DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

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1- VALİ ŞAHİN'DEN 'EKMEK FİYATI' AÇIKLAMASI...."250 GRAM EKMEK FİYATINDA DEĞİŞİKLİK YOK" Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE - Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,DHA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını belirterek, "İstanbul'da 200 gram ekmek 1 lira, 250 gram ekmek 1,25 liraya tüketicilere ulaşmış olacak" dedi. Hem valilik ve odaların hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerinin sıkı bir şekilde denetleme yapacağını kaydeden Şahin, "Fahiş fiyat uygulayanlar hakkında da gerekli yasal müeyyideler uygulanacaktır" diye konuştu.

Vali Şahin, İstanbul Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Ticaret Odası(İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz ile birlikte kameraların karşısına geçti. 250 GRAM EKMEK FİYATINDA DEĞİŞİKLİK YOK

İstanbul'da son dönemde ekmek fiyatlarıyla ilgili bir beklenti ve merak oluştuğunu kaydeden Vali Şahin, konuya ilişkin hem Esnaf Odası'nın hem Ticaret Odası'nın yaptığı toplantıların sonucunda alınan kararı açıkladı.

2016 yılının başından beri İstanbul'da 250 gram ekmek fiyatının 1,25 TL olduğunu, bugün de halen aynı fiyatın devam ettiğini aktaran Şahin, "Bu noktada baktığımızda 250 gram ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik yok" diye konuştu.

"FAHİŞ FİYAT UYGULAYANLAR HAKKINDA YASAL MÜEYYİDELER UYGULANACAK"

Fırıncı esnafının İstanbul Ticaret Odası'na ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'na kayıtlı iki ana gövdeden oluştuğunu vurgulayan Vali Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Esnaf Odasına kayıtlı olanlar 2016'dan beri belirlenen fiyatlarla satışa devam ediyordu. Aynı şekilde Ticaret Odamız da yaptığı toplantılarla nihai olarak Esnaf Odamızla birlikte aynı noktada buluştu. 250 gram ekmeğin fiyatı 125 (1,25 TL) kuruş, 200 gram ekmeğin de 1 lira olması konusunda uygulama birliğine ulaşmış olduk. Yani İstanbul'da 200 gram ekmek 1 lira, 250 gram ekmek 125 kuruşa tüketicilere ulaşmış olacak. Bunun ötesinde farklı fiyat uygulayan, tüketiciyi aldatmaya veya onlara fahiş fiyatlarla bu hizmeti vermeye çalışan satıcılarımızla ilgili hem bizim Valilik olarak hem Ticaret ve Esnaf Odamız kendi denetim mekanizmaları vasıtasıyla hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediyelerimiz zabıtalarınca sıkı bir şekilde denetlenecek. Fahiş fiyat uygulayanlar hakkında da gerekli yasal müeyyideler uygulanacaktır."

BAŞKAN UYSAL: GÜNLÜK YAKLAŞIK 1 MİLYON EKMEK ÜRETİYORUZ

Vali Şahin'in ardından söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, İstanbul Halk Ekmek'in piyasadaki ekmek üretiminin yüzde 5'i ila 10 arasında yer aldığını ve günlük yaklaşık 1 milyon üretimin olduğunu dile getirdi. Kapasite olarak 2 milyon ekmek üretimine çıkabildiklerini aktaran Uysal, "Talep geldikçe bunu artırabiliyoruz. Şu anda biz de 250 gram ekmeğin fiyatı 75 kuruştur. Fakat esnaf ile kıyasladığımız zaman, biz Halk Ekmek olarak ekmeğin kilogram fiyatını 3 liraya satarken esnafımızın açıkladığı fiyat 5 lira.. Esnafımızla rekabet etmek değil ama nihayetinde biz kamu hizmeti görüyoruz. Şunun da farkındayız; esnafımızın maliyetinin içinde biz de olmayan maliyetler olabilir" diye konuştu.

