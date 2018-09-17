DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- /ek bilgilerle yeniden /

ADIMINI İÇERİYE ATTI, SONRASI KORKUNÇ... - İMALATHANEDEKİ BÜYÜK PATLAMA KAMERADA - Patlama kilometrelerce öteden bile duyuldu, deprem olduğunu sananlar da oldu. - İşyeri sahibi 15 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)

Başakşehir'de deterjan ve sabun üretimi yapan imalathanede, iş yeri sahibi içeri girdikten 10 saniye sonra şiddetli bir patlama meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan şiddetli patlamanın ardından binadan geriye sadece kolanlarının kaldığı patlamada iş yeri sahibi ağır yaralandı. 15 gün yaşam mücadelesini sürdüren işyeri sahibinden bugün kötü haber geldi.

Olay 2 Eylül Pazar günü deterjan ve sabun üretimi yapan bir imalathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre imalathane önüne aracıyla gelen imalathane sahibi Kenan Sucu aracından inerek imalathaneden içeri girdi. Yaklaşık 10 saniye sonra, içerisinde kimyasal maddelerinde bulunduğu imalathanede henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından binadan geriye sadece kolanları kalırken, Kenan Sucu ağır yaralandı. Patlamanın ardından da binada yangın çıktı. Çevredeki çok sayıda binanın da patlamanın şiddetinden dolayı camları kırıldı. Patlama sesini duyan ve büyük korku yaşayan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri patlamanın şiddetiyle ağır yaralanan ve çıkan yangın sonrası vücudunda yanıklar oluşan Kenan Sucu'yu ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kenan Sucu, 15 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlama anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde imalathanenin önünde bulunan aracın içinden iş yeri sahibi Kenan Sucu'nun indiği görülüyor. Bir süre binanın önünde bekleyen imalathane sahibi daha sonra içeri giriyor. Kenan Sucu içeri girdikten yaklaşık 10 saniye sonra ise binada büyük bir patlama meydana geliyor ve her yanı alevler sarıyor. PATLAMA SESİ 4 KM UZAKLIKTAN BİLE DUYULDU

Sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen patlama çoğu vatandaşı uykusundan uyandırdı. Yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan evinden patlama sesini duyup uyandığını söyleyen Aykut Taş ," Sabah 08.00 gibi geldim. Buranın patlamış olduğunu gördüm. Bildiğimize göre burada deterjan üretiliyordu ama net olarak bir bilgimiz yok. Uyku sersemi uykudan uyandığımda o ses neydi diye. Cama çıktığımda evimin etrafında bir şey yoktu. Büyük panik yaşadık. Oturduğumuz konutlardaki bütün ışıklar teker teker yandı. Bütün insanlar kalktı. Çok şiddetli bir patlama yaşandı" dedi.

"DEPREM OLDU SANDIM"

Patlamanın yaşandığı imalathaneye 500 metre mesafede oturan Mustafa Peker ise, "Uykumdan uyandım ben, o kadar şiddetli bir patlamaydı. Deprem mi oluyor dedim. Sonra bağrışmalar oldu millet oraya doğru koştu. Duyduk ki birisi orada yanmış çıkartmışlar" diye konuştu. Büyük panik yaşadıklarını söyleyen Peker ,"Ev sallandı deprem gibiydi uykudan uyandım" diye konuştu.

Öte yandan deterjan ve sabun üretimi yapan imalathanenin ruhsatsız ve kaçak üretim yaptığı iddia edildi. Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Kenan Sucu'nun aracından inişi

-Binaya girişi

-Patlama anı //AKTÜL GÖRÜNTÜ

Patlayan binadan genel ve detay görüntü

Görgü tanıkları ile röportaj 17.09.2018 - 15.38 Haber Kodu : 180917120 2- İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE EYLEMLER Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,DHA

Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde Sultanahmet'teki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde iki ayrı grup eylem yaptı.

İlk eylem saat 15.00 sıralarında Eğitim Sen'e bağlı yaklaşık 50 kişilik grup tarafından gerçekleştirildi. Sultanahmet Tramvay durağı önünde buluşan grup, 'öğrencilerimizin geleceği için laik, bilimsel, anadilinde parasız ve karma eğitim istiyoruz" yazılı pankart eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne doğru yürüyüşe geçti. Eylem nedeniyle polis, il milli eğitim müdürlüğü önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Burada grup adına, Zeliha Baksı tarafından yapılan basın açıklamasında 2018-19 eğitim ve öğretim yılının öğrenciler ve öğretmenler açısından çözüm bekleyen sorunların gölgesinde başladığı belirtildi. Açıklamada, "Kamusal, parasız, demokratik, nitelikli bilemsel ve anadilde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması için somut adımlar atılmalı, eğitimde ticarileştirme ve eğitimi dinselleştirme adımlarına derhal son verilmelidir" denildi.

