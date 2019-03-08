DHA İSTANBUL BÜLTENİ-5 1-- ARACI BİLEREK DENİZE SÜRMÜŞ; AKIL HASTANESİNE SEVKEDİLDİ - Eminönü'nde arabalı vapur iskelesindeki olay intihar girişimi çıktı

- 3 yaşındaki kızının da bulunduğu aracı denize süren Zeki H.'ye 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan işlem yapıldı, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi. - Ölümden dönen küçük kız ise annesine teslim edildi Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHA

Eminönü'nde arabalı vapur iskelesinde sürücünün aracı bilerek denize doğru sürdüğü ortaya çıktı.

Eminönü arabalı vapur iskelesinde dün saat 19.15 sıralarında hızla ilerleyen bir araç denize uçmuştu. Denize uçan araçta bulunan 26 yaşındaki Zeki H. ve 3 yaşındaki kızı Güney çevredekiler tarafından kurtarıldı. İNTİHAR ETMEK İÇİN ARACINI DENİZE SÜRDÜ

Baba ve kızı geceyi hastanede geçirdi. Taburcu edilen 26 yaşında Zeki H. gözaltına alınarak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Zeki H.'nin verdiği ifadede, eşiyle bir süredir ayrı yaşadığı için psikolojik sorunları olduğunu ve aracı intihar etmek için denize sürdüğünü söylediği öğrenildi

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Emniyetteki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hakkında işlem başlatılan Zeki H. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ İÇİN HASTANEYE YATIRILDI

Zeki H. sevk edildiği adliyede savcılık tarafından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. 3 yaşındaki Güney ise, annesine teslim edildi. Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili görüntüler ============================== 2 - KATLİAM YAPAN SALDIRGAN TUTUKLANDI Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Gürkan'ın kardeşi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinası Gürkan ile olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartıldı. Çelik yelek giydirilen Şinasi Gürkan ile 4 kişi zıhrlı araca bindirilerek Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Şinası Gürkan ve 4 kişi savcıya ifade verdi. Cumhuriyet savcısı, Şinasi Gürkan'ı tutuklama talebiyle, kardeşi olan şüpheliyi ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti. 3 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkeme de "kasten öldürme" suçundan Şinasi Gürkan'ın tutuklanmasına karar verdi. Kardeşi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli Şinasi Gürkan'ın savcılık ve hakimlik ifadesinde cinayetleri işlediğini kabul ettiği başka birşey söylemediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırganın adliyeye sevki ============================ (geniş haber)

3-KADIN KOMANDOLAR KÖPRÜDEN HALATLA İNDİ - O anlar havadan da görüntülendi. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN - Onur MERİÇ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Jandarmanın kadın komandoları halatlarla 15 Temmuz Şehitler köprüsünden indi. 4 kadın komandonun inişi havadan da görüntülendi

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda görevli 4 kadın astsubay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi.

Jandarma astsubaylar Songül Karapınar, Ayşe Karakaş, Süheyla Acar ve Duygu Örkmez hazırlıkların tamamlayarak saat 11.00 sıralarında köprüden halatla İstanbul Boğazı'na inmeye başladı. Bu sırada köprü üzerinde de dev Türk bayrakları asıldı. Etkinlik çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Halat inişini tamamlayan astsubaylar, botla kıyıya çıktı. Gösteri havadan da görüntülendi. Görüntü Dökümü:

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-Kadın komandoların inişi

-Havadan görüntüler

-Kıyıya çıkmaları

-Açıklamaları

08.03.2019 - 13.15 Haber Kodu : 190308110

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4-TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ MESROB MUTAFYAN ÖLDÜ İdris TİFTİKCİ-İstanbul DHA

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.

Mutafyan'ın bir süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı ve Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu Mutafyan'ın hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı. Şirinoğlu, "10 senedir hastanemizde tedavi etmeye çalıştığımız Patriğimiz Mesrob Mutafyan bugün saat 1'e çeyrek kala maalesef bir kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştır. Değerli bir din adamımızdı. Vatanına milletine düşkündü. Fakat Patrik olduktan sonra maalesef kısa bir süre sonra bu rahatsızlığa yakalandı. Hastanemiz elinden gelen her şeyi yaptı. Maalesef kurtaramadık. Dünyada sevilen bir dini liderdi" dedi. Görüntü Dökümü:

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Ek Görüntü//

-Şirinoğlu'nun açıklamaları

-Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nden detay

Geçilen Görüntü//

-Mutafyan'ın arşiv görüntüleri

08.03.2019 - 14.40 Haber Kodu : 190308138 5-İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 4" DENETİMLERİ YAPILDI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul- DHA

İSTANBULN GENELİNDE BİRÇOK NOKTADA, "KURT KAPANI 4" DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Kadıköy'de yapılan denetimlerde motosikletli yunus ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdu. Araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan 'Zoro ' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Uygulama yapan polis ekipleri

-Durdurulan araçların aranması

-GBT taraması yapan polis ekipleri

-Polis köpeğinin arama yapması

-Polis helikopteri

Genel ve detay

08.03.2019 -16.19 Haber Kodu : 190308188 ==================================== (Ek görüntüyle geniş haber)

6-ATAŞEHİR'DE MOBİLYA İMALATHANESİNİN ÇATISINDA YANGIN Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)

Ataşehir'de mobilya imalathanesinin çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi.

Ferhat Paşa Mahallesi 49. Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyede çıkan yangın nedeniyle kısa sürede alevler binanın çatısını sardı. Çatının alev alev yandığını görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıdaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

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Ek Görüntü//

-Binanın çatısının alev alev yanması

Geçilen Görüntü//

-Havadan görüntüler

-Alevlerden görüntü

-İtfaiye ekipleri

-Genel ve detaylar

08.03.2019 -16.17 Haber Kodu : 190308186 ===================================== 7-ERTUĞRUL AKBAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da dün hayatını kaybeden gazeteci yazar Ertuğrul Akbay, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk basınında röportaj denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan, 80 yaşında hayatını kaybeden Ertuğrul Akbay için ilk olarak Sözcü'nün Halkalı'daki merkez binası önünde tören düzenlendi. Törene Sözcü çalışanları, Ertuğrul Akbay'ın ailesi, dostları, çok sayıda siyasetçi katıldı.

Akbay'ın cenazesi daha sonra cenaze töreninin yapılacağı Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Cami avlusunda taziyeleri ailesi kabul etti. Burada yapılan cenaze törenine medya, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'li Gürsel Tekin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübü eski başkanı ve iş adamı Faruk Süren, Galatasaray Kulübü eski başkanı Ünal Aysal, iş adamı Erdoğan Toprak, Korkusuz yazarı Can Ataklı, gazeteci yazar Ertuğrul Özkök, gazeteci yazar Fatih Altaylı, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Ali Şen, sanatçı Müjdat Gezen, Bedri Baykam, sanatçı Berhan Şimşek de törene katılanlar arasında yer aldı.

Ertuğrul Akbay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'daki Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gazeteci Ertuğrul Akbay, 1938 yılında doğdu. Gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet gazetesinde başlayan Akbay, 1985 yılında "Gölge Adam" gazetesini çıkardı. Akbay'ın "Yaş 75 Yolun Yarısı" isimli kitabı bulunuyor.