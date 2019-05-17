DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- BAKAN SOYLU: TÜRKİYE'DE DEAŞ BİR HAREKETLİLİK İÇERİSİNDE Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli Türkiye içerisinde. Ve bu konuda bütün güvenlik birimleriniz son derece üst düzey alarmda" dedi.

Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu'ya, 'Türkiye'ye yönelik terör tehdidi' açıklamasının soruldu.

Bakan Soylu, "Bir taraftan PKK ile mücadele ediyoruz. Ama şunu söylemek gerekir. DEAŞ son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli Türkiye içerisinde. Ve bu konuda bütün güvenlik birimleriniz son derece üst düzey alarmda. Yani vatandaşımız bunu hissediyor, hissetmiyor. Ama anlaşılıyor ki; hem etraf coğrafyamızda hem de Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde. Bütün istihbarat birimlerimiz ciddi bir şekilde çalışıyor. Bunu bizim özellikle şunu söylemek gerekir. Güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık vermemeliyiz. Açık verdiğimiz andan itibaren etraf coğrafyamızdaki terör örgütlerinin en iştahla beraber gelebileceği ülkelerden bir tanesi Türkiye. Açıkladıklarımız var açıklayamadıklarımız var. Ama gerek istihbarat birimlerimiz gerekse de güvenlik kuvvetlerimiz çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Bir hareketlenmenin olduğunu yaklaşık 1-1,5 aydır net bir şekilde görüyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Soylu'nun açıklaması

17.05.2019 -15.45 Haber Kodu : 190517164

17.05.2019 -16.21 Haber Kodu : 190517170 ================================== 2 - ÇİFTLİK BANK DAVASINDA 9 SANIK TAHLİYE EDİLDİ Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Çiftlik Bank davasında 11 tutuklu sanıktan 9'u tahliye edildi.

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının 6. duruşması görüldü. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Geçtiğimiz Cuma günü başlayan davanın bugün görülen duruşmasında 11 tutuklu sanıktan 9'unun tahliyesine karar verildi. 3 bin 762 müştekiden 266'sının beyanı alındı. Müştekiler sanıklardan şikayetçi olduklarını kaydettiler. Tutuklu sanıklardan Cudi Cumhur Yurdakul, Hakkı Cangül ve Faruk Cangül'ün Avukatı Aydın Mollaoğlu, müştekilerin fazla kar hırsı ile sisteme girdiğini, sistemde risk olduğunu bildiklerini savunarak, "Sisteme kendi iradeleri ile girmiş olmaları nedeniyle müştekilerin davaya katılma taleplerini kabul etmiyoruz" dedi. Müvekkillerinin Çiftlik Bank olarak bilinen oluşum ile ticari ilişki içine girdiklerini, fatura düzenleyerek ücret aldıklarını savunan Mollaoğlu, her üç müvekkilinin de tahliyesini istedi.

SAVCI ÜÇ KİŞİNİN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı, tutuklu sanıklardan Hakkı Cangül, Faruk Cangül ve Düzgün Genç'in üzerine atılı suçların vasfının değişebileceğini gerekçe göstererek adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, Bulgaristan tarafından Türkiye'ye iade edilen ve sistemin yazılımcısı olduğu iddia edilen Düzgün Genç ile birlikte Ahmet Furkan Ferman, Cafer Çolak, Kalender Kemal, Fehmi Suat Emur, Koray Hasgül, Ümeyr Karakoç, Hakkı Cangül ve Faruk Cangül'ü adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı. AYDA BİR KARAKOLDA İMZA VERECEKLER

Bu sanıkların ayda bir karakola giderek imza vermelerini karara bağlayan mahkeme, yine sistemin yazılımcılarından olduğu savunulan Cudi Cumhur Yurdakul ve Savaş Yıkılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. FİRARİ 7 SANIK HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARININ İNFAZININ BEKLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Sistemin kurucusu Mehmet Aydın, kardeşi Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya, Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdal Doğdoğru hakkındaki yakalama kararının devamı ile infazının beklenmesine karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3.762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor. 7 SANIK FİRARİ

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. 132 BİN KİŞİDEN 1.1 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞ

Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv ============================ (Görüntüyle)

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUSYA FEDERASYON KONSEYİ BAŞKANI MATVİYENKO'YU KABUL ETTİ Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul etti. Üsküdar Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüntü Dökümü:

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-Kabulden detaylar ========================= 4- SARIYER'DE TIR'IN ÇARPTIĞI AĞACIN OTOBÜS DURAĞINA DEVRİLMESİ KAMERADA *O sırada otobüs durağında bekleyen 3 kişi ölümden döndü. Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer Bahçeköy Caddesi'nde ilerleyen TIR, otobüs durağının hemen yanındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç otobüs durağının üzerine devrildi. O sırada otobüs durağında bekleyen 3 kişi ölümden döndü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Sarıyer Bahçeköy Caddesi'nde 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Bahçeköy Caddesi'nden Sarıyer istikametine ilerleyen TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle Çayırbaşı otobüs durağının yanındaki ağaca çarptı.

