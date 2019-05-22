DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 (Ek bilgilerle)

1-EYÜPSULTAN'DA ÇUKURA DÜŞEN BARAN'IN ÖLÜMÜ SORUŞTURMASI: 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Çağatay KENARLI, İSTANBUL (DHA)

Eyüpsultan'da inşaat alanındaki çukura düşüp yaşamını yitiren 9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında müteahhit Emrah D. gözaltına alındı.

Eyüpsultan, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna dün akşam saatlerinde düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi soruşturmasıyla ilgili olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müteahhit Emrah D. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliye sevk edilmesi bekleniyor. ============================ 2-EYÜPSULTAN'DA ÇUKURA DÜŞEREK ÖLEN BARAN'IN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

İstanbul Eyüpsultan'da inşaat alanındaki kazıkların çakılması için açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Acılı dede Osman Karaca, ihmali olanlardan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Hiç bir önlem yok. Can bu kadar mı ucuz?" diye konuştu.

Olay dün akşam saatlerinde İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında meydana gelmiş, inşaat alanında arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 9 yaşındaki Baran Geldi, kazık direkleri çukuruna düşmüş ve yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk burada hayatını kaybetmişti. Baran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Buradaki işlemleri tamamlanan küçük çocuğun cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Baba Oğuzhan Geldi'nin güçlükle ayakta durduğu görüldü. Yakınları ihmali olan herkesten şikayetçi olacaklarını, inşaat çevresinde hiç bir önlem olmadığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

"HİÇ BİR ÖNLEM YOK"

Dede Osman Karaca, müteahhit ve belediyenin ihmali. Orada çukur açıyorlar, temel açıyorlar. Onları kapatamıyorlar. kki taraftan da şikayetçiyim. Hiç bir önlem yok. Can bu kadar mı ucuz yani. 6 saat sürdü çıkarmaları. 9-10 metrelik bir yer. 2 arkadaş oyun oynamaya gidiyor oraya. Orada düşüyor" diye konuştu. Anne Büşra Karaca ve baba Oğuzhan Geldi'nin boşandıkları, Baran'ın yaklaşık 5 senedir babası Oğuzhan Geldi'yle birlikte yaşadığı ve babanın vinç operatörü olduğu öğrenildi. Cenazesi Adli Tıp'tan alınan Küçük Baran için ikindi vakti Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Görüntü dökümü:

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-Adli tıptan görüntü

-Dede ile röportaj

-Yakını ile röportaj

-Cenaze arabasının çıkışı

-Babadan görüntü

-Diğer detaylar

22.05.2019 -15.04 Haber Kodu : 190522140 ===================================================== 3- EYÜPSULTAN'DA KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ İNŞAAT ALANININ HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Eyüpsultan'da inşaat kazık direkleri çukuruna düştükten sonra hayatını kaybeden 8 yaşındaki Baran Geldi'nin düştüğü bölge havadan görüntülendi.

8 yaşındaki Baran Geldi, Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde dün arkadaşlarıyla oynarken, inşaat kazık direkleri çukuruna düşmüştü. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu çocuk sağ olarak kurtarılmış, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bugün de çocukların oyun oynadıkları bölge havadan görüntülendi. Görüntülerde inşaat alanındaki çok sayıda kazık direkleri çukuru dikkat çekiyor. Polis ve belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-İnşaat alanının havadan görüntüsü

-Çukurlardan görüntü

-Polis ve belediye ekipleri

-Genel ve detaylar

22.05.2019 -13.38 Haber Kodu : 190522117 ================================================= (Özel görüntü ve ek bilgilerle)

4-ESENYURT'TA ÇÖP KAMYONU HAMİLE KADINA BÖYLE ÇARPTI *O anlar kamerada. Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt'ta çöp kamyonu karşıdan karşıya geçmeye çalışan elinden tuttuğu 2 yaşındaki çocuğu bulunan hamile kadına çarptı. Kadın kamyonun kendine çarpacağını fark edince koşmaya başlarken, elinden tuttuğu çocuğu sola doğru savurarak ezilmekten kurtardı.

Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerinde saat 11.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli 5 aylık hamile Bahar B. (37) elinden tuttuğu 2 yaşındaki çocuğuyla karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, çöp kamyonu çarptı. Kamyonun kör noktasında kaldığı için şoförün görmediği Bahar B. kamyonun kendisine çarpacağını anlayınca koşmaya başladı. Çocuğunu sola doğru savurarak ezilmekten kurtaran Bahar B.'ye kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen hamile kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının bacaklarının kırıldığı öğrenilirken, çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çöp konteynerini boşaltan kamyonun hareket etmesi ve ardından da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın ve çocuğunun koşmaya başlaması görülüyor. Kadın elindeki çocuğu sola doğru savurarak ezilmekten son anda kurtarıyor. Kamyonun çarptığı kadın ise yere düşüyor. Görüntü dökümü:

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-(GÜVENLİK KAMERASI)(ÖZEL)

-Çöp kamyonunun hareket etmesi

-Kadının çocuğu sola savurması

-Çarpma anı

-Yerdeki kadının görüntüsü

-Etrafta toplanan vatandaşlar

-(AKTÜEL)

-Olay yeri

-Kamyonun görüntüsü

-Polis ekipleri

-Görgü tanıkları

-Genel ve detaylar

22.05.2019 - 13.25 Haber Kodu : 190522111 =============================================== 5-FATİH'TE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA Çağatay KENARLI, İSTANBUL (DHA)

Fatih'te 8 ayrı otomobilden hırsızlık yapan bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında 6 ayrı suçtan aranması olduğu ve 7 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede son zamanlarda 8 ayrı otomobilden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri aradığı şüphelinin Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Ekipler yaptığı baskında H.I.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli H.I.K.'ın 6 ayrı suçtan aranması olduğu ve 7 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.I.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli H.I.K.'ın 3 farklı araçtan hırsızlık yapması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamarası)

-Otomobillerden hırsızlık yapılma anı

-Genel ve detaylar ================================================= (Ek bilgilerle)

6-HAVALİMANINDA YOLCU UÇAĞININ KANADI DİREĞE ÇARPTI Enver ALAS/İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, pist başına doğru 'taksi' yaptığı sırada sağ kanat ucundan aprondaki elektrik direğine çarptı. Uçağın sağ kanadında hasar meydana gelirken, yolcular başka bir uçak ile Ankara'ya gönderildi. Olayla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada; "Kazada hiçbir yolcu yara almazken, söz konusu uçak Push back aracı ile 316 park pozisyonuna çekilmiş, tüm yolcular başka bir uçakla seyahatini gerçekleştirmiştir." denildi.

Edinilen bilgilere göre olay saat 08.10 sıralarında meydana geldi. TK-2108 sefer sayılı Ankara seferini yapan THY'nin Boeing 777-300 tipi uçağı, 274 yolcusunu alarak park pozisyonundan ayrıldı. Uçak, taksiye başladığı esnada sağ kanadını elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yıkılırken, uçağın kanadında da hasar meydana geldi. Olayın ardından uçaktan indirilen yolcular, THY'ye ait başka bir uçakla Ankara'ya gönderilecek.