DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanma törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin Mabeyn Köşkü'ne geçti. İki lider Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı olarak ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sona erdi. Görüntü dökümü:

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-Görüşmeden görüntüler =============================== (GENİŞ HABER)

2- ERDOĞAN VE PUTİN TÜRKAKIMI'NIN DENİZ BÖLÜMÜNÜN TAMAMLANMA TÖRENİNE KATILDI *Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini, hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik. Daima Rusya ile uzun vadeli iş birlikleri kurmanın çabası içinde olduk."

"Hem bölgemizde hem de küresel alanda hakkın, adaletin, barışın ve istikrarın temini için Rus dostlarımızla birlikte çaba gösterdik." Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene iki liderin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.

"2019'DA YAPILACAK TESTLERİN ARDINDAN FAALİYETE GEÇMEYE HAZIR OLACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmasında, "TürkAkım doğal gaz boru hattının Karadeniz'in altından geçen bölümünün tamamlanarak boru hattının ülkemiz topraklarına ulaşmasının, bugün ayrı bir sevincini yaşıyoruz. Böylece 2014'te ilk adımını attığımız 2016'da hükümetler arası anlaşmayla somut çerçeve kazandırdığımız bu tarihi projenin artık son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. TürkAkım Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji jeopolitiği bakımından tarihi nitelikte bir projedir. Rusya kara kesimi, deniz kesimi ve Türkiye kara kesimi olarak 3 bölümden teşekkül eden TürkAkım Projesi, inşallah 2019'da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacaktır" dedi. "KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA DOĞAL GAZIN ÖNEMİ VE ARZ GÜVENLİĞİ GİDEREK ARTIYORö

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye içinde İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi kritik üretim ve ihracat merkezleri yeni bir tedarik hattına kavuşacak. Böylece Türkiye transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa ülkelerinin doğal gaz taleplerini karşılayabilecek" diye konuştu. Erdoğan, "Küresel enerji piyasalarında doğal gazın önemi ve arz güvenliği giderek artıyor. Burada önemli olan enerji projelerinin ekonomik olarak hayata geçirilebilir olmasıdır. Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğal gazı nereden ve nasıl temin edecekleriyle ilgili kararlarına saygı duyulmalıdır" dedi.

Erdoğan, "Devletin veya devletlerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve kendi vatandaşlarına hizmet vermenin önüne geçecek baskıların hiç kimseye faydası olmayacak. Bizim için Rusya Federasyonu uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve bu projedeki gibi önemli bir doğal gaz tedarikçisidir. Türkiye, Rusya'dan 1987'den bu yana toplam 387 milyar metreküplük doğal gaz alımı gerçekleştirmiştir. Bu, çok önemli bir rakamdır. Aynı zamanda bu tablo, enerji alanındaki ilişkilerimizin diğer hususlarda olduğu gibi her türlü sınamayı geçmiş bulunduğunun işaretidir" diye konuştu.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

Erdoğan, "Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini, hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik. Daima Rusya ile uzun vadeli iş birlikleri kurmanın çabası içinde olduk. Hem bölgemizde hem de küresel alanda hakkın, adaletin, barışın ve istikrarın temini için Rus dostlarımızla birlikte çaba gösterdik. Bu ortak duruşumuzun özellikle komşumuz Suriye'deki çatışmalardan kaynaklanan insani krizin hafifletilmesinde önemli katkılarını gördük" şeklinde konuştu. RUSYA İLE TURİZM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizde yüzde 30'luk artış sağladık. Hedefimiz, 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır. Türkiye ve Rusya'nın karşılıklı yatırımları, Akkuyu Projesi hariç, onar milyar doların üzerindedir. Turizmde bu yılın ilk 9 ayında 5.1 milyon Rus turisti ağırlayarak, yeni bir rekora daha imza attık. 2019 yılını karşılıklı kültür ve turizm yılı olarak kutlayacağız. Gelecek yıl gerçekleştirilecek etkinlikler, halklarımızın birbirlerini daha da iyi tanımalarına vesile olacaktır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KONUMUNA DA OLUMLU BİR ETKİ YAPACAKTIR"

Erdoğan'ın ardında bir konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bu sene Çin ile 100 milyar dolar ticarete ulaşacağız ama Türkiye ile neden olmasın bu rakam? Türkiye ile de 100 milyar dolarlık ticaret hacmine imza atmamız mümkün olacaktır" dedi.

