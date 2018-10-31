DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

(Geniş Haber)

1- İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN KAŞIKÇI SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI... Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması ve soruşturma kapsamında Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Cemal Kaşıkçı'nın "planlama doğrultusunda başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğü ve parçalanarak yok edildiği" bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyuna yapılan yazılı açıklamada, "Menfur olayın tüm boyutlarıyla soruşturulması, araştırılması, tüm ayrıntılarının ortaya konulması, eylemi gerçekleştirenlerin ve planlayanların yargı önüne çıkarılmaları konusunda Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Suudi Arabistan Krallığı yetkili makamları tarafından mutabakata varıldığı kamuoyunun malumudur" denildi.

Mutabakat doğrultusunda Suudi Başsavcı Suud El Muceb ve beraberindeki heyetin 28 Ekim tarihinde Türkiye'ye geldiği, 29 Ekim'de başsavcılığa çalışma ziyaretinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye Cumhuriyeti topraklarında öldürüldüğü Türkiye Cumhuriyeti devleti yasal mevzuatı ve evrensel hukukun genel prensipleri gereği soruşturma ve yargılama yetkisinin Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine ait olduğu beyan edilmiş, Suudi Arabistan'da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin ülkemize iadesi talebi yinelenmiştir. Aynı görüşmede, Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada planlanarak öldürüldüğü tespit edilen Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme eyleminin planlanma aşamasına ilişkin kendi soruşturmaları kapsamında tespit edilen herhangi bir bulgunun olup olmadığı, yerli işbirlikçi olarak kamuoyuna yansıyan kişinin kim olduğu sorulmuş, bu sorular aynı gün kendilerine yazılı olarak iletilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL BAŞSAVCISI SUUDİ ARABİSTAN'A DAVET EDİLMİŞ

Suudi Arabistan heyetinin 30 Ekim tarihinde yeniden başsavcılığı ziyaret ettiği, bu görüşmede de aynı soruların yöneltildiği ve cevap beklendiğinin vurgulandığı, Suudi Arabistan Başsavcısı tarafından da sorulan sorulara aynı gün içerisinde cevap verileceğinin belirtildiği kaydedildi. Açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı Başsavcılığı'nca 31 Ekim itibariyle Başsavcılığımıza gönderilen cevabi yazıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyet soruşturma kapsamında elde edilen delillerle birlikte Suudi Arabistan'a davet edilmiş, cesedin akıbetinin Suudi Arabistan'da birlikte yapılacak sorgulamalar sonucunda tespit edilebileceği, öldürülme eyleminin planlı olup olmadığının bu sorgulamalar sonucu anlaşılabileceği, olayla ilgili olarak yerli işbirlikçi bulunduğuna dair Suudi Arabistan Krallığı makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir" denildi. "SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR"

"Gelinen aşama itibariyle gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu itibarla, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda eylemin vahametine ilişkin aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında zorunluluk bulunmaktadır. 2 Ekim günü evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda daha önce yapılan planlama doğrultusunda Başkonsolosluk Binası'na girer girmez boğularak öldürülmüştür. Maktul Cemal Kaşıkçı'nın cesedi boğularak öldürülmesini müteakip, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir. Sonuç olarak; maktul Cemal Kaşıkçı'nın uzunca bir süre geçmesine rağmen Başkonsolosluk Binası'ndan çıkış yapmadığının bir yakını tarafından adli mercilere bildirilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla ve derinliğiyle devam etmektedir"

Görüntü Dökümü:

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Yazılı açıklama metni ============================================ (aktüel görüntüyle)

2- SUUDİ BAŞSAVCI İSTANBUL'DAN AYRILDI Haber-Kamera: Envel ALAS - Mehmet İlkay ÖZER - Anıl UÇAN - İstanbul DHA -

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb İstanbul'dan ayrıldı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb ülkesine gitmek üzere saat 17.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Suud El Muceb, VİP salonunda bir süre dinlendi. Başsavcı Suud El Muceb daha sonra uçağına gitmek üzere VİP'ten ayrıldı. Görüntü Dökümü:

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-Havalimanına gelişi (iki farklı kamera)

-Sorulara cevap vermemesi

-Salona geçmesi

-Salondan çıkması

-Otobüse geçmesi

-Detaylar DHA FEED ============================== 3 - SUUDİ BAŞSAVCI NUMARALI VE KİLİTLİ KUTULAR İLE AYRILIYOR (3) Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA

SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb bugün ülkesine dönüyor.

