DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1- KÜÇÜKÇEKMECE'DE İNANILMAZ ÖLÜM... - Meton mikserinin devirdiği aydınlatma direğinin üzerine düştüğü kişi öldü Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de beton mikserinin çarptığı aydınlatma direği kaldırımda yürüyen yaşlı adamın üzerine devrilerek ölümüne neden oldu.

Halkalı Gümrükyolu Caddesi'ndeki olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Beton mikseri sürücüsü İbrahim B. henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan mikser yol kenarında bulunan aydınlatma direğini devirdi. Devrilen direk, bu sırada camiden çıktığı öğrenilen ve kaldırımda yürüyen 73 yaşındaki Habil Mutlu'nun üzerine düştü. Kazayı görenleri durumu sağlık polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza haberini alan Mutlu'nun yakınları da olay yerine geldi. Hayatını kaybeden Mutlu'nun cansız bedeni morga kaldırılırken, araç sürücüsü İbrahim B. polis ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bunlar da ilginizi çekebilir 'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı Yerel sanatçı, markette dövdüğü çocuk ve ailesinden özür diledi Beyoğlu'nda yangını gözyaşları içinde izledi

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Yerde yatan Mutlu

-Beton mikseri

-Polis ekipleri

-Mutlu'nun yakınlarından görüntü

-Genel ve detaylar ============================== 2- BAYRAMPAŞA'DA İKİ DAİRE ALEV ALEV YANDI Haber- Kamera: Murat SOLAK -Mustafa BAKIRHAN- (İSTANBUL/DHA)

Bayrampaşa'da yangın çıkan 2 daire alev alev yandı.

Yangın, Bayrampaşa Orta Mahalle Asma Sokak'ta 15.00 sıralarında çıktı. 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İkinci katta çıkan yangın kısa sürede binanın üçüncü katına da sıçradı. Apartmandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tazyikli suyla yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı. Evlerinin yandığını gören vatandaşlar ise korku dolu gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken binadaki 2 dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan yangın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-BİNANIN ALEVLİ ŞEKİLDE YANMASI

-İtfaiyenin müdahalesi

-Vatandaşlardan detaylar

-Evi yanan vatandaşların görüntüsü

-Bir vatandaşla röportaj

-Genel ve detaylar? ===============================

3- BEYOĞLU'NDA YANGINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ Özgür EREN -Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu'nda bir binanın 5 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın iftaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenerek içeride kalan bir kişi, itfaiye gelmeden vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Ağabeyinin evinin yandığını haber alarak olay yerine gelen kadın yangını gözyaşları içinde izledi.

İstiklal Mahallesi Pir Hüsamettin Sokakta saat 15.30 sıralarında 10 katlı binanın 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören sokak sakinleri hemen yangının olduğu kata çıktı. İçeride bir kişinin olduğunu ve dumandan çıkamadığını duyan vatandaşlar kapıyı açmaya çalıştı. Bir süre sonra kapıyı açan vatandaşlar içeride bulunan ve dumandan etkilenmiş kişiyi hemen sokağa çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle sokak içerisinde kısa süreli panik yaşandı. Ağabeyinin evinin yandığını öğrenen bir kadın ise koşarak olay yerine geldi. Evin yanışını izleyen kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın nedeniyle bir kişi dumandan etkilenirken dairede hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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-Ynan daireden detay görüntü

-Dumanları çıkması

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Dumandan etkilenmiş kişinin ambulansa alınamsı

-Ağlayan kadından detay görüntü ========================== 4 - TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA: VATANDAŞLARIN YÜZDE 90'I REZERVASYON TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, YSK'nın İstanbul'daki seçim kararının ardından 23 Haziran gününe tatil rezervasyonu yaptıranların yüzde 90'ının değişiklik yaptığını söyledi.

Firuz Bağlıkaya, "Seçim kararı verildikten sonraki süreçte, seyahat acenteleri o günü, o dönemi kapsayan seyahat almış olan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak iptal etme hakkı verdiler. Bir de ücretsiz olarak tarih değiştirme hakkı verdiler. O dönemde seyahat almış olanların yüzde 90'ı seyahat tarihlerini değiştirdi. Yüzde 3-5'lik bir kısmı var ki onlar da iptal etti. Ama onların da iptallerinde ileri kaydırmalar var" dedi.

