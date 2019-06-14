DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 1-ERDOĞAN: (YILDIRIM İLE İMAMOĞLU'NUN ORTAK YAYINI) SON BİR HAFTAYA ÇOK CİDDİ IŞIK VERECEK DİYE İNANIYORUM (1) Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun televizyonda katılacağı ortak yayınla ilgili, "Öncelikle görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ön hazırlıkları gayet iyi bir şekilde yaptılar. Her iki tarafta burada gerek bu buluşmanın moderatörünü belirlemede müşterek bir çalışma yaparak ismi belirlediler. Bir de yayın platformu olarak her yerden olacak olması, kim istiyorsa buradan rahatlıkla yayını yapma imkanı yakalayacak. Bunu sadece Türkiye'de İstanbullu izlemeyecek. Tüm Türkiye'nin bu müzakereyi bu tartışmayı izleme imkanı olacak. Çünkü İstanbul sadece İstanbul'da yaşayanlara hitap eden bir yer değil. İstanbul adeta 81 vilayetin özeti olan bir ilimiz. O akşam burayı izleyenler Sivas'tan Sivaslı bile İstanbul'daki Sivaslı hemşerisini arayıp, inanıyorum ki onunla bu müzakerenin bu tartışmanın kendi aralarında onlar da müzakeresini yapacak. Kastamonulular aynı şekilde. Kastamonulu hemşerisini arayacak. Onlar da müzakeresini yapacak. Öbür tarafta Tokatlı, Giresunlu kendi hemşerisiyle bunun değerlendirmesini yapacak. Bu şunu getirecek. Gerçekten İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir? Bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net, güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum. Bunun son kırılma noktası olan Pazar gününe kadar 1 haftaya da çok ciddi ışık verecek diye inanıyorum." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklamaları

-Detaylar ======================================= 2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARNE VİDEOSUNA TEŞEKKÜR Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi twitter hesabından kendisine video gönderen öğrencileri kutladı. Mahmut Kılıçaslan İlkokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte twitterdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karnelerini ve takdir belgelerini gösterdikleri bir video gönderdi. Videoyu izleyen Erdoğan ise öğrencilerin bu videosuna karşılık bir mesaj yayınlayarak,

"Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel karnegünü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller!" dedi. Görüntü dökümü:

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-Öğrencilerin videosu

14.06.2019 -16.08 Haber Kodu : 190614172 ====================================== (Geniş haber)

3-ERİK ÇEKİRDEĞİ DAYAĞI DAVASINDA SANIK TAHLİYE EDİLDİ Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Tuzla'da aracına taş attığı attığı iddiasıyla 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Özüdoğru çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. Hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Ufuk Özüdoğru, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi. Çocuğun babası Yusuf K., sanığın tahliyesini beklemediklerini belirterek, "Vicdanları yaraladı maalesef. Toplumun vicdanını, bizim vicdanımızı yaraladı" dedi. Yusuf K., sanığın savunmasının tamamen tiyatro olduğunu söyledi

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Ufuk Özüdoğru ve avukatı ile müşteki M.Y.K., babası ve avukatı katıldı. Müştekinin yaşının küçüklüğü nedeni ile bir pedagog da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık Ufuk Özüdoğru'nun avukatı basın mensuplarının duruşma salonundan çıkarılmasını talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Özüdoğru, olay günü Tuzla Gürpınar Caddesi üzerinde seyir halinde iken aracına taş geldiğini belirterek, "Trafik ışıklarına geldiğimde sesler daha yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Araca taşlar atıldığını düşündüm. Aracın Sunroofunu açtığımda da bir kaç taşın aracın içine düştüğünü gördüm. Arabamı durdurup aşağıya indim. Yaklaşık 5-6 çocuk vardı. Yapmayın, dediğim halde el kol hareketleri yaparak küfürler ettiler" iddiasında bulundu.

