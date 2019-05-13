DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1- ÇİFTLİK BANK DAVASI: 'OĞLUM BİR GÜN TAVUK, BİR GÜN KOYUN ALIYORDU' Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kurucusu Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ikinci duruşmasına başlandı. Sisteme 2 bin 200 lira kaptıran mağdur Ahmet Sağlam, ifadesinin ardından, "Mağduriyetimiz giderilecek mi" diye sordu. Başkan Osmançavuşoğlu, "Onu sanıklara soracaksınız" dedi. Bahçıvan olduğunu söyleyen Ayhan Oduncu, "Oğlum geldi 'Çiftlik Bank diye bir şey var' dedi. Bilgisayar üzerinde bütün işlemleri oğlum yapıyordu. Bir gün geliyordu tavuk aldım, başka bir gün koyun aldım, başka bir gün de inek aldım diyordu. 21 bin TL yatırmış, ne kadarını geri aldığını bilmiyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında ikinci duruşma görülüyor.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 11 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Duruşma salonunun bulunduğu koridorda bekletilen mağdurlar, salonun küçüklüğü nedeniyle 13'er kişilik guruplar halinde duruşmaya alındı.

Mağdurlardan Ahmet Sağlam, televizyondan sistemi tanıdığını, 4 bin 900 lira yatırdığını, bu tutarın 2 bin 700 lirasını iade olarak aldığını beyan ederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince... Alacaklarının ödenmesini isteyen işçiler yine vince çıktı Denizkurdu tatbikatı başladı

BAŞKAN: ONU SANIKLARA SORACAKSINIZ

Ahmet Sağlam'ın, "Mağduriyetimiz giderilecek mi" şeklindeki sorusu üzerine Mahkeme Başkanı Melih Osmançavuşoğlu, "Onu sanıklara soracaksınız, biz sadece ceza kısmıyla ilgileniyoruz" dedi. Müşteki Adem Güler, 97 bin lira yatırdığını 47 bin lirasını geri aldığını, Atilla Tutam ise 61 bin 200 yatırıp 33 bin 130 lira geri aldığını söyledi. 'BEN SADECE MEHMET AYDIN'DAN ŞİKAYETÇİYİM'

Sisteme 30 bin lira yatırıp 12 bin lirasını geri aldığını söyleyen mağdur Ali Elibol, salondaki sanıkları tanımadığını, onlardan şikayetçi olmadığını belirterek, "Ben sadece Mehmet Aydın'dan şikayetçiyim" dedi. 'OĞLUM BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN BİR GÜN TAVUK, BAŞKA BİR GÜN KOYUN ALIYORDU'

Bahçıvan olduğunu söyleyen Ayhan Oduncu, "Oğlum geldi 'Çiftlik Bank diye bir şey var' dedi. Oğlum bu ülke Kastelli olayını yaşadı, bunu sor dedim. Bilgisayar üzerinde bütün işlemleri oğlum yapıyordu. Bir gün geliyordu 'tavuk aldım', başka bir gün 'koyun aldım', başka bir gün de 'inek aldım' diyordu. 21 bin TL yatırmış, ne kadarını geri aldığını bilmiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

TİYATROCU: BELEDİYE BAŞKANLARINI AÇILIŞLARINA KATILDIĞINI GÖRDÜM

Tiyatro oyuncusu olduğunu söyleyen mağdur Bayram Ünal ise, arkadaş tavsiyesi ve reklamlar üzerine sisteme girdiğini belirterek, "Ünlü oyuncuların reklamlarını gördüm, belediye başkanlarının açılışlarına katıldığını gördüm. Bunlar etkili oldu. 9700 yatırdım 800 geri aldım. Şikayetçiyim" dedi. 'GERİSİ HARAM OLSUN'

Teknisyen olduğunu söyleyen mağdur Batuhan Güven de, "11 bin yatırdım, 5 bin 500 lirasını geri aldım. Gerisi haram olsun" dedi.

Sisteme 50 bin TL yatırdığını söyleyen Davut Ataç ise, "Sistem 2 ay sonra kapanınca paramı hiç alamadım" dedi. 'KARDEŞİMİN KURBANI OLDUM'

Çiftlik Bank'tan 5 lirası kaldığını söyleyen Derya Köse, "Kardeşim girmişti, kardeşimin kurbanı oldum" dedi. Mağdurlar salonda bulunan 11 tutuklu sanığı tanımadıklarını beyan ederken, mağdur Barış Günay tutuklu sanık Ahmet Furkan Ferman ile aynı üniversiteden arkadaş olduklarını söyledi. Sisteme 28 bin lira yatırdığını, 9 bin lirasını geri aldığını söyleyen Günay, "Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Melih Osmançavuşoğlu, "Ahmet Furkan Ferman dahil mi" diye sordu. Barış Günay da Başkan Osmançavuşoğlu'nun bu sorusunu "Evet" diye yanıtladı. Duruşmaya mağdurların ifadesi ile devam ediliyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3.762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor. 11 SANIK TUTUKLU 7 SANIK FİRARİ

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava kapsamında 11 sanık tutuklu bulunuyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise firari. 132 BİN KİŞİDEN 1.1 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞ

Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye önünde konuşan mağdurlardan bazıları

