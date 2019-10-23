DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- İSTANBUL'A KASIM AYINDA KAR GELİYOR - Soğuk ancak kurak bir kış bekleniyor Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İstanbul,(DHA) BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, kasım ayının sonunda İstanbul'a kar yağmasının beklendiğini belirtirken kış ayının ise soğuk ancak az yağışlı geçeceğini kaydetti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, değerlendirmelerde bulundu.

Tek, "Özellikle Kasım ayı içerisinde sıcaklıklar ortalamaların altına düşecek. Bu da Kasım ayı içerisinde özellikle Kasım'ın sonuna doğru kar yağışı olasılığını artırıyor ve yine kış dönemi boyunca kar yağışlarını alacağız ama yağış çok düşük olduğu için kar yağışları çok uzun soluklu ve çok fazla olmayacak. Özellikle Marmara Bölgesini, İstanbul'u kuru, ayazı daha fazla bir kış bekliyor" dedi. İLK KAR KASIM AYINDA YAĞABİLİR

İstanbul'a bu kış ilk karın erken yağabileceğini vurgulayan Tek, "Bizi aslında kurak bir kış bekliyor. Kurak kış derken, kar yağmayacak mı sorusunu da akla getiriyor. Ama sıcaklık verileri aynı şeyleri söylemiyor. Sıcaklık verileri mevsim normalleri ve altı değerler gösteriyor. Özellikle Kasım ayı içerisinde sıcaklıklar ortalamaların altına düşecek. Bu da Kasım ayı içerisinde özellikle Kasım'ın sonuna doğru kar yağışı olasılığını artırıyor ve yine kış dönemi boyunca kar yağışlarını alacağız ama yağış çok düşük olduğu için kar yağışları çok uzun soluklu ve çok fazla olmayacak. Özellikle Marmara Bölgesini, İstanbul'u kuru, ayazı daha fazla bir kış bekliyor. Bu da beraberinde yine yüksek basıncın olduğu günlerin sayısını artıracağından, sisli ve puslu günlerin, deniz trafiğinde aksamaların daha çok yaşanacağına işaret ediyor. Tabii ki bu, bugünden baktığımız verilere göre" dedi.

SOĞUK AMA AZ YAĞIŞLI BİR KIŞ GEÇİRECEĞİZ

Normalde girilen veriler kar yağışının en yoğun olduğu dönemin Ocak'ın 15'i ile Şubat'ın 15'i olduğunu ifade eden Tek, "Geçmiş yıllara ait veriler bu şekilde gösteriyor. Ama bu seneye özgü, Kasım ayının özellikle ortalama sıcaklıkların altında geçeceğini söyleyebiliriz. Bu sapmalara biz anomali diyoruz. Bunlar ortalamaların altında kalacak gözüküyor. Bu sadece bir işaret aslında. Yani sıcaklıkların ortalamaların altında kalmış olması, Kasım ayının sonlarında kar yağışı olma olasılığına işaret ediyor. Bir kesin hüküm değil. Kesin kar yağacak anlamına gelmiyor ama öyle bir olasılık oluyor. Diğer aylar içerisinde de yine sıcaklıklar mevsim normali ve altı değerler yani serin bir kış olacak. Aralarda tabii sıcak günler olabilir ama derin kuvvetli soğukların olduğu, yani eksi değerlerin fazla olduğu bir kış bizi bekliyor ama yağış miktarları az olduğundan kar yağışlarının miktarları az olabilir. Zeminde tutabilir, bir-iki gün kalabilir. Bununla birlikte sıcaklık ve yağışı uzun vadeli iklim tahminlerinde değerlendirirsek, evet İstanbul'da bu sene Kasım ayı sonunda bir kar yağışı olasılığı bulunuyor. Kasım sonuna doğru sıcaklıklar biraz daha düşmüş olacak. Yağışlar açısından sıkıntılar var. Su tasarrufuna şimdiden başlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BU KIŞ SÜPER HÜCRE VE DOLU OLAYI YAŞANMA OLASILIĞI DÜŞÜK"

