DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

(havadan görüntüyle)

1-İBB'DE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİN EYLEMİ DEVAM EDİYOR - Belediyenin önünde toplanan işçiler havadan da görüntülendi Haber: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

İBB'de işten çıkarılan işçilerin eylemleri devam ediyor. Bugünkü eyleme Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da destek verdi.

Eyleme destek veren Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan işten çıkarılan işçilere sahip çıkacaklarını belirterek, "Onlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'na, sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine sesleniyorum. Lütfen bu feryadı duyun. Bu insanların işsiz, aşsız bırakılmasının yaşatacağı olumsuzlukları yüreğinizde hissedin. Hangi siyasi partiden olursanız olunuz bu işçilerin yanında yoksanız biz de sizi yok sayacağız. Gün dayanışma günüdür. Birlikte olma günüdür. Haklarımızın mücadelesinin yapılacağı gündür. Bugün biz buradayız. Umuyorum ki sayın İmamoğlu bizim feryadımızı duymuştur. İsyanımızı duyarsanız İstanbul kazanır. Büyükşehir kazanır. Siz de kazanırsınız. Gelin herkesin kazandığı bir yolu tercih edelim. Eğer kazanmak değil de İstanbul'a çile çektirmekse amacınız bunun da gereğini yaparız. Ama biz işimize dönmek istiyoruz. Önümüze hukuki engel getirilirse bu arkadaşlarımız şundan dolayı çıkarıldılar diyorlarsa onu da değerlendiririz. Ancak 'seçim öncesi işe alındı' gibi hukuki olmayan asla ve asla dayanak teşkil etmeyen yaklaşımı asla kabul etmiyoruz" dedi.

ÖDÜLLÜ İŞÇİ DE İŞTEN ÇIKARILDI

İşten çıkarılan işçiler arasında yer alan Metin Karadeniz'in geçen yıl İstiklal Caddesi'nde temizlik yaparken içinde bin 700 dolar bulunan cüzdanı teslim ettiği için Beyoğlu Belediyesi'nden İSPARK'a ataması yapılarak ödüllendirildiği ortaya çıktı. Ocak ayında İSPARK'a geçen Karadeniz'in yeni işçi statüsünde değerlendirilerek işten atıldığı belirtiliyor. Eyleme kardeşi ve yeğeni ile gelen Karadeniz bir an önce işine dönmek istiyor.

Karadeniz, "İşimizi geri alana kadar bütün arkadaşlarla beraber sabah akşam buradayız. Haksız yere işten çıkarıldık. Bankamatik işçisi değiliz. Biz haksız yere işten çıkarıldık. Hakkımızı istiyoruz. İmamoğlu'nu ve devlet büyüklerimizi göreve davet ediyoruz" diye konuştu. "BÖYLE İNSANLARI MAĞDUR ETMELERİ DOĞRU DEĞİL"

Metin Karadeniz'in kardeşi Zeynep Sevindik Karadeniz ise hak aramaya geldiklerini ve haklarını alana kadar da gitmeyeceklerini söyledi. Karadeniz, "Kardeşim bir sene öncesine kadar temizlik işleri biriminde çalışıyordu. İSPARK'a atamasını yaptılar. Kendisi yüklü miktarda bir para buldu ve bunu yetkililere teslim etti. Buna istinaden İSPARK'A geçişini sağladılar. Bundan birkaç gün önce de işine son verdiler. Bu kadar adaletli, güzel insanları değerlendirmek yerine diyorlar ki bankamatik işçileri. Hayır değil. 10 saat çalışan, annesiyle yaşayan, geçim mücadelesi vermeye çalışan bir insan. Böyle insanları mağdur etmeleri doğru değil. Bir çare bekliyoruz. Ben küçük çocuğumla geldim. Buradan da ayrılmayacağız. Destek olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Eylemden görüntü

-Pankart ve sloganlar

-Metin Karadeniz ile röportaj

-Kardeşi ile röportaj

-Arslan'ın konuşması

-Detaylar

-İşçilerden görüntü

-Slogan atanlar

-İşçilerle röportaj

-Detaylar

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-Havadan görüntüler ============================================ 2- İMAMOĞLU'NDAN İSPARK'A 'ZAM' AÇIKLAMASI Haber-Kamera: Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'a zamk yapılmasıyla ilgili soruya, "Zam kararı değil, finansal düzenlemeyle ilgili bir çalışma" dedi.

