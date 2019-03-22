DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 5 1-3 KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLAN ŞOFÖR ADLİ KONTROLLE SERBEST Haber: Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA)

Beyazıt'ta 3 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen özel halk otobüsü şoförü Yüksel Kostuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyazıt'taki kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Yüksel Kostuk, savcılıkça "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek " suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüpheli Yüksel Kostuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak mağdurlar, şüpheli şoförün tutuklanmamasına itirazda bulundu. İtiraz, üst mahkemece değerlendirilecek. Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı

-Şüphelinin karakola girerken çekilen görüntüsü ======================================================= 2- TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN TRUMP'UN AÇIKLAMALARINA TEPKİ Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki göstererek "Yani bir ülke, başka bir ülkenin toprağını uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal edecek, 50 seneyi geçerse de orayı kazanabilir. Zaman aşımıyla kazanma gibi bir şeyden bahsediyor adeta. ABD, uluslararası hukuk kararını tanımıyor." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kartal İmam Hatip Lisesi Uluslararası Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen Kartal Hukuk Sempozyumu'nda konuştu. Şentop, Golan Tepeleri hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını değerlendirdi.

Mustafa Şentop, "Dün ABD Başkanı Trump, 'Aradan 52 yıl geçti, artık Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu tanımamız gerekebilir.' gibi bir laf ediyor. Yani bir ülke, başka bir ülkenin toprağını uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal edecek, 50 seneyi geçerse de orayı kazanabilir. Zaman aşımıyla kazanma gibi bir şeyden bahsediyor adeta. ABD, uluslararası hukuk kararını tanımıyor. Çünkü bu

belli güç dengeleri içerisinde oluşturulmuş bir kurul. 1981'de ABD'de o kararı veto etmemiş. Bugün elinde bir güç ve imkan olduğunu düşünüyor. O kuralı, yapay sabiteyi pişirip yiyebiliyor. Mekkeli müşriklerin kendi yaptıkları putları acıktıklarında yemesi gibi. Eğer devletin ötesinde bir alana taşıyamıyorsanız hukukun temel prensiplerini o zaman onu acıktığınızda yiyebilirsiniz. Şimdi Trump 1981'de pişirilen kuralı acıktığında yiyebiliyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Salondan detay

- Şentop konuşma

- Tablo hediye edilmesi

- Genel ve detaylar

22.03.2019 -13.13 Haber Kodu : 190322121 =============================== 3- BAKAN KASAPOĞLU "2019 GÖNÜLLÜLÜK YILI"NI ANLATTI Hakan KAYA - Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın ilan ettiği "2019 Gönüllülük Yılı" tanıtımı yapıldı. Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, proje kapsamında atılacak adımları açıkladı.

Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanısıra Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve proje gönüllüleri katıldı. "ÜLKEMİZDE GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİNİ BÜYÜTMEK İÇİN ÇOK BÜYÜK POTANSİYELİMİZ VAR"

Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, gönüllülük faaliyetlerinin modern dünyayı daha iyi bir hale getirmek için şart olduğunu belirterek, "Ülkemizde gönüllü faaliyetlerini büyütmek için çok büyük bir potansiyelimiz var. Günümüzde hızla yükselen bir değerdir. Bugün dünyamızda 1 milyardan fazla gönüllü var. Bu sayı bir güç olarak 109 milyon tam zamanlı çalışana eş değer. Bu veri gerçekten çok büyük bir gücü ifade ediyor. Bu tablo bu değerli insanların sahip olduğu ortaya koyduğu bu büyük potansiyel, gerçekten bizler için çok önemli bir göstergedir. Bu büyük potansiyel bütün dünyada insanlığın geleceği bakımından çok değerli bir imkan olarak kabul ediliyor" dedi.

