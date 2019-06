DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Kentsel Gelişim Çözümleri Toplantısı" düzenledi. "Herşeyden önce herkes bilmelidir ki, 23 Haziran seçimleri normal seçimler değildir" diyen İmamoğlu, "Türkiye tarihinde daha önce görülmemiş haksızlıklarla, hak gaspıyla dolu anormal seçimlerdir. Bize mazbatayı vermeye yanaşmayan bu ülkenin yöneticileri hukuku katletmişler. 16 milyonun hakkını gaspetmişlerdir. 23 Haziran için temel amaçları bu haksızlıkları, ülke tarihindeki en vicdansız adaletsizliği unutturmak ve sanki normal seçime gidiyormuşuz gibi bir algı oluşturmaktır. O yüzden VIP tuzakları kuruluyor. O yüzden her gün bize karşı yeni bir yalan üretiliyor, yeni bir tertip gündeme getiriliyor. Ama biz inançlı ve kararlıyız. Pes etmiyoruz ve bu zorluklardan yılmıyoruz. Çünkü biz haklıyız. Bu nedenle asla vaz geçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"DENİZ ULAŞIMINI DESTEKLEYECEĞİZ" Deniz ulaşımının yıllardır ihmal edildiğini isöyleyen Ekrem İmamoğlu, "Yıllardır ihmal edilen deniz ulaşımı. Bakın her tarafı deniz olan bu kentte deniz ulaşımının payı yüzde 8'lerden yüzde 3'lere düşmüş durumda. Deniz ulaşımını, Marmara Denizi'ne paralel, hızlı araçlar ile destekleyeceğiz. Atıl olan tüm iskelelerle birlikte, yeni iskeleler açacak ve bunları raylı sistemle entegre hale getireceğiz. Füniküler hatlarla İstanbul'un tepelerini deniz iskelelerine indireceğiz. Yanlış yönetim politikaları İDO'yu neredeyse iflasa, İstanbul içindeki hatlarını iptal etme noktasına kadar götürdü. Ulaşımı para kazanmak için değil, halkın ihtiyaçlarını karşılamak, kamu yararı gözetmek amacıyla yeniden düzenleyeceğiz. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak için kademeli saat uygulaması yapacağız. Kentin trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, kargo işleri haricinde mal yükleme-boşlatma işlemleri 22.00 - 06.00 saatleri arasında yapılacak. Pilot uygulama ile başlayıp, kentin genelinde yaygınlaştıracağız. Göreve gelmemiz ile birlikte Boğaz köprülerinden geçişlerde taksi ve dolmuşlardan ücret alınmaması için adım atacağız. Köprüden geçtin, geçmedin derdi bitecek. Vatandaşımızın parası cebinde kalacak, özel araç kullanımı azalırken, taksici esnafımızın işleri artacak, trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği de azalacak. 1 verip 5 kazanacağız." ifadelerini kullandı.

"İLK İŞİMİZ METRO OLACAK" İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; "Öncelikle, uzun zamandır ihmal edilen toplu ulaşımı destekleyecek ve geliştireceğiz. İlk işimiz metro olacak. 2014'te, 'Her yerde metro' dediler, ilave 260 kilometre yeni hat vaat ettiler. Peki ne oldu? 5 senenin sonunda ancak 30 kilometre açabildiler. 2004 yılında İBB bütçesi ile yapılmış 45 kilometre. raylı sistem varken, 2019 yılına geldiğimizde, Bakanlığın bütçesi ile yapılmış Marmaray haricinde üretilmiş toplam raylı sistem hattı 157 kilometre. Yani 15 yıl boyunca yılda ortalama sadece 7,5 kilometre raylı sistem yapılmış. Bu mu başarı, soruyorum size? Her seçim dönemi, aynı ilçelere metro vaadi vermeye sıkılmıyor musunuz? Biz israf etmeyeceğiz, metro yapacağız. 630 kilometre metro hattı, 11 yeni füniküler hat ile bağlayarak, 5 yılın sonunda vatandaşlarımızın yüzde 90'ının evinden, işinden, okulundan yürüyerek bir metro durağına erişebileceği bir İstanbul olacak."

