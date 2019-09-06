DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1- MALTEPE'DE POMPALI TÜFEKLE SALDIRI KAMERADA (Geniş haber) Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Maltepe'de pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Erdem Sokak'a araçla gelen Engin U. henüz bilinmeyen bir nedenle Engin Koçoğlu'na (37) pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Saldırı sırasında sokaktaki marketin sahibi Salih Topçuoğlu (49) ve markete alışverişe gelen Deniz Barış Özgül (16) da yaralandı. Yaralı 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırgan Engin U.'nun ise psikolojik rahatsızlığının olduğu bildirildi.

Saldırı anı marketin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda pompalı tüfekle saldırı sonucunda yaralananlar görülüyor. Polisin soruşturması devam ediyor.

EK GÖRÜNTÜ

//////////////////

-Saldırı anı

-Yerde yatan yaralılar

-Genel ve detaylar Görüntü dökümü:

----------------

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Kovanın görüntüsü

-Genel ve detaylar 06.09.2019 - 16.12 - Haber Kodu : 190906146

06.09.2019 - 17.15 - Haber Kodu : 190906171_ 2- ERDOĞAN İTÜ ABDÜLHAKİM SANCAK CAMİİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Abdülhakim Sancak Camii'nin açılışına katıldı. İTÜ Ayazağa kampüsü içinde bulunan caminin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyabet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Balkanı Bayram Şenocak katıldı.

Erdoğan burada cuma namazının ardından kısa bir konuşma yaparak, caminin önünde revaklı avlusu, abdesthanesi ve çevresiyle beraber 11 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edildiğini belirterek, konumu itibarıyla üniversite yerleşkesi dışından da rahatça görülen caminin modern mimariyle yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 'Vahdette kesret, kesrette vahdet' fikriyle tasarlanan yapıda, sadece ana ibadet mekanı değil, tüm mimari unsurlar bu biçimde ele alınmıştır. Minarenin yüksekliği 39 metre olup, köklü bir eğitim kurumunun camisi olması hasebiyle kamış kalem biçiminde tasarlanmıştır" diye konuştu.

Erdoğan, "Bildiğiniz gibi müjde büyük, 'Kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben de cennette onlar için bir mescit inşa ederim' buyuruyor Rabb'imiz. Dolayısıyla bu hayrın Ayazağa Kampüsü'nde özellikle gençlerimiz için çok önemli bir fırsat, imkan olduğunu düşünüyorum. Bu hayrın Ayazağa Kampüsü'nde çok önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu. Ardından Erdoğan caminin açılış kurdelesini kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin bahçesine dişbudak ağacı dikti.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Camiden görüntüler

-Erdoğan'ın açıklamaları

-Erbaş'ın dua okuması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Detaylar 06.09.2019 - 16.13 - Haber Kodu : 190906147

========================

(geniş haber)

3- KAFTANCIOĞLU'NA 9 YIL 8 AY 20 GÜN CEZASI Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA - SOSYAL medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçlamadan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar, oy birliğiyle alındı. Kaftancıoğlu'na geçen celse adliye önünde Nazım Hikmet'e ait şiir okuması ve sosyal medya hesabından da paylaşmış olması nedeniyle mahkemeye karşı olumsuz tutum sayılarak cezasında indirim yapılmadı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. celsesi görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu hakkında oybirliğiyle toplam 9 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarıyla "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçunun sabit olduğu belirtildi. Bu nedenle Kaftancıoğlu'na PKK/ KCK üst düzey yöneticilerinden Sakine Cansız lehine yaptığı paylaşım nedeniyle PKK/KCK'nın cebir ve şiddet içeren yöntem ve ideolojisini meşru gösterir kastı, suçun önem ve değeri dikkate alınarak ve basın yoluyla işlenmesini de artırım sebebi sayılarak 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Canan Kaftancıoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan ise 2 yıl 4 ay, "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan ise 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

