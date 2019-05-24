DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1-BOĞAZ'A AKAN ÇAMUR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Haber-Kamera: Özgür EREN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL (DHA)

İstanbul etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Boğaz'da oluşan kahverengi tabaka havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışla İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Anadolu Hisarı açıkları akan çamurla kahverengi oldu, Görüntü Dökümü

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-BOĞAZ'A AKAN ÇAMURUN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ (ek)

-Boğazın bir kısmının çamurla kaplanmasından genel ve yakın detaylar

-Boğazın çamurla kaplanması yakın görüntü

24.05.2019 -13.00 Haber Kodu : 190524117 ===================================== 2- KADIKÖY'DE 6 KATLI BİNA BOŞALTILDI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Kadıköy'de yan tarafında bulunan inşaat alanında temel çalışmaları devam eden 6 katlı bir binanın bahçe zemininde ve otoparkında çatlaklar oluştu. Bina tahliye edilirken, inşaatta ise çalışmalar durduruldu.

Zühtüpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan ve yapımına 3 ay önce başlanılan apartman inşaatında sabah saatlerinde temelinde kazık çakma çalışması yapıldı. Çalışmalar sırasında yan tarafta bulunan 6 katlı binanın otoparkında ve bahçesinde çatlaklar oluştu. Çatlakları fark eden bina sakinleri durumu zabıta ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, binayı ve inşaat alanını inceledi. Binanın güvenli olmadığını tespit eden zabıta ve inşaat mühendisleri binanın tahliye edilmesine karar verdi. Güvenlik şeridiyle kapatılan bina mühürlendi. İnşaat alanındaki çalışmalar da durduruldu.

"İNŞAATA KAZIKLAR ÇAKILDI ONUN SARSINTISIYLA BAHÇE DUVARI ÇATLADI"

Bir bina sakini yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu, "İnşaata kazıklar çakıldı. Onun sarsıntısıyla bahçe duvarı çatladı. Bu nedenle evi boşalttık. Yandaki inşaat şu anda durduruldu." Binanın kapıcısı Galip Şaka ise, "Yan tarafa su dolduğu ve bizim otoparkımızda çatlaklar olduğu için binayı tahliye etme kararı aldılar. Tahliye ettiler şu an. İnşaattaki su bittikten sonra sonuçlarını söyleyecekler. İnşaatta kazıklar çakıldı ama iftardan sonra çok yağmur yağdığı için içerisi su doldu. Hafif bir kayma oldu otoparkta. Binada çatlak yok." dedi. Görüntü Dökümü:

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-Çatlak meydana gelen bina

-Binanın yanındaki inşaat alanı

-Bina önünde bekleyen apartman sakinleri

-Bina otoparkındaki çatlaklar

-Bina sakinleri ile röp

-Genel ve detay

24.05.2019 -13.52 Haber Kodu : 190524131 ============================== (ÖZEL)

3-KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇÖKEN YOLDA SU BORUSU PATLADI -Çökme nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL, (DHA)

Küçükçekmece'de, çöken yolda patlayan su borusu nedeniyle caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Kahramanlar Caddesi'nde, şebeke hattında bakım onarım yapmak için açılan ve çalışmanın ardından da asfalt yamayla kapatılan kısımda öğle saatlerinde çökme meydana geldi. Yoldaki çökme, nedeniyle su şebeke borusu da patladı. Patlayan borudan caddeye su fışkırdı. Akan su nedeniyle caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu şebeke hattındaki su kesilerek, şebekedeki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yoldan görüntü

-Çöken alan

-Fışkıran su

-Patlayan su borusu

-Yola akan su

-Ekiplerin çalışmaları

-Suyun kesilmesi

-Zabıta ekipler

-Önlemler

-Genel ve detaylar ========================= 4 - KADIKÖY'DE PAZARCILARIN MAKASLI KAVGASI Haber-Kamera:Murat Korkmaz-Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Kadıköy'de pazarcılar arasında çıkan makaslı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kadıköy Göztepe'de "Salı Pazarı" olarak adlandırılan pazarda, pazarcılar arasında kavga çıktı. Yer anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Makaslı kavgada yaralananlar hastaneye kaldırırken polis, iki gruptan bazı kişileri gözaltına aldı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Makasların görüntüsü

