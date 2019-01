DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

(ZANLININ GÖRÜNTÜSÜYLE)

1 - UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI PENDİK'TE MEZARLIKTA YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI, Cengiz ÇOBAN- İstanbul DHA

Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı.

Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta Ukrayna'dan Türkiye'ye geldiği İnterpol Daire Başkanlığı'na bildirilmişti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Hüsnü Can Ç.'yi Pendik Kurtköy mezarlığında yakaladı. Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç.'nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

--------

-Zanlının görüntüsü (ÖZEL)

=================================

(GENİŞ HABER)

2- KUZEY IRAK ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL DHA

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Kamer Ülgen, babası Hüseyin Ülgen, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Birinci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile yakınları ve askeri erkan katıldı.

Törende şehidin babası Kamer Ülgen taziyeleri kabul etti. Uzman Onbaşı Mücahit Ülgen için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit için helallik istendi. Namazın ardından şehidin naaşı top arabasına konuldu. Şehit er Kurfalı Şehitliği'ne defnedildi.