DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 (Geniş Haber)

1-ALİBEYKÖY BARAJI'NDA KAYBOLAN 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)

Sultangazi'de Alibeyköy Barajı'nda kaybolan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Serinlemek için girdikleri barajda boğuldukları anlaşılan çocukların cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olay, 13.30 sıralarında Sultangazi Kent ormanı içerisinde bulunan Alibeyköy barajında meydana geldi. İddiaya göre; serinlemek için baraja giren Hakan Y. (14) ile Ahmet A. (13) bir süre sonra barajda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri barajda kaybolan iki çocuk için arama-kurtarma çalışması başlattı. Dalgıç ekiplerinin barajda yarım saat süren araması sonucu Hakan Y. ve Ahmet A'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Çocukların cansız bedenleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Görüntü Dökümü:

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-Dalgıç ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Arama çalışmaları

-Çocukların çıkarılışı

-Ambulansa götürülmeleri

-Genel ve Detaylar

28.05.2019 -14.41 Haber Kodu : 190528129

28.05.2019 -15.01 Haber Kodu : 190528138

28.05.2019 -15.19 Haber Kodu : 190528139

28.05.2019 - 15.47 Haber Kodu : 190528150

=========================== (İKİNCİ AÇIYLA) 2-BAHÇELİEVLER'DE 11 KATLI BİNA İŞTE BÖYLE YIKILDI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)

Bahçelievler'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 11 katlı binanın yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Bazı vatandaşlar tedbirsiz davranıldığını söyleyerek yıkımı eleştirirken, bazı vatandaşlar ise her türlü önlemin alındığını dile getirdi.

Bahçelievler'de bulunan 11 katlı 80 dairelik Basın Sitesi geçtiğimiz aylarda riskli bulunmuş ve bina sakinleri tahliye edilmişti. Yetkililer tarafından da binanın yıkımına karar verilmişti. Müteahhit firma tarafından yıkımı yapılan bina bugün vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıyan binanın yıkım görüntülerini bazı vatandaşlar tedbir alınmadı diyerek eleştirirken, bazı vatandaşlar ise her türlü tedbirin alındığını dile getirdi. Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüsü

-2 ayrı açıdan bina yıkılma anı

AKTÜEL

Yıkımı yapılan binadan görüntü

Vatandaşlar röportaj

Diğer detaylar

28.05.2019 - 15.20 Haber Kodu : 190528140

28.05.2019 - 15.27 Haber Kodu : 190528141

28.05.2019 - 15.35 Haber Kodu : 190528144

28.05.2019 - 16.25 Haber Kodu : 190528165

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3-KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA: 1 ÖLÜ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Reşadiye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Reşadiye ayrımı Edirne istikametinde Kamil Erdem (35) yönetimindeki 34 BTF 333 plakalı otomobil, emniyet şeridindeki sulama tankerine arkadan çarptı. Kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Erdem'in cenazesi, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bir görgü tanığı, "Sulama aracı emniyet şeridinde bekliyordu. Araç hızlı bir şekilde arkadan çarptı. Patlama gibi bir ses geldi " diye konuştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kazaya karışan aracın görüntüsü