Geçtiğimiz Sonbahar ve Kış aylarında sıkça gördüğümüz süper hücre ve dolu olaylarının yaşanması ile ilgili olarak ise Tek, "Bu olasılık biraz daha düşüyor tabii ki. Yani sıcaklıklar yüksek olduğu zaman bu enerji daha da fazlalaşmaya başlıyor. O yüzden o tür yapıların olma olasılığı biraz daha az. Daha çok Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemler bu dönemde Eylül, Ekim, Kasım aylarında oluşuyordu. Hatta Ekimin sonlarına gelmiş vaziyetteyiz. Bu zaman içerisinde Orta Akdeniz üzerinden gelen çok fazla bir yağışlı sistem mevcut değil. Bunların sayıları azaldı, buradan gelen enerjisi yüksek yapılar süper hücre dediğimiz yapılar oluşturuyordu. Bunlar bu sene fazla oluşmayacak görünüyor. Daha çok yüksek basınç, Kuzey'den gelecek soğuk havalar ama bununla birlikte yağış getirmeyecek havalar olacak gözüküyor önümüzdeki 6 ay boyunca. Bunun içine kış ve ilkbaharın ilk zamanları da dahil" dedi. "DOĞAL YAŞANTIMIZDAN UZAKLAŞTIK"

Vatandaşlar ise Kasım ayının kar yağışı için erken olduğunu söylüyor.

Karaköy'de balık tutan emekli öğretmen Mahmut Aytaç, "Mevsimlerin düzensizliği, küresel ısınma, doğanın intikam alması. Yani başka söylenecek bir şey yok. İnsanın kendi eliyle yaşadığı çevrenin dengesini bozması. Bir doğal denge var. Bu denge insan eli ile bozuluyor. Sonuçlarına da katlanacağız. Seller, mevsimsel değişkenlikler. Bunlar hep sonuçları" şeklinde konuştu.

Karın erken yağmasının oldukça normal olduğunu ifade eden Vatandaş Necdet Bayraktar, "Doğal yaşantımızdan sürekli uzaklaşmış durumdayız. Hepsi ozon tabakasında etkili oluyor. Bunlar da iklim şartlarını değiştiriyor. Tümüyle geçmişimize baktığımız zaman, doğal yaşantımızdan uzaklaştık. Bu karın gelmesi artık normal. Belki yaz mevsiminde bile karı göreceğiz bu saatten sonra" dedi.

Görüntü dökümü

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-Adil Tek ile röp.

-Muhabir anonsu

-Vatandaş ile röp.

-Genel ve detay ======================== 2 - 'KONTEYNER VETERİNER FAKÜLTESİ HASTANESİ'NİN AÇILIŞI ERTELENDİ İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ardından risk nedeniyle hizmete kapatılan İstanbul Üniversitesi (İÜC) Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi 'nin 16 konteynerlerde hizmet vermesine yönelik çalışmalar tamamlanamadı. Bunun üzerine hastanenin açılışı 30 Ekim'ee ertelendi.

İÜC Rektörlüğü, 26 Eylül'den sonra aldığı karar doğrultusunda üniversitenin Avcılar Kampusü'nde bulunan Veteriner Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu'nun yanı sıra yılda yaklaşık 60 bin hayvana klinik hizmeti veren Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi de 2 Ekim'de alınan kararla kapatıldı. Veteriner Fakültesi'nin Büyükçekmece'deki İÜC Kampusü'nde eğitime devam etmesi planlanırken, hayvan hastanesinin konteynerlerde faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırıldı. Kızılay ile yapılan görüşmelerde, 2011 Van Depremi'nde kullanılan 6 konteyner geçen hafta Avcılar'a getirilerek İÜC Kampusü'ndeki tenis kortuna yerleştirildi. Sipariş edilen 10 yeni konteyner de pazartesi sabahı getirilerek aynı alana monte edildi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı, Büyükçekmece'deki İÜC Kampusü ve Avcılar'daki Kampuste'ki diğer ünitelerde eğitime bugün başladıklarını ancak, bugün faaliyetlerine konteynerlerde başlamasını planladıkları hayvan hastanesini açamadıklarını söyledi. Kızılay'ın Van depreminde kullandığı 6 konteynerin tamir edilmesi gerektiğini, bunun yanı sıra 10 yeni konteyner için elektrik, su, kanalizasyon, internet bağlantılarının tamamlanamadığını belirten Prof.Dr. Kaşıkçı, "Bugün sınırlı sayıda hasta hayvan kabul ettik. Ancak, 2 ameliyathane ile birlikte 30 Ekim'den itibaren hizmet vermeye başlayacağız. Bu süre içerisinde konteynerlerin ayrıca çatı ve klima sistemi de tamamlanacak. Hayvanseverleri önümüzdeki çarşamba gününden itibaren bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Dekan Prof.Dr. Güven Kaşıkçı'nın açıklaması

