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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 18:01 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 (alevli görüntülerle) 1- ÜMRANİYE'DE PARK İÇİNDEKİ KAFE  ALEV ALEV YANDI (2) Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHA- ÜMRANİYE'de bir park içindeki kafe alev alev yandı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

(alevli görüntülerle)
1- ÜMRANİYE'DE PARK İÇİNDEKİ KAFE ALEV ALEV YANDI (2)

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHA- ÜMRANİYE'de bir park içindeki kafe alev alev yandı.
Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bulunan Trabzon Park içindeki bir kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda bulunan parktaki yangın sırasında yükselen yoğun duman görenler orman yangını sandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevke dildi. Yangına müdahale eden itfaiye yaklaşık yarım saatte alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ederken olayda yaralanan yada ölen olmadı.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi
-Söndürme çalışmaları
-Detaylar
20.05.2019 -16.51 Haber Kodu : 190520190
20.05.2019 -17.00 Haber Kodu : 190520193
20.05.2019 -17.10 Haber Kodu : 190520195
20.05.2019 - 17.52 Haber Kodu : 190520212

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2-BAHÇELİEVLER'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
Bahçelievler'de bir apartmanın bodrum katında bulunan depoya düzenlenen operasyonda satışa hazır bin şişe sahte parfüm ve parfüm ham maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte parfüm üretimi yapıldığı ihbarını alan İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katına operasyon düzenledi. Operasyonda imalathane olarak kullanılan bodrum katında satışa bin şişe satışa hazır sahte parfüm, 8752 boş parfüm şişesi, 400 litre parfüm üretiminde kullanılan kimyasal sıvı, paketleme ve dolum makineleri ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:
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-İmalathane
-Ekiplerin çalışmaları
-Sahte ürünler
-Üretim araç gereçleri
-Genel ve detaylar
20.05.2019 -17.44 Haber Kodu : 190520210

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3- KADIKÖY D-100 KARAYOLU'NDA KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
Kadıköy D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan kamyonet önünde seyir halinde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada 2 aracın sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza 14.30 sıralarında D-100 Karayolu Ankara İstikameti Yeni Sahra Mevkii'nde meydana geldi. 34 FC 7709 plakalı kamyonetin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki 34 HN 2580 plakalı otomobile arkadan çaptı. Otomobil bariyerlere çarparken, kamyonet devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalarla güvenlik önlemi aldı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadı öğrenildi.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Yaralıların ambulansa konması
-Kazaya karışan araçların görüntü
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Trafik görüntüsü
-Vatandaşlar ile röp
-Genel ve detay görüntüler
20.05.2019 -15.52 Haber Kodu : 190520172

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4-BEYLİKDÜZÜ VE AVCILAR'DA KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
Beylikdüzü ve Avcılar'da banka ve tapu dairesinden çıkanların ellerindeki paraları alıp, kaçan 3 kişi operasyonla. Şüphelilerin kapkaç anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Avcılar'da geçtiğimiz Ağustos ayında Z.K. bankadan çektiği 40 bin lira ile aracından inip evine doğru giderken arkasından gelen yüzü maskeli biri elindeki parayı alıp kaçtı. Beylikdüzü'nde de geçtiğimiz Mart ayında A.V.T isimli bir kişi tapu dairesindeki işlemlerinin gerçekleştirdikten sonra araçla evine geldi. A.V.T. araçtan indiği sırada arkasından gelen bir kişi içinde 45 bin lira olan çantayı alarak, araçla uzaklaşmaya çalıştı. Parasını kaptıran A.V.T silahla arkalarından ateş etmesine rağmen şüpheliler kaçmayı başardı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Beylikdüzü ve Esenyurt'ta bulunan 2 rezidansta saklandığını belirledi. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler Muhammed T. Beylikdüzü'nde, Servet K. ve Mahmut Z. ise Esenyurt'ta yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Kapkaç anları
-A.V.T'nin arkalarından ateş etmesi
-Z.K.'nın kapkaça uğraması
(AKTÜEL)
-Zanlıların emniyetten çıkarılması
20.05.2019 -16.36 Haber Kodu : 190520184

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5- BİNALİ YILDIRIM'DAN ÇEKMEKÖY'DE ESNAF ZİYARETİ

İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çekmeköy esnafını ziyaret etti.
Binali Yıldırım Çekmeköy'de ziyaretlerde bulundu. Yıldırım, esnaf ve çevredekilerle sohbet etti. Binali Yıldırım, vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.
Görüntü Dökümü:
-------
-Yıldırım'ın ziyaretinden görüntüler
20.05.2019 -17.46 Haber Kodu : 190520211

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