Ekrem İmamoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu bir gazetecinin sorduğu, 'İSPARK'in otoparklara ve bisiklet kiralamalarına yaptığı zam gündemde. Vatandaşın yoğun bir tepkisi var. Bu zam kararı ne zaman alındı ve zam oranları nedir?' sorusunu şöyle yanıtladı:

"Zam kararı değil, finansal düzenlemeyle ilgili bir çalışma. Burada yanlış bir sistem hatası var. Bakın seçimde bangır bangır, "Kar ediyor, zarar etmiyor" denen bir kurumun, teslim aldığımız gün itibariyle, Haziran sonu itibariyle, 6 aylık bilanço, 18 milyon lira zararı var. İSPARK niye zarar etsin? Biz bununla uğraşıyoruz. İSPARK'la ilgili sadece benim katıldığım, 4 saate yakın bir toplantı yaptık. Arkadaşlarım yoğun çalışıyorlar. Bakın sayı veriyorum. İstanbul'da, 60 binin üzerinde ücretsiz ve indirimli yararlanan araç sayısı var. Tespitler yapılacak. Talimat verdim, derhal her kurumda bu anlamda yenileyin, yazılarını isteyin ve sayılarını azaltın. Allah aşkına 60 bin. 3 bin değil, 5 bin değil, 6 bin değil. 60 bin. Büyük sayı. Ücretsiz ve indirimli. Bunları düzenleyeceğiz. Tümünü elden geçireceğiz. Biliyorum ki büyük bir azalma olacağız" dedi

"KREDİ KARTI VE İSTANBUL KART UYGULAMALI"

İmamoğlu, "İkincisi hangi çağda yaşıyoruz, elden ücret. Burada bir kaçak var. Sorun var burada. Ve kredi kartı ve İstanbul kart uygulamalı, Ekim ayı itibariyle tahsilat sistemi başlatacağız. Hatta geçici bir dönem ki, tamamında kredi kartlı sisteme geçeceğiz. Örneğin, 10 lira mı ödüyorsunuz elden, kredi kartıyla 9 lira olarak ödeyeceksiniz. Yani teşvik edeceğiz bu sistemi. Bunun gibi kararlar aldık Yanı sıra sistemin işlemediği bazı otoparklar var. Verimsiz kullanılıyor, bunlarla ilgili düzenlemeler başlatacağız. Yani amacına uygun olmuyor. Tümüyle ilgili verimlilik çalışması. Benim İSPARK'ım niye zarar edecek? Ayda 2-3 milyon lira zarardan bahsediyoruz. Tekrar söylüyorum; bizim yönetimde olmadığımız Haziran sonu itibari ile zararı 18 milyon lira. Bunları resmi olarak vereceğiz. Bir zam çalışması elbette olacaktır, ama şu an itibarı ile yoktur. Tüm bu söylediğim düzenlemelerden sonra fotoğrafı çekeceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Bir sistem hatası ile bazı yerlerde uygulama eksikliği olmuştur. Bunla ilgili vatandaşların, varsa fazla tahsilatları iade edilecektir. Konu bundan ibarettir. Görecekler, İSPARK, yılsonunda olumlu anlamda, farklı sürprizlerle İstanbul haklına servis edeceğimiz değerli bir iştirake dönüşecek " diye konuştu.

"EMEKÇİYE HİZMET NOKTASINDA İDDİALIYIM"

İBB'deki işten çıkarmalar da sorulan İmamoğlu şunları söyledi:

"İBB, liyakata göre işe insan alacak. Halamın oğlu, dayımın oğlu, birinin kızı hiç beni ilgilendirmiyor. Giyimi-kuşamı beni ilgilendirmiyor. İBB'ye İstanbul'dan insan kaynağı alacaksam, kuzeyliymiş, doğuluymuş, batılıymış beni ilgilendirmiyor kardeşim. İşe göre, en doğru en şekli uygun, biçimi uygun, en doğru insanın işe adil şekilde alınması için en adil yöntemi uygulayacağız. İSPER'deyiz. İnsan kaynakları uzmanı şirketimizin yeni genel müdürü hanımefendi yanımızda. Bütün sistemleri bugün burada konuşacağız. Adaletsizlik tespit edilmişse, bir yığın tespit edilmişse, bununla ilgili tedbir alıyorsa, bu İstanbullunun lehine. Sorumlu sendikanın başındaki arkadaşımızın o işe alımların yapıldığı gün de süreci takip etmesini diler ve isterdim. Bir cümle açıklasın onunla ilgili, başımın üstünde yeri var. Ben iddia ediyorum. Hangi sendika olursa olsun, bir işveren olarak, hayatı işveren olarak geçmiş biri olarak, belediye başkanlığı da işveren kimliğidir öyle kabul edelim, öyle kimliği ile beraber, her sendikanın başındaki insanla, sadece bahsettiğiniz değil, iş gücüne ve emekçiye hizmet etme, onun haklarını koruma noktasında yarışacak bir kimliğim var. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Her sendikadan bahsediyorum. O fraksiyon, bu fraksiyon demiyorum. Her sendikanın başındaki insanla yarışırım adil olma konusunda. Benim felsefem budur. Arkadaşlarımın uygulaması da budur. Bu yolda da emin adımlarla devam edeceğim. Sokağa çıktığımda hiç kimse bana torpilci belediye başkanı partizan belediye başkanı diyemeyecek"