13.05.2019 -14.21 Haber Kodu : 190513096 ===================== 2- ESENYURT'TA "POLİSİZ" DİYEREK PARA VE TELEFONUNU GASP ETTİLER Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Esenyurt'ta otobüs firması görevlisi günlük bilet hasılatını bankamatiğe yatırırken polis olduklarını söyleyen ellerinde telsiz bulunan 3 kişi tarafından kaçırılarak soyuldu. Ellerine plastik kelepçe taktıkları kişinin üzerindeki para ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrolle serbest bırakılırken diğer 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İncirtepe Mahallesi, 242. sokak üzerinde 4 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen olay edinilen bilgilere göre şöyle gelişti; Şehirlerarası otobüs firmasının yazıhanesinde çalışan H.K.(29) saat 00.30 sıralarında iş yerini kapatarak günlük hasılatı bankaya yatırmak üzere 300 metre uzaktaki bankamatiğe doğru yöneldi. Günlük hasılat olan 3 bin 890 lirayı, bankamatikteki şirket hesabına yatıracağı H.K.'nin yanına gelen 3 kişi, polis olduklarını söyleyerek onu zorla otomobile bindirdi. Şüpheliler H.K.'nın ellerini plastik kelepçeyle bağladıktan sonra üzerinde bulunan 2 bin TL ve bankamatiğe yatacak 3 bin 890 lira ile gasp etti. Mağdur H.K.'nın ifadesine göre şüpheliler daha sonra sözde telefonla amirleriyle konuşuyormuş gibi yaparak "Amirim bu doğru söylemiyor. Biz gereğini yapıyoruz." dedikten sonra H.K.'yi, TEM yolu üzerinde araçtan indirerek hızla uzaklaştı.

H.K.'nin yakındaki bir benzinciye giderek polisi araması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. H.K. ifadesinde şüphelilerin elinde telsiz gördüğünü söyleyerek şüphelilerin eşkalini tarif etti. Polis mağdurun ifadesi ve güvenlik kameralarının yardımıyla kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis süsü vererek gasp yaptıkları tespit edilen şüpheliler Adil S.(29), Fatih A.(26), ve Emre T.(26)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin olayda kullandığı silahın kuru sıkı olduğu belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece adliyesine sevk edilen şüphelilerden Adil S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheliler Fatih A. ile Emre T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Olay anı

Cep telefonu kamerası

-Şüphelilerine emniyetten çıkışları =================== 3- BAŞAKŞEHİR'DE FIRIN DENETİMİ İSTANBUL, (DHA)- Başakşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren fırınlara denetim yapıldı. Ekipler hijyen ve evrak kontrolleri gerçekleştirdi.

Ramazan ayının gelmesiyle Başakşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren fırınlara denetim yapıldı. Fırınların temizliğini ve ekmeklerin gramajını kontrol eden ekipler genel olarak denetimlerde sorunla karşılaşmadı. Ekipler hijyen kontrollerinin yanı sıra ruhsat, hijyen eğitim sertifikası, ilaçlama kontrolleri de yaptı. "İLÇEMİZDEKİ FIRINLARI HER YÖNDEN KONTROL EDİYORUZ"

Denetim yapan ekibin içinde yer alan Veteriner Hekim Atener Bozkurt, "Başakşehir Belediyesi sağlık işleri olarak ilçemizde bulunan ekmek üretim ve satış yerlerinin kontrollerini gerçekleştiriyoruz. İşletmelerde evrak kontrollerini başlangıçta yapıyoruz. Ruhsat, ilaçlama, hijyen eğitim kontrolü gibi evraklara bakıyoruz. Evrakları sorguladıktan sonra işletmeye geçerek işletmede kişisel hijyen, depolama hijyeni gibi konularda kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

"HİJYENE ÖNEM VERİYORUZ"

Ekiplerin kontrol ettiği bir işletme sahibi Cihan Baran, "Sürekli böyle denetimler oluyor. Biz de hijyene önem veriyoruz. Aynı zamanda hijyen eğitimi de alıyoruz. Bone ve kolluklar da takıyoruz" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

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-Denetimlerden görüntü

-Bozkurt'un açıklaması

-Baran'ın açıklaması

-Detaylar ======================== 4- BAŞAKŞEHİR'DE FIRIN DENETİMİ İSTANBUL, (DHA)- Başakşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren fırınlara denetim yapıldı. Ekipler hijyen ve evrak kontrolleri gerçekleştirdi.

Ramazan ayının gelmesiyle Başakşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren fırınlara denetim yapıldı. Fırınların temizliğini ve ekmeklerin gramajını kontrol eden ekipler genel olarak denetimlerde sorunla karşılaşmadı. Ekipler hijyen kontrollerinin yanı sıra ruhsat, hijyen eğitim sertifikası, ilaçlama kontrolleri de yaptı. "İLÇEMİZDEKİ FIRINLARI HER YÖNDEN KONTROL EDİYORUZ"

Denetim yapan ekibin içinde yer alan Veteriner Hekim Atener Bozkurt, "Başakşehir Belediyesi sağlık işleri olarak ilçemizde bulunan ekmek üretim ve satış yerlerinin kontrollerini gerçekleştiriyoruz. İşletmelerde evrak kontrollerini başlangıçta yapıyoruz. Ruhsat, ilaçlama, hijyen eğitim kontrolü gibi evraklara bakıyoruz. Evrakları sorguladıktan sonra işletmeye geçerek işletmede kişisel hijyen, depolama hijyeni gibi konularda kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.