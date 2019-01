DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

"ADALET ÇÖKERSE DEVLET ÇÖKER" İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen duruşmanın ardından CHP milletvekili Özgür Özel ve Eren Erdem'in babası Hasan Erdem'in de aralarında bulunduğu bir grup adliye önünde toplandı. CHP Milletvekili Muharrem Erkek grup adına açıklama yaparken, "Kurguya dayalı iddialar, siyasi davalar, kumpas davaları bir gün gelir mutlaka çöker. Türkiye'nin mücadelesi demokrasi mücadelesidir, hukukun üstünlüğü mücadelesidir; hak, hukuk, adalet mücadelesidir. Suçsuz bir insan Eren Erdem bugün verilen tahliye kararıyla Silivri Cezaevi'nden çıkacak, özgürlüğüyle buluşacak. Suçsuz bir insanın cezaevinde olması kadar ağır bir durum yoktur. Ben bugün savunma avukatları değerli meslektaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Hukuka, adalete, vicdanlarına göre savunma yaptıkları için. Biz her zaman şunu söylüyoruz; Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız bir yargıya, güçlü bir yargıya, hakimlere, savcılara, hukukçulara ihtiyacı var. Hukuk yoksa, özgürlük yoksa maalesef hiç bir şeyin olması mümkün değil. Adalet çökerse devlet çöker. Onun için bu adalet mücadelesini veriyoruz. Onun için hukukun üstünlüğü diyoruz, onun için bağımsız ve tarafsız yargı diyoruz. Bu tutuklama kararı hukuksuzdu, haksızdı, kurguya dayalı iddialara dayanmaktaydı. Ve bugün verilen karar dosya içeriğine, hakkaniyete, adalete uygun bir karardır. Ve bu tahliye kararı ile birlikte adalet geç de olsa tutuklulukla ilgili tecelli etmiştir. Umarım dosya içeriğine, hukuka, adalete uygun esasa ilişkin karar da verilir. Çünkü Eren Erdem yaşamı FETÖ'yle ve bu tür yapılanmalarla mücadeleyle geçmiş değerli bir arkadaşımızdır. Eren Erdem'i FETÖ Terör Örgütü ile ilişkilendirmek, hukuk dışıdır, akıl dışıdır, vicdan dışıdır." dedi.

"BAZI İTHAMLAR DOĞRU DEĞİLDİ, YARGI DA BU KARARI VERDİ ZATEN" Açıklamanın ardından gazetecilerin soruları üzerine konuşan Eren Erdem'in babası Hasan Erdem, "Bizim yaşam biçimimizde asla ve asla bu tür devlete ve millete karşı işlenecek suçlarda asla yer olmaz. Bizim zaten her şeyimiz belli. Eren Erdem'e kendisini anlatma şansı verilmediğinden belirli suçlamalara maruz kaldı. Çıktı artık, bundan sonra açıklamalarını yapacak. Bazı ithamlar doğru değildi, yargı da bu kararı verdi zaten." dedi.

"FETÖ İLE FOTOĞRAFIN YOKTU" Eren Erdem'in 'FETÖ'yü desteklediğime şahit oldun mu?" şeklindeki sorusu üzerine tanık Üzümcü, "Eren, internete girdim senin FETÖ ile fotoğrafın yoktu" diye cevap verdi. Gazetede her türlü siyasi görüşten insan olduğunu söyleyen Üzümcü, maddi yetersizlikler nedeniyle gazetenin kapandığını belirtti. Soru üzerine Üzümcü, Eren Erdem'in evine haram lokma sokmayan onurlu bir insan olduğunu da sözlerine ekledi.

"İSTANBUL AİDİYETİNİ GÜÇLENDİRECEĞİM" 'İstanbul için ilk ne yapacaksınız?" sorusuna da Yıldırım, "Bir kere belediye başkanı olursam yapacağım en önemli iş; İstanbul aidiyetini güçlendireceğim. Yani İstanbul'da yaşayanların İstanbul aidiyetini taşıması lazım. Mesela bunu İzmir yapıyor. Türkiye'nin her tarafından geliyor. Ama bir buçuk sene sonra 'ben İzmirliyim' diyor. İstanbul'dakiler Zonguldaklıyım diyor, Kastamonuluyum, Suriyeliyim diyor. Tabii ki farlklı farklı yerlerden olacağız. Ona bir itirazım yok. İstanbul bizim evimiz, bizim geleceğimiz. İki; İstanbul ekonomisine kafa yoracağız. İstanbul'da istihdam imkanlarının arttırılması. İstanbul'da turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi. Sezonun uzatılması. İstanbul imar meselelerinin karmaşadan kaostan kurtarılması. İstanbul'un dünya şehirleri arasındaki yerinin daha yukarılara taşınması" şeklinde cevap verdi.

9- TARAFTARIN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN SPORDA ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN ARAYA GELDİLER

Haber-Kamera: Doğanay YAVUZ, Onur MERİÇ / İSTANBUL, (DHA)

Küçükköyspor ve Yıldırım Bosnaspor arasında geçen hafta oynanan amatör lig maçı öncesi çıkan olaylarda hayatını Küçükköyspor taraftarı Muhammet Yücel'in hayatını kaybetmesinin ardından iki ilçenin kaymakam ve belediye başkanları ile kulüplerin yöneticileri biraya geldi.

Gaziosmanpaşa'da bulunan bir et lokantasında yapılan "Sporda şiddete hayır" etkinliğine; iki kulübün yöneticileri, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta bir araya geldi. Katılımcılar toplantıda hazır bulunan Muahmmet Yücel'in babası Fatih Yücel'e başsağlığı diledi.

Etkinlik sırasında konuşan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Hatipoğlu, "Tribünde ve sokakta her türlü kötü tezahüratın önüne geçmek için, her türlü çabayı gösterecek ve hem de kardeşliğimizi birlik ve beraberliğimizi herkese göstereceğiz." dedi.

Yıldırım Bosnaspor Kulübü Başkanı Saffet Eryüz, "Büyük başsağlığı diliyoruz. Acıları acımızdır. Bunu bilmenizi istiyoruz. Bu olayda en büyük yarayı alanlardan birisi biziz. Hiçbir sportif başarının bir candan daha değerli olmadığını bilmemiz lazım. Yakınlarının ve Küçükköyspor camiasının başı sağ olsun" diye konuştu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, öncelikle spordaki şiddetin tamamen ortadan kaldırılması ve sporun evrensel bir dil, bir spor dalı olduğunu bildirdi.

Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ise, "Muhammet kardeşimizin yaşadıklarını hiçbir kardeşimizin yaşamaması için babanın bu tür acılar çekmemesi için ortak çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

