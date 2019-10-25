DHA  İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- TARTIŞMA YARATAN 'KEMERBURGAZ KENT ORMANI' HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Çevre sakinleri: Daha önce var olan bir park. Yeniden açılış yapılıyor. Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)

Tartışmalar arasında yarın açılacak 'Kemerburgaz Kent Ormanı' havadan görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'İmara değil halka açıyoruz' demek, sanki önceki yönetim bu ormanı imara açmak istemiş gibi bir algı yaratılıyor. Bu büyük bir vicdansızlıktır" dedi. Çevre sakinleri de kent ormanında uzun süredir çalışmaların yapıldığını söyledi. HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İBB, "Kemerburgaz Kent Ormanı'nı İmara değil halka açıyoruz" sloganı ile bir kampanya başlattı. Konuyla ilgili ana caddelere pankartlar asıldı, bazı gazetelere tam sayfa ilanlar verildi. Gazetelere verilen ilanda, bir milyon 600 bin metrekarelik alanı kapsayan 1. Etabın 26 Ekim 2019 tarihinde açılacağı vurgulanan ilanda "Açıyor ve size teslim ediyoruz" denildi.

Yarın saat 11.00'de açılışı yapılacak 'Kemerburgaz Kent Ormanı' havadan görüntülendi.

"BİR ALGI OPERASYONU YAPILIYOR"

Kent ormanı bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, makamında yaptığı açıklamada , 'Kemerburgaz Kent Ormanı' açılışına neden tepki gösterdiğini açıkladı. "Yalan ve iftira var" diyen Göksu şunları söyledi: "Mesele açılış meselesi değil. Açılış yapıyor olsa teşekkür ederiz ve İstanbul halkına üretilmiş bir hizmetin açılmasından daha doğal ne olabilir. Tepkimiz, 'imara değil halka açılıyor' şeklindeki slogana. Burada gerçekten bir yanlış değil yalan ve iftira var. Öncelikle Kemerburgaz Kent Ormanı'nın bir hikayesini söylemem lazım. 2012 yılında İstanbul' a devrediliyor. Zaten kullanılan bir orman. Devredildikten sonra 2015 yılında İBB orada gerekli iyileştirme çalışması yapıyor. 2018 yılında iyileştirme çalışmasını bitiriyor. Bitirdikten sonra, 7 Temmuz 2018'de 'bitirdik hayırlı olsun' diyor ve açılış yapıyor. Bu açılışla ilgili 3 tane büyük yalan ve iftira var. Birincisi burası kent ormanı. Orman vasfındaki bir yeri hiç kimse imara açamaz. Söz konusu alan devlet ormanı. Birinci yalan bu. İkincisi buraları imara açmaya çalışan birileri var da siz mi engellediniz? İmara açmak isteyen kim? Üçüncüsü bu kent ormanının iyileştirmesini siz yapmadınız ki. Zaten 7 Temmuz 2018'de açılmış. Yapılmak istenen şey şu: Bir algı operasyonu yapılıyor. Bu dönem bizim stratejik plan dönemimiz. Galiba sayın başkanın önüne şöyle bir stratejik plan konulmuş: 5 yıllık çalışma takvimi değil 5 yıllık çatışma takvimi koymuşlar. Hani biz yeni nesil siyasetçi olacaktık. Hani yeni nesi belediyecilik yapacaktık. Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönemde bu kadar büyük bir alanı iyileştirerek İstanbul halkının hizmetine sunmuş. Siz belediye başkanı olsanız ne yaparsınız? Teşekkür edersiniz. Niye? Sizi seçen halka hizmet üretilmiş. Ama öyle bir algı operasyonu kurgulanmak isteniyor ki bu kurgu sanki 10 gün önce İBB meclisinde yeşil alanlara 'hayır' diyen CHP değilmiş gibi. 10 gün önce siz İBB meclisinde biz bazı kamu kurumlarının alanlarının yeşil alana alınması gerektiğini söylediğimizde hayır oyunu siz verdiniz. AK Partinin 'evet' oylarıyla yaklaşık 300 bin metrekarelik yeşil alan ürettik. Bu yapılan nedir biliyor musunuz en basit ifadesiyle vicdansızlık ve vefasızlık."