Doğrudan satış yaptıklarını ifade eden Başkan Uysal, "Bunlara bakıldığı zaman bizim maliyetler aşağıda kalabilir. Ancak daha yüksek fiyatlar gündeme geldiği zaman kamu hizmeti olarak biz ilave bantlar oluşturup 2 milyonu daha yüksek rakamlara da çıkartabiliriz. Eğer fiyatlarda normalin üzerinde bir artış yapmaya kalkan varsa buna karşı, Büyükşehir ve Halk Ekmek olarak takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Vali Şahin'in konuşması

-Mevlüt Uysal'ın konuşması

-Diğer yapılan açıklamalar

-Genel ve detaylar 03.10.2018 - 15.42 Haber Kodu : 181003139

03.10.2018 - 15.39 Haber Kodu : 181003138_ 2- BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI (1) Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Bakırköy'de aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin yaralayan Görkem Sertaç Göçmen tutuklandı.

21 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen öğle saatlerinde Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye getirildi. Göçmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakim anne ile savcı babanın oğlu olan Görkem Sertaç Göçmen geçen yıl Ataköy'de 9 katlı hakim ve savcı lojmanın 7. katından ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Görüntü dökümü:

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Şüphelinin adliyeye girişi

Genel ve detay 03.10.2018 - 13.33 Haber Kodu : 181003095

03.10.2018 - 16.28 Haber Kodu : 181003165 ============== 3- SAVCILIKTAN BAKIRKÖY'DEKİ DEHŞETLE İLGİLİ AÇIKLAMA "Şüphelinin sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir"

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Bakırköy'de aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen'in tutuklanmasıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: "Bir alışveriş merkezinin önündeki caddede özel aracı içerisinde kız arkadaşını darp etmesi ve bunu gören vatandaşların olaya müdahale etmek istemesi nedeniyle şüpheli Görkem Sertaç Göçmen, vatandaşlarla kavga etmiş daha sonra cadde ve kaldırımda bulunan yoğun kalabalık şeklindeki vatandaşların üzerine hızla aracını sürmüş ve olay yerinden kaçmıştır. Kısa bir süre sonra şüphelinin aracı ile tekrar olay yerine geldiğini gören vatandaşlar yoğun tepki göstermiş, şüpheli derhal gözaltına alınmıştır. Olay nedeniyle ikisinin vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde toplam altı vatandaşımız ve şüphelinin aracındaki mağdur yaralanmıştır. Şüphelinin kanında yapılan incelemede alkol tespit edilmiştir. Şüpheli hakkında adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, trafik güvenliğinin tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından şüphelinin sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir"

============== 4- YENİKAPI'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI (1) Ersan SAN - Murat SOLAK / İSTANBUL DHA

Fatih Yenikapı'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahlar ateşlendi. Biri isabet eden kurşunla, biri başına aldığı darbe sonucu olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü 03.10.2018 - 16.44 Haber Kodu : 181003168 5- HASTASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DOKTOR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman, son yolculuğuna uğurlanıyor. Hacıosman'ın cenazesi Bahçelievler Mehmet Ülker Camii'ne getirildi. Görüntü Dökümü:

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-Cenaze aracının gelişi

-Detaylar 03.10.2018 - 15.56 Haber Kodu : 181003144_ 6- WASHİNGTON POST MUHABİRİNİN SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA TUTULDUĞU İDDİASI Haber: İstanbul DHA

