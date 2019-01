DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 5

(EK GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER)

1- BİNALİ YILDIRIM: BU REZİLLİĞE BİR SON VERECEĞİZ

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım,

"Esnafla faytoncularla konuşup bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil. Yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili kanun teklifi de gündeme gelecek"

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan Camii'nde cuma namazı kıldı. Yıldırım'a MHP milletvekili Celal Adan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda belediye başkanı ile belediye başkan adayları eşlik etti.

"HER ŞEY PARA DEMEK DEĞİL "

Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım Büyükada'daki fayton tartışmasıyla ilgili olarak, "Esnafla faytoncularla konuşup bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil" dedi. Yıldırım, "Hayvanlarda canlıdır. Bütün canlıları yaşatmak onların hakkını hukukunu korumak insanlar olarak bizim görevimizdir. Hele hele yönetici sorumluluğunu taşıyorsanız bu daha önemli hale geliyor. Hayvanlara işkence edilerek onların kapasiteleri zorlanarak bu şekilde ticari amaçlı kullanılmasını tasvip etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın faytonlarda kullanılan atlarla ilgili o gün söylediklerinin arkasındayız. Büyükada ve diğer adalar son yıllarda çok ziyaretçi aldı. Buna rağmen at sayısı azaldı. Buradaki sorun neyse oradaki faytoncularla esnafla görüşülerek konuşup bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil. Yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili kanun teklifi de gündeme gelecek" dedi.