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN CÖMERT ÜLKESİ"

Türkiye'nin 2018 küresel insani yardım raporuna göre milli gönüllülük oranında dünyanın en cömert ülkesi olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde gerçekten hepimizi gururlandıran çok değerli hayırseverlik tabloları hep birlikte yaşıyoruz . Savaşın tahrip edici etkilerinde korunmak amacıyla ülkemize sığınan kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Bugün dünyada yapabilecek başka bir ülke yok. Ülkemiz yaklaşık 8,1 milyar dolar ile dünyada en çok insani yardımı yapan ülke.2018 küresel insani yardım raporuna göre Türkiye halen milli gönüllülük oranında dünyanın en cömert ülkesi" dedi. "AVRUPANIN EN GENÇ NÜFUSUNA SAHİBİZ"

Bakan Kasapoğlu, "Yaklaşık 20 milyon gencimizle Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkesiyiz. Sürdürülebilir kalkınmada en önemli unsur olan gençlerimizin insani yardımda önce, milli değerlere bağlı, çevreye ve tabiata saygılı, girişimci ruha sahip toplumsal hayata aktif bir şekilde katılan ve temel hak ve hürriyetlerinde etkin bir şekilde kullanan uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede güçlü şekilde yetişmelerini sağlamak, bakanlığımızın en temel çalışma alanlarından bir kaçıdır" diye konuştu.

"GENÇ GÖNÜLLÜLER PLATFORMU 98 BİN BİREYSEL ÜYEYE ULAŞTI"

Genç gönüllüler platformunun 98 bin bireysel üyeye ulaştığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin gönüllülük faaliyetlerine katılımlarını arttırmak amacıyla yürüttüğümüz, gönül bağı, gençlerin birlik ağacı damla projesi, genç gönüllüler platformu bazı çalışmalarımızın size örneklerini ortaya koymuştur. Biz bu çalışmalarda kayda değer bir birikimi ve tecrübeyi edinmiş durumdayız. Tüm bunları göz önüne aldığımızda ufkumuzun kurumsal bir çerçeveye, kurumsal bir yapıya kavuşmasında bakanlık olarak öncü bir misyon sahip olmamız gerektiği hepimizce aşikardır" dedi.

Konuşmaların ardından gönüllü gençler sahneye çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi, projenin logosu tanıtıldı. Bakan Kasapoğlu ve Beşiktaş Kulubü Başkanı Fikret Orman tanıtımı yapılan logoya imza attı. "2019 YILINDA GÖNÜLLLER KURACAĞIZ"

Programın ardından Bakan Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik bakanlık olarak. Gençlerimizle toplumumuzun tüm kesimleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlıklarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz inşallah 2019 yılında gönüller kuracağız. Gençlerimizin potansiyelini ortaya koyma açısından birtakım toplumsal ihtiyaçlarda gençlerimize imkan tanıma açısından inşallah çok güzel faaliyetlere gençlerimiz ve sivil toplum örgütlerimizle imza atacağız" dedi.

"HAYIRSEVER BİR TOPLUMUZ"

"Hayırsever bir toplumuz" diyen Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 8.1 milyar TL geçen yılın rakamlarına göre harcamamız var. İnşallah gönüllülük faaliyetleri kapsamında da daha kurumsal bir şekilde çok daha ileriye gönüller kurarak gideceğiz. Seçim ziyaretleri kapsamında gençlerimizle her ilde mutlaka buluşma gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin hayırseverlikle ilgili iyilik yapmakla alakalı çok güzel duyguları var, heyecanları var. Biz de bakanlık olarak bunu kurumsal bir çerçevede diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliğiyle inşallah çok daha güzel noktalara taşıyacağız" diye konuştu. FİKRET ORMAN: "ÇOK HEYECANLI BİR PROJE"

Düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ise "Buraya gelmeden önce çok bilgi sahibi değildim. Fakat bakanımızın konuşmasını dinledim. Çok etkilendim. Hem Kulüpler Birliği hem de kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yaparız. Çok heyecanlı bir proje. Hem insanlara hizmet etmesi hem de genç nesli sosyalleştirmesi açısından da çok önemli. İsmi de güzel. İnşallah ulaştığı yerler de sonuçları da güzel olur. Bunları icraata dönüştürmek zor tarafı. O görev de hepimize düşüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