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Basın Müşavirliği konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Kemerburgaz Kent Ormanı'nı, yeni yapılmış veya daha önce imara açılıyormuş gibi lanse ederek, 'İmara değil, halka açıyoruz' şeklinde sosyal medya paylaşımları yapmanın halkı yanlış bilgilendirmekten öte başka bir amacının olmadığı aşikardır".

Kemerburgaz Kent Ormanı'nın; 22 Ağustos 2012 tarihinde imzalanan sözleşme gereği 10 yıl süre ile kiraya verildiği belirtilen açıklamada "Söz konusu alan devlet ormanı olması sebebiyle Belediye Başkanlıklarının veya başka bir kurumun bu alanı imara açmaya yetkisi olmadığı, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmıştır" denildi. "DAHA ÖNCE VAR OLAN BİR PARK YENİDEN AÇILIŞ YAPILIYOR"

Bölgede yaşayan vatandaşlar da kent ormanında uzun süredir çalışmaların yapıldığını söyledi. Kemerburgaz Kent Ormanı'na yakın bölgede yaşayan Ahmet Öztürk, "Ben 1989 yılından beri İstanbul'dayım. O parka çok gittim. Şunu söyleyeyim; Daha önce var olan bir park. Yeniden açılış yapılıyor. Halkın hizmetine sunuyoruz diyorlar zaten yeşil alandı. Herkesin gittiği bir yer" dedi.

Doğma büyüme Kemerburgazlı olduğunu ifade eden Suat Batay da, "Bildiğimiz bir yer. 2-3 sene belki daha fazladır yapımı devam ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kent ormanından drone görüntüsü

-Kent ormanından aktüel detaylar

-Ahmet Öztürk röp

-Suat Batay röp

-Selahattin Kemancı röp

-Göksu'nun açıklaması (geçildi) 25.10.2019 - 16.07 Haber Kodu : 191025169 ====================================== 2- OTOGARDA YIKIM TARTIŞMASI SÜRÜYOR - İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Esnafın olduğu, ticaretin yapıldığı, sağlıklı şartlarda hizmetin verildiği yerlerde herhangi bir yıkım uygulaması yapılmamaktadır - Otogar Esnaf Derneği Başkanı Önal: 10 gün önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Bu konunun üzerine gidilmesi için bizzat kendisinin talimatı var" Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ - İstanbul DHA - BAYRAMPAŞA'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım tartışması sürüyor. Otogar Esnaf Derneği Başkanı Şahap Önal "Biz işgalci değiliz. Biz burada hak sahibiyiz. 25-30 yıldır burada mağdur edilmiş insanlarız" derken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "Esnafın olduğu, ticaretin yapıldığı, sağlıklı şartlarda hizmetin verildiği yerlerde herhangi bir yıkım uygulaması yapılmamaktadır" denildi.

"OTOGAR YASAL DEĞİL BÜYÜKŞEHİR DE KAÇAK İŞLETECEK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katında bulunan metruk binaların yıkımı devam ediyor. Otogar Esnaf Odası Başkanı Şahap Önal, "Sayın Ekrem İmamoğlu ilk geldiğinde bu vatandaşları ilk ziyaret ettiğinde yaptığımız ortak çalışmalarda otogar için elinden geleni yapacağı ve buradaki kimseyi mağdur etmeyeceği sözünü verdi. Biz de bu sözün üzerine Ekrem İmamoğlu'na destek verdik. Bir an önce otogar yeniden revize edilsin, yeniden yapılandırılsın, alt yapı çalışmaları bitsin, mağdur olan vatandaşların mağduriyetleri bir an önce giderilsin ve bu işletme İstanbul' yakışır bir hale gelsin diye ortak mücadele verdik. Otogar yasal değil, otogarın hiçbir onaylı projesi yok Büyükşehir Belediyesi'nin. İskanı, ruhsatı, yapı izin belgesi yok. Bunlar Büyükşehir Belediyesinin kendi teftiş raporlarında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yapmış olduğu araştırma komisyon raporlarında var. Şu an otogar kaçak, yasal değil. Büyükşehir Belediyesi de kaçak işletecek burayı. Bu kaçak yapı içerisinde binlerce insan mağdur edildi. Dükkanlarını açmak isteyenlere Zabıta ekipleri müdahale etti" diye konuştu.