VURDUĞUNU KABUL ETTİ

Aracını park edip çocukların peşine düştüğünü söyleyen Özüdoğru, şunları söyledi:

"Ancak çocukların çoğu ortadan kayboldu. Yalnızca bir çocuğu yakalayabildim. Çocuğu darp etme niyetim yoktu. Yakaladığım çocuğa vurdum. Ellerini yüzüne kapatmıştı, ellerine vurdum. Sonra evini tarif etmesini söyledim. Evine götürdüm. 'Öbür çocuklar nerede' diye sordum, Mahallede olduklarını söyledi. Mahalleye geldiğimizde arka tarafında ağaçlık bir alan vardı. Ağaçlık alana girmeden şöyle bir baktım. Yakaladığım çocuk da arkadaşlarına seslendi. Çocuğu alıkoyma gibi bir niyetim de yoktu. Sadece elim omzunda duruyordu. Zorla orada tutmadım, kaçmak istese kaçardı. Gülin Kaya isimli kadın geldi, 'siz ne yapıyorsunuz' dedi. 'Arabama taş attılar, öbür çocukları arıyorum' dedim. 'Sen çocuklara vuramazsın' dedi. Ben de çocuğu zaten bayana teslim ettim. Sonra olaydan pişman oldum. Onun yaşında bir yeğenim vardır. Olaydan sonra evine gidip özür dileyecektim, o sırada polisler gelince teslim oldum. Mağdur her ne kadar erik yediklerini ve erik çekirdeklerini attıklarını beyan etmişse de bu doğru değildir. Nisan ayında olan eriklerin çekirdekleri olmaz. Ben mağduru zorla alıkoymadım. Yaralama kastım da yoktur" dedi.

M.Y.K.'nın babası Yusuf K., çocuğunu ormanlık alanda sanıktan alan Gülin Kaya'nın, oğlunu kendilerine getirdiğini belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasına karar verilmesini istedi. Pedagog Ümit Tayfun Gürtekin, mağdurun beyanlarının sanık dışarıya çıkarıldıktan sonra alınmasını istedi. Bunun üzerine hakim M.Y.K.'nın ifadesinin alınabilmesi için sanık Ufuk Özüdoğru'yu duruşma salonundan çıkardı.

ŞİDDETE MARUZ KALAN ÇOCUK OLAY ANINI ANLATTI

Beyanı alınan müşteki M.Y.K. arkadaşları ile erik yediklerini belirterek, sanığın kendisini taş aracına taş atmakla suçladığını belirterek, şunları söyledi:

"Yolun oradaki çimlerde erikleri yiyip yolun aşağısına doğru attık. Kırmızı ışıkta duran bir aracın üzerine gelmiş. Yeşil ışık yanınca araç gitti. İki arkadaşım arabanın sahibinin geldiğini görmüş. Biz şaka zannettik. O iki arkadaş kaçtılar. Biz de kaçmaya başladık. Sitenin güvenliğine doğru giderken beni tuttu, orada darp etti. Yüzüme vurdu. Sonra yere düştüm. Enseme doğru yumruk atmaya başladı. Suratıma tekme attı. O sırada da yediğimiz erikler cebimden düşmüştü. Sonra beni döverken bağırdığım için adını sonradan öğrendiğim Gülin Kaya beni balkonda görmüş. Şahıs beni 'arkadaşlarının yanına' götür dedi. Ben de korktuğum için onu mahalleye götürdüm. Mahallede arkadaşlarımı göremeyince 'ben sana ne yapacağımı biliyorum' dedi. Mahallenin yanında orman vardı, oraya götürdü. Az önce savunmasında evine götürüyordum dedi ama evimle orman ters yön. Ormana götürürken de beni tehdit etti. 'Siz elinize bomba aldınız, pimini çektiniz, bekliyorsunuz. Size Aydınlı'yı dar edeceğim' dedi. Sonra Gülin Kaya isimli kadın geldi. Beni dövüp ormana götüren şahsa 'sen ne yapıyorsun çocuğa' dedi. O da 'arabama taş atmasaydı' dedi. Sonra Gülin abla 'polisi arayacağım' ded o da Gülin abla ve bana küfür ederek, beni Gülin ablaya doğru itti. O da elimden tuttu ve 'evine kaç' dedi. Tam kapının ziline basarken Gülin abla da peşimden gelmişti. Babamla annem aşağıya indiler. Gülin abla olayı babama anlattı" dedi.

M.Y.K.'nın ifadesinin ardından sanık Ufuk Özüdoğru yeniden duruşma salonuna alındı.

GÜLİN KAYA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Tanık olarak dinlenen Gülin Kaya bir çocuğun bağırtısının gelmesi üzerine balkona çıktığını belirterek, sanığın çocuğu darp ettiğini gördüğünü, ormanın başına kadar kendisini takip etiğini, çocuğu dövemeyeceğini belirterek, polisi aradığını söyledi. Sanığın çocuğu kendisine iterek kaçtığını söyleyen Kaya, daha sonra çocuğu ailesine götürdüğünü söyledi.

