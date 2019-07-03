DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DENETİM (1) Haber-Kamera: Ümit UZUN-İdris TİFTİKCİ-Çağatay KENARLI-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıyor. Denetimlerde, otogara giren araçlar durdurularak incelenirken, otogarın alt katlarında da aramalar yapılıyor. Denetimler kapsamında yolcuların GBT kontrolleri yapılırken, valizleri açılarak kontrol ediliyor. Görüntü dökümü:

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-Otogar'ın önünde bekleyen polisler

-Denetimlerden detaylar

-Genel ve detaylar ============================= 2- BAĞCILAR'DA TRAFİK TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI - İş arkadaşları olayı anlattı Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)

Bağcılar'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Serdar Çekiç'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ sapağı mevkiinde trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Hasan Saykal'ın silahlı saldırısı sonucu vücuduna isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybeden 2 çocuk babası Serdar Çekiç'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Buradaki işlemlerin ardından Çekiç'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Cenazeyi almaya gelen Serdar Çekiç'in iş arkadaşı Sinan Kalkan, "Serdar çok düzgün çok karakterli bir insandı. Bugün akşam oğlu babasını arayacak 'babam nerede?' diye. Bu insana ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyorum" dedi.

12 yıldır beraber çalıştıklarını söyleyen Ercan Karasu ise, "Beraber çalıştığımız çok iyi bir arkadaşımızdı. Çok sevilen birisiydi. Basit bir tartışmada boşu boşuna öldü. Motosiklet sürücüsü arkadan geliyor, takip ediyor ve önünü kesmek istiyor. Kız kardeşiyle beraber işe geliyordu. Motosiklet sürücüsü düşünce yardım etmek için arabadan iniyorlar. O da 'Bir şeyim yok iyiyim' diyor. Sonra Serdar arabaya biniyor. Arabanın içinde tabancayı çekip ateş etmiş. Evli ve iki çocuğu var. Ailesine çok düşkündü. 12 yıldır beraber çalışıyoruz. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Herkese ders olsun, örnek olsun" dedi.

Çekiç'in cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Adli tıp kurumundan görüntü

-Cenaze çıkışı

-İş arkadaşlarıyla röp

-Genel ve Detaylar ================ 3- TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVKEDİLDİ Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Güven USTA- Nermin GEYİK/İSTANBUL(DHA)

BAĞCILAR'da trafikte tartıştığı Serdar Çekiç'i silahla vurarak öldüren Hasan Saykal adliyeye sevk edildi,

Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ sapağı mevkiinde trafikte tartıştığı Serdar Çekiç'i silahla vurarak öldüren motosiklet sürücüsü Hasan Saykal emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü:

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-Polis merkezinden detay

-Hasan Saykal'ın polis merkezinden çıkarılışı

-Saykal'ın araca bindirilişi ======================== 4- KEMAL SUNAL, VEFATININ 19. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI (GENİŞ HABER) *Ali Sunal, "Kemal Sunal filmlerini seyredemiyorum ama seyretmek istiyorum. İnşallah şimdi bir Allah izin verirse sağlıklı bir şekilde çocuğum dünyaya gelecek az kaldı. İnşallah gücümü toparlayıp onunla beraber Kemal Sunal filmlerini seyredeceğim."

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)

Yeşilçam'ın en çok güldüren ismi Kemal Sunal, vefatının 19'uncu yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Törene usta oyuncunun eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal'ın yanı sıra dostları, arkadaşları ve sevenleri de katıldı.

Gül Sunal törenin öncesinde yaptığı konuşmada eşinin vefatının ardından geçen 19 yılı şu sözlerle anlattı: "Ben hiç hatırlamıyorum. Tabii çok ağır geçti. Zor yani, babalarına çok düşkün iki çocuk. Her ailede olduğu gibi biz de bunları ağır yaşadık ama onun düşündüğü bir şey vardı; 'Hayata hep ümitle bakmak hep güzel gözlerle bakmak.' Biz de onu yapmaya çalıştık, hep işimizi gücümüzü yapmaya çalıştık. Çocuklar tahsillerini yaptılar. Ama görüyorum ki çığ gibi büyüyen bir Kemal Sunal sevgisi var. O da acımızı çok büyük ölçüde hafifletiyor. Sosyal medyada dün gece paylaştım Kemal ile ilgili bir şey, yorumları okusanız ne olduğunu çok daha iyi anlarsınız. Yani bize büyük bir güç veriyor, bu halkın Kemal Sunal sevgisi. Kemal, onun da bir röportajında kendisi söylemişti, sırtını halka dayamış. Arkasında halk var. Kemal halkı hiç yanıltmadı. Kendi özel yaşamında yine halktan biri, yine mütevazi, iyi bir aile babası. Kendi yaptığı her şeye önem verdi. Kendine önem verdi. Onun için de bu kadar çok sevildi."

