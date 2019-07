DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  4

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA Sel felaketinin yaşandığı Düzce'de ahırı zarar gören bir kişi, bacağı yaralandığı için yürüyemeyen buzağıyı sırtına alarak güveli bir yere taşıdı. Düzce'de sel felaketinin etkili olduğu bölgelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Selden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Akçakoca'ya bağlı Uğurlu Köyü'nde, çekilen bir fotoğraf, selden insanlar kadar hayvanların da zarar gördüğünü ortaya koydu. Selden ahırı zarar gören bir köylü, bacağından yaralandığı için yürüyemeyen buzağıyı sırtına alıp taşıdı. O anların tanığı olan Hasançavuş köyü sakinlerinden Murat Erdem, çektiği fotoğrafın hikayesini anlattı. Erdem, "Biz de selden etkilendik ama çok büyük bir zararımız yok. Bugün, babamla birlikte felaketin daha çok etkili olduğu yerlerde akrabalarımızı ziyarete gidiyorduk. Kendi aracımızla Uğurlu Köyü'nden geçerken yol kenarında sırtında buzağ ıtaşıyan birini gördük. Çok şaşırdık. Tabii hayvanını bu denli seven birini görünce de duygulandık. Muhtemelen ahırı zarar gördü. Buzağı da bundan etkilendi. Yürüyemeyecek kadar kötü olduğu buzağıyı sırtında taşımak zorunda kaldığını tahmin ediyorum. Aracın içinden genç arkadaşa selam verdim. Ama bizim de yetişmemiz gereken bir yer olduğu için duramadık" Görüntü Dökümü: ----- -Çikelen kısa görüntü

"SEÇİMLERİN YENİLENMESİ İSABETLİ OLDU" Temel Karamollaoğlu ise "İstanbul'da seçimler yenilendi. Yenilenmesi isabetli oldu. İstanbul halkının iradesi tecelli etti. İmamoğlu'nun omuzlarına çok ağır bir yük yüklendi. Kendisine bu konuda cenabı hakkın yardım etmesini niyaz ediyorum. Biz her konuda yeri geldiği zaman kendisine ikazlarda bulunmak yeri geldiği zaman tavsiyelerde bulunmak elbette görevimiz. Ama kendisinin seçim süresince 2 seçim için de söylüyorum kendisinin yaklaşımı tavrı kucaklayıcı üslubu bu seçimlerde başarılı olmasının önemli sebeplerinden birisidir diye düşünüyorum. Ümit ediyorum ki kendisinin de ifade ettiği gibi seçimlerden sonra da aynı üslubu devam ettirir" şeklinde konuştu.

"DEĞERİ DÜNYADA DA TÜRKİYE'DE DE BİLİNDİ" Sanatçı Müjdat Gezen, "Tuncer çok değerli bir insandı. Bir kere ölümsüz oldu. Çok eseri var. Dünyanın her yerinde. Kime nasip olmuş ki 32 dile çevrilmiş tiyatro yazarı bizde hiç yok. Değeri dünyada da Türkiye'de de bilindi. Ne mutlu ki, bundan sonra da hep bilinerek. Çünkü çok kalıcı eserler bıraktı." diye konuştu.

"BİZ GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKARSAK GÖREVİMİZİ YAPMIŞ SAYILIRIZ"

Maşalı'nın konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Biz eğer çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkarsak görevimizi yapmış sayılırız. Biz sahip çıkmazsak onlara sahip çıkacak o kadar çok grup, kişi var ki ama doğru bilgiyi kim bu çocuklara gençlere verecek. Biz. Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip liseleri. İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip liseleri bizim teşkilatımıza hoca yetiştiren müesseseler. O yüzden her müftülüğümüzde yapmış olduğumuz ziyarette olmazsa olmazımızın ilahiyat fakültelerimizle irtibatımızın çok sıkı bir şekilde devam etmesini hatırlatmak oluyor. Kürsülerimiz İlahiyat Fakültelerimiz için açık. Mihraplarımız, minberlerimiz imam hatip liselerimiz için açık. Biz işbirliği içerisinde vazifemizi yürütürsek verim ikiye katlanacaktır, üçe katlanacaktır, beşe katlanacaktır." şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN HER YERİNDE EN ÇOK İSTİSMARA AÇIK OLAN KONULARDAN BİRİSİDİR, DİN"

Pazartesi günü Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İstişare heyetiyle ikinci kez toplantı yapacaklarını belirten Prof. Dr. Ali Erbaş, toplantılarda dini istismar eden yapılara karşı hangi tedbiri almaları gerektiğini, doğru bilgiyi sistematik, programlı ve müfredatlı bir şekilde gençlere nasıl aktarılabileceğinin müzakeresini yapacaklarını belirtti.

Erbaş sözlerine şöyle devam etti:

"Her birimizin hiçbir zaman ihmal etmemesi gereken konuların başında yer alıyor din istismarı konusu. Sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde en çok istismara açık olan konulardan birisidir, din. Buna fırsat vermemeliyiz. Bunun yolu da daha fazla eğitim öğretimle ilgilenmekten geçiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 111 bir ülkeden 10 binin üzerinde öğrenciye Türkiye Diyanet Vakfı olarak destek veriyoruz. Çünkü doğru dini bilgi ile donatılan gençler, sonu terör örgütüyle biten bazı guruplardan uzak duruyorlar. Bunu yaşayarak görüyoruz. O terör örgütlerinin nasıl ortaya çıktığını serüvenini hepimiz biliyoruz. Buna set olacak bizleriz, Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri ve imam hatip liseleri."

Erbaş konuşmasının ardından İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'ya cübbesini giydirerek 'Besmele' yazılı plaket taktim etti.