Prof.Dr. Kaşıkçı konteynerleri gezerken ===================== 3- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ÖĞRENCİLERİ BÜYÜKÇEKMECE KAMPÜSÜ'NDE DERS BAŞI YAPTI Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ açıklarında 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine ara verilmişti. 20 günlük aranın ardından hasar gören fakültelerin öğrencileri Büyükçekmece Kampüsü'nde ders başı yaptı. 4 BİN 500 ÖĞRENCİ TAŞINDI

"Deprem sonrası taşınma kararı aldığımız Bakırköy ilçesinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Avcılar yerleşkemizde bulunan Veteriner Fakültesi, Büyükçekmece yerleşkesine taşınma işlemleri başladı." diyen İÜC Genel Sekreteri Prof. Dr. Erdoğan Köse, teorik eğitimlerin tamamının bu binada yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Köse, "Hocalarımızın dersleri dün itibariyle başlamış durumda. Sadece Veterinerlik Fakültesi'nin hastane hizmetlerine başlayabilmesi için konteyner hastane yapma çalışmalarımız devam ediyor. O da bir hafta içerisinde tamamlanmış olacak. Büyükçekmece Kampüsü'ne yaklaşık 4 bin-4 bin 500 öğrenci gelmiş bulunuyor. Bu kampüste yaklaşık 15 bin öğrenci ve 300'e yakın hocamızla eğitim ve öğretim faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bu eğitim öğretim sezonu boyunca bütün dersliklerimiz burada eğitimlerine devam edecek" dedi.

Prof. Dr. Köse, Büyükçekmece Kampüsü'nde Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Biyo ve Nano Teknoloji Enstitüsü ile Teknik Bilimler Yüksekokulu'nun taşındığını belirtti. ULAŞIM İÇİN EK SEFER VE SERVİSLER EKLENDİ

Prof. Dr. Köse ulaşım ile ilgili de gerekli önemlerin alındığını belirterek, "Beylikdüzü son duraktan Büyükçekmece yerleşkesine sabah 07.30'dan 10.30'a kadar her 10 dakikada bir servisler koyduk. Aynı şekilde 15.30'dan akşam 18.00'a kadar kampüsümüzden Beylikdüzü metrobüse kadar her 10 dakikada bir otobüsler koyduk. HT18 hattı için de yoğunluk olan duraklara boş otobüs koyarak bu trafiği de bu şekilde çözmüş olacağız. Ayrıca öğrenci sayısı artınca yemek üretimini de burada yapmaya başladık" diye konuştu. Bakırköy Kampüsü'nde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencisi Kader Nural, taşınmaktan memnun olduğunu ancak ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti. Nural, "Bizim fakültemiz Bakırköy'deydi. Salı günü taşındık buraya. Beylikdüzü TÜYAP'dan ringlerle ulaşım sağlıyoruz ancak biraz sıkıntılı çünkü çok kalabalık. Dersleri işlemekte herhangi bir sıkıntı yok bize gerekli derslikleri sağladılar. Eski kampüsümüzden çok çok daha iyi ve büyük. Ancak tek sıkıntımız ulaşım" dedi.

Öğrenci Bahar Küçük ise "Bahçelievler'de oturuyoruz Bakırköy Kampüsü'ne daha yakındık bizim için ulaşım buraya daha zor. Çok kalabalık oluyor. Sabah 1.5 saat kuyrukta bekleyenler olmuş. Bugün 09.20'de derse başladık, 10.30'da derse gelen vardı. Eğitime burada devam edeceksek bu ringlerin artırılmasını istiyoruz. Hocalar ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Derslerimiz çoğunlukla pratik ağırlıklı derslerimizde bir sıkıntı yokö ifadelerini kullandı. Görüntü dökümü:

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-Okula giriş yapan öğrencilerden detaylar