ÜNİVERSİTEDE KÜRSÜ ALMAK İSTİYORDU

Gül Sunal eşinini üniversitede bilgilerini aktarmak istediğinin altını çizerek, "Türkiye'nin okuyan insana ihtiyacı var. Bunun için herkes elinden geleni yapmalı. Bunu her yerde söylüyordu. Üniversitede herhalde bir kürsü almak istiyordu." "BİR DE KEMAL SUNAL FİLMLERİNİ SEYREDEMİYORUM AMA SEYRETMEK İSTİYORUM"

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise, "Her sene bizimle bu anlamlı günü paylaşıyorsunuz ve sevenlerine, değer verenlerine, bilmek isteyenlere, merak edenlere bu günü aktarıyorsunuz, bugünün bizim için kıymetini. O yüzden ben öncelikle basına teşekkür ediyorum. Çünkü artık hep buradayız her sene. Bunu dışında 19 yıl, yine beraber büyüdük. Koca koca adamlar olduk ama sayesinde çocukluğumuzdan, gülen yüzümüzden hiçbir şey kaybetmedik. Kaybetmemeye çalışıyoruz. Bugün bir hashtag vardı 'Keşke biraz daha gülseydik' gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Onu görmek istemiyorum, onu yazmayalım. Çünkü babam fikirleriyle, filmleriyle o güzel gülümsemesiyle hala hayatımızda. Onu ölümsüz kılan değerleriyle hala hayatımızda o yüzden gülmeye devam diyelim, öyle daha güzel olur. Gözleriyle kendini çok iyi ifade eden bir insandı babam, bir sanatçıydı. Gözlerinden o samimiyeti, ne demek istediğini bize duyduğu sevgiyi çok güzel aktardı. Tabii ki bunları usta oyunculuğunun yanında söylüyorum. Seyirci de o samimiyeti alıyor, anlıyor bizim insanımız. O yüzden de hiç peşini bırakmadı diye düşünüyorum ama bu zamanda güldürmek zor. Bir de Kemal Sunal filmlerini seyredemiyorum ama seyretmek istiyorum. İnşallah şimdi bir Allah izin verirse sağlıklı bir şekilde çocuğum dünyaya gelecek az kaldı. İnşallah gücümü toparlayıp onunla beraber Kemal Sunal filmlerini seyredeceğim diğer bütün evlatlarımız, çocuklarımız gibi. Bu bizim ülkemizin gerçeği artık, harika bir duygu. 19 sene olmuş, hala 3, 5, 6 yaşında hayranları var. Hiç görmediler, hiç bilmiyorlar babamı aslında ama o bahsettiğim samimiyet, o bulaşıcı sevgi değerli kardeşlerimize de geçiyor. Bir de Kemal Sunal filmlerini seyretmekten kimseye zarar gelmez. Aileler devam… Tavsiye ediyorum" dedi.

"ÇOK İYİ BİR BABAYDI. KOMİK, EĞLENCELİ, İLGİLİ, MERAKLI, HEP YANIMIZDA..."

Ezo Sunal, "19 yıldır acımızı paylaşıyorlar, hep yanımızdalar. O yüzden ben hep onu söylüyorum. Babamın bize en büyük mirası kocaman bir aile bırakması oldu. Bütün Türkiye bizim ailemiz oldu. Buradan da kucak dolusu sevgiler herkese. Umarım böyle de devam edecek Kemal Sunal sevgisi. Çoğalarak onu sürdüreceğiz diye düşünüyorum. Kemal Sunal'ı hiç evde yaşamadık biz. Yani star havası… Genellikle o çok merak ediliyor. Çok mütevazi biriydi, halktan biriydi. O yüzden ben çok şaşırıyordum küçükken sokağa çıktığımızda böyle hayranları gelince, niye babama geliyorlar diye anlam veremiyordum. Çok iyi bir babaydı. komik, eğlenceli, ilgili, meraklı, hep yanımızda... her akşam yemeğinde mutlaka sofrada. Çok özel bir şey tabii bu" diye konuştu. Görüntü dökümü:

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-Törenden detaylar

-Dua edilmesi

-Gül Sunal ile röp

-Ali sunal ile röp

-Ezo Sunal iel röp

-Genel ve detaylar ========================= 5- EKREM İMAMOĞLU, HDP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu siyasi parti ziyaretleri kapsamında HDP İstanbul İl başkanlığına ziyarette bulundu. İmamoğlu'nu kapıda HDP İstanbul İl Eş Başkanları Esengül Demir ile Cengiz Çiçek karşıladı. HDP İl binasında yapılan ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu "İstanbul'da siyasi partilerle bir arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki süreci yönetmek bir arada düşünmek tartışmak konuşmak bu bağlamda bir işbirliğini istediğimizi belirtmiştik. Bu kapsamda HDP'yi bugün ziyaret ettik. Eş Başkanları bizi ağırladılar kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Yine kendilerini ziyaret ettiğimiz partilerde ifade ettiğimiz gibi, bundan sonra bir siyasi partiler masamız olacağını bu masada büyükşehirde meclis üyesi olsun olmasın mutlaka katkılarına desteklerine ihtiyaç duyduğumuzu belirttik. Bu konuda görüş birliğine vardık. İşbirliğine vardık. İnşallah İstanbul'a söz verdiğimiz gibi kurum içinde asla partizanlık duygusunun olmadığı İstanbul'a da farklı bir demokrasi iklimini yaymak adına herkesi içine katan herkesin eleştirisiyle önerisiyle işbirliğini en üst seviyeye taşıyan bir dönemi başlatmak arzusundayız. Özellikle bu son geçirdiğimiz seçim açıkçası bize bunu gösterdi: Bu sadece bir yerel seçim olmaktan öte bir demokrasi tercihine dönüştü. Bu tercihin içinde de her siyasi partiye oy vereni yüzde yüz hizmet edilmesi gereken vatandaş olarak görüyoruz. Zira bizim anlayışımızda bize oy vermeyenlerin oy verenlerden önce var olma hakkını ve eşitlik süreçlerinde en öndeki sıralarda olduğunu bilen bir anlayışa sahibiz ama şunu da belirteyim ki bize oy verenlerin içinde her siyasi görüş var. Dolayısıyla HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın ve ilçelerdeki görevli arkadaşlarımızın her gittiğim yerde bize olan teveccühleri, bize olan ilgileri, bize olan destekleri çok değerliydi. Dolayısıyla HDP'li vatandaşlarımıza olan teşekkürümü yineliyorum. HDP Eş Başkanlarımıza, yönetimine hem seçim öncesi hem de seçim sonrası ve bugünkü kabulleri için ayrıca teşekkür ediyorum."

DEMİRTAŞ'A ZİYARET

Bir gazetecinin "Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünür müsünüz?ö şeklindeki sorusu üzerine İmamoğlu, "Sayın Demirtaş'a ben 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvikten -destekten ötürü ben teşekkürümü etmiştim. Bu tutum ve davranışlar bizim için çok değerli. Bu bize çok da soruldu. Tutuklu ama niçin tutuklu? Herkes gibi ben de anlamak istiyorum. Bu bağlamda özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim var ise ben yanında olduğumu ve bu sürecin bir an önce bitirilmesi gerektiğini, insanların suçu belli değilken yaratılan ortamda yıllarca hapis yatan insanların hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Elbetteki imkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama bazı ziyaretlerle ilgili kurul ve kurallar var. Bu bağlamda herkes için adalet hızlıca yerini bulur. Hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" dedi.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Esengül Demir, ziyaretleri nedeniyle Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti. Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten görüntü

-Açıklamalar

====================== 6 - KAĞITHANE'DE OTOMOBİLDE 4 TABANCA VE 3 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

Kağıthane'de durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve bu silahlara ait şarjör, mermi ve fişekler ele geçirildi. Otomobile bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine gelen ihbarda bir otomobilde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğuna yönelik ihbarı değerlendirmeye aldı. Polis ekipleri 12 Haziran'da otomobili Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde bulunan Hakan Ö., Doğukan Ö., Ayhan S., Mustafa G. ve Zeyat Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek, silahlara ait şarjörler, mermi ve fişekler ele geçirildi. Şüphelilerden Hakan Ö., Doğukan Ö., Ayhan S. ve Mustafa G. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılırken, Zeyat Ö. ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin arama yapması