Görüntü Dökümü:

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-Detaylar ================================================= 3- TANINAN SÜRE DOLDU, AVCILAR'DAKİ RİSKLİ BİNADA DAİRELER MÜHÜRLENİYOR İhsan DÖRTKARDEŞ-Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'daki Cihangir Mahallesi'nde kolonları çatlayan binanın tahliye edilmesi için verilen sürenin bugün dolmasının ardından mühürleme işlemlerine başlandı.

İleri Sokak'ta bulunan 32 yıl önce yaptırılan 5 katlı Özbirlik Apartmanı'nın kolonlarında geçen Mart ayında çatlaklar görülmüştü. Bunun üzerine bina sakinlerinden bir bölümü can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek, bir firma ile anlaştı, kolonlarından tarotlar alındı. Yapılan inceleme binanın riskli olduğu belirlendi. İnceleme raporu Perşembe günü Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, DHA muhabirine, "Rapor incelendi ve binanın tahliye edilmesi için süre verildi. Pazartesi gününe kadar bu bina tahliye edilecek. Edilmezse, mühürleyip biz tahliye edeceğiz. Uzman arkadaşlarımızın söylediğine göre, etrafa zarar verecek durumda değil. Bizim bölgedeki diğer binalarla ilgili incelememiz yok. Vatandaşın inceleme yaptırması halinde gereğini yaparız" demişti.

10 daireli Özbirlik Apartmanı'nda evi bulunan Mevlüt Ödemiş, belediyenin tanıdığı 4 günlük sürenin bugün tamamlandığını, birçok komşusu gibi henüz kiralık ev bulamadığını söyledi. Ödemiş, üst kattaki 2 dairenin boşaltıldığını, girişteki bir dairenin de 1 yılı aşkın süreden bu yana boş olduğunu belirterek, "Mart ayında başvurduk, test yapıldı. Binamız riskli çıktı. Komşularımızın bir bölümü 'bizi rezil ettiniz' diyor. Oysa kiriş ve kolonlarda çatlak var. Çevredeki diğer 9 blokta da çatlak ve patlaklar vardır. 10 bloktan oluşan sitenin yapımına 1987'de yapımına başlanmış 90'da teslim edilmiş. Diğer binalarda da ufak tefek çatlak ve çatlaklar var" dedi.

ZABITA MÜHÜRLEMEYE BAŞLADI

Bugün saat 13.00'te Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Güven ve İmar Müdürlüğü görevlileri binaya gelerek burada oturanlarla görüştü. Zabıta Müdürü Güven, "Burada sıkıntı büyük. Bir an önce daireleri boşaltalım mühürlemeyi tamamlayalım. Taşınma ile ilgili çalışmalarınızı tamamlayın, burada konuşlanmayın. Akşama kadar daire ve bina mühürleme işlemlerini tamamlayacağız" dedi. Güven, DHA muhabirine yaptığı açıklama da şunları söyledi:

"Bina sakinleri ile yapmış olduğumuz toplantıda Perşembe günü riskli yapı statüsüne alınan bina için tanınan süre bugün doldu. Vatandaşlarımızı nüfus ve eşyadan tahliye ediyoruz. Ardından yıkımını yapacağız. Vatandaşların başka alana kiraladıkları dairelere taşınması için kamyon ve işçi takviyesi yapacağız. Bir an önce buradaki mağduriyeti gidermek için çalışıyoruz. Onların yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için buradayız, Bu an için daire ve bina mühürlemesini yapacağız. Binanın hassasiyeti nedeniyle ek süre tanıma lüksümüz yok."