"BURADA ÇIKACAK BÜYÜK BİR FELAKETİN SORUMLUSU SİZSİNİZ"

Dernek olarak savcılığa şikayette bulunduklarını belirten Önal, "Bu insanlar haklarını aramak için mahkemeye gitti. Mahkeme bize 'projeleri getirin' dedi. Belediye hiçbirini mahkemeye sunmadı. Kaçak işletmeye göz yummaktan dolayı dernek olarak savcılığa şikayette bulunduk. Burada çıkacak büyük bir felaketin sorumlusu sizsiniz. 25 yıldır bu otogar kaçak işletiliyor kimse sahip çıkmıyor bunun sorumlusu sizsiniz. Sayın Ekrem İmamoğlu şimdi 'Geriye dönük uygulamaları yok sayıyorum beni ilgilendirmez' diyor. CHP'den seçilen bir belediye başkanı olarak CHP tarafından 2007 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasının bulunduğu araştırma komisyon raporuna bakmaya bile tenezzül etmiyor. Onları yok sayıyor. 10 gün önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Bu konunun üzerine gidilmesi için bizzat kendisinin talimatı var" dedi. "EN BÜYÜK İŞGALCİ SENSİN"

Tebligat verilmeden yıkımların olduğunu ifade eden Önal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimseye bir tebligat verilmeden dükkanları iş yerleri yıkılıyor insanların. Bu sebepten bir sürü olaylar yaşanıyor. Sayın başkan bize başka konuşuyor, basına başka konuşuyor, uygulamaları ise başka. Emlak İstimlak Daire Başkanlığı bile işin içinden çıkamıyor. Burada gerçekten büyük bir mağduriyetin olduğunu biliyorlar ve kendilerinin suçu olduğunu kabul ediyorlar. Biz işgalci değiliz. Biz burada hak sahibiyiz. 25-30 yıldır burada mağdur edilmiş insanlarız. Otogarın iskanı, ruhsatı yok o zaman hatta vatandaşın arazileri de kamulaştırılmamış onların yerinde de binalar gözüküyor. O zaman en büyük işgalci sensin"

İBB'DEN YIKIM AÇIKLAMASI

Yapılan yıkım işlemleri ile ilgili olarak ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden açıklama yapıldı. Açıklamaya göre yıkılan yerlerin metruk, kimsesizlerin kaldığı veya izinsiz depo olarak kullanılan yerler olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tuvalet ihtiyaçlarının bile giderilemediği bu alanlarda alenen uyuşturucu ve taciz gibi ağır suçların işlendiği Emniyet mensupları tarafından tespit edilmiştir. Bu gerçekten yola çıkan İBB, yıkımları otogarı iyileştirme, düzene sokma ve güvenli hale getirme çalışmasının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Yıkımların ardından İBB İSTAÇ ekipleri çalışmaya başlayarak temizlik ve hijyen çalışması yapıyor. Yıkılan yerler arasında sağlıklı şartlarda işleyen işletmeler bulunmamaktadır. Esnafın olduğu, ticaretin yapıldığı, sağlıklı şartlarda hizmetin verildiği yerlerde herhangi bir yıkım uygulaması yapılmamaktadır" MEVZUAT GEREĞİ TEBLİGAT GÖNDERİLMEMEKTEDİR

Tebligat gelmeden yıkım yapıldığı iddiasına ise , "Yıkılan binaların yasal olarak sahipleri veya kiracıları olmadığı için mevzuat gereği yazılı bir tebligat gönderememektedir. Bu nedenle tebligat sözlü ve otogara asılan büyük afişlerle yapılmaktadır" açıklaması yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkılan yerlerden detaylar

-Esnaf Odası Başkanı Şahap Önal röp 25.10.2019 - 15.39 Haber Kodu : 191025163 ========================================= 3-İSTANBUL'DA ÇAKAR SÖKME TELAŞI: 1 AYDA 1100 ARACIN SİRENİNİ SÖKTÜK Ali ABLAY-Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakar' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Resmi ve özel araçlardaki çakarların sökümüne başlandı. Çakarların sökülmesi son haftaya bırakılınca sanayide yoğunluklar yaşandı. " 1 AYDA 1100 ARACIN SİRENİNİ SÖKTÜK "