-Tankerden görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması

-Cesedin araçtan çıkarılması

-Görgü tanıkları ile röp

-Alınan güvenlik önlemi

-Genel ve detay görüntüler

28.05.2019 -15.53 Haber Kodu : 190528153

28.05.2019 - 15.57 Haber Kodu : 190528157

============================ 4-DARP ETTİKLERİ İŞ ADAMININ DÖVİZ DOLU POŞETİNİ ÇALAN GASPÇILAR KAMERADA Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Fatih'te elinde 130 bin dolar ve 12 bin euro bulunan poşetle yürüyen H.Ç.'yi darp ederek paralarını gaspeden 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Gürcistan uyruklu şüphelilerle birlikte gasp edilen paranın 27 bin 500 doları ile 3 bin 800 eurosu ele geçirildi. Gasp edilen paranın H.Ç.'nin aile şirketine ait gayrimenkullere ait kira geliri olduğu öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Fatih, Mesih Paşa Mahallesinde 24 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda elinde 130 bin dolar ve 12 bin euro bulunan poşetle yürüyen iş adamı H.Ç.'nin yanına yaklaşan 3 kişi, aniden ona saldırdı. Saldırgandan biri H.Ç.'ye yumruk atarak yere düşürürken, diğerleri çıkan karışıklıktan faydalanarak para dolu poşeti aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre şüpheliler ayrı yönlere doğru yaya olarak kaçtılar. Darp edilen H.Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Gasp edilen paranın H.Ç.'nin aile şirketine ait gayrı menkul kira geliri olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Kamera görüntüleri tarafından izlenen otomobilden şüphelilerin gittiği adres tespit edildi. Daha sonra kimlikleri belirlenen Gürcistan uyruklu şüphelileri yakalamak için iki gün önce operasyon yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerden Niamettin M.(27) Küçükçekmece'deki evinde, Rekip İ.(27) Halkalı'da bir alışveriş merkezinin önünde, İbrahim O.(27) ise Halkalı'da çalıştığı oto yıkamacıda gözaltına alındı. Şüphelilerden Niamettin M.'nin evinde yapılan aramada gasp edilen paranın 27 bin 500 doları 3 bin 800 eurosu ele geçirildi. ele geçirildi. Polis paranın geri kalan kısmını bulmak için operasyonları sürdürüyor. Öte yandan poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Gasp anları

(AKTÜEL)

-Ele geçirlen paralar

-Detaylar

28.05.2019 -14.43 Haber Kodu : 190528131 ================================== 5- ATAŞEHİR'DE SAPAĞI KAÇIRAN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA

Ataşehir'de sapağı kaçırdığı için durduğu iddia edilen otomobile arkadan gelen araç çarptı. Kazada sapağı kaçıran sürücü yaralanırken, Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Karayolu, Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde saat 13. 30 sıralarında meydana gelen kaza iddiaya göre şöyle gelişti. 60 AK 148 plakalı otomobil sürücüsü Ethem Karakaya sapağı kaçırdığı için yolda aniden durdu. Arkasından gelen Mehmet Şahan yönetimindeki 34 SY 0871 plakalı otomobil de önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Karakaya savrulan araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Karakaya itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücü ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulanstan görüntü

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Ambulans içerisindeki vatandaşın görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

28.05.2019 - 14.29 Haber Kodu : 190528127 ====================================== 6- KADIKÖY'DE 11 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ * 92 YILA KADAR HAPSİ İSTENEN SANIK: ÖZÜR DİLİYORUM Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de 8 ay önce sokakta rastgele 11 kişiyi bıçakladığı iddia edilen Ali Kardaş'ın yargılandığı davada mütalaa verildi. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilen sanık Kardaş'ın, mütalaada 50 yıl 9 aydan, 92 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Kardaş ise "Özür diliyorum" dedi. AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLDUĞU BELİRTİLDİ

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Kardaş katıldı. Olayda yaralananlardan Mehmet Emin Parlak da 'müşteki' sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Mahmut Çelebi, mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, sanık Ali Kardaş'ın akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiğinin belirtildiğini açıkladı.

YARALANAN MÜŞTEKİ: SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM

Söz verilen müşteki Mehmet Emin Parlak da olayın meydana geldiği kasap dükkanının yanında balıkçı olarak çalıştığını belirterek şunları söyledi: Sanık dükkandan koşarak çıktı. Bana doğru döndü. Bıçakla koluma ve karın boşluğuma vurdu. Ben yaralandım. Bana karşı herhangi bir şey söylemedi. Daha sonra koşmaya devam etti. Kasaptan çıkan arkadaşı kovalamaya devam etti. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ederim" dedi. SAVCI 92 YILA KADAR HAPSİNİ TALEP ETTİ

Duruşma savcısı Ali Pehlivanoğlu esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık Kadıköy'de kasap dükkanı sahibine bir telefon numarası sorduğu, iş yeri sahibini numaranın olmadığını söylemesi üzerine karnından bıçakladığı anlatılan mütalada, sanığın aynı yerde bulunan bir kişiyi daha boynundan bıçakladığı belirtildi. Mütalaada, dışarıya çıkan sanığın daha sonra 9 kişiyi daha çeşitli yerlerinden bıçakladığı anlatıldı. Mütalaada, sanık Ali Kardaş'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahla kasten yaralama", "Vücutta kemik kırığı olacak şekilde kasten yaralama" ve "Silahla basit yaralama" suçlarından toplam 50 yıl 9 aydan 92 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. Mütalaada, Ali Kardaş'ın tutukluluk halinin de devamı talep edildi.