-Ders yapan öğrencilerden detaylar

-Prof. Dr. Erdoğan Köse röportajı

-Öğrencilerden röp ========================= 4 - EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN KOCANIN, EŞİNİN AİLESİNİ TEHDİT ETTİĞİ MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI *Mektupta, "Billur günahsızdı, beni çıldırttı" da demiş. Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kadıköy'de eşi Billur Cucur'u (40) defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklu bulunan Türkay Cucur'un yargılanmasına devam edildi. Türkay Cucur'un bir mektup yazdığı, mektubunda eşinin ailesini tehdit eden ifadelere yer verdiği ortaya çıktı. Türkay Cucur, mektubunda eşi için de, "Billur günahsızdı, beni çıldırttı" dediği öğrenildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Türkay Cucur ve avukatı ile müştekilerin avukatı katıldı. Tutanağa, sanığın akli sağlığının tespiti için 13 Ocak 2020 tarihinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği yazıldı.

TANIK: ÜST KATTAN BAĞRIŞMA SESİ GELMESİ ÜZERİNE UYANDIM

Mustafa Tahir Çıpa tanık olarak dinlendi. Sanığın üst katında oturduğunu söyleyen Çıpa, "Gece 04.30 sıralarında üst kattan bağrışma sesi gelmesi üzerine uyandım. Bir müddet sonra sesler kesildi. Bende aile kavgası olduğunu düşünerek herhangi bir şey yapmadı. Ben olayın nasıl olduğunu bilmiyorum" dedi. APARTMAN GÖREVLİSİNE EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ

Tanık olarak dinlenen apartmanın görevlisi Fahri Tuncer, "Olay günü sanık beni cep telefonumdan arayarak olayı gerçekleştirdiğini, polislere haber vermemi söyledi. Polis ekipleri geldi, gerekli araştırmayı yaptılar. Ben olayın nasıl gerçekleştiğini görmedim. Olay günü kavga sesi duymadım. Ben maktül ile sanık arasında herhangi bir kavgaya da şahit olmadım. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla birbirlerini seviyorlardı" dedi. MÜŞTEKİ AVUKATI DOSYA KAPSAMINDA ADLİ EMANETE ALINAN MEKTUBU SORDU

Billur Cucur'un ailesinin avukatı Muammer Küçük, söz alarak, dosya kapsamında emanete alınan mektubun sanık tarafından yazılıp yazılmadığının sorulmasını istedi.

MEKTUBU KENDİSİNİN YAZDIĞINI KABUL ETTİ

Sanık Türkay Cucur, mektubu kendisinin yazdığını kabul etti. 'BİLLUR GÜNAHSIZDI'

Türkay Cucur'un, mektubunda, kaynanası ve kayınpederini ölümle tehdit eden cümlelere yer verirken, eşi için de, "Billur günahsızdı, beni çıldırttı. Beni Allah affetsin" cümlelerine yer verdiği öğrenildi. İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türkay Cucur'un 6 Mayıs 2019 tarihinde gece 04.00 sıralarında evde tartıştığı 10 yıllık eşi Billur Cucur'u önce yastıkla boğmaya çalıştığı, ardından mutfaktan aldığı bıçak ile bir çok kez bıçaklayarak ölümüne neden olduğu belirtiliyor.

Türkay Cucur'un cinayetten sonra evden ayrıldığı, olaydan sonra kapıcıya haber verdiği, kapıcının da polisi aradığı bilgisine yer verilen iddianamede, Türkay Cucur'un, "Eşi tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. Görüntü dökümü:

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-ARŞİV ======================