"HERKES SEYAHATLERİNİ SEÇİME GÖRE REVİZE ETTİ"

Seçimlerle ilgili vatandaşlarda ciddi bir bilinç oluştuğunu söyleyen Bağlıkaya, "Seçim sadece İstanbul'u kapsadığı için Türkiye geneli ortalamasına baktığımız zaman çok az bir miktar da iptal var. Bir sorun gözükmüyor. Bize ulaşmış herhangi bir şikayet yok. Zaten iptal sigortası yaptıranlarla ilgili hiçbir sorun yok. Çünkü 72 saat kalaya kadar iptal etme hakları var. Bunun dışında da herhangi bir sigorta yaptırmamış, sadece zorunlu seyahat sigorta yaptırmış vatandaşlarımızın da şu anda iptal ve tarih değiştirme hakları var. Seçimle ilgili vatandaşımızda ciddi bir bilinç oluşmuş durumda, herkes seyahatlerini ona göre tekrardan revize etti, etmeye de devam ediyorlar" diye konuştu. Öte yandan ücretsiz rezervasyon değişiklik ve iptal hakkı sadece Haziran ayını kapsarken, bu ayın dışındaki günler için sezon farkı ücreti alındığı kaydedildi. Görüntü Dökümü:

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-Firuz Bağlıkaya açıklama ============================ 5- "YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK" İÇİN SULTANAHMET'E YÜRÜDÜLER

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Valiliği'nce düzenlenen programda, Karayolları Trafik haftası nedeniyle "Yaya öncelikli trafik güvenliği yürüyüşü" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu, İstanbul il emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın katıldığı yürüyüş, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıylaö Çemberlitaş'tan Sultanahmet Meydanı'na kadar yapıldı. Yürüyüşe, polis ve jandarmanın atlı birlikleri, öğrenciler, polis ve jandarmanın motorlu birlikleri katılırken, turistler yoğun ilgi gösterdi. HELİKOPTER GÖSTERİSİ

Yürüyüşün sona erdiği Sultanahmet Meydanı'nda bir konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy "Bugüne kadar Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalarda emeği geçen basın mensuplarımıza, mesai arkadaşlarımıza, yollarda insanlarımızın can ve mal güvenliği için çalışan polis ve jandarmamıza, bütün vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Ersoy'un konuşması sırasında, polis ve özel harekat ekipleri helikopterle bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

YERLİKAYA: 2016'DA 180 OLAN ÖLÜMLÜ KAZA SAYIMIZ, 123'E İNDİ

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzde Trafik Kontrol Komuta Merkezi diye kontrol merkezi oluşturduk" diyen İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya da şunları söyledi:

"Trafiğin en yoğun olduğu hatlardan itibaren an be an izliyoruz. Bu kontrol merkezi uygulamaya başladığından beri 7 bin 100 kişiye idari cezai işlem yaptık. Bu yıl başı başladığımız yaya öncelikli uygulamamızda kavşaklarda ve yaya geçitlerinde denetimlerde 5 bin 348 kişi görmüş onlara da cezai işlem yapmışız maalesef. Emniyet kemeri takma konusunda; 2017'de İstanbul'da araç içerisinde kemer kullananların oranı yüzde 43 idi. Denetimleri bakanlığımız İstanbul'da ve bütün şehirlerde artırdı. Maalesef ceza yazarak, bu oran 2017'de yüzde 86'ya, 2018 sonu itibariyle de yüzde 93.5'e geldi. İstanbul'da kemer uygulamasını yüzde 100'e getireceğiz inşallah. Bu tedbirler en güzel hangi rakama geldi. 2016'da 180 olan ölümlü kaza sayımız, yüzde 32 azaldı, 123'e indi. Bir vatandaşımızın trafik kazası nedeniyle hayata gözlerini yummasını istemiyoruz. Bu noktada trafik polisimizin, jandarmamızın, teknolojimizin ceza yazması, güvenlik tedbirleri alması yeterli değil. Yüreğimizde trafik kurallarına aşina olmalıyız, orada komuta kontrolünü güçlü tutmalıyız."

Yerlikaya konuşmasının sonunda öğrencilere yaya önceliğini göstermeleri için düdük çaldırdı.

