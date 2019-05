DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

"ESER, YATIRIM VE HİZMETLERİMİZLE İSTANBUL'U İLMEK İLMEK DOKUYACAĞIZ" Erdoğan, "İstanbul, bir birinden güzel cami ve türbeleri ile görenleri kendine meftun eden bir şehirdir. Bu aziz şehre hizmet etmekten daha büyük bir gurur yoktur. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'a hizmet ettik. Birbirinden güzel eserlerle bu şehre izler bırakmayı Allah bize nasip etti. İstanbul 6 asra yakın zamandır semalarından ezanın eksik olmadığı kutlu bir şehirdir. Rabbim bizlere Marmaray'ı, Avrasya Tüneli, Yavuz Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi eserlerle silinmez izler bırakmayı nasip etti. Çeyrek asırdır İstanbul'a hizmet için geçirdiğimiz her anın mutluluğunu yüreğimizde hissettik. Gecemizi gündüzümüze katarak İstanbul için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Eser, yatırım ve hizmetlerimizle İstanbul'u ilmek ilmek dokuyacağız. İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz. Burası aynı zamanda bir külliye. Sadece bir cami değil. Sergi salonlarıyla, konferans salonlarıyla, Türk-İslam eserleri müzesiyle burası aynı zamanda büyük bir külliye. Sizlerin de gördüğü gibi Büyük Çamlıca Cami, mimarisi konumuyla muhteşem bir eserdir" İfadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN HER NOKTASINDAN RAHATLIKLA GÖRÜLEBİLİYOR"

Büyük Çamlıca Camii'nin öne çıkan bazı vasıflarını sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çamlıca Camii 57 bin 500 metre karelik bir alana kuruludur. Toplam inşaat alanı 350 bin metrekaredir. Burası ibadet bölümü yanında, konferans salonu, kütüphane, atölyeler, otoparka sahip külliyelerdir. Camimiz 6 minareye sahiptir. Aynı anda camimizde 65 bin mümin ibadetini gerçekleştirebiliyor. Her ne kadar birileri 'nasıl dolduracaksınız' deseler de elhamdülillah doluyor. Engelli dostu olarak inşa edilen külliye içerisinde geleneksel el sanatlarının icrası için de 2 bin 500 metrekare alana sahip atölyeler var. Türkiye'nin en büyük camisi vasfını taşıyan bu eser İstanbul'un her noktasından rahatlıkla görülebiliyor" şeklinde konuştu.

"ÇAMLICA CAMİSİ CEMAATSİZ KALMAYACAK, DOLUP TAŞMAYA DEVAM EDECEK"

Erdoğan konuşmasının devamında, "Camiler Müslümanların cem olduğu yani birleştiği, bütünleştiği, aynı safta kalplerini birbirine kenetlediği mekanlardır. Adına ümmet dediğimiz; sınıf, sınır, mesafe, renk, dil, ırk tanımayan evrensel kardeşliğimiz evvela camilerimizde vücut bulur. Müminler tüm renkleriyle, ümmet olduklarının, kardeş olduklarının bilincine öncelikle camilerde varır. Bundan dolayı camiler sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda günde 5 defa muhabbetimizin mayalandığı yerlerdir. Milletimizin Büyük Çamlıca Camii'ne sahip çıktığını, camiyi cemaatsiz bırakmadığını görüyoruz; Cumalar ve inşallah mübarek geceler bunların yanında sabah namazında bile buranın dolup taşması, vatandaşlarımızın sahiplenişinin göstergesidir. Çamlıca Camii cemaatsiz kalmayacak, dolup taşmaya devam edecektir" diye konuştu.