DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Murat ÇİMEN-Cemil ÖZDEMİR-Harun UYANIK-Murat SOLAK-Mustafa BAKIRHAN-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL DHA Bakırköy Pazar Alanında düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için toplanan gruplar yürüyerek alana geldi. Grupların bazıları otobüslerle bazıları ise metrobüslerle Bakırköy'e geldi. Bakırköy metrobüs durağında yoğunluk oluşurken, durakta toplanan gruplar kortej halinde alana doğru yürüdü. DİSK kortejine katılanlar halay çekti. Alana yürüyen grupların en önünde 1 Mayıs çelengi yer aldı. Güvenlik noktalarından geçen gruplar, sloganlar atarak alana doğru hareket etti. Gruplar, üye oldukları sendika ve sivil toplum kuruluşlarına ait bayrak ve flamalarla yürüdü. Güvenlik noktalarında bazı flamalarda bulunan sert plastiklerle alana girilmesine izin verilmedi. Daha sonra kortej, ikinci arama noktasından geçerek, alana giriş yaptı.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Özgür KUMANOVALI / İstanbul DHA Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na girmek isteyen gruba, polis müdahale etti. "Devrimci Gençlik Dernekleri" üyesi 14 kişilik bir grup, Taksim Meydanı'na çıkmak istedi. Sıraselviler Caddesi'nde bariyerlerle çevrili meydana girmek isteyen gruba polis müdahale etti. Gruptakiler direnmesi üzerine, polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Yere yatırılarak gözaltına alınan eylemciler polis otobüsüyle emniyete götürüldü.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) 1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü dolasıyla Beşiktaş Meydanı'ndan Taksim'e yürümek isteyen 30 kişilik gruba da müdahale edildi. Beşiktaş Meydanı'nda saat 14.00 sıralarında Gençlik Komiteleri üyeleri ellerinde döviz ve flamalarla Taksim'e yürümek istedi. Çevik Kuvvet polisleri yürümek isteyen gruba izin vermedi. Grubun ısrarla yürümek istemesi üzerine polis ekipleri Gençlik Komitesi üyelerini gözaltına aldı. Bu sırada bazı kişiler polise direndi.

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA-Özgür KUMANOVALI-Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen biri kadın 2 kişi gözaltına alındı. Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürümek isteyen, elinde '1 Mayıs yazılı' pankart taşıyan biri kadın 2 kişiye polis müdahale etti. Göstericiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Çağatay KENARLI/İstanbul DHA İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen toplam 84 kişi gözaltına alındı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Beşiktaş ve Şişli'den Taksim'e yürümek isteyenlere polis izin vermedi. Polis şu ana kadar Beşiktaş'ta 29, Şişli'de 28, Beyoğlu'nda 22, Kağıthane'de 4 ve Bakırköy'de 1 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Gruptan görüntü

-Cenaze namazı kılınması

-Namaza katılan kadınlar

-Pankarttan görüntü

-Grubun yürüyüşe geçmesi

-Slogan atmaları

-Grubun saraçhane parkındaki basın açıklaması

-Genel ve detaylar

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7- BİSİKLETLİLER MİTİNG ALANINA ALINMADI

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Bakırköy'de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına bisikletleriyle gelen bir grup alınmadı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Bakırköy'deki mitinge vatandaşlar, partililer ve değişik sivil toplum kuruluşlarından katılımlar oluyor. Bakırköy miting alanının pazar girişinden alana girmek isteyen Don Kişot Bisiklet Kolektifi alana alınmadı. Güvenlik nedeniyle alana alınmadıklarını belirten bisikletlilerden biri, "Biz ulaşım haklarımız için geldik zaten. Girmeye çalışacağız yine" dedi. Alana çocuklarıyla gelen vatandaşlar ve partililer güvenlik noktalarında aranarak içeri girdi.

Görüntü Dökümü

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-Bisikletlilerin alınmaması

-Gruptan birinin konuşması

-Değişik partilerden aranarak girenler

-Bir bebeğin polis tarafından sevilmesi

-Genel ve detaylar