yüzyıla yaklaşan geçmişinde çok kıymetli evlatlar yetiştirerek ülkemize büyük katkılarda bulunmuştur. Dün olduğu gibi bugün de Ermeni vatandaşlarımız, ülkemizin eşit ve hür vatandaşları olarak, sosyal, siyasi ve ticari hayatımızın her alanında önemli roller üstlenmektedir. Tarih boyunca acıda ve sevinçte ortak iki halkın, geçmişin yaralarını sarması ve bağlarını daha da kuvvetlendirmesi hepimizin ortak amacıdır" Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Eşi için mevlit okuttu Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı 'Akrep II' tanıtıldı Yunuslar yüzdü, turistler videoya çekti

"ERMENİ CEMAATİNİN HUZURU, GÜVENLİĞİ VE MUTLULUĞU BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR ÖNEME SAHİPTİR"

"Bizler acılarınızın hafifletilmesinde ve sorunlarınızın çözümlenmesinde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Şu hususun altını özellikle çizmek isterim: Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için çok özel bir öneme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, meydan verenler bizi karşılarında bulacaklardır. Bu vesileyle, Ermeni cemaatinin yeni dini liderinin bir an önce seçilmesini temenni ediyor ve sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Ortak bir geleceği beraber inşa edebilmenin yolunun bir ve beraber olmaktan geçtiğine inanıyorum. Bu itibarla, ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül eden çevrelere fırsat vermemenizi diliyorum. Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyorum." ========================= (Geniş haber)

2-BAKAN KURUM: RİSKLİ GÖRÜLEN ALANLARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLATACAĞIZ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de çöken binanın bulunduğu mahallede incelemeler yaptı. Bölgede geoteknik rapor hazırlandığını belirten Bakan Kurum, "Çalışmalar sonrasında riskli görülen alanlarda kentsel dönüşüm başlatacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de çöken binanın bulunduğu alanda inceleme yaptı. Bakan Kurum daha sonra burada açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, can güvenliği sebebiyle boşaltılan binalardaki vatandaşların misafirhanelerde ve otellerde misafir edildiğini belirterek, her türlü yardım ve desteğin İstanbul Valiliği ve Kağıthane Belediyesi koordinasyonunda yapıldığını söyledi. Bölgede yıkılan iki bina dahil 26 binanın boşaltıldığını belirten Kurum, "Bölgede bir geoteknik rapor hazırlatıyoruz. Bu geoteknik rapor neticesinde de binaların durumlarını tespit etmiş olacağız. Aynı zamanda Kartal Orhantepe'de yapmış olduğumuz gibi binalarımızın risk analizini de yapıyoruz. Ekibimiz de bu yönde çalışıyor. Hem çıkacak geoteknik neticesinde hem de alacağımız bu riskli binaların tespiti neticesinde kentsel dönüşüm projesini burada başlatacağız." dedi.

"BİZİM MAHALLE KÜLTÜRÜMÜZÜ YANSITACAK PROJE OLACAK"

Bakan Kurum, "Bu proje çerçevesinde görünen o ki aşağı yol ile yukarıdaki Talatpaşa Caddesi içerisinde kalan ve 68 binada 600 konutu ilgilendiren alanda tespitlerimizin yapılmasına müteakip riskli binalarımızın tespit edilerek yıkılması ve akabinde de kentsel dönüşüm projesini bu bölgede yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımızla da bu noktada görüşmelerimizi hem belediyemiz hem de valiliğimiz yürütüyor ve çıkacak rapora göre de bu kentsel dönüşüm projesinin sınırlarını belirlemiş olacağız. Yapacağımız proje az katlı, yatay mimari esaslı, bizim mahalle kültürümüzü yansıtacak proje olacak." dedi. Kurum, olayda can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu ekledi. "SAVCILIĞIMIZ GEREKLİ İNCELEMEYİ YAPACAKTIR"

İstanbul'un tüm ilçelerinde riskli bulunan alanlarda kentsel dönüşüm projesinin hızlı şekilde uygulanacağını belirten Kurum, ülke genelinde riskli alanların tespiti için valiliklere genelge gönderildiğine söyledi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kurum, bir gazetecinin, "İnşaat firmasıyla ilgili bir soruşturma açıldı mı?" sorusunu, "İnşaat firmasıyla alakalı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz savcılığımıza suç duyurusunda bulundu. Savcılığımız gerekli incelemeyi yapacaktır. Gerekli incelemeye müteakip de firmanın bir suçu varsa hukuken bu yapmış olduğu inşaattan veya eksikliğinden kaynaklı problemleri savcılık kararı neticesinde gereği yapılacaktır." diye yanıtladı.

