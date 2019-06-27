DHA İSTANBUL  BÜLTENİ - 4

1- SULTANGAZİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİNE BALTALI SALDIRI Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de belediye temizlik işçisi, hurdacının baltalı saldırısına uğradı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sultangazi Belediyesi temizlik işçisi Umut Salgın ve mesai arkadaşları çöp toplama aracıyla 50. Yıl Mahallesi'ne geldi. Bir sokakta çöp konteynerlerinin yanında hurda arabasını parçalayan kişiyi gören Salgın, çevreyi kirlettiği için uyarıda bulundu. İkili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Tartışmaya hurdacının bir arkadaşı da katıldı. Hurdacı ve arkadaşı temizlik işçilerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle Umut Salgın, çöp konteynerlerini kamyonunun içerisine yerleştirmek için arkasını döndü. Bu esnada ismi öğrenilemeyen hurdacı, elindeki baltanın tersiyle Salgın'ın beline vurdu. Yere yığılan Umut Salgın, acı içinde kıvrandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 38 yaşındaki Umut Salgın'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Salgın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçan iki saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

TEMİZLİK İŞÇİSİ SALGIN, O ANLARI ANLATTI

Olay anını anlatan temizlik işçisi Umut Salgın, "Olay yerine geldiğimizde el arabasını kırıyordu. Çöp konteynerlerini kamyona takamıyorduk. Kendisine parçaladığı arabayı az kenara çekmesini ve etrafı kirlettiğini söyledim. Zaten sarhoşlardı. Bana 'Sen kimsin? Vergini, maaşını benden alıyorsun' dedi. Bende 'dayı zaten parçalıyorsun hem etrafı kirletiyorsun, hem de konteyneri kamyona takamıyoruz' diye uyardım. Ben arkamı döndüm baltayla vurdu bana. Vurduktan sonra kaçmış" dedi. "BİZE, 'SİZİN VERGİNİZİ BİZ VERİYORUZ' DEDİ"

Bir başka temizlik işçisi de "Arkadaşımıza arkasından baltayla vurdu, kaçtı gitti. İki kişilerdi. Diğeri de bıçak çekti. Birinin elinde balta vardı. Diğeri de yerde olan bıçağı aldı" diyerek olayı anlattı. Görüntü Dökümü;

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-Saldırı anı

-Olay yerinden görüntüler

-Sağlık ekipleri

-Temizlik görevlilerin olayı anlatması 27.06.2019 - 14.19 - Haber Kodu : 190627117 ============================== 2- HRANT DİNK CİNAYETİNDE ANA DAVADAN AYRILAN DOSYADA MÜTALAA VERİLDİ

- 7 SANIĞA CEZA, 2 SANIĞA BERAAT İSTENDİ Özden ATİK / İstanbul, DHA - AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zamanaşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 9 sanık hakkında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, aralarında Yasin Hayal, Erhan Tuncel ile Ogün Samast'ın da bulunduğu 7 sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada sanıklardan Erhan Tuncel'in 148 yıla, Yasin Hayal'in 9 yıla, Ogün Samast'ın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yasin Hayal ile Ogün Samast ile tutuksuz sanıklar Osman Hayal, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz ve Erhan Tuncel'in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Dink ailesi avukatları ile bazı sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada savcı Mehmet Yeşilkaya esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, kamuoyunda Hrant Dink cinayeti olarak bilinen dosyanın iddianamesinin 2017 yılında açılıp Yargıtay incelemesinden geçtiğini, bir kısım sanıklar yönünden zaman aşımı dolma ihtimalinin bulunması sebebiyle dosyanın ayrılmasının talep edildiği, dosyası ayrılan sanıklar Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Osman Hayal, Salih Hacısalihoğlu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Ogün Samast yönünden FETÖ / PDY bağlantısı iddiasının bulunmadığı ifade edildi. Mütalaada, kamu görevlilerinin ihmali ve bu görevlilerin FETÖ/PDY bağlantısı iddialarının diğer Dink cinayeti davasında görüldüğü belirtilerek "Bu dosya bakımından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca da FETÖ yönünden herhangi bir değerlendirmeye gidilmemiştir" denildi.

7 SANIK HAKKINDA CEZA TALEP EDİLDİ

Sanık Erhan Tuncel'in Trabzon'daki Mc Donald's bombalamasında 6 mağdura karşı "Tasarlayarak ve bomba kullanarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 78 yıldan 120 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı Tuncel hakkında "Mala zarar vermek suçundan" 1,5 yıldan 3,5 yıla kadar, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin "yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, "Silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan da 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanıklardan Yasin Hayal hakkında "Silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek" suçundan 2,5 yıldan 9 yıla kadar, sanık Ogün Samast'ın "Silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar Zeynel Abidin Yavuz ve Tuncay Uzundal hakkında ise "Hrant Dink'in öldürülmesine yardımda bulunmak" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, "Silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis istendi. Sanıklar Ahmet İskender ve Ersin Yolcu'nun da "Silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapisleri istendi.

