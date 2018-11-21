DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Atatürk köprüsü girişi Unkapanı yönünde bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Takla atan aracın alev alması üzerine diğer sürücüler yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Saat 14.45 sıralarında Refik Saydam Caddesi'nden Fatih istikametine giden otomobil, Unkapanı Atatürk köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla atarak durdu. Kaza yapan otomobili gören çevredekiler yardıma koştu. Araç içinde bulunan sürücü ve yanındaki kadın vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Otomobilde çıkan küçük çaplı yangın, vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA Şişli'de lüks otomobilin içindeki kişilere silahlı saldırı düzenlendi. Sokak ortasındaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

3 AY TEKNİK TAKİP

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, sosyal medya siteleri üzerinden tabanca, tüfek ve mermi satışı yapıldığını belirleyerek yaklaşık 3 ay önce çalışma başlattı.

ORGANİZE TİCARETİ BELİRLEDİ, SİBER ADRESLERİ TESPİT ETTİ

Organize ekipleri, internet sitelerine silah satış ilanı koyan, alışveriş yapan kişileri tespit ederek gerçek kullanıcılarının bulunması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Siber polis ise şüphelilerin bir kısmının sosyal medya üzerinde gerçek kimliklerini kullandığını, bir kısmının ise takma isim kullandığını belirleyip gerçek kimliklerini tespit ederek adres bilgilerine ulaştı.

GÖZALTI SAYISI 41 OLDU

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul merkezli, Bursa, Van, Amasya, Sivas, Konya, İzmir, Samsun ve Edirne'de belirlenen 50 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

6'sı kurusıkı toplam 27 tabanca, 6 av tüfeği, 17 şarjör, çelik yelek ve bin 23 tane değişik çap ve kalibrelerde mermi ile fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan 41 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.