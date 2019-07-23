DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- SULTANGAZİ'DE KADIN CİNAYETİ ZANLISI YAKALANDI Haber-Kamera: Emin YEŞİL - Ali AKSOYER - İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi'de kendisinden ayrılmak isteyen kadını bıçaklayarak öldüren kişi yakalandı.

Sultangazi'de Gülen Pamukcu (27) evinde bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Ali U. ile ona kaçmasında yardım ettiği belirlenen M.E. Ankara'da yakalandı. AYRILMAYA KARAR VERİNCE ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Pamukcu, Ankara'da yaşadığı öğrenilen Ali U. ile tanıştı. Sevgili olan ikili evlenmeye karar verdi ve bir süre sonra nişanlandı. Ancak Gülen Pamukcu ve nişanlısı arasında tartışmalar yaşanmaya başlandı. Tartışmaların sıklaşması üzerine Pamukcu, evlenmekten vazgeçti ve nişanlısından ayrılmak istedi. Ayrılığı kabul etmeyen nişanlısı, sabah saat 04.00'te Gülen Pamukcu'nun yalnız yaşadığı adrese geldi. Yedek anahtarla kapıyı açıp, içeri giren Ali U., uyandırdığı Pamukcu'yu bıçakladı. 5 yerinden genç kadını bıçaklayan şüpheli evden kaçtı. Genç kadının 'Beni kurtarın' çığlıklarını duyan ve aynı binada yaşayan 2 ağabeyi hızlıca aşağı indi. Daireye giren 2 ağabey, kız kardeşlerini kanlar içerisinde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ambulansla kadını hastaneye kaldırdı. Pamukcu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Olay sonrası incelemesini sürdüren polis, Ali U. ile ona kaçmasında yardımcı olduğu belirlenen M.E.'yi Ankara'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliye sevkedildi. Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Şüphelilerin adliyeye sevki /////////Geçilen görüntü

-Olayın meydana geldiği apartman

-Sokaktan görüntüler

-Komşuları ile röportaj

-Genel ve detaylar

-Pamukcu'nun fotoğrafları ============================================ 2-SULTANGAZİ'DE KADIN CİNAYETİ SONRASI YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi'deki kadın cinayeti sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de Gülen Pamukcu (27) ayrılmak istediği Ali U. tarafından evinde defalarca bıçaklandı. Genç kadın ağır yaralanırken binadakiler yardımına koştu. İhbar üzerine polis ve ambulans geldi. Ağır yaralı kadın, sağlık görevlileri ve ağabeyleri tarafından ambulansa taşındı. O sırada bina önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-EK GÖRÜNTÜ

-Bina önündeki hareketlilik

-Ambulans ve polisin gelişi

-Yaralı kadının ambulansa konulması

-Detaylar GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Olayın meydana geldiği apartman

-Sokaktan görüntüler

-Komşuları ile röportaj

-Genel ve detaylar

-Pamukcu'nun fotoğrafları

23.07.2019 -10.48 Haber Kodu : 190723045 ========================= 3-İSTANBUL'DA KATLİAM YAPAN SALDIRGANA 4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

