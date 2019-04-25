DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Küçükçekmece'de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğunun evine ziyarette bulundu. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Akşener, küçük kızın durumunun iyi olduğu yönünde bilgi aldıklarını açıkladı. Küçük kızın sağlık durumu hakkında bilgi veren Akşener, bu olaylarla ilgili caydırıcı hukuki tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda çalışma yapacaklarını söyledi. Akşener, " Bu konuya ilişkin Meclis'te bir çalışma yapılacak. Yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Ben 3 yaşında bir çocuğun babaannesiyim. Yani ne ara bu hale geldik; bu manada hukuki tedbirlerin alınması gerekiyor. Gerçekten çok üzgünüz. Sağlık durumları iyi" dedi. Öte yandan, olayı gerçekleştirdiği şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığından ailenin yanında haberdar olduğunu söyleyen Akşener, "Sayın Soylu'nun açıklamasını duyduk, oradayken. Ondan da memnun olduk. Kızımız, verilen bilgiye göre, zaten teşhis etmiş" diye konuştu.

İSTANBUL,(DHA)-AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Küçükçekmece'de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki çocuğa ve ailesine destek için görevlendirdikleri uzman klinik psikoloğunun 24 saat çocuğun ve ailenin yanında kalacağını açıkladı. Bakan Selçuk Küçükçekmece'de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğumuzun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından, çocuğumuzun ve ailemizin durumunu yakinen takip etmeye başladık. Millet olarak hepimizi derinden yaralayan hadise ile ilgili bir klinik psikoloğumuzu, bir psikoloğumuzu, bir de sosyal hizmet uzmanımızı görevlendirdik. 3 görevlimiz de şuanda ailemizin yanında. Klinik psikoloğumuz da 24 saat çocuğumuzun ve ailemizin yanında kalacak. Uzman ekibimiz bu sürecin atlatılması için çocuğumuza ve ailemize gerekli destekleri sağlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ilk günden bu zamana kadar anlık olarak çocuğumuzun tedavi sürecini ve rehabilitasyonunu takip ediyoruz." dedi.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel'in yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Talha Uğurluel ve avukatı Hakan Tunçkol katıldı. Talha Uğurluel, Kaynak Holding'e bağlı bir yayınevinde 2005-2006 yıllarında editör olarak çalıştığını belirtti. Sanık Uğurluel, "Bu dönemde dört farklı kitap çıkardım. Ancak bana para ödemediler. Kitap yazmamı da istemediler. Ben de bu nedenle buradan 2006'da ayrıldım" dedi. Birçok konferansa sanat tarihçisi olarak çağrıldığını söyleyen Uğurluel, aynı zamanda turizm rehberliği de yaptığını ileri sürdü. Çok sayıda öğrenciyi ve tanınmış işadamı için turlar düzenlediğini ifade eden sanık Uğurluel, kendisine sorulan telefon görüşmelerindeki kişilerin ise yayınevinin yazarları olduğunu belirtti.

"İTAATİ KABUL EDECEK İNSAN DEĞİLİM"

FETÖ'nün sözde "Batı Avrupa İmamı" Süleyman Tiftik tarafından kendisine Fatih Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olması için teklif aldığını söyleyen sanık Talha Uğurluel, "Üniversite, bana dört defa uyarı verdi dersleri dışarda yaptığım için. Cemaat yapısında baskı vardır, onlara itaati kabul etmediğim için bana bu uyarıları verdiler. Tiftik'in ayrılmasının ardından soy ismini hatırlayamadığım Tarık adında biri üniversitenin genel sekreteri oldu. Benim dışarda konferans vermemi ve farklı aktiviteler yapmamamı söyledi. Aksi takdirde bana kapıyı gösterdiler. Cemaatte baskı vardı. İtaati kabul edecek bir insan değilim. Bu yapıda bir insan olmadığım için de bu insanlarla anlaşamadım. Ben de bu nedenle 2008 yılında üniversiteyle tüm bağımı kopardım" diye konuştu.

"FETÖ İLE HİÇBİR İLGİM YOK"

Kendisinin cezaevinde olma sebebinin Beyza T. adlı bir kişi olduğunu, bu kişinin kendisini sürekli rahatsız ettiğini ifade eden Uğurluel, "Ben bu kadına ilgi göstermedim. Ancak kendisi bana sürekli samimi olarak yaklaşmaya başladı. Sahte hesaplarla eşimi de rahatsız etmeye başladı. Bazı haber portallarına para vererek, benim FETÖ ile ilişkim olduğuna dair haberler yaptırmaya başladı. 'Kudüs'e FETÖ'cüleri kaçırıyor' ve 'Talha Uğurluel'in plakası FG' tarzındaki haberleri bu kadın yaptırttı. Haberlerdeki gizli tanık da bu kadındır" diye konuştu. Bank Asya'da bulunan hesabı daha önce çalıştığı kurumlar nedeniyle açtığını, otomatik ödeme talimatları nedeniyle hesabını kapatmadığını söyleyen sanık Uğurluel, bankaya FETÖ'nün talimatıyla para yatırmadığını da belirtti. Kendisinin FETÖ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını iddia eden Uğurluel, "Bunlara ait liseye gittim, ancak sohbetlerine hiç katılmadım. Polis sorgusunda da bildiğim her şeyi anlattım. FETÖ elebaşı ile hiç görüşmedim. Hard diskimde bulunan ses dosyaları ve vaaz dosyaları 2005-2006 yılında çalıştığım yayınevi tarafından bana sesleri dökmem için verilmişti. Videolar o döneme aitti, biz sadece yazıya döküyorduk" şeklinde konuştu. Sanık Uğurluel, "Bana terörist denirse daha önce yazmış olduğum 19 kitabım da terörist damgası yiyecek. Doktora yapıyorum, 5 aydır tutuklu olduğum için ve tezim için gerekli olan kitapları cezaevine sokmak yasak olduğu için tezimi hazırlayamıyorum. Oğlum asosyal bir çocuk. Benim kitap yazdığım için eve gelmediğimi sanıyor. Telefonla görüştüğümüzde, bana 'Kitabı ne zaman bitireceksin?' diye soruyor" diyerek gözyaşı döküp, tahliyesini talep etti.