Elektronik sistemler üzerine çalışan, çakarların sökümünü yapan iş yerinin sahibi İsmail Cesur, " Bir ayda takriben 1100 aracın sirenini söktük, sökülmeye de devam ediliyor " dedi. Çakar yerine tepe lambalarının kullanılacağını belirten Cesur, "Çakarları kimlerin kullanabileceği yasalarda belirtilmiş, kolluk kuvvetlerinin yetişebilmesi için geçiş üstünlüğü gerekiyor. Bunun için de seyyar vakumlu ya da mıknatıslı geçici yani lazım olduğu zaman kullanılabilen sistemlere talepler arttı. Bu talep doğrultusunda yeni ürünler geliştiriyoruz " diye konuştu. Söküm işlemlerinde yoğunluğun artacağını ifade eden Cesur, " 1 kasıma kadar 2500 aracın çakarını sökeceğimizi düşünüyorum " dedi.

"7000 ARAÇTAN ÇAKAR SÖKÜLECEK "

Işıklı uyarı sistemi olan çakarların sökümünü yapan Kadir İspiroğlu ise "" Bugüne kadar çakarını söktüğümüz araç sayısı 400'ü buldu. Sökme oranında ciddi bir yükselme var. Kamu, belediye, polis vb. araçların çakarları da sökülüyor. Biz de yoğun şekilde söküyoruz. " dedi.

Sökülecek çakar sayısının artacağını belirten İspiroğlu, " Duyumumuza göre 7000 araçtan çakar sökülecek ve şu ana kadar bunların çoğu söküldü. Tahminime göre 500 tane daha sökeriz diye düşünüyorum. Biz koruma kararı olan firma ve şahısların araçlarının çakarlarını söküyoruz. Kurum ismi veremesek de birçok yerin aracın çakarlarını söktük. Yeni bir sistem geldi.,Seyyar tepe lambası dediğimiz bir ürün kullanılacak, görev dahilinde bunu aracın üzerine koyarak kullanabilecekler. Görevden sonra kaldıracaklar. Sadece ihtiyaç halinde kullanılan bir sistem olacak. Halk için faydasının olacağını düşünüyoruz " şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

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Muhabir Anonsu ( Ali ABLAY )

Çakar sökenlerle röp

Çakar detay

Tepe lambası detay

Söküm detay

Genel ve detay

-Çakarlı araçlar arşiv

25.10.2019 -14.57 Haber Kodu : 191025150

25.10.2019 - 15.07 Haber Kodu : 191025154 ================================== 4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GİNE CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞÜYOR Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Cami'nde kıldıktan sonra Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden görüntüler 25.10.2019 - 15.21 Haber Kodu : 191025156 =================================== 5-TUTANAK DEĞİŞTİRME DAVASINDA 2 POLİSE CEZA (1) Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul DHA

Şişli'de, 2010 yılında evinin penceresinden atlayarak intihar eden ODTÜ mezunu mimar Onur Yaser Can'ın gözaltı tutanaklarında değişiklik yaptıkları iddia edilen Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli iki polis memurunun yargılandığı davada karar çıktı.

Sanık polisler hakkında "Resmi belgede sahtecilik" ve "Resmi belgeyi bozma ve yok etme" suçlarından toplam 6 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Görüntü Dökümü;:

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-Arşiv ==================================== 6- ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRI Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)- Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Olay öğle saatlerinde Pınar Mahallesi 1280 sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen iki kişi tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri diğerini silahla vurdu. Ayağından yaralanan S. E. (42) olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenliğe aldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor. GÖRÜNTÜ DMKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Ambulansın yaralıyı götürmesi

-Polis ekiplerinin gelişi

-Genel ve detay görüntüler 25.10.2019 - 15.37 Haber Kodu : 191025162 ========================================= 7- TARKAN'IN FİRAR EDEN KUZENİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta iş yeri yakılıp silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz'ın sanıkları arasında yer alan ve açık cezaevinden firar eden ünlü popçu Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi, "Kan gütme saikiyle öldürme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 8 Temmuz 2019 tarihinde yurtdışı çıkış yasağı, adresine en yakın karakola imza atma ve nakdi güvence karşılığında adli kontrol uygulanmak suretiyle Servet Tevetoğlu'nun tahliyesine karar verildiğini belirtti. Mahkeme heyeti, nakdi güvence bedelini yatırması için bir sonraki celse olan 23 Ekim 2019 tarihine kadar süreye rağmen sanık Servet Tevetoğlu'nun adli kontrol tedbirinin gereklerini (nakdi güvence bedelini) yerine getirmediğinin anlaşıldığını kararında belirtti.