-Fikret Orman'ın açıklamaları

-Salondan detaylar

-Genel görüntüler ========================================= 4-ÇAVUŞOĞLU: GELİN İSLAM DÜŞMANLIĞINI, HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜ, IRKÇILIĞI VE TERÖRİZMİ KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE ELE ALALIM Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL,(DHA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile yaptığı basın toplantısında, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyoruz. Gelin İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı bir şekilde ele alalım ve birlikte mücadele edelim." dedi. Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ile Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İİT Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu konuşmasında, " Toplantıya 71 ülke ve kuruluş temsilcisi katıldı. Daha önce Filistin ve Kudüs konularında nasıl harekete geçtiysek, yine aynı çabuklukla Yeni Zelandalılar başta olmak üzere tüm Müslümanlarla dayanışma ve birlik içinde olduğumuzu bugünkü toplantıda ifade ettik. Bugün İslam karşıtlığına, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına tarihi bir mesaj verdik. Davetimizi geri çevirmeyen Yeni Zelandalı dostlarımızın aramızda bulunmalarından dolayı son derece memnunuz. Bu vesileyle vurgulamak isterim ki Anzak torunlarını geçmişte olduğu gibi yine gelecekte de en iyi şekilde, anma törenlerinde ağırlamak isteriz." ifadelerini kullandı

"TERÖRLE MÜCADELESİNDE YENİ ZELANDA'NIN YANINDA OLACAĞIZ"

Yeni Zelanda halkının ve yönetiminin terör saldırısı karşısında benimsediği tutumun memnuniyetle karşılandığını belirten Çavuşoğlu, "Bu tutumun tüm dünya ülkelerine ve özellikle ırkçılığın arttığı ülkelerdeki siyasetçilere örnek olmasını diliyoruz. Yeni Zelanda'nın terörle, aşırıcılıkla ve İslam karşıtlığıyla olan mücadelesinde bundan sonra da yanında olacağız. Yeni Zelanda gibi hoşgörünün hakim olduğu, farklı dini ve etnik grupların bir arada huzur içinde yaşadığı bir ülkede meydana gelmesinin, İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlüğün ulaştığı boyutları göstermiştir. İkili görüşmelerde ve uluslararası platformlarda muhataplarına İslam karşıtlığıyla mücadelenin ertelenecek bir mesele olmadığını dile getirdik" diye konuştu. "HASTA İDEOLOJİLERİ ÖVEN BİR TAKIM ÇEVRELERDE MEVCUT"

Çavuşoğlu, "Birçok ülke ve kuruluş İslam düşmanlığı, ırkçılık ve terörizmin neden olduğu söz konusu katliam karşısında olarak Müslümanlarla destek mesajları gönderdi. Ancak Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde kınamak bir yana bu terör saldırılarını ve arkalarındaki hasta ideolojileri neredeyse öven birtakım çevreler de mevcut. Bunların arasında siyasetin ve medyanın içinde olanlar da var. Bu insanlık düşmanı zihniyeti mazur gören, hatta aklayan ve cesaretlendiren beyanların ve söylemlerin kabul edilebilir bir yanı yoktur" dedi.

