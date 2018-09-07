DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- GENÇ KIZA METROBÜSTE DEHŞETİ YAŞATAN İKİ ZANLI YAKALANDI Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Kadıköy'de metrobüsten çıkan genç kız, kapkaça uğradı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken 2 zanlı yakalandı.

Olay 3 Eylül günü Fikirtepe Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Metrobüsten inen genç kız duraktan çıktığı sırada merdivenlerde oturan 2 Afgan uyruklu kişi ile karşılaştı. Genç kız yoluna devam ederken zanlılardan biri kızı takibe aldı. Genç kızın çantasını çalan kişi ile arkadaşı daha sonra kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerdeki 2 zanlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.Hırsızlık, kapkaç ve gasp suçlarından aranan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Genç kızın duraktan çıkması

-Takibe alınması

-Zanlıların kaçması

-Detaylar 07.09.2018 - 15.55 Haber Kodu : 180907125 (geniş haber)

2- ŞİŞLİ'DE KANLI BANKA SOYGUNU Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Taner YENER/İSTANBUL DHA

Şişli'de bir banka şubesine gelen yüzleri maskeli silahlı iki kişi bankadaki güvenlik görevlisini silahla yaraladıktan sonra bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olay Şişli Sıracevizler Caddesi İskete sokakta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kullandıkları motosikletle banka şubesine gelen yüzleri maskeli ve silahlı iki soyguncu, banka görevlisine silah doğrultarak yanında getirdiği poşete paraları koymasını istedi. Bu sırada bankadaki güvenlik görevlisi olaya müdahale edince soyguncular güvenlik görevlisini vurdu. Soyguncular, kasadaki paraları poşete doldurarak geldikleri motosiklet ile kaçtı.

Banka görevlileri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans, yaralı güvenlik görevlisini Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için kaçış istikametindeki yollarda güvenlik önlemi aldı. Kameralarını inceleyen ekipler, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Özcan Otum "Yüzleri maskeli iki kişiydi. İçeride güvenlik görevlisini vurmuş. Ben soyguncuları kaçarken gördüm. Motosikletin arkasına binen soyguncunun bir elinde silah, bir elinde de poşet vardı. Kaçarken yalpaladılar" dedi.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Soygunu gerçekleştiren iki kişinin motosikletle kaçma anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin para dolu poşetle hızlıca uzaklaşmaları görülüyor. AYNI BANKA ŞUBESİ DAHA ÖNCEDE SOYULMUŞTU

Soygunun gerçekleştiği banka şubesi bir yıl önce 29 Haziran'da da eli silahlı bir kişi tarafından soyulduğu öğrenildi. Soygun sonrasında ise yüklü miktarda para çalan şüpheli, soygundan 8 saat sonra Gebze otogarında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bankada sayım yapıldığı soyguncuların ne kadar para aldığı yapılan sayım sonucunda belli olacağı öğrenildi. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Görüntü Dökümü:

Olay yerinden görüntü

Polis ekiplerin çalışması

Olay yeri inceleme ekipleri

Zırhlı polis aracının gelmesi

Görgü tanığının olayı anlatması

Genel ve detaylar 07.09.2018 - 15.06 Haber Kodu : 180907111

07.09.2018 - 15.13 Haber Kodu : 180907114

07.09.2018 - 16.04 Haber Kodu : 180907127

07.09.2018 - 16.52 Haber Kodu : 180907146

=========== 3- İBB'DEN OKULLARIN AÇILIŞI ÖNLEMLERİ: TOPLU TAŞIMA 06-14.00 SAATLERİ ARASINDA ÜCRETSİZ Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

2018-2019 öğretim yılının başlayacağı gün olan 17 Eylül öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni önlemler aldı. Toplu taşıma araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak. Zabıta ve polis, okul önlerinde ortak önlem alacak. VELİLER SERVİS ARAÇ VE SOFÖRLERİNİ İNTERNETTEN SORGULAYACAK

İBB, 17 Eylül'de başlayacak 2018-2019 eğitim yılı öncesi önlemlerini artırdı. Geçmiş yıllardaki uygulamaların yanı sıra, velilere yeni hizmetler de sunuldu. Buna göre; servis araçlarının ve servis şoförlerinin kayıtlı olup olmadığı https://tuhim.ibb.gov.tr/ internet adresine girilerek sorgulanabilecek. Ayrıca servis ücretleri de aynı adres üzerinden güzergâh hesaplaması yapılarak hesaplanabilecek. TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI 14.00'E KADAR ÜCRETSİZ OLACAK