Görüntü Dökümü:

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- Yürüyüşten görüntüler

- Atlı birliklerin görüntüsü

- Protokolün yürümesi

- Çocukların yürümesi

- Motorlu birlikler

- Yerlikaya'nın konuşması

- Çocukların düdük çalması

- Helikopter gösterisi

- Ersoy'un konuşması

- Hatıra fotoğrafı çekilmesi

- Detaylar =================== 6 - ESENLER BELEDİYE BAŞKANI GÖKSU'DAN KOLONLARI ÇATLAYAN BİNAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, kolonları çatladığı için boşaltılan binaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esenler Nenehatun Mahallesi 157. Sokak'ta dün sabah saatlerinde bir binanın kolonlarında çatlamalar ve taş dökülmeleri meydana geldi. Binadaki 15 daire ve bir dükkan boşaltıldı. Vatandaşlar ise belediye ekiplerince misafirhanelere yerleştirildi. Vatandaşların eşyalarını alabilmeleri için binaya kontrollü bir şekilde giriş çıkışlarına izin veriliyor.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "23 yıllık bir bina. Bize olay intikal ettiği andan itibaren binanın tahliyesini gerçekleştirdik. İmar ve ruhsat işlemleri başlamış ama devam ettirilmemiş. İskansız bir bina. Arkadaşlarımız ihbar alır almaz gittiklerinde binanın kolanlarının patladığı ve büyük bir risk taşıdığını görmüşler. Şuanda 16 bağımsız bölümden oluşan bina komple tahliye edildi. Eşyalarını almaları için vatandaşların kontrollü bir şekilde giriş çıkışına izin veriliyor. Bu çerçevede hemen sisteme girilerek bu vatandaşlarımızın 18 kiralarının ödenmesi için başka bir yerde ikamet edebilmeleri için kira işlemleri başlatıldı. Bu süre içerisinde eğer gidebilecekleri bir yer yoksa onları misafirliklerini sağlayacağız ve böylece onları mağdur etmeden bu süreci yönetmiş olacağız" dedi.

"BİNAYI GEREKLİ RAPORLAR TUTULDUKTAN SONRA YIKACAĞIZ"

Gerekli raporlar tutulduktan sonra binanın yıkılacağını belirten Başkan Göksu, "Binanın içeriden çok kötü bir manzarası var. Her an bir felaketle karşılaşabilirdik ama çok erken haberimiz oldu, hemen binayı tahliye ettik. Tahliye işlemleri bitti. Vatandaşların eşyalarını almaları için kontrollü bir şekilde girişlerini sağlıyoruz. Artık binayı gerekli raporlar tutulduktan sonra yıkacağız. Daha sonra mal sahipleriyle oturup konuşacağız. Binanın nasıl bir yöntemle yenileneceğini konuşacağız. Vatandaşların 18 aylık kira bedelleri ödenecek. Ev bulamadım gibi bir sıkıntı söz konusu olursa da biz onları misafir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Göksu sözlerine şöyle devam etti:

"Ne yeterli derecede demiri var. Ne yeterli derecede sağlıklı kumu var. Bunlar deniz kumları ile yapılmış binalar. Şunu görmemiz lazım, gerçekten bizim bina stoklarımızın büyük bir bölümü deniz kumuyla yapılmış. Bu binaların büyük bir hızla yenilenmesinin hepimiz adına çok önemli olduğunu biliyoruz. Burada tekstil atölyesinin bir payı var mıdır buna uzmanlar karar verecek ama bizim ilk yaptığımız gözlemde bununla lakası olduğu gözükmüyor."

Görüntü Dökümü:

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-Başkan Göksu'nun açıklamaları ========== 7- SABİHA GÖKÇEN'DE PASAPORTTAN YÜZ TANIMAYLA GEÇİŞ TEST EDİLİYOR Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)- DÜNYA'da birçok havalimanında kullanılan parmak izi ve yüz tanıma ile pasaport kontrolünden geçmeyi sağlayan Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi deneme amaçlı olarak Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda hizmete girdi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yolcularına zaman kazandıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa geliştirilerek hizmete alınan Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi ile yolcular sisteme tanımlı parmak izleri ve yüzleri ile 18 saniyede pasaport kontrolünden geçebilecekler. Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne toplam 8 adet pasaport bankosu kuruldu. Bu uygulama Türkiye'de ilk kez, 18 yaşını doldurmuş ve yeni pasaport sahibi tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kullanıma açıldı. Henüz test sürecinde olan uygulama ile birlikte yolcuların kolay, hızlı ve rahat bir şekilde pasaport kontrollerini tamamlaması hedefleniyor. 7 gün 24 saat çalışacak Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi test aşamasının ardından tam kapasite olarak hizmet vermeye başlayacak. Sistem daha sonra gelen yolcu bölümünde de hayata geçirilecek. Türkiye'de ilk kez uygulanan sistemde, yolcular yeni çipli pasaportlarının yanı sıra daha önceden sisteme kayıtlı parmak izlerini ve yüzlerini özel hazırlanan pasaport bankolarında taratıyorlar. Sistem, parmak izi ve yüz doğrulanmasının ardından pasaport bankosunda bulunan kayar kapıyı açarak geçişi sağlıyor. Bu yeni sistemde, personel tasarrufu da sağlanacağı gibi işlemlerin çok daha hızlı ve güvenli gerçekleşmesi amaçlanıyor.

