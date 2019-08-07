DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

1-SULTANGAZİ'DE KAMYONETE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MİNİBÜS KAZA YAPTI (1) Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de bir minibüs hatalı yerden dönüş yaptığı iddia edilen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken kaldırıma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler ==================================== 2- "YİNE SOYMAYA GELDİLER" DİYEREK ATEŞ ETTİ, 1 KİŞİ ÖLDÜ Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA)

Başakşehir'de daha önce iki kez tekstil atölyesi soyulan Mahmut K., iş yerine hırsızlığa geldiğini iddia ettiği Selçuk Y'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Yakalanan Mahmut K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi, Kayyum Sokak üzerinde 2 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Daha önce iki kez dükkanından hırsızlık yapılan birinde 50 diğerinde 180 bin lirası çalınan Mahmut K., yeni bir hırsızlığı önlemek için elinde pompalı tüfekle iş yerinde beklemeye başladı. Mahmut K'nın iddiasına göre, saat 06.00 sıralarında dükkanının önünden bazı sesler geldi. Kapıda bazı kişilerin iş yerine girmeye çalıştığını gören Mahmut K. onlara pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sırasında Selçuk Y. vurularak hayatını kaybetti. Diğer kişilerin olaydan sonra geldikleri otomobille kaçtıkları öğrenildi.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Mahmut K.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin iş yerinde iki kez hırsızlık olayı olmasının ardından onları iş yerinde beklemeye başladığını, korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Mahmut K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Selçuk Y.'nin daha önceden polise mukavemet, hırsızlık ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından gözaltına alındığı tespit edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin emniyetten çıkışı

-Ölen kişinin fotoğrafı ========================================= 3-DUVARSIZ YAŞADIKLARI YAN BİNA YIKILINCA ORTAYA ÇIKTI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen 4 katlı bina yıkılınca, bitişikteki binanın üst katındaki iki dairenin duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Sokaktan geçenlerin yatak odası, oturma odası ve banyolarının içini olduğu gibi gördükleri dairenin sahipleri Hatice Amaç ile Mehmet Arif Sarıca ne yapacaklarını şaşırdı. Yıkımı yapan firma, kendilerinin hatası olmamasına rağmen duvarı yapma sözü verdi.

Olası Marmara Depremi'nden etkilenecek ilçelerden biri olarak gösterilen Avcılar'daki Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki 4 katlı Saray Apartmanı'nın yenilenmesine karar verildi. Bina sakinleri bir müteahhit firma ile anlaşarak evlerinin yenilenmesini istedi. Firma, eski binayı iş makineleri ile yıkmaya başladı. Yıkım ile birlikte hemen bitişiğindeki Güven Apartmanı'nın en üstteki 4'üncü kattaki iki dairesinin dış cephesinde hiç duvar olmadığı, bu yapıyı yapan müteahhidin malzemeden tasarruf etmek amacıyla bitişiğindeki 'Saray Apartmanı'nın duvarını kullandığı iddia edildi. Üst katta oturan evlerinin duvarlarının olmadığını, sokaktan geçenlerin yatak odası, oturma odası ve banyolarının içini olduğu gibi gördükleri Hatice Amaç ile Mehmet Arif Sarıca ne yapacaklarını şaşırdı.

Müteahhit firmanın mühendisi Lokman Arslan, "Bu binanın sahibi üst katta duvar ördürme yerine yıktığımız binanın duvarını kullanmış. Biz binayı yıkınca da ortaya böyle nahoş bir durum ortaya çıktı. Biz komşularımızın mağdur olmaması için duvarlarını ördürüp, boya-badanasını yapıp teslim edeceğizö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Saray Apartmanı'ndaki yıkım çalışmaları

-Duvarsız odalar

-Müteahhit konuşması

-Bina sakinleri yıkım çalışmalarını izlemesi

-Bina sakini Mehmet Arif Sarıca ile röp.

-Dış cephe duvarı olmayan evin içinden görüntüler

Detaylar =================================== -(ÖZEL)

4-GÖRME ENGELLİLERİN YOLLARINI MASA, SANDALYE, BETON SAKSI, ARAÇLARLA İŞGAL ETTİLER Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Görme engellilerin sosyal yaşamlarındaki ihtiyaçlarını bağımsız olarak giderebilmeleri için yapılan "engelli takip yüzeyi" engelliler için eziyete dönüştü. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yüzeyin üstüne bazı esnaflar masa sandalye koyarken, bazen de araç sürücüleri araçlarını bu yüzeyin üstüne park ediyor. "Engelli takip yüzeyi"nin üstüne beton saksı bile koyulduğu görülüyor.