İBB tarafından verilen okul servisi güzergah kullanım izin belgesi ve toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayan araç ve şoförleri, okul taşımacılığı yapamayacak. Belgeler okullar açılana kadar tamamlanacak. Okulların açıldığı gün olan 17 Eylül'de tarihinde 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

3 MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPACAK

Bu yıl İstanbul'da 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 2 milyon 714 bin 30 öğrenci, 151 bin 604 öğretmen ders başı yapacak. İBB, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İSPARK A.Ş., Şehir Hatları A.Ş. , İDO A.Ş., İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Umum Servis Araçları Odası'nın katılımıyla AKOM'da toplantıda uygulanacak eylem planı hazırlandı. ALINAN KARARLAR BELLİ OLDU

AKOM'da yapılan toplantıda alınan kararlar ise şöyle sıralandı: *Okul servis araçları öğrenci indirme-bindirme ve parklama sırasında okul bahçelerini kullanabilecekler.

*İETT tarafından mevcut 4 bin 840 otobüs ve 453 metrobüse ek olarak 349 adet otobüs ve 90 adet metrobüs konulacak.

*Okulların açıldığı gün, Metro İstanbul ve İETT tarafından gerçekleştirilecek toplam 5 bin 397 ilave sefer ile yaklaşık 596 bin 83 özel aracın trafikten çekileceği ve 894 bin 124 yolcunun toplu ulaşım sistemlerine yönlendirileceği hedefleniyor.

*İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün saha personeli dışında büroda çalışan personelden destek alınacak, 83 adet motosikletli ve 156 polis ekip otosu görev yapacak.

*Yollarda oluşan maddi hasarlı kazalara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan 189 adet çekici ile müdahale edilecek.

*Trafik akışını sağlamak için okul çevreleri ve kritik noktalarda 47 yaya personel ile birlikte toplam 475 polis görevlendirilecek.

*Mobil Okul Timleri, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ederek, sorunu yerinde çözüme kavuşturacaklar.

*İDO ve servis odaları, koordineli olarak okul servis araçlarının İDO arabalı vapurlarını öncelikli kullanması için gerekli yönlendirmeleri yapacak.

*Trafiği engelleyecek tüm hususlar ortadan kaldırılıp, çalışmalar daha sonra kademeli olarak başlatılacak. Mevcut çalışmaların okul açılış gününden önce bitirilmesi sağlanacak. Çalışmalar sırasında yerleştirilen şerit daraltıcı ya da trafiği engelleyici aparatların toparlanması sağlanacak. Zaruri çalışmaların gece vardiyasında sürdürülmesi sağlanacak. Alt yapı çalışmaları yapan İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, TÜRK TELEKOM, BEDAŞ vb. kurumlarla önceden iletişime geçilerek öğretim dönemi açılış haftasına kadar çalışmalar bitirilecek.

*Okulların açıldığı gün, okul servis araçlarına tam gün ücretsiz park alanı sağlanacak.

================ 4- ÜSKÜDAR'DA NARKOTİK SOKAK OPERASYONU Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri ile Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri Üsküdar Selami Ali Mahallesi'nde sokak operasyonu yaptı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyona Özel Harekat ekipleri ile Narkotik dedektör köpekleri 'İra' ve 'Fırtına' katıldı. 200 polis mahallede bulunan önceden belirlenen sokakların giriş ve çıkışlarını kapatarak ani baskınlar yaptı. Yapılan baskınlarda şüpheli görülen kişilerin üst aramaları yapıldı. Ekipler, şüpheli araçları ve metruk binalarda da arama yaptı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren operasyon kapsamında Narkotik dedektör köpeği 'İra' bir miktar uyuşturucu madde buldu. Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin operasyona gidişi

-Ekiplerin şüpheli araçlarda inceleme yapması

-Üst araması yapılan şüpheli

-Dedektör köpek 'İra'nın uyuşturucu maddeleri bulması

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Genel ve detaylar