"PROJELERİ BELEDİYELERİMİZLE EL BİRLİĞİ İÇERİSİNDE YÜRÜTECEĞİZ"

Bakan Kurum, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Biz Türk milleti olarak zaten mahalle komşuluk ilişkisini ön plana çıkaran, aynı camide aynı yeşil alanda oynayan, ibadet eden milletiz. Dolayısıyla bu değerlerimizi korumak zorundayız. Bizi bir, beraber tutan değerler bu değerler. O anlamda biz de bakanlık olarak TOKİ ile hem kentsel dönüşüme destek vereceğiz, hem finansman desteği vereceğiz, hem yapım desteği vereceğiz. İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle 4 milyar liraya kadar yüzde 50 hibe faiz desteği olmak üzere yine destek vereceğiz ve bu projeleri belediyelerimizle el birliği içerisinde yürüteceğiz." Geoteknik raporda zeminin riskli olup olmadığının anlaşılacağına dikkati çeken Kurum, "Görünen o ki zeminde öyle bir sorun söz konusu değil. Altyapıyla ilgili bir sorun varsa bunun da tespitlerini yapacağız. Burada uzun süre beklemekten kaynaklı istinat duvarının göçmesi söz konusu. Bu göçmede yapılan istinat duvarında imalat hatası olup olmadığı yine yapılacak tespitler neticesinde çıkacak." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Bakan Murat Kurum'un gelişi

-Bakan Kurum'un çökmenin yaşandığı alanda inceleme yapması

-Bakan Kurum'un açıklamaları

-Genel ve detaylar ============================================================== 3- BAKAN SELÇUK, İSTANBUL KARİYER VE İSTİHDAM FUARI'NA KATILDI Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK,İSTANBUL(DHA)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR tarafından düzenlenen İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı'na katıldı. 'İstihdam Seferberliği Buluşması'nın gerçekleştirildiği fuara, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da katıldı. TÜRKİYE'DE İŞ GÜCÜNDE 9,5 MİLYON ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ"

Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda bir konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin 2002'den bu yana 3,5 kat büyümesini sağladıklarını belirterek, "2002 yılında 727 bin olan işyeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Hükümetlerimizin büyüme-istihdam bağlamındaki önceliği, nitelikli iş imkânları oluşturarak, istihdam dostu bir büyüme sağlamaktır" dedi.

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) verilerine göre, 2007-2018 yıllarındaki işgücü artışı Avrupa Birliğinin tamamında 10 milyon, Türkiye'de ise 9,5 milyon artış gerçekleştiğini belirten Selçuk, "Kadın işgücünde aynı dönemde AB'de 7,6 milyon artış varken, Ülkemizde 4,5 milyon artış sağladık. Kadın işgücüne katılım oranını da, hamdolsun, yüzde 23,2'den yüzde 34,1'e çıkarmayı başardık. Son 12 yılda Kanada ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde ise kadın işgücü oranı azalmasına karşın, Ülkemiz rekor seviyede artışa sahne oldu. Ülkemiz bu başarısı ile yeni bir rekora imza atarak 34 OECD üye ülkesini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Benzer şekilde, 2007 ile 2018 yılları arasında genç istihdam sayısını yaklaşık 622 bin kişi artırarak OECD'ye üye ülkeler arasında ilk sırada yer aldık" diye konuştu. "İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMLARIMIZDAN 359 BİN 62 VATANDAŞIMIZ YARARLANDI"

Bakan Selçuk, bakanlık olarak istihdam artırıcı faaliyetlerini İŞKUR eliyle yürüttüklerini söyleyerek, "Türkiye genelinde 2002'de 24 bin olan özel sektörde işe yerleştirme sayımızı 2018'de 50 kat artışla 1 milyon 240 bin 308'e çıkardık. Bu sayının yüzde 23'ü tek başına İstanbul'da gerçekleşmiştir. Bu oran ilimizin istihdam potansiyelini açık şekilde ortaya koymaktadır" dedi.