-Yaralılar

-Gözaltına alınan kişiler ============================ 5- İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU: 313 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL (DHA)

İstanbul'da düzenlenen 4 farklı operasyonda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan, 313 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takiple geçtiğimiz hafta Eyüpsultan, Kartal, Beyoğlu ve Fatih'te tespit ettiği 6 adrese 4 farklı operasyon düzenledi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. YAVUZ SULTAN SELİM ZAMANINDA KULLANILAN AKÇE

Adreslerde yapılan aramalarda ise toplam 313 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserler arasında en dikkat çekici olan parçaların başında Yavuz Sultan Selim Han dönemine ait gümüş akçe, Anadolu'nun jeolojik tarihini yansıtan deniz kabuğu fosili, 2 bin 300 yıllık antik Yunan kültürünü yansıtan sütun ve heykel başı, 16 ve 17. Yüzyıllara ait el yazması dua metinleri ile Safevi dönemine ait kenarları dua bezeli gümüş ve bronz kaplar olduğu görüldü. İBADETHANE VE TÜRBELERDEN ÇALINAN ESERLER

Öte yandan operasyonda Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami döneme ait sikkeler ile İstanbul'daki tarihi ibadethane ve türbelerden sökülerek çalındığı değerlendirilen levha, çini ve bordürler ele geçirildi. 7 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyetteki işlemleri tamamlanana 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON POLİS KAMARASINDA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin bazı adreslere yaptığı baskınlar polis kameraları tarafından görüntülendi. Ekiplerin yaptığı aramalarda bazı tarihi eserlerin ele geçirilmesi görüntülere yansıdı. Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin yaptığı aramalar

-Ele geçirilen tarihi eserlerin görüntüsü (AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen eserlerden görüntü

-Kaplardan görüntü

-Sikkelerden görüntü

-Dua metinleri

-Deniz kabuğu fosili

-Heykel başı

-Genel ve detaylar

24.05.2019 -12.59 Haber Kodu : 190524116 ============================== 6-10 ÖLÜMLÜ ASANSÖR KAZASI DAVASI: İSTİNAF YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA)

İstinaf Mahkemesi, Mecidiyeköy'de 10 kişinin yaşamını yitirdiği asansör kazası davasında yerel mahkeme tarafından 9 sanığa verilen 60 bin 800'er liralık adli para cezasına ilişkin karar ile 16 sanığa verilen beraat kararını onadı.

Mecidiyeköy'de 6 Eylül 2014 tarihinde meydana gelen ve 10 işçinin yaşamını yitirdiği asansör kazasına ilişkin olarak 25 kişi hakkında dava açıldı. Davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Mart 2019 tarihindeki kararda, 9 sanığı, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların tali kusurlu olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı 60 bin 800'er lira para cezasına çevirdi. Mahkeme, 16 sanık hakkında da beraat kararı verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Sanıklar ve 16 işçinin ailesi kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosya üzerinden kararını veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığın gerekçe göstererek, yerel mahkemenin kararını oy birliği ile onadı. Kararda, 9 sanığın adli para cezasının kesinleştiği, 16 sanığın beraat kararı için tarafların Yargıtay'a başvurma hakları olduğu belirtildi. NE OLMUŞTU ?

Mecidiyeköy'de 6 Eylül 2019 tarihinde bir inşaatta asansörün düşmesi ile 32. kattan yere çakılan 10 işçi yaşamını yitirdi. Yapılan soruşturma sonucu 25 kişi hakkında dava açıldı. Yargılamayı yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Mart 2018 tarihinde yaptığı karar duruşmasında, Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç ve Adem Akyıldız, Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz, Ahmet Sait Demir ve Mert Çanakçı'yı, "Taksirle ölüme sebebiyet" vermek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların sabıkasız oluşu ve duruşmalardaki davranışları dikkate alınarak cezanın 8 yıl 4 aya indirdi. Sanıkların tali kusurlu olduğunu gerekçe gösteren mahkeme, hapis cezasını 60 bin 800'er liralık adli para cezasına çevirdi.