Putin, "Projeye adı veren Sayın Erdoğan'dır, TürkAkım ismini vermiştir. Sadece 2 sene sonra, bu hızlı süre zarfında projenin en zor kısmı tamamlandı. Hakikaten çok büyük çalışma yapıldı. Yeni ve yüksek teknoloji ile yapılan bir süreçtir" diye konuştu.

Putin, "Doğalgaz en ekolojik, çevre dostu bir proje, bugün söylendi ki, deniz kısmı toplam 1800 kilometre boru hatları döşendi. Karadeniz'in 2 bin metre derinliğine ondan sonra bir kısmı Türkiye üzerinden transit olarak doğalgazı doğu ve güney Avrupa'ya doğalgazı taşıyacak. Bu da Türkiye'yi önemli bir doğalgaz merkezi haline getirecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin konumuna da olumlu bir etki yapacaktır" şeklinde konuştu. "GÖSTERDİĞİ SİYASİ İRADE, CESARETİ İÇİN TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Putin, "Emeği geçen uzmanlara, çalışanlara, işçilere, mühendislere, finansman sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum. Sayın Erdoğan'a derin, içten şükranlarımı sunmak istiyorum, gösterdiği siyasi irade, cesareti için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü siyasi irade, cesaret olmadan böyle proje gerçekleştirmek mümkün olmaz. Sayın Erdoğan'ın da bahsettiği güvenin temelinde var. İki ülke arasında güven olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün değil" dedi.

"AKKUYU SİMGE OLACAK"

Putin, "Eminim TürkAkım ve diğer önemli stratejik projemiz olan Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu nükleer güç santrali Rusya-Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğimizin gelişmesi bakımından bir simge olacaktır, halklar arasında dostluğun da simgesi olacaktır" diye konuştu. SON KAYNAK YAPILDI

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BOTAŞ Genel Müdürü. Burhan Özcan'dan projeye ilişkin bilgi aldı. Putin'e ise Gazprom CEO'su Alexey Miller yine projeye ilişkin bilgi verdi. Erdoğan ve Putin projenin tamamlanması için Kıyıköy'de bulunan gemiye kaynak işleminin başlaması talimatını verdi. Ardından PJSC Gazprom Yönetim Kurulu Üyesi Aksyutin, kaynakçıların faaliyetlerini tarif etmesi ve kaynak işleminin tamamlanmasıyla ilgili bilgi verdi. Yapılan kaynak salonda bulunan ekranlara da yansıtılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüldüğü gibi son kaynak yapılıyor. Çok yüksek bir teknoloji ile bu kaynak yapılıyor" dedi. Daha sonra kaynak işlemleri tamamlanan borular Erdoğan ve Putin'in talimatıyla suya indirildi. Böylece Rusya'nın Anapa Kenti'nden başlayan projenin denizdeki bölümü Kıyıköy'e ulaşarak tamamlandı.

Putin sahnede kısa bir konuşma yaparak, "Bu tür projeler ve bu proje özellikle 3. ülkenin çıkarlarına karşı değildir. Bu projelerle ikili ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Ülkeler arasında ekonominin gelişmeleri sağlamak için bunlar önemli. Bunların faaliyete geçirilmesi kendi ulusal menfaatlerini çıkarlarını koruma konusunda önem teşkil ediyor" dedi.

Törenin sonunda aile fotoğrafı çekildi.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın konuşması

- Putin'in konuşması

- Erdoğan ve Putin'in kaynak talimatı vermesi

- Putin'in konuşması

- Aile fotoğrafının çekilmesi

- Detaylar ================ 3- KILIÇDAROĞLU CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN ANKARA'YA GİTTİ... Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün son yolculuğuna uğurlamak üzere katıldığı Edirne Milletvekili Erdin Bircan için düzenlenen cenaze töreninin ardından İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya gitti.

Edirne'de düzenlenen cenaze töreninin ardından İstanbul'a gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda karşılaştığı AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın taziyesini kabul etti. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun'un da aralarında olduğu parti yöneticileriyle birlikte THY'nin saat 17.00'daki tarifeli uçağıyla Ankara'ya hareket etti. Görüntü Dökümü

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-Kılıçdaroğlu'nun VIP'e girişi

-Mustafa Elitaş ile karşılaşması

-Taziyede bulunulması

-Uçağa gidiş

-Genel ve detay

========================= 4- TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NİN EMSAL KARARI * Tüketici ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Osman İlhan, "Tüketici için beklenen ve yerinde bir uygulama. İnanıyorum ki artık mağduriyetler daha da azalacak. O yüzden biz tüketiciler olarak memnunuz" Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İlkay DİKİCİ, İSTANBUL(DHA),

TÜKETİCİ ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Osman İlhan, Tüketici Mahkemesi'nin konutu teslim edilemeyen kişi için verdiği emsal kararla ilgili "Tüketici için beklenen ve yerinde bir karar. İnanıyorum ki artık mağduriyetler daha da azalacak. Biz tüketiciler olarak memnunuz" dedi.