Başsavcı Suud El Muceb'dan önce havalimanına heyetten bir araç geldi. Araçtan başsavcının heyetinde bulunan 4 kişi indi. Bu kişilerin beraberinde getirdiği üzerinde numaralar ve kilitler bulunan 5 büyük kutu dikkat çekti.

Görevlilerce x-ray cihazından geçirilen kuruyemiş ve lokum kutuları da VİP'ten geçirelerek uçağa yüklendi.

Görüntü Dökümü

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-Suudi Savcı ile gelen heyettekiler

-Suudi Başkonsolosluğu'na ait diplomatik araç

-Araçtan siyah renkli numaralandırılmış kutuların indirilmesi

-Kutulara kilitlenmesi

-Kilitler

-1'den 5'e kadar numaralandırılan kutuların taşınması

-Savcının beraberinde yer alan heyetin VİP'e girişi

-VİP girişinde kutuların x-ray cihazından geçirilmesi

-Görevli Polislerin cihaz içindeki kutuları kontrol etmesi

-Kişisel eşyaların olduğu bavulların araçtan taşınması

-Kuruyemiş kutuları

Suudi heyetin VİP'e girişi

-Üst aramalarının yapılması

-Genel ve detaylar ====================== (KAZA ANI GÖRÜNTÜSÜYLE )

4- BAKIRKÖY'DE MİDİBÜS AĞACA ÇARPTI: 11 YARALI - Dehşet anlarının yaşandığı kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Haber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ - İstanbul (DHA)

Bakırköy Sahilyolunda bir midibüsün ağaca çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy Sahil Yolu'ndan Florya istikametine giden servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, araçta bulunan 16 yolcudan 10'u ve sürücü yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevkedildi. Yaralılar yol kenarında ambulans bekledi. Yaralılar gelen ambulanslarla hastaneye götürülüyor. Servis midibüsünün Atatürk Havalimanı'na personel taşıdığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ /////////

-Yerde yatan yaralılar

-Ambulansın gelişi

-Yaralıların götürülmesi

-Kaza yapar araç

-Röportajlar

-Detayla ===================== 5- KATILDIĞI SES YARIŞMASIYLA TANINAN KÜÇÜK KIZIN ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yaşamını yitiren O Ses Çocuklar yarışmasında adını duyuran 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya'nın ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 20 gün önce hastaneye kaldırılan Kaya'nın bitkisel hayata girmesi ile kardeşi Hatice Kaya'nın 23 Ekim'de adliyeye başvurarak doktor ve hemşirelerden şikayetçi olduğu, şikayet üzerine kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılabilmesi için İstanbul Valiliği'nden izin talep edildiği belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Nazar Nur Kaya'nın kardeşi Hatice Kaya'nın, kardeşi henüz ölmeden, bitkisel hayata girmesi ile 23 Ekim tarihinde adliyeye gelerek hemşire ve doktorlar hakkında şikayetçi olduğu bilgisine yer verildi.

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6-NAZAR NUR KAYA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA) Katıldığı yarışma programıyla tanınan 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı. Ümraniye'de tedavi gördüğü hastanede yanlış iğne sonucu öldüğü iddia edilen Nazar Nur Kaya için Kasımpaşa'da bulunan Büyük Camii'de ikindi vakti cenaze töreni düzenledi. Törene başta ailesi ve sevenleri olmak üzere, yarışma programı yapımcısı Acun Ilıcalı, şarkıcı Murat Boz ve Hadise Açıkgöz katıldı. Bazı aile bireyleri cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. ANNEYİ ACUN ILICALI TESELLİ ETTİ Bu sırada 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya'nın annesi fenalık geçirdi. Fenalık geçiren anneyi bir süre Acun Ilıcalı teselli etti. "GÜZELİM ÜLKEME BUNU HİÇ YAKIŞTIRAMIYORUM" Cenaze namazının ardından konuşan şarkıcı Hadise Açıkgöz, “Güzelim ülkeme bunu hiç yakıştıramıyorum. Nazarın ailesine Allah'tan sabır ve güç diliyorum. Çok üzgünüz, daha da bir şey diyemiyorum" dedi. "SAVCILIĞA GEREKEN İFADEYİ VERDİK"

