DHA İSTANBUL BÜLTENİ 4 1- VALİ YERLİKAYA ESENYURT'TA İNCELEME YAPTI - ESENYURT BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA * Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt "Çok acil bir durum yoktur, vatandaşlarımız bugün akşama kadar evlerini kullanabilecekler. Ama bu arada belediye olarak biz bu bölgede incelemelerde bulunacağız. Teknik ekiplerimiz şu anda o çalışmaları yapıyorlar" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'nde, belediye, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yol üzerindeki çatlağı inceleyen Vali Yerlikaya yetkilerden bilgi aldı. "ÇOK ACİL BİR DURUM YOKTUR"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozkurt, "Sabah Vali Bey ve yetkilerle beraber toplantı yaptık. Geçen sürede elimizdeki verileri değerlendirdik. Elde edilen sonuç şu oldu; çok acil bir durum yoktur, vatandaşlarımız bugün akşama kadar evlerini kullanabilecekler. Ama bu arada belediye olarak biz bu bölgede incelemelerde bulunacağız. Teknik ekiplerimiz şu anda o çalışmaları yapıyorlar. Çalışmalar sonucunda elde edilen sonuca göre akşam tekrar vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Evlerini kullanıp, kullanamayacaklarını onlara bildireceğiz. Vatandaşlar evlerine şu anda gidebiliyorlar. Bu süreçte derin incelemelerin yapılabilmesi için de üniversitelerden heyetler geliyor. Onlarla beraber nihai olarak ne yapılması gerektiğine karar vereceğiz ve sonraki süreci de ona göre belirleyeceğiz" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri Düzce otları 5. defa festivalle tanıtılıyor Prof. Dr. Ortaylı: Herkesin kendine göre bir Türkçe uydurduğu memlekette lisan olmaz

"KAZININ NETİCESİNDE UFAK UFAK KAYMALAR OLMUŞ"

Bozkurt, bir gazetecinin, "Bu noktaya nasıl gelindi?" sorusuna ise, "bu bölgede ne olduğu tam olarak tespit edilmedi. Bir inşaata 2017 yılında bir ruhsat verilmiş. Bu firma yaklaşık 5 ay önce kazılarını yapmış. Vatandaşlarla yaptığımız sohbetler sonucunda, kazının neticesinde ufak ufak kaymalar olmuş. Ama dün saat 4 gibi bana haber verildi. Saat 4'te daha hızlı bir kayma olmuş. Biz de geldik, baktık. Yaptığımız incelemeler sonucunda vatandaşların o gece evde olmaması için uyarılarda bulunuldu. Bir bölümü yakınlarına gitti, bir bölümünü belediyemiz misafir etti" diye yanıtladı. "6-7 AY ÖNCESİNE UZANAN BİR SÜREÇ"

Kemal Deniz Bozkurt, "15 gün içinde bana ulaşmış her hangi bir ihbar yok. Ama 6-7 aydır devam eden bir kayma varmış ufak, ufak. Binalarda çok yok, daha ziyade zeminde. Zannediyorum kazılar yapılırken, kum zemindeki çekmelerden kaynaklanan bir sorundan bahsediyoruz. Ama size net olarak 'şundan kaynaklanıyor' diyebilmem için yeterince veri elimde yok. Teknik arkadaşlar çalışacaklar, ona göre karar vereceğiz. Kesin bir şey var; bu düne ait, dün yapılan, 10 gün öncesinde yapılan bir işlem değildir. Kesinlikle çok öncelerinde, 6-7 ay öncesine uzanan bir süreç" şeklinde konuştu.

Bozkurt, biz gazetecinin kazıyı yapan inşaat firması ile ilgili temaslarının olup olmadığının sorulması üzerine ise, "Şu anda kesin bir karar yok. Ama yapılan kazıların oluşturabileceği olumsuzlukları önlemek için de şu anda hem toprakla topuklama yapılıyor, hem de orta bölgesine inşai bir destek yapılıyor. Bunları bitirdikten sonra da o bölgeyi tamamen kontrol altına almış olacağız" dedi.

"RUHSATIN OLMAMA İHTİMALİ DE VAR. YANİ RUHSATIN DÖNÜŞTÜRÜLME İHTİMALİ VAR"

Bozkurt, "Ruhsat iptali söz konusu mu?" sorusuna ise, "Ruhsat ile ilgili detaylı bir şey veremem. Çünkü ruhsatın varlığı ile ilgili arkadaşlar bakıyorlar. Ruhsat 2017 yılında verilmiş, sonra bir değiştirilmiş. Ama şu anda ruhsatın olmama ihtimali de var. Ona bir bakacağız. Yani ruhsatın dönüştürülme ihtimali var. Şu anda vatandaşlar evlerine gidebilirler. Polis kontrolünde olmamızın sebebi, her hangi bir hırsızlık olayı ya da kayıp olmasın diye kontrollü bir şekilde polislerim içeri alacak. Akşama kadar evlerini kullanabilecekler. Akşam kalıp kalmayacaklarını bugün yapılan teknik çalışmalar sonucunda onlara bildireceğiz" şeklinde konuştu.