Hem sanıklar hem de işçilerin aileleri bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

24.05.2019 -13.29 Haber Kodu : 190524124 ========================== 7 - SOYLU: TÜRKİYE'Yİ AYAKTA TUTAN SANDIĞIN VE DEMOKRASİNİN VARLIĞIDIR Haber-Kamera: Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'de muhtarlarla buluşmasında yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi bugün ayakta tutan sandığın ve demokrasinin varlığıdır" dedi.

Kağıthane Nurtepe Sosyal Tesisleri'nde muhtarlarla bir araya gelen Bakan Soylu, "Biz bugün Amerika ile mücadele ediyoruz, Avrupa ile mücadele ediyoruz, terörle mücadele ediyoruz. Bakın 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren İstanbul'da büyük bir terör olayı yok. Büyükşehirlerimizde de yok. Biz bir mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz. Her türlü riski alarak Türkiye'nin alt yapısını yaparak, S-400 meselesi de dahil olmak üzere, şimdi biz burada vatandaşın bir oy hakkını savunamayacaksak, vatandaş bize demez mi 'sen necisin' diye. Başka bir tehlike daha var. 5 yıl sonra sosyal medyada çok fazla söz söyleyenin, seçim sonuçlarını istedikleri gibi manipüle ettiği bir süreç söz konusudur. Sandık, demokrasi devreden çıkar. Bunun sonucunu kimse hayal bile edemez. Türkiye'yi bugün ayakta tutan sandığın ve demokrasinin varlığıdır" diye konuştu.

"ŞİMDİ ER MEYDANI, İSTANBUL HALKI KARAR VERECEK"

23 Haziran'da tekrarlanacak olan seçim ile ilgili Soylu, "Birileri sosyal medyadan bir şeyler söyleyecek, Amerika 'ben bunu not aldım Avrupa ben bunu şöyle görürüm' diyecek diye sesimizi çıkarmamamız mümkün değil. Biz mücadele ediyoruz. Neyle mücadele ettiğimizi de çok iyi bildiğimizi ifade etmek istiyorum. İstanbul 5 yıl bu şaibeyi kaldıramaz. Şimdi er meydanı. İstanbul halkı karar verecek. Ne karar verirse başımızın üzerine" dedi. "SİZ GEÇİCİ OLARAK HAMALLIK YAPTINIZ, ŞİMDİ ÜZERİNİZE TÜKÜREREK RÖVANŞIMIZI ALIYORUZ ANLAYIŞI"

"İstanbul'un siyasal çatışmanın bir başlangıç merkezi haline getirilmesinden ve bir ideolojik kamplaşmanın merkezi haline getirilmesinden endişe ediyorum" diyen Bakan Soylu şunları söyledi:

"Bunu nereden çıkardın derseniz. Binali abi geçen gün bir gösteriye gitti. Hadi ben herkesin ayağına basan bir adamım. Bir yere gittiğim zaman benle ilgili bir takım işler olabilir. Ben de derim ki yaptım buldum. Uyuşturucunun ayağına basıyorum. PKK ile mücadele ediyoruz. Kıymetli muhtarlarım bakın ben de hiçbir terörist belirtisi var mı? Tecavüzcü belirtisi var mı? Amerika bizi, teröristlerin ve tecavüzcülerin olduğu listeye koydu. Adalet bakanımızla ikimizi. Süleyman Soylu veya Abdülhamit Gül olduğumuz için koymadılar. Bu ülkenin menfaatlerini savunanlara karşı bizi iki tane örnek gösterip bunu Türkiye'ye yaptılar. Biz neyle mücadele ettiğimizi biliyoruz. Ama Binali abi kime ne yaptı ya. Orada gitti bir gösteriye, aynen 28 Şubat süreçlerinde ve eski Türkiye kodlarında olduğu gibi, gösteri bitti, yuhalamalar bir takım sözler ve hakaretler. Bu doğru bir iş mi? Ötekileştirme anlayışı. 'Buranın patronu biziz, siz geçici olarak burada bir hamallık yaptınız, şimdi sizin üzerinize tükürerek rövanşımızı alıyoruz' anlayışındaki bir değerlendirmedir. Başka bir şey değildir"

Görüntü Dökümü:

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-Süleyman Soylu muhtarlarla konuşması