Daha sonra konuşan Nazar Nur Kaya'nın ablası Hatice Kaya da, “Allah'ın takdiri ama maalesef doktor hatası. Bu hatanın ortaya çıkması adaletin yerini bulması gerekir. Savcılığa gereken ifadeyi verdik. Bundan sonra da savcımız, avukatımız sayesinde gerçek ortaya çıkacaktır. Bu gerçekle birlikte Nazar da rahat edecektir" ifadelerini kullandı. CEBECİ MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Nazar Nur Kaya'nın cenazesi Cebeci Mezarlığı'na defnedildi. Görüntü dökümü ----------------------- -Annenin fenalık geçirmesi -Aile bireylerinin taziyeleri kabul etmesi -Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Hadise'nin gelmesi -Acun Ilıca'nın anneyi teselli etmesi -Cenaze namazının kılınması -Hadise ve ablanın konuşması ========================= (Geniş Haber)

7- ŞİŞLİ'DE CAMİ YANGINI Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Şişli'de bulunan bir caminin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan Gülez Camisi'nin çatı kısmında, izolasyon çalışmaları yapılırken saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Caminin çatısının alev alev yandığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Caminin başka kısımlarına da sıçrayan alevlere müdahale eden ekipler, yangını 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yan ve karşı binaların camları çatladı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın, camide hasara neden oldu.

YANGINI 1 BUÇUK YAŞINDAKİ ÇOCUK HABER VERDİ

İtfaiye ekiplerini arayıp yangın ihbarında bulunan Taner Koral, "Biz evde otururken 1 buçuk yaşındaki oğlum Toprak'ın dışarıdaki dumanı görüp "Duman" diye bağırmasıyla dışarıya çıktık ve camimizin yandığını gördük. Hemen itfaiyeyi arayıp haber verdik. Yangın çatı yapımında çıktı. Yangın çıkınca çalışan işçiler tüpleri alıp aşağıya kaçmak zorunda kaldılar" diye konuştu. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. Görüntü dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Alevli yangın

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Yüksekten görüntü

-Çatının yanmış hali

-Karşı binaların çatlayan camları

-Yangını haber veren 1.5 yaşındaki Toprak Koral

-Yangını itfaiyeye haber veren Taner Koral ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler =========================== 8- BEYOĞLU'NDA 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda üniversite öğrencisi bir kadın, evinin 5. katındaki balkondan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Yenişehir Mahallesi Sandalcı Sokakta bulunan 13 numaralı binanın 5. katında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Berfin Atmaca (23) 5. kattaki dairelerinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. 15 metreden beton zemine düşen Atmaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Dışarıdan gelen bir ses ile sokağa koşan vatandaşlar, Atmaca'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri, çevreye güvenlik şeridi çekti. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Atmaca'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Binadan görüntü Kattaki balkon

Yerdeki ceset

Ambulanstan görüntü

Olay yerindeki güvenlik şeridi

Polis ekipleri Cesedin ambulansa alınması ================================== (ÖZEL)

9-İETT ŞOFÖRÜ FENALAŞAN YOLCUSUNU HASTANEYE BÖYLE YETİŞTİRDİ Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da İETT otobüsü şoförü Adil Kınay, yolculardan Mustafa Erkılıç'ın baygınlık geçirmesi üzerine otobüsü, yolcularla birlikte en yakında bulunan Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sürerek, yolcusunu kısa sürede hastaneye yetiştirdi. Otobüsü acil servisin girişine kadar sokan Kınay, fenalaşan yolcusunu otobüsten indirip sağlık ekiplerine teslim etti. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçen hafta yaşanan olayda, Taksim-Cevatpaşa 32T hattında çalışan Adil Kınay'ın kullandığı 34 TP 6342 plakalı otobüste bulunan yolculardan Mustafa Erkılıç, seyir halindeki otobüste aniden rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Erkılıç'a ilk müdahaleyi otobüste bulunan yolcular yaptı. O sırada Vatan Caddesi üzerinde bulunan otobüsün şoförü Kınay ise güzergahını değiştirerek, Bayramapaşa Devlet Hastanesi'ne yöneldi. Otobüsü, acil servisin girişine kadar sokan Kınay, daha sonra diğer yolcularla birlikte fenalaşan yolcusunu hastane personeline teslim etti. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Erkılıç, tetkikler için tedavi altına alındı.