Washington Post muhabiri Cemal Kaşıkcı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gözaltında olduğu iddia edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Konsolosluktan görüntüler 03.10.2018 - 14.59 Haber Kodu : 181003119_ 7- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR: 30 ÖĞRENCİNİN YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Boğaziçi üniversitesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de düzenledigi harekatı tamamlanmasının ardından stant açarak lokum dağıtanlara "İşgalin lokumu olmaz" şeklinde pankart açıp slogan atarak "PKK / KCK silahı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla 22 öğrencinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, 8 öğrencinin daha dava dosyasına eklenmesi nedeniyle ifadeleri alındı. Mahkeme, savunmaların tamamlanmış olması ve yurtdışında eğitim olanakları bulunması nedeniyle tüm sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci celseye, 29 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Onur Sert, celse arasında 8 öğrencinin daha dosyasının bu davayla birleştirildiğini belirtti. Daha sonra bu öğrencilerin savunması alındı. Sanık İrem Gerkuş savunmasında, olay günü slogan sesleri duymasının ardından eylemin yapıldığı yere gittiğini belirterek "Atılan sloganlara duyunca ben de protestoya katıldım. Okulda farklı protesto eylemleri oluyor. Ben de zaman zaman bu eylemlere katılan biriyim. Propaganda yapmadım" dedi.

Sanık Ozan Yaman da "Lokum dağıtımı yapan masayı protesto etmek için eyleme katıldım. Slogan atmadım. Görüntülerde slogan atmadığım gözükür. Slogan atmamamın nedeni suç teşkil ettiği için değil, siyasi görüşüm nedeniyle atmadım. Terör örgütü propagandası yaptığımı düşünmüyorum" diye konuştu.

Sanık Damla Uyar ise "Kalabalığı gördüm gidip baktım. Haklı bir protesto olduğunu düşündüğüm için katıldım. Slogan attım. Sivil halka yapılan şeyin yanlış olduğunu düşünüyorum. Örgüt propagandası amacım olsa cevabım böyle olmazdı. Beraatimi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da örgüt propagandası yapmadıklarını söyleyerek beraat talebinde bulundular. Söz alan sanık avukatları ise müvekkilleri hakkında yurtdışı çıkış yasaklarının kaldırılması ve beraat talebinde bulundular.

YURTDIŞI YASAKLARI KALKTI

Mahkeme heyeti, savunmalarının tamamlanmış olması, bir kısım sanıkların yurtdışı eğitim kurumlarından ve uluslararası kuruluşlardan kabul gördüklerine ilişkin belge sunmaları, bir kısım sanıkların da yurtdışı eğitim olanakları bulunması nedeniyle tüm sanıkların yurtdışına çıkış yasaklarının kaldırılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmalarına karar verildi. Duruşma 19 Mart'a bırakıldı. İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde İslam Araştırmaları Kulübü organizesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki harekatının başarıyla tamamlanmasının ardından lokum dağıtım etkinliği esnasında arbede yaşandığı ileri sürülüyor. Görüntü tespitinde sanıkların, "İşgalin katliamın lokumu olmaz" pankartı açtıkları, "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" şeklinde bazı sloganlar attıkları anlatılıyor. Sanıkların silahlı terör örgütünün genel tavrı doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK'nin egemen bir devlet değil de, bölgede işgal gerçekleştiren gayri meşru güç olarak gösterdikleri öne sürülerek "PKK / KCK silahı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Gözaltına alınanlar 03.10.2018 - 15.55 Haber Kodu : 181003143_ ================== 8- DRİFT YAPARAK TÜNEL KAPATAN TRAFİK MAGANDALARI YAKALANDI Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Kağıthane-Piyalepaşa Tünelini trafiğe kapatarak "driftö yapan trafik magandaları yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişinin ehliyetine el konuldu, para cezaları kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler " Türk halkından özür diliyoruz. Bu görüntüler eski görüntülerdi." dedi.

Sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerde Kasımpaşa-Kağıthane tünelini trafiğe kapatan trafik magandaları dakikalarca drift yapmışlardı. Otomobillerin lastiklerinden çıkan dumanlar yüzünden tünelin içinde göz gözü görmez hale gelmişti. 3 MAGANDA GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından bu kişilerin plakaları tespit edildi. Plakalardan yola çıkan ekipler, kimliklerini belirledi ve 3 kişiyi gözaltına aldı.