Yaptıklarına pişman olduğunu söyleyen Ufuk Özüdoğru, tahliyesini istedi. Delillerin toplandığını gerekçe gösteren mahkeme Ufuk Özüdoğru'nun tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Karara tepki gösteren Çocuğun babası Yusuk K., sanığın tahliyesini beklemediklerini belirterek, "Vicdanları yaraladı maalesef. Toplumun vicdanını, bizim vicdanımızı yaraladı" dedi. Yusuf K., sanığın savunmasının tamamen tiyatro olduğunu söyledi. İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 12 yaşındaki M.Y.K.'nın 28 Nisan 2019 tarihinde arkadaşları ile Tuzla'da erik yedikleri, çekirdekleri yola doğru attıkları, bunun üzerine şüpheli Ufuk Özüdoğru'nun aracına taş attığı gerekçesi ile M.Y.K.'yı darp ettiği belirtiliyor. Ufuk Özüdoğru'nun, M.Y.K.'yı ormanlık alana doğru götürmeye çalıştığı belirtilen iddianamede, bu sırada bir kadının olaya müdahale ettiği, müdahale üzerine Özüdoğru'nun M.Y.K.'yı serbest bıraktığı anlatılıyor. Özüdoğru hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Babanın açıklamaları ================================================ 4-CİHANGİR'DEKİ DOĞALGAZ PATLAMASI DAVASINDA KARAR (1) Haber: Özden ATİK İstanbul DHA

Cihangir'de 12 Haziran 2016'da, 5 katlı Safir Apartmanı'nın en üst katında bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı doğalgaz patlamasına ilişkin davada, karar çıktı. Mahkeme, İGDAŞ'ta teknisyen olan iki sanığa "Taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Daire sahibi ve kombi servis yetkilisi iki sanık ise beraat etti. Görüntü Dökümü:

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Arşiv görüntüler ============================================== (ÖZEL)

5-SULTANGAZİ'DE OPERASYON: GÖZALTILAR VAR Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Emin YEŞİL - İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de Yürüyüş Dergisi'ne helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı.

Sultangazi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Yürüyüş Dergisi'ne İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce öğle saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda TOMA hazır tutulurken bir polis helikopteri de destek verdi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de dergi binasının bulunduğu caddede çok sayıda zırhlı araçla güvenlik önlemi aldı. Operasyonla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yürüyüş Dergisi'nin bulunduğu bina

- TOMA ve zırhlı araçlar

- Ekiplerin güvenlik önlemleri

- Genel ve detay görüntüler

14.06.2019 -15.12 Haber Kodu : 190614151 ================================ 6- YANGINDA MAHSUR KALAN KADIN VE ÇOCUKLARINI MAHALLELİ KURTARDI Haber-Kamera: Özgür EREN-Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA İSTANBUL (DHA)

Şişli'de yangın çıkan evde mahsur kalan yürümekte güçlük çeken kadın ve iki çocuğunu vatandaşlar kurtardı.

Yayla Mahallesi Cami Sokakta 3 katlı apartmanın giriş katında 2 çocuğuyla birlikte oturan Yadigar B.'nin evinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Evde yürüme ve konuşma güçlüğü çektiği öğrenilen Yadigar B. ve iki çocuğu içeride mahsur kaldı. Mahalleliler yangın çıkan daireye girerek, kadını ve iki çocuğunu dışarıya çıkardı. Büyük korku yaşayan kadını komşuları su verip sakinleştirmeye çalıştı. Yadigar B. "Evdeydik, salondan çıktı. Nasıl çıktığını bilmiyorum. Komşular yardım etti dışarıya çıktı" diye konuştu. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Evden dumanların çıkması

-Sokakta panik yaşanması

-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-İtfaiye ekiplerinin yanan eve müdahalesi (AKTÜEL)

-Evden dumanların çıkması

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Sokak sakinlerinden detay görüntü

-Yanan evden genel ve yakın detaylar

-Evi yanan Yadigar Bülent ile röportaj

14.06.2019 - 16.07 Haber Kodu : 190614171 ========================================== 7- BİNALİ YILDIRIM GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI * AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Gençler benim kankam. İnşallah 23 Haziran'dan sonra kankalarımla bir olacağız, İstanbul'u bir numara yapacağız." "Kırık olmayan, zayıf olmayan karne tuzsuz, tatsız aşa benzer. Mutlaka olacak. Benim de oldu" Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Hacı Bekir Yıldırım Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Binali Yıldırım nasıl bir öğrenciydi, kırık karneleri oldu mu?" sorusuna Yıldırım, "Kırık olmayan, zayıf olmayan karne tuzsuz, tatsız aşa benzer. Mutlaka olacak. Benim de oldu" yanıtını verdi.

