DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

O CANAVAR YUVALARI YIKTI Amca Mehmet Özçelik ise, "O canavar zaten yuvaları yıktı. Neye sevinelim neye üzülelim. İki aileyi yaktı. Bir an önce yakalanıp en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

İBB'DEKİ İSTİFALAR İmamoğlu yemek öncesi gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcılarının istifa etmesiyle ilgili sorulan soruya, "Görev değişimleri elbette olur. Hizmet ettiler. Elbette herkesin doğruları, eksikleri vardır. Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Sohbet edeceğiz, kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz. Bunlar doğal, yolumuza devam ediyoruz. Büyükşehir belediyemizin 82 bin çalışanına güveniyoruz. Ama aynı zamanda elbette ki bizim de bu sürece hazırlık yaptığımız üst yönetim kadrolarımız var. İnşallah İstanbul'da yeni bir başlangıç için hep beraber süreci harekete geçireceğiz. Konuşacağız. Daha henüz bir araya bile gelemedik. Bugün 2. günümüz. Konuşacağız, sohbet edeceğiz, düşüncelerini öğreneceğiz. Kimseye ön yargımız yok, bizim için verimlilik ve liyakat önemli. Tecrübelerini ve neler yapabileceğimizi konuşacağız. Her şey çok güzel olacak. Şu anki görevi bırakmalarındaki statü beklentileri olabilir onun için Pazartesi davet ettik ve konuşacağız" yanıtını verdi.

"BU İDDİA GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR" ESAM Genel Başkanı Recai Kutan da, "D-8 grubunun, resmen oluştuğu günü kutlamak, böylece 6 milyarlık insan alemi için, savaş değil, barışı; çatışma değil, diyalogu; çifte standart değil, adalet; üstünlüğü değil, eşitliği; sömürüyü değil, işbirliğini; Baskı ve tahakkümü değil, insan hakları ve hürriyeti hedef alan bu anlaşmanın önemini dünyaya tekrar hatırlatmak için her yıl bu toplantıyı düzenliyoruz. D-8, dikkatli bir şekilde incelendiğinde görülecektir ki, böyle bir kuruluş, belirlenen ilkeleri ve hedefleri itibariyle, sadece üye ülkelerin tamamını değil, dünyadaki ezilen, sömürülen bütün ülkelerin kalkınmasında ve 'Yeni Bir Dünya' özleminin gerçekleşmesinde, büyük bir önem taşımaktadır. D-8 gurubunun kurulduğu dönemde, çeşitli çevrelerde ve çeşitli basın, yayın organlarında, D-8'in, G-8'e karşı, hasmane bir anlayışla kurulduğu ifade edilmiştir. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. D-8, dünyayı sadece biz yönetiriz iddiasında olan bazı, kuvveti hak sebebi sayan güçlerin karşısına, biz de dünyanın parçasıyız geliniz bu dünyayı barış ve adalet ölçüleri içerisinde birlikte yönetelim, dünyanın nimetlerinden yine adalet ölçüleri içinde birlikte yararlanalım mesajı ile çıkmıştır" diye konuştu. Ardından konuşan D-8 Genel Sekreteri Dato Ku Jaafar Ku Shaari de, ülkelerin birbirileriyle olan işbirliğine dikkat çekerek, bu işbirliğiiçinde Necmettin Erbakan'ın vizyonu ile hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

- 'KUSURSUZ KULAK', FAZIL SAY'LA BULUŞTU

Elif YAVUZ- İstanbul DHA - KUSURSUZ kulak olarak da bilinen absolut kulak yeteneğine sahip 7 yaşındaki Bager Çalışcı, en büyük hayali olan ünlü piyanist Fazıl Say'la buluştu.

Muş'un Ağartı köyünde yaşayan Bager Çalışcı absolut kulak olarak da bilinen duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip. Doğuştan görme engelli Çalışcı, müzik öğretmenin de desteğiyle, köyünde verdiği konser sonrası sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Sanat aracılığıyla Fazıl Say ile buluştu. Fazıl Say o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde Bager ile birlikte 'Katibim' parçasını çalan Say, "Piyano eğitimi uzun bir yoldur, 10-15 yıl, merdivenlerden çıka çıka. Bager bu yolu katedecektir, yeteneğine inancımız sonsuz, çok emek ve çok çalışma ile. En iyi hocalar ile ilerlemesi için ben de yol göstericisi olacağım" şeklinde paylaşımda bulundu.