"UYGULAMA TEST AŞAMASINDA"

Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Operasyon Direktörü Göksu Güney,ö Pasaport sistemi pazartesi gününden itibaren test amaçlı faaliyete başladı. Sistem çok basit bir şekilde iki kapılı olarak çalışıyor. İlk kapıya geldiğiniz zaman elektronik pasaportunuzu okuyucuya okutuyorsunuz. Daha sonra sistem pasaportun içinde bulunan çipten datalarınızı alıyor. İlk kapı açılıyor. İçeriye giriyorsunuz. Daha sonra ikinci kapı açılıyor. İkinci kapıya geldiğiniz zaman sistem parmak izinizi ve yüzünüzü okutuyorsunuz. Böylece sizden o anda aldığı datayı, pasaportunuzdan aldığı data ile eşleştirip sizi tanımlayıp ikinci pasaport kapısından da geçirmiş oluyor. Bu bir pilot projedir. Bir ay boyunca denemeyi planlıyoruz. Test bittikten sonra faal hale geçireceğiz. Yani 7 gün 24 saat çalışır hale gelecek. Bu sene içerisinde yine geliş katında burada yaptığımız gibi sekiz adet cihaz konumlandıracağız. Bu uygulamayı 18 yaşın geçmiş yeni çipli pasaport olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kullanabilecek.ö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Pasaporttan detaylar

-Elekttonik pasaport ile geçiş yapan yolcu detayları

-Genel detaylar

-Sabiha Gökçen Havalimanı Operasyon Direktörü Göksu Güney röp ============================== 8 - KAĞITHANE'DEKİ CİNAYETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ Ali AKSOYER - İstanbul DHA - 2003'te Erzurum'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada babaları Orhan Y.'nin bıçaklanarak öldürülmesinden sorumlu tuttukları Özkan Sarıkaya'yı öldürdüğü iddiasıyla 2'si kardeş 6 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Şubat'ta Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi'nde Özkan Sarıkaya'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışmada, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olaya karışan şüphelileri tespit etti

Polis, şüphelilerin adreslerine düzenlediği baskında Ömürcan Y. (29) ve kardeşi Doğancan Y. (27) ile Hakan E, Abdülmüttalip D, Sedat D. ve Sertaç D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ömürcan Y.'nin, babası Orhan Y.'nin 2003 yılında Erzurum'da bir düğünde çıkan bir kavgada bıçaklanarak öldürülmesinde Sarıkaya'nın bıçak kullandığını ancak isminin soruşturmaya dahil edilmediği belirterek öldürdüğünü söylediği kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Ömürcan Y. ve kardeşi Doğancan Y, uyuşturucu ticareti suçundan uzun süredir cezaevinde bulunan Özkan Sarıkaya tahliye olduktan sonra babalarının intikamını almak için peşine düştü. Şüpheliler, Sarıkaya ile ortak arkadaşları olan Abdülmüttalip D.'den Sarıkaya'nın İstanbul'a geleceğini, Kağıthane'den uyuşturcu madde alıp satmak için Bursa'ya döneceğini öğrendi. Sarıkaya'yı Kağıthane'de geleceği yerde bekleyen şüphelilerden Ömürcan Y. yanındaki tabancayla Sarıkaya'nın arkasında ateş ederek öldürüp kaçtıkları öğrenildi. Polis, şüphelilerin arkadaşları Hakan E, Abdülmüttalip D, Sedat D. ve Sertaç D.'yi cinayete yardım ve yataklık ettikleri suçlamasından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.