İKİ SANIĞIN BERAATİ İSTENDİ

Mütalaada, sanık Salih Hacısalihoğlu'nun ise "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan, sanık Osman Hayal'in ise "Hrant Dink'in öldürülmesine yardımda bulunmak" ve "Silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarında atılı suçları işledikleri yönünde her türlü şüpheden uzak cezalandırılmalarına yeterli kesin, somut inandırıcı bir delil bulunmadığından beraati talep edildi. SANIKLAR BEYANDA BULUNDULAR

Mütalaaya karşı beyanları sorulan sanıklardan Erhan Tuncel savunmasını hazırlamak için süre istediğini ve mütalaaya katılmadığını belirtti. Tuncel ,"Mütalaanın son bölümüne bakarsanız, 2007 yılında hazırlanan iddianame ve Yargıtay'ın bozma ilamındaki cümlelerle aynı olduğunu göreceksiniz. Yargıtay'ın bozma ilamını onaylayan mahkeme heyeti üyeleri de tutukludur. Hakkımda savcılığın toplayacağı deliller vardır. Olaya ilişkin ayrılan dosyanın sanıkları beni tanımaktadır. AİHM'nin bu davayla ilgili kararları vardır. Benim hakkımda verilecek karar, yürüttüğünüz ihmal ve kasıt suretiyle öldürme suçlarını etkileyecektir. Ayrılan dosyadaki birçok belge direkt şahsımla alakalıdır. Savcı lehime olan birçok hususu mütalaasına almamıştır. Benim vicdanım rahattır. Kamu vicdanına beraat ettim. Vereceğiniz hükme saygı duyuyorum" diye konuştu. Sanık Osman Hayal, "Gizli tanık mağduruyum. 12,5 senedir bu davanın mağduruyum. Benim Burada olmam kardeşim açısından adil yargılanma hakkını ihlal ediyor" dedi. Sanık Ersin Yolcu, 2007'den beri cezaevinde yattığını, aynı davanın üzerinden zaten hüküm giydiğini ve denetimli serbestlikten faydalanıp dışarı çıktığını beyan ederek, beraatini istedi.

Yargıtay'ın dosyalarını bozduğunu ve 12 seneyi aşkın süredir yargılandıklarını söyleyen sanık Zeynel Abidin Yavuz, "Beraber yargılandığım insanlar mahalleden arkadaşlarım olur. Kendi aramızda bu konuya ilişkin konuşmuşuzdur. Ancak silahlı terör örgütü olarak değerlendirilebilecek bir şey yoktur" dedi. Sanık Ogün Samast mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Sanık Yasin Hayal ise "Benim söyleyeceğim bir şey yoktur" diye konuştu.

DURUŞMA 17 TEMMUZ'A BIRAKILDI

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Taraflara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre veren heyet, duruşmayı 17 Temmuz 2019'a erteledi. Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV =========================== (GENİŞ HABER)

3- BAĞCILAR'DA "GÜRÜLTÜ" ÇATIŞMASI: 2'Sİ AĞIR 9 YARALI Çağatay KENARLI, Ertan KILIÇ- İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da iki grup arasında gürültü yapma sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi 1822 Sokak'ta gece 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ö. ailesinin yaşadığı apartmanın karşısındaki binanın alt katında bulunan kahvehane önünde toplananlar gürültü yaptı. Daha önceden de aynı grubu uyaran Ö.ailesi evlerinden çıkarak kahvehane önüne geldi. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aynı aileden 5 kişi ile karşı gruptan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. İki taraftan da birer kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA, 1 KİŞİ İSE ARANIYOR

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı çatışmayla ilgili yaptığı çalışmalarda olay yerinde 2 tabanca ele geçirirken, kıraathane önünde bekleyenlerden silahlı kavgaya karışan Deniz Z. ve Burhan Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri silahlı kavgadan sonra kaçan Süleyman Ö.'nün de yakalanması için çalışma başlattı. 60 BOŞ KOVAN

Silahlı çatışma sonrasında olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, olay yerinde yaklaşık 60 boş kovan buldu. Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yerinde bulunan boş kovanlar

-Genel ve detay görüntüler 27.06.2019 - 04.29 Haber Kodu : 190627010 ====================== 4- SİLİVRİ'DE HASTANENİN YANINDAKİ TARLADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU *Hastalar yangını böyle izledi. *Hastane çalışanları da yangın tüpleriyle yangına müdahale etti Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Silivri'de özel bir hastanenin yanında bulunan tarla yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangının söndürme çalışmalarına hastane çalışanları da destek verdi. Hastanede bulunan hastalar ve personel ise panik yaşadı.

Silivri'de bir tarla da yangın çıktı. Olay, saat 11.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi E-5 yan yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. Özel otomobillerin yanma tehlikesi geçirdiği yangına, tarlanın yanında bulunan özel hastanenin çalışanları da yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay sırasında hastane içerisinde de panik yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Görüntü dökümü

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- İtfaiye geliş

- Tarlanın yanması

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Hastane içi cep telefonu görüntüsü

- Genel ve detaylar 27.06.2019 - 13.29 - Haber Kodu : 190627108 5- ARNAVUTKÖY'DE DALGALARA KAPILAN GENCİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de dalgalara kapılarak kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedeni kıyıya vurdu.

Arnavutköy'e bağlı Bolluca mahallesindeki bir Kur'an kursunda eğitimini tamamlayan 16 yaşındaki Ümran Gün aynı kursta eğitim gören 15 arkadaşıyla Karaburun Sahili'ne piknik yapmaya gitti. Ümran Gün, kayalıklara vuran dev dalgalara kapılarak bir anda kayboldu.

Olay yerine çağrılan AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekipleri gece boyu genci aradı. Aramalar sabaha kadar sürdü.

Yapılan tüm aramalar sonuçsuz kalırken, Ümran Gün'ün cansız bedeni sabaha karşı kıyıya vurdu. Gün'ün cansız bedeni olay yerinde bulunan ambulansla Adli Tıp morguna kaldırılırken yakınları sinir krizi geçirdi. Görüntü Dökümü:

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-Aramalardan görüntü

-Yakınlarının görüntüsü

-Gün'ün fotoğrafı