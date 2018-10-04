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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

1- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAN 'KAYIP GAZETECİ' AÇIKLAMASI Haber: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, önceki gün konsolosluğa girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post muhabiri Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin medyada yer alan iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

1- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAN 'KAYIP GAZETECİ' AÇIKLAMASI

Haber: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, önceki gün konsolosluğa girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post muhabiri Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin medyada yer alan iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Gerçeklerin ortaya çıkarılması için Türk yetkili mercileri ile koordinasyon ve takip içindeyiz" dendi.
Konuya ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğuna dair basın yayın organlarında yer alan haberleri takip ettiğini ve Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra kaybolma şartlarına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması için kardeş yerel Türk yetkili mercileri ile koordinasyon ve takip içerisinde olduğunu bildirdi." ifadelerine yer verildi.

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2- ÇAVUŞOĞLU: İDLİB OLMASAYDI BUNU YAPAMAZDIK

Gülseli KENARLI

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