TUTUKLANMASINA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme heyeti, sanık Servet Tevetoğlu'nun Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 3-F maddesi uyarınca 250 bin TL nakdi güvence bedelini yatırma şeklindeki adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirmediğinin anlaşıldığını, suçun niteliği, dosyadaki mevcut delil durumu ve cezaevinden firari oluşunu da dikkate alarak tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı. DAVANIN GEÇMİŞİ

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde 2017 yılında Ercan Gönülkırmaz bir şarküteri açmak için dükkan kiraladı. Bir süre sonra dükkana gelen bazı kişiler, burada bir şarküteri görmek istemedikleri gerekçesiyle Ercan Gönülkırmaz'ı tehdit edip, iş yerini kapatmasını istedi. Gönülkırmaz'ın tehditlere aldırış etmemesi üzerine 17 Ocak 2017'de 2 araç ile dükkanın önüne gelen şüpheliler dükkana kurşun yağdırdı. Gönülkırmaz olayda yaralanıp üst kata kaçınca bu kez zanlılar dükkanı yaktı. Olayda Ercan Gönülkırmaz hayatını kaybetti. Temmuz ayında Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6. duruşmada dava dosyasının tek tutuklu sanığı Servet Tevetoğlu da tutuklu kaldığı süre gerekçe gösterilerek 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefaletle ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ancak başka bir suç dosyası olduğu öğrenilen Tevetoğlu, bu suç dosyasından dolayı Silivri Açık Cezaevi'ne girdi. Gönülkırmaz, cinayeti ile ilgili süren davanın önceki gün 7. Duruşması görüldü. Bir başka suçundan dolayı Silivri Açık Cezaevine gönderilen Servet Tevetoğlu'nun mahkemede firar ettiği ortaya çıktı. Duruşma tutanağında, "UYAP'tan yapılan kontrolde Servet Tevetoğlu'nun Silivri Açık Cik'de hükümlü iken firar ettiği görüldü" denildi. Duruşmada, "Sanık Servet Tevetoğlu hakkındaki CMK'nun 109/3.f maddesi uyarınca verilen adli kontrolün yerine getirilip getirilmediği hususunda denetimli serbestlik şube müdürlüğüne yazı yazılması" kararı verilerek, duruşma 20 Ocak 2020 tarihine ertelenmişti.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV 25.10.2019 - 15.41 Haber Kodu : 191025164 ====================================== 8-7 YIL ÖNCE FABRİKASINDA REHİN ALINAN İŞ ADAMI O ANLARI ANLATTI Taylan ERGÜN- İlkay DİKİCİ / İSTANBUL, (DHA) BİR dönem, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi arasında yer alan ve 90 ülkeye ihracat yapan Tümka Kablo A. Ş.'ye 23 Nisan 2013'te baskına gidenlerin yargılandıkları davada karar çıktı. Bir dönem ismi Özge Ulusoy, Deniz Akkaya, Şeyma Coşkun ve Hadise ile anılan Ozan Çelik'in de aralarında olduğu 17 sanığa, nitelikli yağmadan hapis cezası verildi. Fabrika binası ise alacaklı konumdaki bir bankaya geçti. Fabrikasında rehin alınan iş adamı Kaan Kasapoğlu o anları DHA'ya anlattı YETKİLERİ ELDEN GİDİNCE BÖYLE BİR ZORBALIK YOLUNA GİTTİ

Tümka Kablo Sanayi A.Ş.'nin temeli 1992'de 5 ortak tarafından atıldı. Şirketin ortakları arasında Haşmet Kasapoğlu-Kaan Kasapoğlu, Hakan Okumuş-Hasan Okumuş ve Süha Çimli yer aldı. Tümka zamanla işlerini büyüttü ve ortaklar birkaç yıl içinde Hadımköy'de yeni bir fabrikaya taşındı. Ortaklar arasındaki anlaşmazlık sonrası baskın olayı ile gündeme gelen yaklaşık 180 çalışanı olan fabrika ise iflas etti.

Olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Tümka Kablo kurucu ortağı ve Fabrika Genel müdürü Kaan Kasapoğlu, " 2013 başlarında, birtakım yolsuzlukların olduğu firmada, finansman ve muhasebe Hakan Okumuş'a bağlıydı. 2013'ün başlarında buralarda bir takım yolsuzlukların olduğu, kanuna aykırı şeyler olduğu hatta naylon faturaların, birtakım yanlış hareketlerin olduğu tespit edildi. Bu genel kurul da gündeme gelince Hakan Okumuş'un yetkileri kısıtlanmaya başladı. Yetkileri elden gidince de böyle bir zorbalıkla yönetimi ve şirketi ele alma yoluna gitti. Bunda da başarılı olamadı.ö İfadelerini kullandı.

ONLAR, O SIRADA OTURMUŞ BENİ BEKLİYORLAR…

Olayın olduğu günü anlatan Kaan Kasapoğlu,"23 Nisan'da fabrikada bir çalışma yok. Yönetim sorunlarından dolayı çok yoğun ve çok zorlu bir dönem geçiriyorduk. Ben de her gün fabrikaya giderek çeşitli şeyleri kontrol ediyordum. Ben aynı zamanda yazılımcıyım. Firmanın yazılımıyla da ilgileniyordum. Ağır Ceza davası ifadelerinden de anlaşılıyor. Onlar o sırada oturmuşlar bir yerde bekliyorlar, benim girdiğimi gördükten sonra zaten oraya geliyorlar. 20 civarı kişi geliyor. Fabrikada bekçiler var. Bekçilerin bir yere ayrılmasını ve birini aramasını engelliyorlar. Ben içeride olmama rağmen kapıyı kırarak giriyorlar. Bunların hepsi kamera görüntülerinde var. Tesadüfen orada hesaba katılmayan Emriyan Atlan adında bir çalışanımız var satış bölümünde. O ertesi günkü işlerini hazırlamak için gelmiş. Büyük bir takdiri ilahidir, tesadüftür. Bu arkadaşımız güvenlik kuvvetlerine, polise haber veriyor ve bu şekilde polisin gelmesini sağlıyor." dedi. İÇERİDE BENİ REHİN ALDILAR

Ozan Çelik'i öncesinden tanımadığını ve olay günü gördüğünü belirten Kasapoğlu, Ozan Çelik ve ortaklarının fabrikaya geldiklerinde kendisini toplantı odasına çektiğini iddia ederek sözlerine şöyle devam etti,

"Ağabeyimi (Haşmet Kasapoğlu) aramamı istediler, oraya getirmemi istediler. Özellikle kendi telefonumdan aramamı istediler, yarın şikayet ettiğimde 'kendisi aradı' diyebilmek için. Tehdit ettiler. Odada 6 kişi var, bunlar Hakan Okumuş, Harun Ertaş, Ozan Çelik ve tanımadığım 3 kişi daha vardı. Arkamda duruyorlardı, 'Ne oldu?' deyince baskı kuruyorlardı. Ardından polis gelince beni dışarıya çıkartmak zorunda kaldılar. 'Git toplantı yapıyoruz de yoksa fena yaparız' dediler. Polise içeride beni rehin aldıklarını söyledim. Kapıyı kırdılar, içeride beni rehin aldılar. Beni dışarı çıkartmaya mecbur kaldılar. Çünkü 155'e giden ihbar 'Kaan Kasapoğlu rehin alındı' şeklinde. Mecburen beni dışarıya çıkartmak zorunda kaldılar."

Ortakları eskiden beri tanıdıklarını ifade eden Kasapoğlu, şirketin büyümesiyle ve yolsuzlukların olmasıyla aralarında husumet olduğunu belirtti. Kasapoğlu, davanın 23 Ekim tarihinde sonuçlandığını söyleyerek, "Dava yaklaşık 7 yıl sonra sonuçlandı. Hasan Okumuş hariç herkes ceza aldı. Hakan Okumuş ve beraberindekiler ceza aldı. 11 yıl ceza aldılar ama hafifletici nedenler devreye girip 6 yıl 10 ay 15 gün ceza aldılar. Bazı kişiler de indirimler olduktan sonra da 3 yıl ceza aldılar. Hakan Okumuş ve Harun Ertaş 6 yıl 10 ay 15 gün ceza aldılar." dedi.