OKUDUĞU ŞİİR NEDENİYLE CEZASINDA İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti, 18 Temmuz'da tarihinde yapılan celse sonrası Kaftancıoğlu'nun adliye önünde okuduğu Nazım Hikmet'e ait şiiri, kendisine ait Twitter hesabından paylaşmış olması nedeniyle mahkeme heyetine karşı olumsuz tutum ve davranışları ile ithamları dikkate alınarak cezada takdir indirim yapılmadığını da kararına ekledi. Kaftancıoğlu'nun avukatları, mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirttiler. Görüntü Dökümü:

--------

-Kaftancıoğlu'nun adliyeye girişi ===================== 4- KÜÇÜKÇEKMECE'DE TIR'IN DORSESİ AŞIRI YÜKLEMEDEN DOLAYI YAN YATTI - DEVRİLMEK ÜZERE OLAN DORSE HALATLARLA KÖPRÜNÜN AYAKLARINA BAĞLANDI Murat SOLAK /İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'te iplik yüklü TIR'ın dorsesi aşırı yüklemeden dolayı yan yattı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Basın Ekspres yolunda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki Hasan T. (35) yönetimindeki 34 AV 2330 plakalı iplik yüklü TIR'ın dorsesi aşırı yüklemeden dolayı yan yattı. Tehlike oluşturan TIR'ın dorsesini gören sürücü Hasan T. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tehlike oluşturan iplik yüklü TIR dorsesinin çevresine şerit çekti. Yaşanan olay nedeniyle trafik kontrollü şekilde tek şeritten sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. TIR şoförü Hasan T. dorsenin devrilmemesi için dorseyi halatlarla köprü demirlerine bağladı. Dorseyi kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------

-Yan yatan tır dorsesinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Dorsenin halatlarla köprü ayaklarına bağlanması

-Oluşan trafikten görüntü

-Genel ve detaylar 06.09.2019 - 16.42 - Haber Kodu : 190906159 5- TELEFON TAMİRCİSİNE BATARYA DAYAĞI KAMERADA Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da bir şahıs, telefonunu tamir ederken bataryasını çaldığı iddiasıyla telefon bayisini iki arkadaşıyla beraber bastı. Saldırgan şahıslar tarafından darp edilen esnaf yüzünden ve elinden yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bir telefon bayisinde geçen cumartesi günü yaşanan olayda bir kişi, arızalanan telefonunu telefon bayisi işleten Adem Sarıoğlu'nun dükkanında tamir ettirdi. Kişi iki gün sonra dükkana iki arkadaşıyla beraber geri gelerek, dükkan sahibini telefonunun bataryasını çalmakla suçladı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırganlar dükkan sahibini darp etmeye başladı. Cebinden çıkardığı delici aleti savuran saldırganı o sırada çevredeki esnaf araya girerek durdurmaya çalıştı. Kavganın son bulmasıyla saldırganlar olay yerinden ayrıldı. Yaşanan kavgada telefon bayisi işleten Adem Sarıoğlu'nun kaşı açıldı ve yüzünde morluklar meydana geldi. Darp mağduru esnaf, polise giderek saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Dükkanda yaşanan darp anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganlar ile dükkan sahibini tartışıyor. Tartışmanın büyümesiyle kavga başlıyor.

Adem Sarıoğlu'nun kardeşi Kayhan Sarıoğlu da "Saldırganlardan biri cep telefonundaki sağlam bataryayı alıp bozuk batarya taktığımızı ima etti. Sonra bize saldırdılar. Biz de karşılık vermek zorunda kaldık." dedi.