OTOBÜS DURAĞINDA BULUNANLAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle ağaç, o sırada 3 kişinin bulunduğu otobüs durağının üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken otobüs durağı adeta yerle bir oldu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve belediye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı, elektrikli testereyle parçalara ayırarak kaza yerinden kaldırdı. KAÇARKEN YERE DÜŞTÜM AĞAÇ ÜZERİME DÜŞTÜ

Kaza sırasında otobüs durağında bekleyen Nedim İreç "Biz durakta 3 kişiydik otobüs bekiyorduk. Birden bir ses geldi biz hemen kaçtık. Bende kaçarken yere düştüm. Ağaç üzerime devrildi. Ucuz kurtulduk" dedi. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde TIR'ın otobüs durağının yanındaki ağaca çarptığı ve ağacın da otobüs durağının üzerine devrildiği görülüyor Görüntü Dökümü:

(Güvenlik Kamerası)

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-TIR'ın ağaca çarpması

-Ağacın otobüs durağının üzerine devrilmesi

-Aktüel görüntü dökümü:

-Ağaçtan görüntü

-Ağacın devirdiği otobüs durağından görüntü

-İtfaiye ekiplerinin ağacı kesmesi

-Vatandaşların kaza yerine bakması

-Kaza sırasında durakta bekleyen yolcuyla röp

-Genel ve detaylar

17.05.2019 -16.12 Haber Kodu : 190517169

========================== 5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI ÇAMLICA CAMİİ'NDE KILDI Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak ilk olarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan burada annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ettikten sonra cuma namazını kılmak üzere Çamlıca Camii'ne geçti. Cuma namazının ardından camiden ayrılan Erdoğan, ara sokakta kendisini bekleyen vatandaşları aracından selamladı. Erdoğan aracından inerek bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'ne geçti. Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

- Camiden görüntüler

- Erdoğan'ın camiden aracıyla çıkışı

- Erdoğan'ın ara sokakta durması

- Detaylar

17.05.2019 -15.13 Haber Kodu : 190517148 ======================== 6- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI ÇIKIŞI VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından camiden ayrılan Erdoğan caminin yakınındaki bir ara sokakta kendisini bekleyen vatandaşları aracından selamladı. Erdoğan aracının yanına gelen bir kadınla sohbet etti. Daha sonra aracından inen Erdoğan tekerlekli sandalyedeki bir vatandaşla fotoğraf çektirdi. Buradan ayrılan Erdoğan Çengelköy'de de aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'ne geçti. Görüntü Dökümü:

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-Çamlıca

-Erdoğan'ın aracında bir kadınla konuşması (Fotoğraf)

-Erdoğan'ın engelli bir kişi ile fotoğrafı

-Çengelköy

-Cep telefonu görüntüleri

-Erdoğan'ın konvoyundan görüntüleri

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Fotoğraf çektirmesi

17.05.2019 - 15.31 Haber Kodu : 190517155 ========================== 7- BİNALİ YILDIRIM CUMA NAMAZI SONRASI SORULARI YANITLADI Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da cuma namazını aynı camide kıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

31 Mart yerel seçimlerinin startını Eyüpsultan'dan başlattığı hatırlatılan Yıldırım'a "Eyüp Sultan'ın bir anlamı var mı?" diye soruldu. Yıldırım, "Mübarek cuma günü. Seçim koordinasyon merkezimiz bugün Eyüpsultan'da program hazırlamış. Bu çerçevede buradayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yıldırımın camii çıkışı

- Vatandaşların yoğun ilgisi

- Soru cevap

- Genel ve Detaylar

17.05.2019 -15.30 Haber Kodu : 190517154_ ======================== 8- İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 8" DENETİMİ Haber- Murat SOLAK - Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL,(DHA)

İstanbul genelinde birçok noktada "Kurt Kapanı 8" denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polislerle İstanbul genelinde önceden belirlenen birçok noktada "Kurt Kapanı 8" uygulaması gerçekleştirildi. Denetimler yapılan yerlerden biriside Fatih, Millet Caddesiydi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı. Uygulamaya katılan polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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FATİH VE TAKSİM MEYDANINDAN GÖRÜNTÜ

-Uygulama yapan polislerden görüntü

-Şüpheli araç ve kişilerin aranması

-Polis köpeğiyle arama yapılması

-Polis helikopterinden görüntü

-Genel ve detaylar

17.05.2019 -15.40 Haber Kodu : 190517158

17.05.2019 - 15.42 Haber Kodu : 190517161 ================================== 9- ÇATALCA'DA ÇEKİCİYLE ARAÇ ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI Haber-Kamera: Savaş ATAK - İstanbul DHA - ÇATALCA'da çekiciyle bir aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Çatalca'daki kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Arızalanan traktör çekiciye yüklenerek tamire götürülüyordu. Bu sırada önüne bir kamyonun çıktığı belirtilen hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon kırınca çekiciyle çarpıştı. Kazada araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken çekicinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.