-Silahların ele geçirilmesi

-Genel ve detaylar

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7- ESENYURT'TA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMİ: 93 GÖZALTI Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu 93 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. 3 saat süren denetimlerde şüphelilerin GBT sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Üzerlerinde sahte kimlik ve sahte pasaportlar bulunan 3 kişinin de aralarında bulunduğu, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 93 kişi gözaltına alındı. Yabancılar Şube Müdürlüğü'nün Pendik'te bulunan merkezine götürülen bu kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecek. Görüntü Dökümü:

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-Yapılan denetimler

-Polis ekiplerinin üst araması yapması

-Kaçak göçmenlerin otobüslere bindirilmeleri

-Genel ve detaylar görüntüler. =================== 8- UBER'E ERİŞİMİN ENGELLEMESİ DAVASI: BİLİRKİŞİLERE 2 AY DAHA SÜRE VERİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan dava, bilirkişilere 2 ay daha süre verilerek ertelendi. BİR DAVANIN BİRLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Birleşik Taksiciler Derneği, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın avukatları ile davalı Uber Turkey Yaz. Limited ve Uber Int. BV şirketinin avukatları hazır bulundu. Hakim, dosyanın bilirkişi heyetinde olduğunu, rapor sunulmadığını, heyette bulunan Haksız Rakabet Uzmanı Prof. Dr. Pelin Güven'in yurtdışında olduğu belirterek, bilirkişilerin dosya üzerinde inceleme ve görüşmelerin devam ettiği, henüz bir görüş birliğine varılmamış olması nedeniyle bilirkişi heyetinin 60 günlük ek süre talebinde bulunulduğunu açıkladı. Hakim, davalının yine UBER olduğu, davacısının Yeni Nesil Taksiciler Taş. ve İşl. Kooperitifi olan İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan dava dosyasının bu dosya ile aralarında fiili ve şahsi irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirildiğini kaydetti. Söz alan davacı Birleşik Taksiciler Derneği'nin avukatı bilirkişilerin ek süre talebinin reddini istedi.

BİLİRKİŞİLERE 60 GÜN SÜRE VERİLDİ; BİLİRKİŞİLER UYARILDI

Birleşen İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin dosyasının kalem aracılığyla bilirkişi heyetine verilmesine karar veren mahkeme heyeti, birleşen dosyalar yönünden de inceleme yapılmasının istenmesine karar verdi. Bilirkişi heyetine 60 günlük ek süre veren mahkeme heyeti, bilirkişi heyetine bu ek sürenin nihai süre olduğu ve bu süre içerisinde raporun mutlak süretle ibraz edilmesine, aksi takdirde bilirkişilik görevinin su istimal veya görevi kötüye kullanma suçlarından Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı uyarısında bulundu. Belirtilen süre içerisinde raporun teslim edilmemesi halinde Bilirkişi Bölge Kurulu'na bilirkişilerin geçici ya da daimi bilirkişilik yapmalarının yasaklanması hususunda ihbarda bulunulması ihtarında bulundu. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi. İSTANBUL- SEYYAR SATICI TÜRKELİ, 5. KİTABINI MEYVE TEZGAHINDA İMZALADI Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) SEYYAR satış tezgahında kimi zaman meyve sebze kimi zaman oyuncak ya da kıyafet satarken kitap yazan Nalan Türkeli, 5. kitabını tezgahında imzaladı. Ümraniye'de okurlarıyla buluşan seyyar satıcı Türkeli, güç koşullarda hayatını kazanırken edebiyattan hiç kopmadığını ve kitabı "Dilli Don"u sokakları gözlemleyerek yazdığını söyledi.

Kitabını sokakta gözlemlediklerini hikayeleştirerek yazdığını söyleyen 59 yaşındaki Türkeli 90'larda yazdığı 'Varoşta Kadın Olmak' kitabıyla dikkatleri üzerine çekmişti. O günden bugüne yazdıklarını okuyan kitapseverler, Türkeli'nin tezgahına gelerek hem kitap imzalattı hem de kadınlara destek ve örnek olduğu için takdir etti.