Öğrencilerin karnelerini almasıyla ilgili Binali Yıldırım, "Öncelikle bütün öğrencilerimiz karnelerini alıyorlar. Bir yılın emeği, çalışmasının ürününü bugün görecekler. Öğrencilerimize, yavrularımıza daha iyi, daha güzel bir İstanbul, daha güzel bir Türkiye hazırlamak için biz de yola çıktık. Gençlerimizin başarılarının devamını diliyoruz. Yarın ve öbür gün üniversite giriş sınavı var. Milyonlarca kardeşimiz ter dökecek. Gelecekte nasıl bir yön verecek, hangi mesleği seçecek, hangi üniversiteyi okuyacak, hayallerini nasıl gerçeğe dönüştürecek. Bunun için sınava girecekler. Bütün gençlere başarılar diliyorum. Rabbim zihinlerini açık etsin. Emellerini, hayallerini gerçek etsin. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin her tarafında geleceğini emanet edeceğimiz gençlere daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir İstanbul bırakmak için, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yıl yaptıklarımıza yenilerini eklemek gayretinde olacağız." diye konuştu.

"GENÇLER BENİM KANKAM"

"Özellikle gençlere yönelik çok güzel müjdelerimiz oldu." diyen Binali Yıldırım, "10 GB internet gibi. Bütün üniversite gençliğine burs, staj gibi ve kısmi zamanlı çalışma fırsatı, girişimci gençlere sermaye desteği gibi birçok şeyimiz var. Gençler biliyorsunuz toplu ulaşımdan daha ucuz bir şekilde yararlanıyorlar. Biz buna liseyi bitirip de üniversiteye girememiş, hazırlık yapan gençleri de dahil ettik. Onlar da indirimli ulaşımdan yararlanacak. Ayrıca gençler tiyatrolara, sinemalara ve belediyeye ait spor salonlarından ücretsiz yararlanacak. Gençlerle İstanbul'u geleceğe taşıyacağız. Gençler benim kankam. İnşallah 23 Haziran'dan sonra kankalarımla bir olacağız, İstanbul'u bir numara yapacağız." dedi. "KIRIK OLMAYAN KARNE TUTSUZ TATSIZ AŞA BENZER"

"Binali Yıldırım nasıl bir öğrenciydi, kırık karneneler oldu mu?" sorusuna Yıldırım, "Kırık olmayan, zayıf olmayan karne tuzsuz, tatsız aşa benzer. Mutlaka olacak. Benim de oldu. Benim ilkokuldayken, karnemi götürdüm. Onun iki tarafı vardı. Bir tarafta dersler var, bir tarafta hal ve gidiş, davranış gibi bir sürü şey var. Bunların hepsi pekiyi, diğerleri de orta zayıf iyi. Dedem derdi ki, 'Oğlum hal ve yiyişin çok iyi de diğerleri çok da iyi değil'. Öğrenciliğin güzel tarafı, başarı da var başarısızlık da var. Ama öğrenciliğe heyecan veren, öğrencinin geleceğe yönelik azmini, hedefini güçlendiren, başarısızlıklarını ön plana çıkarmak değil, daha fazlasını yapabilirsin demekten geçiyor. Onun için anne-babalar lütfen, karneler istediğiniz gibi değilse, evlatlarınızın moralini bozmayın. Onları teşvik edin, 'Bir dahaki sefere düzeltirsin evladım, şimdi artık tatildeyiz. Bütün bunları unut kendini gelecek yıla hazırla' demek en güzelidir. Bütün gençlerimize iyi bir yaz tatili diliyorum. Ama anne-babalara diyorum tatile de erken gitmeyin. 23 Haziran'dan sonra tatil başlıyor." şeklinde cevap verdi.

"Bugün sizi ekstra bir spor görüyoruz. Neden bugünü böyle tercih ettiniz?" sorusuna ise Yıldırım, "Hava şartlarını görüyorsunuz. Güneş tepemizde. Kravatlı elbiseyle beklemiyordun herhalde. Dün pantolon gömlek vardı da bura tabi eve yakın, üşendim" diye yanıt verdi.