Avcılar Belediyesi İnşaat Mühendisi Erkan Özen de, binada kiriş ve kolonların çatladığını, burası için verilen raporun incelenerek tahliye ve mühürleme kararı verildiğini ifade ederken "Ayrıca Kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor. Nüfus ve eşya tahliyesini yapacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Binanın dışından görüntüler

Sökülen PVC pencereler

Bina sakinlerinden Mevlüt Ödemiş ile röportaj

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Güven ve İmar Müdürlüğü'nden Erkan Özen'in DHA'ya yaptığı açıklamalar

Zabıta Müdürü bina sakinleri ile konuşurken

Dairelerden biri mühürlenirken ===================================== (ek görüntüyle) 4- AVCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KUZENİNE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU -Kaza anı kameraya yansıdı Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ Kamera: Yılmaz OKUR - İstanbul DHA

Avcılar'da alkollü olduğu belirlenen sürücü, arkadaşlarıyla evine doğru yürüyen 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 29 Ağustos'ta Yeşilkent Mahallesi, Amasyalılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazar Gül (15), 3 arkadaşı ile birlikte evlerine doğru yürürken arkadan aracıyla gelen kuzeni Levent Gül'ün (22) çarpması sorucu yaralandı. Lise öğrencisi Nazar Gül kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan Levent Gül'ün 81 promil alkollü olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden genç kız, Esenyurt Cemevin'de düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi. Levent Gül'ün ise "Taksirle ölüme sebep olma" gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı

-Nazar Gül'ün fotoğrafı ===================================== 5- KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAMYONET TIR'A ÇARPTI Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ istanbul DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kamyonet TIR'a çarptı. Kazada araçta sıkıştan kamyonet sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy mevki Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Şaban S. yönetimindeki 10 ST 029 plakalı kamyonet, yabancı plakalı bir TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü Şaban S. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerine gelen ambulansla Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Görüntü Dökümü

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-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-kazaya karışan tır ve kamyonet

-Olay yerindeki ambulans

-Yaralının itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansa konulması (cep telefonu Kamerası)

================================================== 6- KOKULU KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE DİKKAT Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL, (DHA)

Okulların açılmasına sayılı günler kala alışveriş telaşı başladı. Uzmanlar, kırtasiye alışverişinde kokulu ürünlere dikkat edilmesi uyarısında bulundu. "MUTLAKA ÖĞRETMENLERİMİZİN GÖRÜŞLERİ ALINMALI"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Okullarda öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin mutlaka görüşlerinin dikkate alınması önemli. Velilerimiz bu tür ürünleri edinmeden önce mutlaka öğretmenlerimizin sınıf içerisindeki etkinliklerine uygun olan, onlarında önerecekleri ürünlerin edinilmesi çok önemli. Burada kastedilen marka değil, bunların edinilirken dikkat edilmesi gereken hususlar. Genel olarak bilgilendirici metinlerden, Sağlık Bakanımızın uyarılarından da yararlanmak gerekiyor. Ürünlerin bir bölümü zarar verebiliyor. Bunların belirli standartlara sahip olması bir kalite güvence sistemi. Onun dışında tereddüt edilen hususlarda da mutlaka öğretmenlerimizin görüşleri alınmalı" dedi.

"BU TÜR ÜRÜNLERİN SATIŞININ ENGELLENMESİ GEREKİYOR"

Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dr. Mine Göl Güven ise kokulu silgiler, not defterlerine dikkat çekerek, "Her sene aynı uyarıları yapıyoruz. Hem veliler çok dikkat etmeli bu tür ürünleri kullanmamalı ve çocuklarına kullandırmamalı, hem de bu tür ürünlerin satışının engellenmesi gerekiyor. Aslında bu yönde yapılan çalışmalar var. Ama bir şekilde ucuza mal edildiği için, ucuz fiyatlandırıldığı için bu tarz ürünler hala satışta. Ama anne ve babalar olarak en azından bizler bu ürünleri almamak konusunda ısrarcı olmalıyız" diye konuştu. "KOKULU SİLGİLER, DEFTERLER NORMALDE ÇOCUKLARIN ÇOK TERCİH ETTİĞİ ŞEYLER"