İşbaşı eğitim programlarının önemine dikkat çeken Selçuk, "2017'de bu programa katılanların yüzde 91,6'sı halen istihdamda. İstanbul'da ise 2009'dan bu yana kurs ve programlarımızdan toplam 359 bin 62 vatandaşımız yararlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın "Dijital Türkiye" hedefinde nitelikli işgücü yetiştirmek için Bakanlık faaliyetlerimizi de güncelledik. Siber Güvenlik, Kodlama, Bulut Teknolojisi gibi geleceğin mesleklerinde gençlere yönelik Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programları yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. "İSTANBUL'DA 355 BİN VATANDAŞIMIZI İŞE YERLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bakan Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde işverenlerimizle 2019 yılı İstihdam Seferberliğini ilan ettik. Bakanlığımızın sunduğu güçlü teşvik paketlerimizle kalıcı istihdamı işverenlerimiz için cazip hale getiriyoruz. 2019 yılında; engelli, kadın, genç ve uzun süreli işsizlerimiz gibi toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde İstanbul'da sadece İŞKUR aracılığıyla özel sektörde 355 bin vatandaşımızı işe yerleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"2023, 2053 VE 2071'E EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Selçuk konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ekonomimizin ve çalışma hayatımızın tüm paydaşları ile işbirliği içerisinde; istişare mekanizmalarını çalıştırarak sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle 2023, 2053 ve 2071'e emin adımlarla yürüyoruz. Siz yatırımcı ve girişimcilerimizin aynı kararlılıkla, hedefleri büyüterek istihdam seferberliğini sürdüreceğinize ayrıca inanıyorum. Burası İstanbul. Burada iş var. Burada aş var. Burada gelecek var" İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da fuarda yaptığı "İstanbul'da 2002 yılında İŞKUR olarak varız ve bir yılda 3 bin 923 kişin özel sektörde istihdamına aracılık yapan bir kurum. Yıl 2018, 291 bin 112 kişinin yani 74 kat İstanbul'da işe yelleştirmesini artıran bir kurum. Kadın iş gücüne yerleştirme rakamları ise, 112 bin 239. Üniversiteli gençler açısından, sadece 126 üniversitelinin istihdamına aracılık yapan bu kurum 2018 yılında 56 bin 69 yani 445 kat üniversite mezununun istihdamında etkin rol alan bir kurum" dedi. Uzunkaya, fuarla ilgili beklentisinin ise 20 binin üzerinde iş arayanın istihdamının gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.

Konuşmasının ardından Bakan Selçuk, bugüne kadar en çok istihdam sağlayan 5 firma yetkililerine plaket verdi. Görüntü dökümü:

-----------------

-İŞKUR Genel Müdür Cafer Uzunkaya konuşma

-İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşma

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuşma

-Detaylar ====================================== 4- AİLE BAKANLIĞI'NDAN KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA İstanbul DHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik istismarla ilgili yapılan açıklamada, "Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki yavrumuzun yaşadığı elim hadise millet olarak hepimizi derinden sarsmış, yaralamış ve üzmüştür. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şiddet ve istismar başta olmak üzere çocuklara yapılan her türlü insanlık dışı muamele ile mücadele etmeye ve bu yönde çalışmaya devam edeceğiz. Küçük çocuğumuzun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından, İstanbul İl Müdürlüğümüz nezdinde çocuğumuzun ve ailenin durumu yakinen takip edilmiş, İl Müdürlüğü ekipleri çocuğumuzun tedavi gördüğü hastaneye giderek aile ile görüşmüş ve aileye destek olmuştur.

Gerekli tıbbi ve adli işlemlerin başlatıldığı vakada, çocuğumuz hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 5/1a maddesi gereği Danışmanlık Tedbir Kararı ve 5/1 d maddesi gereği Sağlık Tedbir Kararı talep edilmiştir. Aile, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetlerinden de yararlandırılacaktır. Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir. Olayın faalinin yakalanması için başlatılan adlı sürecin de takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

========================================= (ÖZEL)

5-YANGINI SÖNDÜREN İTFAİYE ERLERİNE SARILARAK TEŞEKKÜR ETTİ Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi'de 5 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın nedeniyle binayı duman sardı. Yangın büyümeden söndürülürken bina sakinlerinden Kıymet Aslan, yangına müdahale eden itfaiye erlerinin boynuna sarılarak teşekkür etti.

İsmetpaşa Mahallesi 87 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre apartmanın birinci katındaki dairenin bacasından bir anda alevler yükselmeye başladı. Diğer katlardaki evlerin baca deliklerinden dairelere ve apartman boşluğuna duman doldu. Dumanı fark eden apartman sakinleri evlerini boşaltırken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bina sakini Kıymet Aslan, yangına müdahale eden itfaiye erlerine sarılarak teşekkür etti. Kıymet Aslan, "Evdeydim ben. Banyoyu temizlemek için, banyoya girdim. Duman tüttü. Duman tütünce korktum birden. Kızımın evi yanıyor sandım. Sigara izmariti mi attılar? Nasıl oldu bilmiyorum. Havalandırma boşluğundan dumanlar çıkıyordu" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Kadının itfaiye erine sarılması (01.30")

-Kadınla röportaj

-Genel ve detaylar ================================================== (polis helikopteri görüntüyle)

6- KUŞTEPE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU Müslim SARIYAR-Harun UYANIK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birliği ekipleri Kuştepe Mahallesi'nde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda aranması olan bir kişi de gözaltına alındı. Öte yandan uyuşturucu madde gömülmüş ihtimali üzerine bir gecekondunun arka bahçesinde de kazı yapıldı. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15,00'de bir araya gelen ekipler, Kuştepe Mahallesi'nde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleşti. Girdikleri evlerde aramalar yapan ekiplere narkotik köpekleri de eşlik etti. "15 Temmuz Şehidi Fahrettin Yavuz" adı verilen operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyonda aranması bulunan 1 kişi ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Boş bir arazide de polis uyuşturucu saklanmış olabileceği ihtimaline karşı kazı da yaptı. Kazı çalışmalarında uyuşturucuya rastlanmadı.