Ümraniye'de aynı sokakta bulunan 3 kafe masa ve sandalyeleriyle görme engelliler için oluşturulan "engelli takip yüzeyini" işgal ediyor. Kaldırımlarda ve yollarda bulunan sarı renkteki "görme engelli yolu" olarak tabir edilen "engelli takip yüzeyi" Ümraniye'de ve Bakırköy'de esnaflar ve araçlar tarafından işgal ediliyor. Ümraniye'de bulunan Bahçevan Sokak üzerinde 3 kafe masa ve sandalyelerinin bu alanların üzerine koydu. Esnaflardan biri olan Necmettin Er, "Burada bir kabahatimiz var, genelde boş olduğu için biz buraya koyuyoruz" dedi.

BETON SAKSI KOYMUŞLAR

Ümraniye'de bulunan bir diğer sokak Çiftlik Sokak'ta ise beton bir çiçek saksısının yine bu takip yüzeyi üzerinde bulunduğu görülüyor. Yeşil Sokak'ta ise araçlar bu alanları engelleyecek şekilde kaldırıma park ediyor. Bu durum görme engelli yayaları trafiğe açık olan yolda yürümek zorunda bırakarak adeta kazaya davetiye çıkarıyor. BAKIRKÖY'DE DE ESNAF İŞGALİ

Benzer sahneler Bakırköy'ün ara sokaklarında da bulunuyor. Yine görme engellilerin yolunu işgal edecek şekilde park edilmiş araçlar bulunuyor. Bakırköy Filiz Sokak'ta ise bir esnafın dükkanın önüne serdiği plastik paspas kazaya davetiye çıkarırken, kabartmalı yüzeyi bulunan bu görme engelli alanını dokusunu kaybetmesine neden oluyor. Bakırköy'de bir çok ara sokakta esnafın çeşitli malzemelerini bu alanların üstüne koyduğu görülüyor. Görüntü Dökümü:

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(ÜMRANİYE)

-Bahçevan Sokak'tan görüntüler

-Muhabir anonsu

-Masaların görüntüsü

-Görme engelli yolunun görüntüsü

-Er ile röportaj

-Sahibi bulunmayan kafe

-Çiftlik Sokak'ta bulunan saksı

-Kaldırımda bulunan araçlar

-Detaylar

(BAKIRKÖY)

-Park halindeki araçlar

-Filiz Sokak'tan görüntüler

-Yola serilen plastik halı

-Detaylar

=============================================== 5- UMUMİ PASAPORT SAHİPLERİ DE RUSYA'YA VİZESİZ GİTMEK İSTİYOR *İstanbul Havalimanı'ndan bugün Moskova'ya uçan yolcular, vizesiz seyahat uygulamasının önemli bir gelişme olduğunu belirtirken, kapsamının genişletilerek umumi pasaportların da dahil edilmesini istedi. Haber-Kamera: Enver ALAS - / İSTANBUL,DHA

Rusya Federasyonu ile imzalanan vize muafiyeti kapsamında, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlar, bugünden itibaren Rusya'ya vizesiz seyahat etmeye başladı. İstanbul Havalimanı'ndan bugün Moskova'ya uçan yolcular, vizesiz seyahat uygulamasının önemli bir gelişme olduğunu belirtirken, kapsamının genişletilerek umumi pasaportların da dahil edilmesini istedi.

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu, dün yaptığı açıklamaya göre hizmet (gri) pasaportu ve hususi (yeşil) pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförlerin, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle Rusya'ya vizesiz seyahat edebileceklerini duyurdu.