Kırtasiye sahibi Batu Menekşe de, "Kokulu silgiler, defterler normalde çocukların çok tercih ettiği şeyler, hoşlarına gidiyor. Ama sağlık açısından, aslında çok zararlı. Bunu biz velilere söylüyoruz. Ama çocukların küçük yaşta olmaları etkiliyor. Ne kadar söylesek de bazıları dikkate alıyor, bazıları dikkate almıyor. Normalde kullanılmaması gereken şeyler. Küçükken bende kullandım ama farkına vardık sonra uyarıyoruz. Sattırmamaya da çalışıyoruz, biz de bulundurmuyoruz. Diğer kırtasiyecilere de bulundurmamalarını öneriyoruz, hiç satışa sunmasınlar bile. Sadece silgi defter değil, her hangi bir sulukta, beslenme çantasında 'CE' belgesi önemli. 'CE' belgesi varsa güvenilir alışveriş olabilir, velilerimiz için daha sağlıklı" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Yazıcı'nın açıklamaları

- Güven'in açıklamaları

- Menekşe'nin açıklamaları

- Çocuklarla röportaj

- Muhabir anonsu

- Kırtasiye ürünlerinden görüntüler

- Alışveriş yapan veliler

- Detaylar ====================================================== 7- ÜSKÜDAR'DAKİ SİGARA HIRSIZLARI KAMERADA Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)

Üsküdar'da büfeden 15 bin lira değerinde sigara çalan şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken biri şubedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olay, Üsküdar Çamlıca Tepesinde 3 Ağustos Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Burada bulunan bir büfeye gelen 5 şüpheli saniyeler içinde rafta bulunan sigaraları ve çekmecedeki bin lirayı çaldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından büfe sahibi T.K durumu polis ekiplerine ihbar etti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Ekipler 7 Ağustos Çarşamba günü takipte olduğu 5 şüpheliyi Zeytinburnu'nda bulunan bir benzin istasyonun önünde araçları park halinde beklerken yakaladı. Ekiplerin şüphelilerin içinde olduğu aracın etrafını sarma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Muhammed A.(23), Ferhat C.(32), Uğur G.(26), Önder E.(21), Cemil K.(20) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden Ferhat C. şubedeki sorgusunun ardından serbest kalırken, diğer 4 şüpheli mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Hırsızlık anları ve ekiplerin şüphelileri yakalamaları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin büfenin önünde bulunan camdan kapıyı zorluyor ve daha sonra arka kapıdan büfeye giriyor. Şüpheliler raflarda bulunan tüm sigaraları poşete dolduruyor. Diğer kamera görüntülerinde ise şüphelilerin ekipler tarafından Zeytinburnu'nda bir benzin istasyonunda gözaltına alınmaları yer alıyor. Görüntü Dökümü

(GÜVENLİK KAMERALARI)

-Şüphelilerin büfeye girmek için kapıyı zorlaması ve açamaması

-Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri büfeye arkada bulunan kapıdan girmesi

-Şüphelilerin raflardaki sigara paketlerini poşete doldurması

-Şüphelilerin büfenin içindeki çekmeceleri araması

-Şüphelilerin aracının park halindeyken polis ekiplerinin etrafını sarması

-Şüphelilerin şube çıkışı =========================================================== 8-İBB SARAYI'NDA 'TADİLAT' SIKINTISI Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 1 aylık tatilin ardından 9 Eylül'de açılacak; ancak siyasi partilere ait odalar tadilata alındığı ve henüz bitmediği için grup toplantılarının belediye dışında yapılması gündeme geldi. İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, tadilattaki gecikmenin planlamayla ilgili olduğunu, Koruma Kurulu'ndan izin çıkmaması sorunu olduğunu düşünmediğini söyledi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca sivil mimarlık örneği olarak tescil edilen İBB Sarayı'nda, yeni dönem meclis açılışı öncesi tadilat sorunu oldu. 1 aylık tatilin ardından 9 Eylül'de açılacak İBB Meclisi'ndeki siyasi parti grup odaları, bir süre önce tadilata alındı. Uzun zamandır yer sıkıntısı olan CHP grubunun talebi doğrultusunda çalışmalar başlatıldı. Tatilde bitirilmesi planlanan tadilat, açılışa 1 hafta kalmasına rağmen henüz bitirilemedi. Gruplara ait odalardaki mobilya ve diğer eşyalar, paketlenerek, Merter'deki depoya kaldırıldı. Tadilat ile İBB Meclisi'nde en büyük iki grup olan AK Parti ve CHP'ye eşit alan verilecek.