OZAN ÇELİK'E DE 6 YIL 10 AY HAPİS

Mahkeme, tüm sanıkların cezalandırılması yönünde karar verdi. Mahkeme, Hasan Lütfü Okumuş, Harun Ertaş, Ahmet Hakan Okumuş, Ozan Çelik, Savaş Maşaoğlu, Kemal Uyan, Yavuz Akyol, Osman Yetkin Odabaş, Sait Özyoldaş, Ali Pala'ya nitelikli yağma suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıklar Ercan Saruhanoğlu, Abdullatif Taylan, Ahmet Tekin, Ümit Uyan, Ahmet Doruklu, Yalçın Sönmez'e ise aynı suçtan indirime giderek 3'er yıl 5'er ay hapis cezası verdi. Görüntü Dökümü:

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-Kaan Kasapoğlu röportaj

-Olay anı güvenlik kamerası ============================================= 9-İSTANBUL- İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARINDA DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİĞE DİKKAT Haber- Kamera: Mahmut Can EMİR- Buğra BENLİOĞLU- Kubilay ÖZEV / İSTANBUL (DHA) - TÜKETİCİ Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ikinci el otomobilde özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda hem alıcı hem de satıcının dolandırılabileceğini söyledi.

TBM Onursal Başkanı Ağaoğlu, ikinci el araç satışlarında en çok şikayetin sosyal medya veya internet üzerinden yapılan alışverişlerde ortaya çıktığını söyledi. Ağaoğlu şöyle dedi:

"Tüketicilerin korkmalarına veya aldanmalarına yol açacak hiçbir şey yok, yeter ki biraz dikkatli olsunlar. Çünkü bu konuda yapılan düzenlemeyle ikinci el araç satışlarında hem belli bir süre ya da kilometreye kadar garanti getirildi, hem de tüketicinin güvence altına alınmasını sağlayacak birtakım teknik kurallar konuldu. Örneğin araç satın alacak kişi satıcının tacir olup olmadığına dikkat etsin, tacir ise o zaman içi rahat çünkü tüketici kanunu kapsamında hakkını arayabilir, o araç için de belli bir yaşa kadar, belli bir kilometre için garanti verilecektir. Bunun yanı sıra araçta ayıp ortaya çıktığı takdirde de rücu hakkını kullanıp seçimlik haklarından bedel iadesi veya ayıpsız değişim talep edebilecektir."

EKSPERTİZ ZORUNLULUĞU

İkinci el araç satışlarında ehliyetli ekspertiz raporunun şart koşulduğunu belirten Ağaoğlu, "Bugüne kadar tüketici araç alırken tramer kaydına bakar sigortadan araştırırdı, kendi imkanlarıyla ustaya götürürdü. Artık buna gerek kalmayacak, Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) onaylı yetkilendirilmiş, usta, uzman eksper raporuyla birlikte araçların satılması zorunlu hale getirildiö dedi. İnternetten araç alırken ciddi olarak düşünüp, araştırmak gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "Dolandırıcılar internet ortamında araç satıyormuş gibi cirit atıyorlar. Öyle olaylar görüyoruz ki, parayı havale ettirip noterde yakınım var diyerek kaçanlar var. Bu nedenle tüketici bildiği tanıdığı tacir olan işletmeleri tercih etmeli. İkinci el araç satışı yapmanın da kuralları değişti, orada da herkes oto komisyonculuğu yapamayacağı için belli kriterler kondu ve böylelikle tüketicinin araç alırken aldatılmasını önleyecek tedbirler sağlandı. Bundan sonra iş bilinçli tüketiciye düşüyor. Şahıslar arasında alışveriş yapılıyorsa, yani satıcı bir galeri, bir tüccar ya da şirket değilse bu alışveriş tüketici kanunu kapsamında değil, o nedenle tüketiciler çok dikkatli olmalı, aracı iyice inceletmeli, eksper raporuna bakmalı ve satıcıyla anlaşmasını yaparken aldatılmayacak tedbirleri kendisi almalıdır" diye konuştu.