"ÇOCUK İSTİSMARI ÖNLENSİN"

Eğitim-Sen üyelerinin ardından bu kez Kadın Meclisleri üyesi yaklaşık 30 kişilik bir grup, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde buluştu. 'Çocuk istismarı önlenebilir' yazılı pankart açan kadınlar, çocuk istismarının önlenmesi için yetkililerden sorumluluklarını yerine getirmesini talep etti. Grup adına konuşan Fidan Ataselim ise, karma eğitimin önemini anlatarak 'Karma eğitim asla ve asla tercih veya tartışma konusu olamaz. Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişebilmesi için, hatta çocuk istismarını engellemesi için birey olarak var olabilmeleri için, çocukları birbirlerinden ayırmaları söz konusu bile olamaz" ifadelerini kullandı.

Eylem yapan her iki grup da basın açıklamalarının ardından olaysız bir şekilde dağıldı. Görüntü Dökümü

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-Eğitim Sen İstanbul Şubeleri üyeleri

-Grubun il milli eğitim müdürlüğüne yürüyüşü

-Slogan atılması ve açılan pankartlar

-Basın açıklaması

-Kadın Meclisleri üyelerinin toplanması

-Slogan atılması ve açılan pankartlar

-Grubun basın açıklaması

-Genel ve detaylar

17.09.2018 - 18.00 Haber Kodu : 180917182 3- MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASINDAN OKUL SERVİSİ UYARISI Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - Güven USTA - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA)

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla trafiğe çıkan servis araçlarının denetimiyle ilgili uyarılarda bulundu. Araçların 6 ayda bir yetkili servise gitmesi gerektiğini belirten Kılıç, "Servis aracının trafiğe çıkmadan önce teknik her türlü bakımının, muayenesinin yapılması gerekiyor. İlgili mekanik aksamlarının 6 ayda bir yetkili servise görünmesi gerekiyor. Aksi takdirde yapılan hizmetin verimli olması mümkün değil" dedi.

Okulların açılmasıyla birlikte binlerce okul servisi, bu sabah itibarıyla trafiğe çıktı. Binlerce öğrenci, evine ulaşmak için toplu taşımanın yanı sıra servis araçlarını da kullanmaya başladı. Araçlara yapılan denetimlerin artırılması noktasında uyarılar, Makina Mühendisleri Odası'ndan (MMO) geldi. TMMOB MMO İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, araçların teknik özellikleri, öğrencilerin emniyet kemerlerini takması, araçların bakım ve temizliği gibi pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

İBB'NİN SORGULAMA SİSTEMİ BU YIL İLK KEZ KULLANILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya alınan sisteme göre, servis araçlarının ve servis şoförlerinin kayıtlı olup olmadığını https://tuhim.ibb.gov.tr internet adresine girilerek sorgulanabiliyor. Ayrıca servis ücretleri de aynı adres üzerinden güzergâh hesaplaması yapılarak hesaplanabiliyor.

Servis ücretlerinin İBB'nin internet sitesinden kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Kılıç, "Servis fiyatları arttı. 2017-2018 0-1 kilometre arasında bir mesafede 190 lira olan servis ücreti, bu yıl 215 TL'ye çıktı. Mesafe uzadıkça bu fiyatlar o oranda artıyor. Velilerimizin İBB'nin sitesinden servis ücretlerini kontrol ederek sözleşmelerini yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yeni sistemi değerlendiren Battal Kılıç, "Denetim açısından önemli bir şey. İyi bir durum. Önemli olan, alınan kararların hayata geçmesini takip etmek. Alınan karar güzel; ama denetimini yapmak önemli. Denetimsiz kalırsa yetkin olmayan, kılık kıyafetine dikkat etmeyen, araç içinde müzik çalan şoförler olur" dedi.

"BAKIMLAR 6 AYDA BİR TEKNİK SERVİSTE YAPILMALI"

Öğrencileri taşıyan servis araçlarının bakımlarının 6 ayda bir teknik serviste yapılması gerektiğini vurgulayan Battal Kılıç, "Öğrencilerin seyahat hâlindeyken emniyet kemerlerini mutlaka takması gerekiyor. Servis şoförünün herhangi bir olumsuzluk anında ilgili yerlerle mobil iletişim sağlayacağı donanımın da olması gerekiyor. Servis aracının trafiğe çıkmadan önce teknik her türlü bakımının, muayenesinin yapılması gerekiyor. İlgili mekanik aksamlarının 6 ayda bir yetkili servise görünmesi gerekiyor. Aksi takdirde yapılan hizmetin verimli olması mümkün değil" diye konuştu.