Görüntü dökümü:

-----------------

-GÜVENLİK KAMERASI

-Tartışma ve kavga

-Aktüel görüntüler

-Kayhan Sarıoğlu ile röp 06.09.2019 - 15.25 - Haber Kodu : 190906127_ 6- İSTANBUL "KURT KAPANI-14" DENETİMİ Zeki GÜNAL-Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği "Kurt Kapanı-14" denetimi gerçekleştirildi. Denitimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul genelinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzurun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-14 denetimi gerçekleştirildi. Denetime İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taramasına (GBT) yapıldı. Polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi. Görüntü dökümü:

-----------------

-TAKSİM

-Polis ekiplerinin denetimleri

-Arama yapılması

-Araçların aranması

-Genel ve detaylar

-KADIKÖY

-Denetimlerden genel ve detaylar

-Köpekli aramaları

-GBT yapılması

====================

7- CANAN TOLON "SEN SÖYLE" SERGİSİYLE İSTANBUL MODERN'DE Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN / İSTANBUL, (DHA)

Türkiye'de çağdaş resim sanatının önemli isimlerden Canan Tolon'un "Sen Söyle" isimli sergisi İstanbul Modern'de açıldı.

Araştırma alanlarının çeşitliliği ve düşünsel açılımının zenginliği açısından kuşağının en özgün sanatçılarından biri olan Tolon, Türkiye'de ilk kez bir müze çatısı altında gerçekleşen kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu. DOĞANIN İZLERİ

Canan Tolon, 'Sen Söyle' isimli sergisinde yer alan yapıtlarında izleyiciyi gördüğü imgelerin gerçek mi yanılsama mı olduğu konusunda kararsız bırakırken, fotoğraf mı resim mi sorusunu canlı tutan deneysel çalışmalarıyla da düşündürüyor. Çalışmalarında çim tohumu, su, kahve telvesi gibi doğal malzemeler kullanan, tuvallerine yerleştirdiği metal parçalarını açık hava koşullarının etkisine bırakarak doğanın resimde canlanmasını sağlayan sanatçı, zamanın izlerini resimlerinin oluşumu için önemli bir başlangıç noktası olarak kurguluyor.

"SANAT YAPITINI İZLEYİCİDEN BAĞIMSIZ DÜŞÜNMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Sanatçının 1980'li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesiti yansıtan serginin açılışı öncesi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, sanatçı Canan Tolon ile İstanbul Modern Genel Direktörü ve Küratör Levent Çalıkoğlu'nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Canan Tolon, sanat pratiği ve üretim süreçleri hakkında sergiye dair bilgi verdi. Tolon, sergiye 'Sen Söyle' adını verirken sözün yalnızca kendisinden gelmediğini, öykülemeyi izleyiciye bıraktığımı ifade etmek, "Sergide yeni işlerin yanı sıra 30 sene önce yaptıklarım da olduğundan, işlerime ister istemez belirli bir mesafeyle bakabiliyorum. İzleyenleri yorumları konusunda olabildiğince serbest bırakmanın doğru olduğuna inanırım. Bu sebeple de zaten eserlerin çoğu isimsiz. Sonuçta sanat yapıtını izleyiciden bağımsız bir şekilde düşünmek mümkün değildir" dedi. "TÜRKİYE'DE BİR MÜZE ÇATISI ALTINDA GERÇEKLEŞEN İLK KİŞİSEL SERGİ"

Basın toplantısında konuşan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ise Tolon'un kendine özgü ifade ve teknik arayışıyla günümüz sanatının en dikkat çekici isimlerinden biri olduğunu belirterek, "Canan Tolon'un yapıtlarını Türkiye'de bir müze çatısı altında gerçekleşen ilk kişisel sergisiyle izleyicimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Sen Söyle', kurulduğumuz günden itibaren tüm koleksiyon sergilerimizde çeşitli dönemlerinden yapıtlarına yer verdiğimiz Canan Tolon'un kırk yıla uzanan birikiminden bir kesit sunuyor. Tolon'un sanatındaki dönüşümlerin önemli örneklerini göreceğimiz sergide, izleyiciyle ilk kez buluşan yapıtların yanı sıra, sanatçının sanat tarihinde yerini almış ikonik yerleştirmeleri de yeniden üretildi" dedi.

Canan Tolon'un 1980'li yıllardan günümüze uzanan sanat birikimini yapıtlarına yansıttığı "Sen Söyle" sergisi, 6 Eylül 2019 - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Modern'de görülebilir.