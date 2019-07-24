DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

Haber-Kamera: Güven USTA-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) Hakan Atilla'yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün bir kez daha şahit oldum" dedi. ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi. Atilla'yı ailesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Atilla ile bir süre görüşen Albayrak, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çok güzel bir gün. Hayırlı bir gün. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz sağ salim ülkemize geldi. Ailesiyle buluştu. Güzel bir tatil yapacak. Dinlenecek inşallah önümüzdeki günlerde tekrardan konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün bir kez daha şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum. Allah Hakan kardeşimizden eşi ve ailesinden razı olsun. Hepsine hayırlı mübarek olsun. Ülkemize hayırlı olsun. "

İSTANBUL, (DHA) ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Atilla ile telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan kendisine 'Hoş geldin' diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul DHA ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi. Atilla'yı ailesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Bakan Albayrak karşılamayla ilgili fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Albayrak, "Çok değerli arkadaşımız Hakan Atilla, ailesine ve sevdiklerine kavuştu. 2,5 yıllık haksız tutukluluğu sona erdi, adalet yerini buldu. Vakarı ve duruşu ile örnek olan milletimizin kıymetli evladı Atilla, çok özlediği ülkesine sağ salim ulaştı. Ülkemize ve ailesine hayırlı olsun" dedi.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) MECİDİYEKÖY'de gürültü yaptıkları gerekçesiyle oda arkadaşı oldukları vatandaşları bir kişiyi döverek ölümüne yol açan, kız arkadaşını da feci şekilde döven Moğolistan uyruklu 6 kişi polis tarafından yakalandı. Dövülmesinin ardından evden kovulan Bolbaatar Tserennamıd'in (44) yaralı olarak iki gün dolaştığı, sınır dışı edilmek korkusuyla doktora gitmeyince de beyin kanaması sonucu öldüğü öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

POLİS EVDE ÖLÜ OLARAK BULDU

Şişli, Mecidikeyöy mahallesinde Moğolistan uyruklu bir kişi, polise başvurarak arkadaşı olan Bolbaatar Tserennamıd'ın kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Polis şüphelinin son kaldığı eve gittiğinde onu yatakta ölü olarak buldu. Ölen kişinin feci şekilde darp edildiği tespit edildi.

POLİS KALDIKLARI DAİREDE KAN İZLERİ BULDU

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Bolbaatar Tserennamıd, sadece 2 gündür ölü olarak bulunduğu evde kız arkadaşı Myanganbuyar C.(43) birlikte kaldığını tespit etti. Polis daha önceden ikilinin kaldığı eve gittiğinde, dairenin her tarafında kan izleri gördü. Evin her yerinde kan izleri bulunduğu bazılarının temizlenmeye çalışıldığı görüldü.