Araçlarda bulunan uyarı tabelalarına dikkat çeken Battal Kılıç, "Servis araçları her türlü emniyetini almak zorunda. Durup kalktığı zaman 'DUR' işareti yanan en az 30 santimetre çapındaki ışıklı levhanın, aracın arkasında okul servisi yazısının mutlaka olması gerekiyor" dedi. "SERVİS ŞOFÖRLERİ ÖĞRENCİLERE ÖRNEK OLMALI"

Servis araçlarındaki şoförün öğrencilere örnek davranışlar sergilemesi gerektiğini belirten Kılıç, "Velilerimiz servis araçlarını yetkili firmalara bakım yaptıranlar arasından seçmeli. Şoförün yetkilerinin olup olmadığı, B sınıfı ehliyeti olan şoförün en az 5 yıl tecrübeli olması ve kılıf kıyafetinin düzenli olup örnek olması gerekir. Öğrenciler küçük yaşta ne görüyorsa, büyüdüklerinde onu öğreniyorlar. Servis hostesinden şoförüne kadar örnek olması gerekir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Battal Kılıç'ın açıklamaları

-Servis araçları

-Denetim görüntüleri 17.09.2018 - 17.10 Haber Kodu : 180917162

17.09.2018 - 17.08 Haber Kodu : 180917163 4- (GENİŞ HABER)

-* VALE CİNAYETİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy'de 5 Ocak 2018 tarihinde bir restoranda iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Müşteriler Murat Oğuz Orhan ve Emre Adaş'ın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 5 kişiye dava açıldı. EMNİYET AMİRİ MÜŞTEKİ ŞÜPHELİ SIFATI İLE İDDİANAMEDE YER ALDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede 5 şüpheli arasında olaydan sonra açığa alınan Emniyet Amiri Adnan Ayhan da bulunuyor. Adnan Ayhan iddianamede müşteki şüpheli sıfatı ile yer aldı. EMNİYET AMİRİ İLE VALENİN TARTIŞMASI OLAYI BAŞLATMIŞ

İddianamede, müşteki şüpheli Adnan Ayhan ve olay sırasında yaşamını yitiren Murat Oğuz Orhan'ın da aralarında bulunduğu bir grubun E.İ. isimli kadının doğum günü için olayın gerçekleştiği restoranda bir araya geldikleri, alkol aldıkları, Adnan Ayhan'ın bir süre sonra restorandan ayrılan bir arkadaşını yolcu ettiği sırada vale ile tartışarak valeye küfür ettiği savunuldu. Tartışma sesleri üzerine maktül Murat Oğuz Orhan'ın dışarıya çıktığı belirtilen iddianamede, Murat Oğuz Orhan'ın tartışmaya dahil olarak olay yerinde bulunan bir kişiye kafa attığı, bu sırada restoran sahibi ve diğer valelerin de olaya dahil olduğu, kargaşa sırasında şüpheli Murat Keleşoğlu ve Mertcan Güven'in müşteki şüpheli Adnan Ayhan'a vurduğu, Adnan Ayhan'ın da müşteki A.G.'e kafa attığı, Adnan Ayhan'ın Murat Keleşoğlu ve Mertcan Güven'den şikayetçi olduğu belirtildi.

"SIK ULAN"

Olay sırasında yaşamını yitiren Emre Ağdaş'ın gürültü üzerine dışarıya çıktığı, tartışmanın büyüdüğü, silah seslerinin duyulduğu, ateş edilmeden önce Hakan Ekşi'nin, "Sık ulan" dediği, 8-10 el silah sesinin duyulduğu, Hakan Ekşi ile ateş edenin sahile doğru koştukları, ateş eden şahsın Mehmet Halim Toprak olduğunun tespit edildiği, vücuduna 4 kurşun isabet eden Murat Orhan Oğuz'un olay yerinde, tarafları ayırmak için olay yerinde bulunan Emre Ağdaş'ın vücuduna 4 kurşun isabet ettiği, Ağdaş'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği anlatıldı. İddianamede her iki maktulün de hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Mehmet Halim Toprak'ın silahından çıkan kurşunlarla öldükleri kaydedildi. EMNİYET AMİRİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 5 KİŞİYE HAKİM HUZURUNA ÇIKACAK

Olaydan kullanılan silahın ele geçirilemediği anlatılan iddianamede, tutuklu şüpheli Hakan Ekşi için, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim Toprak için "Kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet habis cezası istendi. Emniyet amiri Adnan Ayhan, Mertcan Güven ve Murat Keleşoğlu hakkında da "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

=================================== 5 - 6 AVUKATA YENİDEN TUTUKLAMA Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

Terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddia edilen 20 avukatın yargılandığı davada, üç gün önce tahliyelerine karar verilen ve aralarında kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu 6 avukat savcının yaptığı itirazın mahkemece kabul edilmesi üzerine yeniden tutuklandı.

"Örgüt yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından 17'si tutuklu 2'si firari, 20 avukatın; İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Eylül 2018 günü Silivri'de yapılan duruşmada, tutuklu yargılanan 17 avukatın tümü için tahliye kararı verilmişti. Ancak duruşma savcısı tahliye kararına itiraz ederek sanıkların yeniden tutuklanmalarını talep etmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme de 15 Eylül'de, sanık avukatlardan Yaprak Türkmen, Didem Baydar Ünsal, Zehra Özdemir, Ayşegül Çağatay ve Yağmur Ereren Evin yönünden itirazı reddetti. Ancak mahkeme, sanık avukatlar Barkın Timtik, Özgür Yılmaz, Ahmet Mandacı, Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşcı, Ebru Timtik, Engin Gökoğlu, Naciye Demir, Selçuk Kozağaçlı, Süleyman Gökten ve Şükriye Erden'in hakkındaki itirazı kabul ederek yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.