İstanbul'da 5 ay önce cezaevinden tahliye olduktan sonra iki oğlunu, kardeşini, bacanağının oğlunu öldüren ve bacanağını da yaraladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şinasi Gürkan (54) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şinasi Gürkan'ın "Tasarlayarak öldürme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 23 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Şinasi Gürkan önümüzdeki günlerde Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Mart 2019 tarihinde Başakşehir, Esenyurt ve Avcılar'da meydana gelen olay şöyle oldu: Şinasi Gürkan hakkında 2004 yılında iki kardeşin ölümünden sorumlu olduğu için hakkında mahkumiyet kararı verildi, ancak Şinasi Gürkan suçu kendisi işlemediği halde diğer aile bireylerinin kendisi hakkında beyanda bulunmuş olmaları nedeniyle mahkemeden mahkumiyet kararı verildiğine inandı. Şinasi Gürkan cezaevinde bulunduğu dönemde evlilikleri devam etmekte olan eşi Nadime Gürkan'nın çocukları ile birlikte Ömer Güneşsu ile aynı evde yaşadığını öğrendi. Bu durumun aile bireylerinin ve bacanağı olan Alihan Tiz'in izin verip aracılık yaptıklarını, teşvik ettiklerini düşündü, onlara karşı husumet besledi. Gürkan hükümlü olduğu cezaevinden tahliye olduktan sonra husumet beslediği kişileri öldürmeye karar verdi, planlar yaptı. Tahliyesine kısa bir süre kala eşi Nedime Gürkan'ın, Ömer Güneşsu tarafından öldürüldüğünü duydu. Bunun üzerine hısımlarını öldürme fikrinden vazgeçti. Çocukları ile birlikte yeni bir hayat kurup vukuatsız şekilde hayatına devam etmeye karar verdi. Kızının evlenmiş olduğunu öğrenen Şinasi Gürkan tahliye olduktan sonra oğulları Gökmen Gürkan (16) ve Göksel Gürkan'la (22) yaşamaya başladı, ancak Şinasi Gürkan ile çocukları arasında zaman içerisinde anlaşmazlıklar başladı. Şinasi Gürkan, çocuklarının amcaları Mühendis Gürkan (45) ve bacanağının oğlu Erdal Tiz'den (33) etkilendiğini düşündü. Şinasi Gürkan, işlemediğini düşündüğü bir suçtan dolayı ceza çekmiş olmasını, oğullarının kendisine karşı olan olumsuz tutum ve davranışlarını, annelerinin başka bir kişi ile birlikte yaşamasına oğullarının göz yummalarını ve hatta oğullarının da onlarla aynı evde kalmayı kabul etmiş olmalarını içine sindiremedi. Şinasi Gürkan, oğullarını ve içinde bulunduğu durumun sebebi olarak gördüğü kardeşi Mühendis Gürkan ve bacanağının oğlu olan Erdal Tiz'i öldürmeye karar verdi. Olayda kullanmak için bir tabanca temin eden Şinasi Gürkan, hedefindeki kişileri nasıl öldüreceğini planladıktan sonra harekete geçti. Çocukları ile Esenyurt'ta aynı evde yaşayan Şinasi Gürkan olay günü evde oğlu Gökmen Gürkan'ı gördü. Şinasi Gürkan, oğlu Gökmen'e "Göksel'i ara konuşmamız gereken bir husus var, eve gelmesini söyle" dedi. Gökmen de Göksel Gürkan'ı aradı ve eve gelmesini söyledi. İki saat sonra Göksel Gürkan eve geldi ve baba ve oğulları salonda bir arada konuşmaya başladı. Gürkan Şinasi, üzerinde bulunan silahla birden çok kez ateş ederek 2 oğlunu öldürdü.

KARDEŞİNİ VE BACANAĞINI ÖLDÜRDÜ

Şinasi Gürkan saat 22.05'de Avcılar'da bulunan yanına gittiği kardeşi Mühendis Gürkan'ı da "Mühendis bu güne kadar bana yaptıklarının cezasını ödeyeceksin!' diyerek peş peşe birden çok kez ateş ederek öldürdü. Şinasi Gürkan 23.15'de de Başakşehir'de bulunan bacanağı Alihan Tiz (55) ile buluştu. Alihan Tiz ve oğlu Erdal Tiz'le araç içinde tartışan Şinasi Gürkan, baba-oğula ateş etti. Erdal Tiz aldığı yaralar nedeniyle öldü, Alihan Tiz'in de ağır yaralandı. Şinasi Gürkan, olay yerinden taksi ile ayrıldı, kiraladığı evde gözaltına alındı. Şinasi Gürkan çıkarıldığı Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ TALEP EDİLDİ

Savcılık hazırladığı iddianamede, Şinasi Gürkan'ın "Tasarlayarak öldürme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 16 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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Arşiv (6 Mart 2019) ================================================= 4-BAĞCILAR TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ (2) Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)

Bağcılar TEM Otoyolu İstoç Mevkii Edirne istikametinde hafriyat kamyonunun da aralarında bulunduğu 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken kazaya neden olduğu iddia edilen hafriyat kamyonunun sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, TEM Otoyolu İstoç mevkiinde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AJ 8633 plakalı hafriyat kamyonu önünde seyreden 34 VT 2539 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen 5 araç daha kazaya karıştı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından hafriyat kamyonunun sürücüsü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik iki şeritten kontrollü olarak verilirken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Çalışmaların ardından TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-TEM'deki kazadan detaylar

