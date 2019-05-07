DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 1- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA İBB BAŞKAN VEKİLİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞTİR İstanbul DHA - Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenmesi kararlaştırılan İstanbul Seçimleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"Yüksek Seçim Kurulu'nun 06/05/2019 tarih ve 284488 sayılı kararı kapsamında yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucunda yeni belediye başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanun'un 46'ncı maddesi geregince İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ======================= 2- İSTANBUL'DA DOLU VE YAĞMUR (2) Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK - İlkay DİKİCİ- İstanbul DHA - İSTANBUL'da dolu ve yağmur etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü yağmur ve dolu etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yenibosna'da yağmurdan korunmaya çalışanlar metrobüs duraklarına sığındı. Boğaz'ın üstünü kaplayan kara bulutlar yağmur bıraktı. Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde ise dolu etkili oldu. Bunlar da ilginizi çekebilir Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Cinayete tanık olunca kalp krizi geçirdi, hastanede öldü FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

Görüntü Dökümü:

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-Doludan görüntü

-Yenibosna'dan yağmur görüntüleri

-Boğazın üstündeki yağmur görüntüleri

07.05.2019 -14.43 Haber Kodu : 190507126

07.05.2019 -14.47 Haber Kodu : 190507128

07.05.2019 -15.04 Haber Kodu : 190507135

07.05.2019 -15.06 Haber Kodu : 190507136

07.05.2019 -15.20 Haber Kodu : 190507143 ========================================= 3-BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISINDA AĞIR YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, 2,5 yıl sonra şehit oldu.

Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş -Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş (31), yaklaşık 2.5 yıldır Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Polis memuru Muammer Ateş, 6 Aralık 2018'de Vazife malülü olarak emekli olduktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Şehit Muammer Ateş'in cenazesinin memleketi Bayburt'ta yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin fotoğrafı

-Arşiv

07.05.2019 -15.23 Haber Kodu : 190507145

================================== 4- BEDRİ BAYKAM: TÜRKİYE'DEN ÇIKMIŞ FİKRİN DÜNYAYA MAL OLMASI BİZİ MUTLU ETTİ Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) DÜNYA Sanat Birlikleri Başkanı Bedri Baykam, "Dünya Sanat Günü" olarak kutlanan 15 Nisan'ın UNESCO tarafından dünya günleri arasına alınması dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, "2011'de Türkiye'den çıkmış bir fikrin dünyaya mal olmuş olması bizi mutlu etti" dedi.

2012 yılından itibaren 60'ı aşkın ülkede Dünya Sanat Günü'nün 15 Nisan'da kutlandığını belirten Baykam, 16 Nisan 2019'da UNESCO Yürütme Kurulu Toplantısı'nda 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nün Uluslararası UNESCO Günleri arasına alındığını söyledi.

2011'den itibaren bu konu üzerinde çalıştıklarını belirten Baykam, "Neden Dünya Sanat Günü yok diye aklıma soru geldi. İnternette, kitaplarda, her yerde araştırdık yok. Biz bunu 'uluslararası sanat derneklerinin Meksika'da yapılacak genel kuruluna teklif edelim' dedik. Hangi gün olsun dedik, aklımıza çeşitli sanatçılar geldi. Leonardo da Vinci'nin doğum günü olmasında karar verdik. Bu kabul edilir, dedik. Ve oy birliğiyle kabul edildi. Dünya Sanat Günü'nü özellikle 2015'ten sonra hep gündemde tuttum" dedi.

"TÜRKİYE'DEN ÇIKMIŞ FİKRİN DÜNYAYA MAL OLMASI BİZİ MUTLU ETTİ"

Baykam, "2017'de UNESCO Genel Konferansı'nda bütün diplomatlara, büyükelçilere, sivil toplum örgütü dünya başkanlarına, Dünya Sanat Günü'nü anlatan konuşma yaptım. Dünya Sanat Günü'nün doğduğu kabul edildiği ilk ülke Meksika, bunu sunan ise Türkiye. Meksika ve Türkiye, bunu sunarak UNESCO'nun Yürütme Kurulu'nun ajandasına aldırdılar. Orada da 41 ülke bu projeye imza verdi. Onlarında imzasıyla 16 Nisan 2019'da oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. Bu bizim çok mutlu etti. Sonuçta Türkiye'den çıkmış bir fikrin 2020'den itibaren kalıcı bir şekilde dünyaya mal olmasını güzelliğini paylaşmak istedik" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Baykam'ın açıklaması

-Detaylar

07.05.2019 - 14.34 Haber Kodu : 190507125 ==================================== 5- SANCAKTEPE'DE 2 KARDEŞİN KALDIĞI EVDE YANGIN Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Sancaktepe babalarıyla yaşayan iki çocuğun kaldığı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde hasar oluştu. Yangın, saat 11.45 sıralarında Safa Mahallesi Türkeli Caddesinde bulunan evde çıktı. Edinilen bilgiye göre Kadir Durmaz çocukları Erdoğan ve Gülhaviş ile birlikte kalıyordu. Sabah saatlerinde baba Durmaz evde yokken henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Evde mahsur kalan iki kardeş itfaiye erleri tarafından kurtarılırken, yangın da söndürüldü. İki kardeş yangını yara alamadan atlatırken, evde hasar oluştu. Yangın haberini alan baba Kadir Durmaz eve geldi. Durmaz, "Yüzde seksen prizden çıkmış. Gelen mala gelsin, cana gelmesin. Önemli olan çocuklarımın can sağlığı." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çocuklardan detay

-İtfaiye ekipleri

-Yangın çıkan ev

-Baba ile röp.

-Genel ve detaylar ====================== 6-FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) FATİH Sultan Mehmet Köprüsünde aracını durduran bir kişi, kendini korkuluklardan aşağıya attı. Sahil güvenlik ve deniz polisi tarafından çıkarılan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay saat 12.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Yakınlarından adının Recep Ç., (37) olduğu öğrenilen kişi, edinilen bililere göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde aracını durdurdu. Sonrasında köprünün korkuluklarına koşan Recep Ç., kendini aşağıya attı. Olayı gören köprüde görevli polis memurları, durumu deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa süre içerisinde Recep Ç'yi karaya çıkardı. Recep Ç, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldrıldı.

Recep Ç'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulans ve polis ekiplerinden görüntü

-Deniz polisi ve sahil güvenlikten görüntü

-Yakınlarının olay yerine gelmesi

-Ambulansa konması

-Hastaneye götürülmesi

-Köprüden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

07.05.2019 - Haber Kodu : 190507118 =================================== 7-MALTEPE'DE KARTON YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA)

Maltepe'de kağıt ve karton taşıyan kamyon devrildi. Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 14.00 sıralarında Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi orman yolunda meydana geldi. Arif Karakaya yönetimindeki 34 HY 9195 plakalı içi karton dolu kamyon Ferhatpaşa'dan Kartal'a doğru yola çıktı. Kamyon orman yoluna geldiği sırada sürücü Karakaya, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan kamyon devrildi, üzerindeki karton ve kağıtlar etrafa dağıldı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan, kazada hafif şekilde yaralanan kamyonun şoförü Arif Karakaya, ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.