DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen dayak olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Sıla'nın darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu Ahmet Kural hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Uzlaştırma Bürosu'nda taraflar tek tek çağırılarak uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulacak. Taraflar, uzlaşırsa soruşturma dosyası takipsizlik kararıyla kapanacak. Uzlaşmazlarsa "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından toplam 5 yıla kadar hapis istemiyle Ahmet Kural hakkında dava açılabilecek. Soruşturmaya ilişkin son kararı, Uzlaştırma Bürosu Savcılığı verecek.

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA - ŞARKICI Atilla Taş, "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için tutuklanarak cezaevine gönderildi. Atilla Taş, bugün gözaltına alınarak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Polisler eşliğinde İnfaz Bürosu'na getirilen Atilla Taş, buradaki işlemlerinin ardından tutuklandı. Polis eşliğinde asansöre binen Atilla Taş kendisine soru soran gazetecilere ise "Yarın 10 Kasım Atamı saygıyla anıyorum" diye cevap verdi. Atilla Taş, Metris Cezaevi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi, Atilla Taş'a yerel mahkemenin verdiği 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.

3-ATİLLA TAŞ CEZAEVİNE KONULDU

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA)-ŞARKICI Atilla Taş, "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Taş, 16.45 sıralarında Metris Cezaevi'ne getirildi. Burada yaklaşık yarım saat kalan Atilla Taş daha sonra geldiği araçla cezaevinden çıktı. Atilla Taş'ın Silivri Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Metris Cezaevi'nden detaylar

-Atilla Taş'ın bulunduğu aracın Metris Cezaevinden çıkışı

-Detaylar

09.11.2018 - 17.36-Haber Kodu : 181109199

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4-ZEYTİNBURNU'NDA MİRAS TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Haber-Kamera: Ersan SAN, İSTANBUL (DHA)

Zeytinburnu'nda aralarında bir miras davası iddiasıyla kavga çıkan amca yeğenini bacağından vurdu.

Olay, 14.45 sıralarında 58'inci Bulvar üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir miras davası üzerine tartışan amca ile yeğen arasında kavga çıktı. Bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşen kavgada amca Ö.Z önce yeğenin kafasına silah kabzası ile vurdu. Ardından da ayağına 3 el ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan yeğen Y.A çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavisine devam edilen Y.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından amca Ö.A'nın da karakola giderek silahı ile teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.