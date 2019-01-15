DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- İMAMOĞLU: HERKES KENDİNE GÖRE YASALARI YORUMLARSA İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMAYIZ Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Harun UYANIK İSTANBUL DHA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Güngören'de esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla tek tek tokalaşan İmamoğlu vatandaşlarla da sohbet etti. "BİZ BUNU DÜZELTECEĞİZ"

İmamoğlu, ziyaretleri sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir dönem Güngören'de yaşayan İmamoğlu, "Bir şehrin nasıl planlanacağı hepsi bir bütün. Herkes kafasına göre bir şehir kurguluyor. Bu öyle olmaz. Güngören'in bir yaşam felsefesi, kültürü var. Bu kenti nasıl bütünleştirebiliriz? Hangi kavramlar oluşturabiliriz? Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Bu yapılaşmanın burada yaşayan hiç bir insanın yaşam kültürüne uygun olmadığını biliyoruz. O bakımdan biz karşıyız demekle sorun çözülmüyor. En yetkili ağız dese bile düzelmiyor. O bakımdan bunun düzelmesi bir anlayış meselesi. Biz bunu düzelteceğiz. Ben Güngören'e nadir olarak geliyorum. Güngören iyi durumda değil. Güngören'de yeşil alanımız yok. Bu çok kötü bir şey. Burada 25 aynı anlayış yönetiyorsa o anlayışı suçlayacağız. Sorunları toparlayacağız ve çözümleri üreteceğiz. Bu insanları mutlu kılmaz zorundayız" dedi.

"YASADA YERİ NET"

İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Binali Yıldırım'ın adaylığı ile ilgili sözlerinin sorulması üzerine, "Yasada yeri net. Tanımlanmış. Herkes kendine göre yasaları yorumlarsa işin içinden çıkamayız. Ben şunu söylüyorum, 1 Nisan'da çok sevdiği görevine geri dönecek meclis başkanı" dedi. Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun açıklamaları

-Esnaf ziyareti

-Detaylar =================== (görüntülerle)

2- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik dün gece 5 ilçede yaptığı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

TEM ekipleri örgüt adına molotof kokteyli saldırı, korsan gösteri ve araç yakma eylemlerine katıldığı belirlenen şüphelilerin kaldığı adresler tespit edildi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle Başakşehir, Beyoğlu, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şişli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

EK GÖRÜNTÜLER

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-POLİS KAMERASI

-Polislerin baskını

-Evlere giren polisler

-Evlerde arama yapılması

-Şüphelilerin götürülmesi

-Genel ve detaylar Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntüler 15.01.2019 - 10.45 - Haber Kodu : 190115032 ============================= 3- ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Akın ÇELİKTAŞ, İSTANBUL(DHA) VATAN Partisi İstanbul İl Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik Twitter'dan yaptığı açıklamayı protesto etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Sarıyer'de bulunan başkonsolosluk binası önünde toplanan Vatan Partililer, sık sık sloganlar attı. Eylem nedeniyle polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Açıklamanın yapıldığı sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı, başkonsolosluk önüne demir bariyerlerle çevrildi. Başkonsolosluk önünde toplanan partililer adına, Vatan Partisi İl Başkanı Cem Dikmen açıklama yaptı. Dikmen açıklamasında, "Coğrafyamızın kaderini, Donald Trump'ın tweet'leri ve ABD'nin kirli politikaları değil Mehmetçiğimizin süngüsü ve Türk milletinin kararlı tavrı belirlemektedir. ABD'nin Suriye'den çekilişi yenilgisi sebebiyledir. İçi boş tehditlerle bu yenilgiyi örtmeye kalkanların asıl amacı ABD iç politikasında kuyruklarını dik tutmak ve bölgedeki piyonlarını oyalamaktan ibarettir. Ancak sonuç ve süreç açıktır. ABD yenilmiştir. PKK/PYD yalnız kalmıştır ve yenilecektir " şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-ABD Başkonsolosluğu önündeki güvenlik önlemleri

-Başkonsolosluk önünden genel ve detaylar

-Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen'in açıklaması

-Partililerin ABD aleyhine attığı sloganlar ========================= 4- KARISINI FELÇ BIRAKAN SANIĞA "AKIL SAĞLIĞI YERİNDE" RAPORU GELDİ Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL/İstanbul,(DHA)

Gaziosmanpaşa'da boşanma davası açan karısı Handan Aşkın ve ağabeyi Sedat Sevin'i kurşunlayarak Handan Aşkın'ın felç kalmasına neden olan Emre Aşkın'ın yargılamasına devam edildi. Mütalaa verilmesi için ertelenen duruşmada sanık hakkında akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiği öğrenildi. Duruşma sonrası açıklama yapan Handan Aşkın, "Rapor istediğimiz gibi geldi. Ben vuruldum ve hala acı çekiyorum. Bunun bedelini ödemesini, en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emre Aşkın getirildi. Şikayetçi Handan Aşkın'ı duruşmada avukatı Gül Erdoğmuş temsil etti. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili de duruşmada hazır bulundu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da duruşmayı takip etti. İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma hastanesinden gelen raporda sanık Emre Aşkın hakkında, "Herhangi bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanmadığı cezai sorumluluğunun tam olduğu" belirtildi. Mahkeme heyeti savcılık mütalaasının verilmesi için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.