"OTOPARK KAPASİTESİ 2 KATINA ÇIKACAK" İmamoğlu, "Zamanını ve benzinini otopark yeri arayarak kaybeden vatandaşımıza da sözümüz var. Öncelikle şunu söyleyelim, kimse kendi mahallesinde, sokağında İSPARK ücreti ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatleri dışında vatandaşın hizmetine sunulacak. Asansörlü otopark sistemleri ile otopark kapasitesini iki katına çıkaracağız. 'Park et&devam et' uygulamalarını yaygınlaştırıp, toplu taşımayla entegre edeceğiz. Aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak. Transfer merkezlerinde 100 bin araçlık yeni otoparklar yapacağız. İmar düzenlemeleri ile özel otopark olgusunu teşvik edeceğiz. Yıllardır çözülemeyen otopark sorununu vatandaşlarımızın gündeminden çıkaracağız" diye konuştu.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Kulübünün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili duruşma, mahkeme hakiminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için görevli olması nedeniyle 11 Temmuz'a ertelendi. Tedbir kararının kalkması durumda Galatasaray Spor Kulübü tekrar seçime gidecekti. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün saat 11.00'de başlaması gereken duruşma, mahkeme başkanın 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlğı seçimindeki görevi nedeniyle saat 15.30'da başladı. Duruşmaya başka mahkemenin hakimi bakarken davaya feri müdahil olan Galatasaray Divan Kurulu Üyeleri Metin Sinan Aslan, Metin Ünlü, Cem Çetin, Bora İkiler, Gözde Büyükeroğlu, Mustafa Özkan Özdoğan, Özgecan Korkmaz ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan feri müdahiller avukatı Kemal Kumkumoğlu, "Biz dosyaya İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde verilen ihtiyati tedbir talebin gerekçesinin bir bölümüne istinaden davaya müdahil olduk. Zira gerekçede mahkeme idari ibra oylaması esnasında ilk oylamanın sağlıklı olmadığı gerekçesiyle, ikinci kez oylama yapılması ve ikinci oylamada uygulanan yöntemin üyeleri ikiye ayırarak yapılan açık oylama yönteminin davalı dernek tüzüğünün 21. Maddesinde sayılan oylama usulleri arasında bulunmaması, gizli oylama taleplerinin genel kurul onayına sunulmadan divan kurulunca reddedilmesi, ibra oylaması esnasındaki davacı vekilince ileri sürülen usulsüzlük iddialarına ilişkin televizyon görüntülerinin ve seslerin çözümü konusunda bilirkişi raporundaki davacı vekili tarafından divan kurulu üyelerine ait olduğuna belirtilen görüntüler ve konuşmalar bir arada değerlendirildiğinde davacının idari ibra oylamasına ilişkin iddiaların yaklaşık ispat ölçüsünü destekler nitelikte bulunduğu belirtilerek müvekkillerim itham altında bırakılmışlardır" dedi. Avukat Kumkumoğlu, "Tarafların durumu ve niteliği dikkate alınarak yargılamanın bir an önce bu yönde neticeye bağlanması, yapılan itirazın da değerlendirilmesi için duruşmanın yakın bir güne verilmesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, bir kısım taraf avukatlarının mazeretinin kabulüne karar vererek duruşmanın 11 Temmuz'a bırakılmasına karar verdi.

Haber: Berna YILMAZ Kamera: Murat ÇİMEN/İSTANBUL,(DHA)-BOŞNAK mutfağının ünlü köftesi Pljeskavica İstanbul'da büyük ilgi görüyor. Özel üretim eti ile benzerlerinden ayrılan Pljeskavica'nın sırrı özellikle Bosna-Hersek ve Sırbistan'dan Türkiye'ye göç edenler tarafından nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor. Pljeskavica, böreği ve et ürünleriyle ünlü olan Boşnak mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Boşnak mutfağının lezzetlerinden olan Çevape'den üretilen Pljeskavica sofraların vazgeçilmezi oldu. Kahvaltıda da yenen Çevape, 6 santimetre boyunda ve 1 buçuk santimetre enine getirilerek, zaman geçtikçe yuvarlak bir şekil verildi ve 'Pljeskavica' adını aldı. İste kurutulmuş et, Boşnak sucuğu ve kaşar ilave edilerek farklı tatlar ile bir araya getirilen Pljeskavica, Balkan göçmenleri tarafından Türkiye'de nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.

"SABAH KAHVALTISINDA DAHİL BU KÖFTELER YENİYOR"

Boşnak nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Bayrampaşa'da et lokantası işleten ve yaptığı Pljeskavica'lar ünlü olan Muharrem Balota Boşnak mutfağının geleneksel köftesini diğer köftelerden ayıran en temel özelliğinin et seçimi olduğunu belirterek, "Köfte Sancak'ta, Bosna'da, Sırbistan'da 50 seneden beri devam eden bir üründür. Pljeskavica'nın harcı, köftenin hamuruyla aynıdır. Şekli gereği farklıdır. İki lezzette ayrı ayrı sevilir." dedi. Çevape'den sonra üretilen ve sevilen bir lezzet olan Pljeskavica'nın zaman geçtikçe farklı lezzetlerle bir araya getirildiğini belirten Esat İlker Balata, Pljeskavica'nın tamamen el yapımı bir köfte çeşidi olduğunu ancak makine yardımıyla da yapılabileceğini belirtti. Boşnakların Çevape'yi her öğünde yediğini söyleyen Muharrem Balota, "Yeni Pazar'da sabah kahvaltısında dahil bu köfteler yeniyor. 5 köfte ile yarım köfte deniyor. Bu bizim yöremizde alışkanlık haline gelmiş bir olay." diye konuştu.

"TADINA BAKAN HERKES, SEVER VE BİR DAHA ARAR"

Balata şöyle devam etti:

"Bu aslında bir pişirme sanatı. Sürekli çevirerek köftenin şeklini bozabilirsiniz. Lezzetinde pek bir değişiklik olmaz ama köftenin bir yanı piştikten sonra diğer yanı da pişince servis edilmiyor. Tam pişmemesi gerekiyor, köftenin biraz sulu kalması gerekiyor. Oradan buraya ustalar getirdi bu lezzeti. Çevape'ye herkes olumlu bakar. Çünkü lezzeti iyidir. İnsan faktörüyle alakalı bir şey değil. Tadına bakan herkes, sever ve bir daha arar."