Tüketici Mahkemesi, satın aldığı ev zamanında teslim edilmeyen tüm vatandaşları ilgilendiren kararını 27 Eylül günü verdi. Emsal niteliğindeki karara göre müteahhit ve kredi veren banka, tüketicinin ödediği parayı faiziyle iade edecek. Kararı DHA'ya değerlendiren Tüketici ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Osman İlhan, "Bu karar daha önce vardı ancak uygulanmıyordu. Şimdi mahkemenin verdiği kararla emsal oldu ve uygulanmaya başladı. Her şeyden önce tüketicinin lehine bir karar. Bundan sonraki satışlarda bankalar da artık sorumlu olacak. Artık kredi verirken bir anlamda müteahhite kefil olmuş gibi olacaklar. Tüketici için beklenen ve yerinde bir uygulama. İnanıyorum ki artık mağduriyetler daha da azalacak. O yüzden biz tüketiciler olarak memnunuz" ifadelerini kullandı.

"SENETLE KONUT ALANLAR DAHA AĞIR MAĞDURİYET YAŞIYOR"

Kararın geriye dönük uygulanabileceğini söyleyen İlhan, "Bu emsal karar daha sonra bir yönetmelikle desteklenebilir. Evlerini satın alamayan tüketiciler bu konu da bir hayli mağdur. Bundan sonra bankaların kredi verirken daha da dikkatli olması gerekiyor. Banka kredisi ile satın alıp mağdur olanlardan ziyade bir de senetle ve devre mülk karşılığında bu tarz ev satın alma durumu var. Onların yaşadığı mağduriyet daha ağır" dedi.

Tüketici Hakları ve Çevreyi Koruma Derneği Genel Başkanı Osman İlhan, konuşmasına şöyle devam etti:

Diğer tüketiciler bu tarz mağduriyet yaşamaması için mutlaka ön araştırma yapmamalılar. Bankaların bu işin içinde olup olmadığı öncelikle bilinmesi gerekenlerden. Müteahhittin teminatı ve bankalarla olan anlaşmalarına da ayrıca bakılmalı. Bu tarz alım-satımlarda mutlaka nakit veya banka kredisi üzerinden faaliyet yürütülmeli. Senet üzerinden veya devre mülk karşılığında satışlardan kaçınılmalı. Çünkü müteahhit battığı zaman, ellindeki senetleri bir başkasına ciro ederek kullanabiliyor. Tüketiciler ödemiş oldukları paraları bir başkasına ödemek zorunda kalıyorlar. Tekrar belirtmek gerekirse tüketici için gayet olumlu bir karar. İnşallah bunların devamı olur. Mağduriyetler daha da azalır. Bu konuda yüzlerce, binlerce mağduriyet var. O yüzden iyi bir karar, inşallah hayırlı uğurlu olur"

"BİZİM DERDİMİZ DAİRELERİMİZİ ALMAK"

Esenyurt'ta konut mağdurlarından olan Fahri Kaygu ise kararın bazı hak sahipleri için yeterli olmadığını savundu. Kaygu, "Buradaki birçok insan 2011 senesinde yüklü miktarda paralar vererek ve borçlanarak daire aldılar. Artık bu insan dairelerini almak istiyorlar. Paralarını iade almak istemiyorlar. Sonuç olarak bir müteahhitlere ve toprak sahiplerine finansör olmak için para ödemedik. Bizim derdimiz birikmişliğimizle çocuklarımıza ileride bir yuva bırakmaktı. O yüzden bizim niyetimiz dairelerimizi teslim almak" şeklinde konuştu. Emsal kararın önemli olduğunu belirten Kaygu, "Bugün ki karar da önemli ancak mahkemelerimiz bugün Esenyurt'ta yüzde 80'i tamamlanmış binaların arsa tescilini yaparsa bu dolandırıcılar artık yapmak istediklerini yapamayacaklar. Zaten dolandırıcılık yapan şirket ve müteahhitlerin iade edecek paraları olsa daireleri tamamlarlar. Yahut çok daha az para harcayarak insanların dairelerini yapıp teslim edebilirler" dedi. Görüntü dökümü

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-Yarım kalan binalar

-Genel ve detaylar

-Muhabir anonsu

-Mağdur Fahri Kaygu ile röportaj

-Dernek başkanı ile röportaj