KANALİZASYON İNCELENECEK

Ayrıca Orhan Gazi Caddesi'ne getirilen vidanjör ile kanalizasyonlar boşaltıldı. Vidanjör çalışmasının ardından kanalizasyonlarda her hangi bir hasar olup olmadığı incelenecek. Görüntü Dökümü:

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- Sokaktan görüntüler

- Binaların görüntüsü

- Bekleyenlerin görüntüsü

- Güvenlik önlemlerinden görüntüler

- Polisin görüntüsü

- Vidanjörden görüntüler

- Vali Yerlikaya'nın incelemelerde bulunması

- Bozkurt'un incelemeleri

- Bozkurt'un açıklamaları

- Detaylar

27.04.2019 -14.03 Haber Kodu : 190427120

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2-HARAMİDERE'DE OTOBÜS İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA : 1 ÖLÜ, 2 YARALI Haber-Kamera: Ersan SAN - İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA

D100 Karayolu Haramidere yan yolda halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı

D100 Haramidere yan yolda Avcılar yönünde meydana geldi. Alişen Aslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs direğe çarptı. Savrulan minibüse arkadan gelen Silivri-Yenibosna arasında çalışan halk otobüsü çarptı. Kazada devrilen minibüstelerin yardımına çevredekiler koştu. Devrilen minibüs vatandaşların çabasıyla düzeltildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Müslüm Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki diğer 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırdıldı. Kaza nedeniyle yan yolda, Avcılar istikametine doğru trafik yoğunluğu oluştu. KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, kaza anı halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün önce direğe çarptığı ardından da yola savrulduğu görülüyor. Yola savrulan minibüse arkadan gelen otobüs çarpıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler

27.04.2019 - 12.37 Haber Kodu : 190427085

27.04.2019 -12.52 Haber Kodu : 190427090

27.04.2019 - 14.08 Haber Kodu : 190427123 ================================= (Ek bilgilerle)

3-BAŞAKŞEHİR'DE OKUL İNŞAATINDA GÖÇÜK Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

Başakşehir'de okul inşaatında meydana gelen göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.

Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bulunan okul inşaatının altyapı çalışmalarında saat 12.30 sıralarında göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan Halil Yalçın (32) isimli işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan Yalçın'ı kurtarmak için çalışma başlatan ekiplere inşaatta çalışan işçiler de yardım etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda göçük altında kalan işçi çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Yalçın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İşçinin cenazesi ambulansa alınarak, morga götürüldü. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri göçüğün meydana geldiği alana şerit çekerek, çevrede inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kurtarma çalışmaları

-İşçinin göçükten çıkarılması

-Ambulansa konulması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

27.04.2019 -12.56 Haber Kodu : 190427091

27.04.2019 -14.47 Haber Kodu : 190427137 ==================================== 4- GASP GİRİŞİMİ KAMERADA: BACAĞINDAN BIÇAKLANDI, TELEFONUNU VERMEDİ - Dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de, cep telefonunu almak isteyen gaspçılara direnen genç bacağından bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde, ayakkabı firmasında çalışan 17 yaşındaki Afganistan uyruklu Abdurrahman Nuri yolda yürürken 3 kişi önünü kesti. Abdurrahman Nuri, cep telefonunu almak isteyen gaspçılara direnince bacağından bıçaklandı. Gaspçılar telefonu alamadan kaçtı.

Bacağından bıçaklanan Abdurrahman Nuri, olay yerinden uzaklaşarak yardım için bir akrabasını aradı. Yaklaşık 100 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Abdurrahman Nuri'nin yere yığıldığını görenler, gencin yardımına koştu. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bacağından yaralanan Abdurrahman Nuri'ye tesadüfen olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti. Nuri, Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Abdurrahman Nuri'nin haber verdiği ve kısa sürede olay yerine gelen akrabası, "Abdurrahman benim amcamın oğlu. Bıçaklandıktan sonra beni aradı. İşe giderken 3 kişi önünü kesiyor. Abdurrahman'dan telefonunu istemişler. Telefonunu vermemiş. Daha sonra bıçaklamışlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri

-Yaralı gencin görüntüsü

-Yardım eden vatandaşların görüntüsü

-Ambulansa bindirilmesi

-Akrabası ile röp

27.04.2019 -14.20 Haber Kodu : 190427125 =================================== 5-TAKLA ATAN ARAÇTAN HAFİF SIYRIKLARLA KURTULDULAR Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Otomobilde bulunan iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Büyük Bakkalköy Mahallesi Orman Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enes Alier yönetimindeki 34 GY 9701 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü Enes Alier ve Fatih Alier kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Takla atan araçtan detaylar

-Trafikten detaylar

-Aracın lastiğinde çamur izleri detayları

-Genel ve detaylar

===================================== 6- 1 MAYIS 1977'DE ÖLENLER KAZANCI YOKUŞU'NDA ANILDI Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Bazı parti ve sivil toplum örgütleri, 1 Mayıs 1977'de Taksim'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybeden 34 kişi için Kazancı Yokuşu'na karanfiller bıraktılar.