-Genel ve detay

24.05.2019 -12.47 Haber Kodu : 190524107 =================== 8-İKİTELLİ'DE OTO YEDEK PARÇACILARINA DENETİM Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İkitelli'de bulunan bir sanayi sitesine polis, maliye ve zabıta ekipleri tarafından ortak denetim yapıldı. . Kontrol edilen işyerlerinde hacizli lüks araçlara ait parçalar ile motor bloklarının da bulunduğu çok sayıda yedek parçaya el kondu. 3 saat içinde kontrolden geçirilen 6 işyerine 1 milyon 763 bin lira para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Maliye ve Zabıta ekipleri tarafından İkitelli'de bulunan bir sanayi sitesine ortak denetim yapıldı. Baskında sanayi sitesinde bulunan ve oto yedek parça ticareti yaptıkları belirtilen işyerleri denetlendi. Yapılan baskında bir işyerinde lüks bir cip parçalanmış olarak bulunurken, başka bir işyerinde ise hacizli ve trafikten men edilen lüks bir cipe ait parçalar ele geçirildi. Operasyonda faturaları yada kayıtları bulunmayan aralarında motor blokları, şanzıman gibi parçaların bulunduğu çok sayıda otomobil parçasına da el kondu. El konan parçalar seri numaralarının tespit edilmesi için polis kriminal laboratuarına gönderildi.

Baskınlar sırasında kontrolden geçirilen 6 işyerine, oto yedek parçalarıyla ilgili belgelerinin eksik olması nedeniyle toplam 1 milyon 763 bin lira ceza kesildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

(POLİS KAMERASI)

-Operasyon anları

-Ele geçirilenler

-Detaylar ======================= 9 - BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI KERİMOĞLU'NA 10 AY HAPİS CEZASI Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA - BAKIRKÖY Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve 7 kişi hakkında açılan "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" davasında karar açıklandı. Mahkeme, Bülent Kerimoğlu'na "Kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kerimoğlu'nun koruması olan 2 sanığa da verilen 5'er aylık hapis cezaları da ertelendi. KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Bakırköy 12. Asliye Ceza mahkemesi'nde görülen duruşmaya 3 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı. Bülent Kerimoğlu ise duruşmaya katılmadı. Bülent Kerimoğlu'nun avukatı Mete Menekşe, olay günü müvekkilinin ısrarla ceketini çıkardığının iddia edildiğini, ancak ceketini çıkardığına dair görüntü olmadığını belirtti. Avukat Menekşe, "Ayrıca taraflar arasında öncesinde husumet vardır. Yıkım sırasında da müştekiler barikat kurup polis içeri almayıp olay çıkarmışlardır. Bu nedenle kasıtlı olarak olaya zemin hazırlanmıştır. Müvekkilimin müştekilere karşı bir fiili yoktur. İtiş kakış sırasında müvekkilimin ceketinin üzerinde olduğu sabittir. Somut hiçbir delil yoktur. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" dedi. Duruşmaya katılan ve son sözleri sorulan 3 sanık beraatlerini talep etti. Diğer avukatlar da müvekkillerinin beraatini talep etti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme, sanık Bülent Kerimoğlu'nun "tehdit" suçundan beratine, "Hakaret" suçundan da açılan davanın da hakaretin karşılıklı olması nedeniyle ceza vermekten vazgeçilmesine hükmetti. Bülent Kerimoğlu, müştekiler Mehmet Şeref Baran, Serhat Varan ve Yalçın Tokdermir'e karşı "Kasten yaralama" suçundan beraatine karar verdi. "KASTEN YARALAMADAN" VERİLEN 10 AY HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Sanık Bülent Kerimoğlu hakkında müşteki Alper İnanç'a karşı 'Kasten yaralama' suçundan 4 ay hapis cezası veren mahkeme, kamu görevlisi olan sanığın sahip bulunduğu nüfusu kötüye kullanmak süretiyle gerçekleştirdiği anlaşıldığından cezayı 6 aya çıkardı. Mahkeme, sanığın duruşmada gözlemlenen olumlu tutum ve davranışları lehine takdiri indirim sebebi olarak kabul edildiğinden verilen cezada indirim yaptı, cezayı 5 aya düşürdü. Mahkeme sanığın sabıkasız oluşu ve bir daha suç işlemeyeceğinden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Sanık Bülent Kerimoğlu hakkında Müşteki Yunus Çiçi'ye karşı "Kasten yaralama" suçundan yine aynı gerekçelerle 5 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.