5- (ÖZEL) HIRSIZLARIN YENİ YÖNTEMİ 'SİPARİŞLE HIRSIZLIK'; LÜKS ARAÇ PARÇALARINI ÇALIP MÜŞTERİYE SATIYORLAR

Müslim SARIYAR- Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da hırsızlar arasında yeni yöntem, 'sipariş üzerine hırsızlık yapmak' oldu. Hırsızlar, önceden sipariş aldıkları özellikle lüks araç yedek parçalarını çalıp, hazır bekleyen müşteriye satıyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz aylarda bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı yedek parçaların internet üzerinden satıldığı belirlendi. Polis ise araç sahiplerini, "Araç ve yedek parça hırsızlarının en çok tercih ettiği günler, yağmurlu ve karlı günler. Çünkü dışarısı boştur. Bu da hırsızlar için en uygun zamandır" diyerek uyardı. Bir sabah kalktığınızda aracınızın direksiyonunu bulmazsanız sebebi, siparişle çalışan hırsızlar. Ev, iş yeri ya da oto hırsızları, kendilerine ulaşan müşterinin talebine göre, girdiği ev ya da işyeri ile otomobilden istenilen eşyayı veya yedek parçayı çalıyor. Siparişle hırsızların hedefinde en fazla ise lüks araçlar var. İnternet üzerinden alıcı bulan hırsızlar, lüks araçların, stepnelerinden farlarına, direksiyonlarından airbag'e, aynalarından tekerlerine kadar pek çok yedek parçayı çalıp, alıcıya çok ucuz fiyata satıyor. Örneğin 10 bin TL değerindeki bir direksiyon, hırsızlar tarafından 2 bin TL'ye satılıyor.

Daha önceden otomobillerden laptop, teyp gibi eşyalar çalan hırsızların, yakalandıktan sonra poliste verdiği ifadelerinde yöntem değiştirmelerinin nedenini, "Bir televizyon ya da teyp çalarken müşterisini bulmak zordu. Şimdi ise müşteri hazır, talebe göre hırsızlık yapıyoruz" diye anlattı. SOSYAL MEDYADAN SATIYORLAR

Bu mağdurlardan biri de Gürkan Danacı. Bir sabah lüks aracının başına geldiğinde direksiyonunun olmadığını gören Danacı, "Aracın camının kırık olduğunu gördüm. Baktığımda direksiyon yoktu. Şok yaşadım. Bir iki dakika kala öylece kaldım. Sonra da polisi aradım. Yeni direksiyon takıldı ve yaklaşık 10 bin liraya mal oldu. Kasko karşıladı ama yaşadığım şok bana yetti" dedi. Danacı, "Daha önce de yan aynam çalınmıştı. Hırsızlar, çaldıkları lüks otomobil parçalarını daha çok sosyal medya üzerinden satıyorlar" dedi. 'YAĞMUR VE KAR YAĞDIĞINDA UYGULAMAYI ARTIRIYORUZ'

Hırsızlık büroda çalışmanın gönül işi olduğunu söyleyen bir emniyet yetkilisi, "Hırsızlık büroda çalışma gönüllülük ister. Mağdur olan bir kişiyi sevindirmek bizim için en büyük mutluluk. Araç ve yedek parça hırsızlarının en çok tercih ettiği günler, yağmurlu ve karlı günler. Çünkü dışarısı boştur. Bu da hırsızlar için en uygun zamandır. Yağmurlu ve karlı günlerde İstanbul genelinde tüm birimlerin katılımıyla uygulamalarımızı sıklaştırıyoruz" diye konuştu.

5 MİLYON TL ÜZERİNDE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz aylarda bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı yedek parçaların internet üzerinden satıldığı belirlendi. 9 AYDA 50'DEN FAZLA ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği istatistiklerine göre, son 9 ayda oto hırsızlık olaylarında yüzde 47, işyeri hırsızlıklarında yüzde 24, ev hırsızlıklarında da yüzde 41 oranında düşüş yaşandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise hırsızlara göz açtırmıyor. Kısa sürede yeni yöntemi deşifre etmeyi başaran polis, hırsızlığın yoğun olarak yaşandığı bölgelerde 'Balyoz' ekibi kurdu. Böylelikle bu bölgelerde hırsızlık vakalarında 9 ayda yüzde 50 oranında azalma oldu. Sadece Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 50'nin üzerinde hırsızı yakalayarak, cezaevine gönderdi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, geçtiğimiz günlerde, başarılı emniyet mensuplarının ödüllendirildiği törende hırsızlık olaylarında ciddi oranda düşüş olduğunu açıkladı. Çalışkan, "İstanbul'da hırsızlık ve oto hırsızlığında çok ciddi oranlarda düşüş var. En az seviyeye kadar hatta tamamen bitirmek için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Çalışkan aynı gün hırsızlık olaylarında başarı gösteren bir polis memurunu da plaket ve altınla ödüllendirdi.