Kazancı Yokuşu'nun başında toplanan grup, hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Grup adına ortak açıklamayı, 78'liler Vakfı Yürütme Kurulu Üyesi Yunus Bircan okudu.

Bircan, "1 Mayıs 1977 katliamının yapıldığı Taksim Meydanı bir kamusal alandır. Bir özgürlük meydanıdır. Bu meydanda yıllarca milyonlar özgürlük şarkıları, direniş marşları söylediler. Bu meydan özgürlüğün, emeğin ve direnişin simgesidir" diye konuştu.

Bircan, "Bu meydan 1 Mayıs Meydanı'dır, 1 Mayıs kutlamalarına açılmalıdır. Katledilen arkadaşlarımızın anısına Kazancı Yokuşu'nun başına bir anıt dikilmelidir" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Anmadan görüntü

-Açıklama

27.04.2019 - 16.58 Haber Kodu : 190427190

=================================== 7 - 17. UYUM BULUŞMALARI İSTANBUL'DA YAPILDI Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - İlkay DİKİCİ, İSTANBUL(DHA) İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de yaşayan mültecilere yönelik organize edilen "Uyum Buluşmaları"nın 17'ncisi İstanbul'da düzenledi.

Haliç Kongre Merkezi Sadabad Salonu'nda düzenlenen programa İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean-Marie Garelli, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. "GÜNDE 7-8 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYORUZ"

Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, "Yaklaşık 5 milyon insana ev sahipliği yapmaktayız. Ülkemiz, milletimizin tarihsel geçmişimizden ve kültürümüzden bize yüklediği bilinç ve samimiyetle ev sahipliğine devam etmektedir. Türkiye göç olgusunun yönetiminde takip eden değil, takip edilen bir konuma gelmiştir. Kadim şehir İstanbul, bugün de farklı medeniyetlerin yaşadığı bir şehir olarak devam etmektedir. Bizler de İstanbul Göç İdaresi olarak 666 personelle günde 7-8 bin kişiye hizmet veriyoruz" dedi.

"GENEL MÜDÜRLÜK OLARAK GÖÇÜN İYİ YÖNETİLMESİ İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK"

Daha sonra konuşan Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıkoğlu da, "Bu kadar yıl büyük bir göç dalgasını yönetmek elbette kolay değil. Bunu ancak Türkiye gibi bir ülke yönetebilir. Bu başarı ile dünyaya örnek olduk. Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda yapılan çalışmalar kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nü kurdu. Bizler Genel müdürlük olarak göçün iyi yönetilmesi için elimizi taşın altına koyduk. Hiçbir zaman da taşın altına koymaktan imtina etmedik. Tabi göçün iyi yönetilmesi bizim olduğu kadar, sizin de desteklerinize sonuç verecek uzun bir meşakatli bir süreçtir. Genel müdürlüğümüz dil öğrenme ve uyum konusunda oldukça istekli ve teşvik edici kurum olarak önem gösteriyor. Sizlerin de dil ve meslek edinme gibi kurslara ilgi ve katılımınızı önemle talep ediyoruz" şeklinde konuştu. "ULUSAL, ULUSLARARASI HUKUĞA, İNSANLIĞA VE VİCDANA SIĞMAYAN HİÇBİR ŞEY YAPMADIK"

Göç İdaresi Genel Müdürü Ahmet Ayaz ise, "Biz hem Göç İdaresi Genel Müdürlüğü hem de Türkiye olarak ulusal ve uluslararası hukuk'a, insanlığa ve vicdana sığmayan hiçbir şey yapmadık ve yapmayacağız. Bunun için Suriye krizinin başlangıcından beri, ülkemizin ortaya koyduğu politikadan dolayı ben bir vatandaş olarak, sadece bir kamu çalışanı olarak değil, gurur duyduğumu ve bu politikayı sürdüreceğimizi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bizim yaptığımız çalışmaların hiçbiri sadece Suriyeli misafirlerimize yönelik değil. Suriyelilerin dışında ülkemize farklı nedenlerden dolayı gelen misafirlerimiz var. Hepsinin talepleri farklı ve biz bu istekleri de yerine getirmek hizmetlerimizin arasında" diye konuştu.

Ayaz, "Uyum buluşmalarında da aslında sahada neler olup bittiğini bizzat sizlerden, STK ve Kamu kurum kuruluşlarından almak buna göre önümüzdeki dönemdeki politikaları buna göre değiştirmek en önemli hedeflerimizden birisidir" dedi.