Bugün başlayan yeni vize uygulaması ile Rusya'ya giden Türk vatandaşları faydalanmaya başladı. İstanbul Havalimanı'ndan THY'nin tarifeli seferiyle Moskova'ya giden bazı Türk vatandaşları, uygulamadan haberleri olmadıkları için daha önce aldıkları vizeleriyle seyahatlerini gerçekleştirdi. "İŞ DÜNYASI ÇOK OLUMLU KARŞILAYACAK"

İş için Moskova'ya giden umumi (bordo) pasaport sahibi Sertan Akay, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni vize uygulamasını değerlendirdi. Vize muafiyetinin başlamasının iki ülke açısından önemli olduğunu belirtten Akay, uygulamanın kapsamının genişletilmesi talebinde bulundu. Aka, "Sık sık iş seyehatleri nedeniyle Rusya'ya gidiyorum. Bugün itibariyle de vize muafiyeti başladı. Hususi ve hizmet pasaportlarının dışında da normal pasaportlara vizesiz uygulamanın geçmesi lazım. Özellikle dış ticaret açısından; Rusya ile yaptığımız bu yoğunlukta ticaret, iş adamları ve iş dünyası için çok önemli. Rusya bizim ciddi partnerlerimizden bir tanesi. Bunu iş dünyasının çok olumlu karşılayacağını umut ediyorum" dedi.

Özel bir şirketin ihracat müdürü olan Dinçer Ateş ise "Bizim açımızdan çok sevindirci bir haber. Çünkü sık sık sehahat ediyoruz. Rusya da sık sık sehayahat ettiğimiz destinasyonlardan biri. Bundan önceki dönemde Rusya'dan vize almak çok zorlu bir süreçti. Çok uzun süre beklememiz gerekiyordu. Ücret de bir miktar yüksekti. Şimdi kalkması bizim Rusya'ya olan seyahat sıklığımızı artıracak. Hem turizm açısından hem de ticari açıdan olumlu sonuçlar getirecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Terminalden yolcu görüntüsü

-Moskova uçağının yolcularından görüntüler

-Uçuş ekran bilgisi

-Yolcuların uçağı bekleyişi

-Sertan Akay ile röp

-Yolcuların uçağa binişi

-Dinçer Ateş ile röp ============================== (ÖZEL)

6- KURBAN SATICILARI PAZARDA GECEYİ MÜZİK YAPARAK GEÇİRİYOR Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-KURBAN bayramı için Anadolu'nun birçok yerinden İstanbul'a hayvan getiren satıcılar, geceleri ateş yakıp, müzik yapıyor. Pazardakiler satışlardan memnun olduklarını söylüyor.

Kurban Bayramı için İstanbul'un birçok noktasında satış alanı kuruldu. Onlardan bir tanesi de Bahçelievler, Yenibosna'da kurulan kurban satış pazarı. Pazara Anadolu'nun birçok noktasından satıcılar kurbanlık getirdi. Pazardakiler gündüz satış yaparken geceleri de hayvanların başında nöbet tutuyor. Çoğunluğu Tokat'tan gelen satıcılar yaktıkları ateşin başında semaverde çay demleyip, sohbet ederek, sabahlıyor. Bazı satıcılar ise ateşin başında kaval ve gitar çalarak, müzik yapıyor.

"SATIŞLAR ÇOK GÜZEL"

Tokat Erbaa'dan kurbanlık satmaya gelen Şehabettin Güngör, "Satışlar çok güzel, Allah'a şükürler olsun. Memleketten 63 tane hayvan getirdik yok satıyoruz. Darısı diğer arkadaşlarımız için diliyorum. Satışlarımız çok güzel çok memnunuz. Geceleri kaval çalarak, arkadaşlarla sohbet muhabbet ediyoruz. Çoban ateşi yakıyoruz. Semaverimizi de yakıyoruz" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Kurbanlıklardan görüntü

-Kurban satıcılarından görüntü

-Gitar çalan gencin görüntüsü

-Kaval çalan satıcının görüntüsü

-Satıcı ile röp

-Genel ve detaylar ============================================= 7- TUZLA'DA İŞ YERİNİN DEPOSUNDAKİ KABLOLARI BÖYLE ÇALDILAR (Ek bilgilerle) *Kablo hırsızlığıyla ilgili deponun gece bekçisi gözaltına alındı Haber: Çağrı ÇALIŞKAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ istanbul DHA

TUZLA'da, bir firmaya ait depodan, 2 ay içerisinde benzer şekilde yapılan 3 ayrı hırsızlık olayında 240 bin liralık bakır kablo çalındı. Depo yetkilisi hırsızlık olayları nedeniyle bekçi tutmak zorunda kaldıklarını söylerken, hırsızlık anı deponun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.