-Kazaya yarışan araçlardan detaylar

-Polisin çalışması

-TEM trafiği

-Genel ve detaylar =========================== (Havadan görüntülerle)

5-BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİ YANGINI (2) Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Başakşehir'de kozmetik malzeme üreten işyerinde yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Başakşehir 1'inci etapta bulunan 4 katlı bir işyerinde saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 2'inci kattaki kozmetik malzeme üreten atölyede çıkan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun duman çıkan işyerindeki yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu. Görüntü Dökümü:

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Ek görüntü(HAVADAN)

Ekiplerin yangına müdahalesi

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin yangına müdahalesi ============================================

(geniş haber)

6- SOYLU: BİR GÖÇ DALGASIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIĞIMIZ AŞİKARDIR "Türkiye'yi bir kaçak göç merkezi yapmamak için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz" Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, " Bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımız aşikardır. 2018 yılında 268 bin kaçak göçmen yakalamışız, bu yıl da yaklaşık 160 bin kaçak göçmen yakaladık. Yılsonunu 300 bini aşarak bitireceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon (ÖGNET) projelerinin açılış programına katıldı. Haliç Kongre Merkezi konferans salonunki toplantıda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da yer aldıkatıldı. Programda, KAAN ve ÖGNET projelerinin tanıtım videosu izletildi.

Burada konuşan Soylu, "Türkiye'de 2004-2009 arasında özel güvenlik şirket sayısı 91 kat, eğitim kurumu sayısı 19 kat, faal özel güvenlik görevlisi sayısı ise 14 kat artmış. Öyle ki bu sayı ülkedeki polisimizden fazla, 319 bin 760 kişi. Dünyada 40'dan fazla ülkede durum bu şekilde" dedi. Özel güvenlik sistemde ki temel hedeflerinin niteliği artırmak olduğunu belirten Süleyman Soylu, "Bu birimlerin hem özgün yapılarını ve tecrübelerini korumak hem de birbirleriyle olabildiğince uyumlaştırmak, iletişimlerini artırmak, ortak çalışma zeminleri oluşturmak ve teknolojilerini sürekli yukarıya çekmek olmalıdır" diye konuştu.

KAMUDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİKTE TEK TİP KIYAFET UYGULAMASI

Süleyman Soylu, "İnşallah 2020'nin belirleyebileceğimiz tarihinden sonra, kamuda, özel güvenlikte tek tip kıyafet uygulamasına geçiyoruz. Bundan sonra kamuda özel güvenlikçin tek tip bir kıyafet olabileceği, aynen polisimizin, bekçimizin tek tip kıyafeti varsa, aynı şekilde kamuda tek tip bir kıyafetin olacağı, daha sonra da özel sektörde de kendi içerisinde tercihe bırakabileceği bir yönteme doğru bu mevzuat güncellemesini de gerçekleştirerek yolumuza devam etmiş olacağız" şeklinde konuştu. "BİR GÖÇ DALGASIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIĞIMIZ AŞİKARDIR"

"Bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımız aşikardır" diyen Süleyman Soylu, "Size bir rakam vermek istiyorum. Sadece 2016 yılında Türkiye sınırına gelip de geçmek isteyen kaçak göçmenlerin engellenme sayısı 729 bin 370. Yani Doğu ve Güney sınırımızda Türkiye'ye girmek isteyip de bizim engellediğimiz insan sayısı 729 bin 370. 2018'de bu rakama 547 bin 857. Yine 2019'da şu ana kadar bu rakam 167 bin 874. Bu rakamın bu kadar düşmesinde bir taraftan da bu sınırlarda almış olduğumuz, almaya çalıştığımız ve alacağımız tedbirlerde var. Yine size bir rakam vereyim. 2017 yılında 175 bin kaçak göçmen yakalamışız Türkiye'de, sınırlarımız içinde. 2018 yılında 268 bin kaçak göçmen yakalamışız, bu yıl da yaklaşık 160 bin kaçak göçmen yakaladık. Yılsonunu 300 bini aşarak bitireceğimizi tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.