"GELİN İSLAM DÜŞMANLIĞINI HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜ, IRKÇILIĞI VE TERÖRİZMİ KAPSAMLI BİR ŞEKLİDE ELE ALALIM"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dış politikasını insani değerler üzerine kuran bir ülke ve İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyoruz. Gelin İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı bir şekilde ele alalım ve birlikte mücadele edelim. Küresel huzur ve barışı tehdit eden bu belayı ancak iş birliğiyle diyalogla ve toplumlarımız arasındaki etkileşimi artırarak çözebiliriz. Artan İslam düşmanlığı ile özellikle nedenlerine dikkati çektiğimiz bugünkü toplantıda uluslararası alanda gerekli adımların atılması ve takibinin yapılması için İİT bünyesindeki tüm mekanizmaları kullanmaya karar verdik. Ev sahipliği yaptığımız İİT toplantısının bu alanda atılacak somut adımlar için bir milat olmasını temenni ediyorum." dedi. "ŞUAN ENDER BİR AN YAŞIYORUZ"

Ardından söz alan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin de bir kez terör saldırısını kınayarak, "Şu anda ender biran yaşıyoruz. Hiçbir şekilde katılımcılar arasında bir eksiklilik görülmemiştir. Farklı görüş ayrılıkları vardır. Ancak esas olan şudur, terör sadece Müslüman olanların değil, Müslüman olmayanların arasında bir sorun. Herkesin terörün kürsesel bir sorun olduğunu, İslam ile ilgili bir konu olmadığını görmeleri gerekir. Bunlar insanı konulardır, İslam ile alakası yoktur." dedi.

"İNTERNET KONUSNUDA CİDDİ ÇALIŞMA YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Yeni Zelenda'ya yardımları ve tutumları için teşekkür eden Useymin, "Terörün rengi, dili, ırkı, cinsiyeti, ülkesi yok. Biz gerçekten bunu kabul etmeliyiz ve bunun için her şeyi yapmalıyız. Bu konuda internetin ne kadar ciddi tehlikelere yol açacağını görmemiz gerekiyor. Bir vahşetin görüntüleri canlı canlı yayınlandı. İnternet konusunda ciddi çalışma yapmamız gerekiyor. Belki bir sınırlama getirmemiz lazım. Belki, dinleri kötüleme alanında, internnete yayınlanan videolara bir yaptırım yapılabilir.O yüzden 16-18 yaş arasındaki gençlerimizin internet kullanımına dikkat etmeliyiz." diye konuştu. "15 MART'IN İSLAMOFOBİYE KARŞI ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ OLMASINI İSTİYORUZ"

Useymin, konuşmasının sonunda da "15 Mart'ın İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olmasını istiyoruz. Bu bir başlangıç. Yapmamız gereken daha çok iş ve atacağımız çok adım var" dedi. Görüntü dökümü

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-Açıklamalar

-Genel ve detaylar.

================================ 5- ERDOĞAN ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI MEZUNİYET TÖRENİNE TELEFONLA BAĞLANDI Haber-Kamera: İstanbul,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı mezuniyet törenine telefonla bağlanarak mezunları tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın konuşmasını Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mezun olacaklara hitaben yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 800 uzman subay ve astsubayın, özel kuvvetler mezuniyet töreni vesilesiyle 32 haftalık eğitimin ardından 413 mezunun bu dönemde verilmiş olması bizler için gerçekten çok büyük bir öneme haiz. Onun için mezunlarımızı özellikle tebrik için sizlere şu anda sesleniyorum. Bu mezuniyet töreninin özel kuvvetler birimimizin ne kadar büyük bir öneme haiz olduğunu buradan ifade etmek istiyorum" dedi "BİZ KENDİLERİNDEN GÜÇ ALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ve bundan sonraki süreçte de özel kuvvetler olarak yapacağımız çalışmaların çok çok büyük öneme haiz olduğunu daha öncelerde gerek Genelkurmay Başkanlığınızda gerekse bakan olduktan sonra sizlerle bunu değerlendirmiştik. Şimdi de yeni mezunlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum. Ve kendileriyle birlikte ülkemizin geleceğine emin adımlarla yürüme noktasında gerek ulusal gerek uluslararası bazda çok şeyler yapacağımıza inanıyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum. Ve şunu bilmeliler ki bu millet onlarla beraberdir ve devletimiz kendileriyle her zaman beraberdir. Ve biz kendilerinden güç alıyoruz onlarda bizden güç alacaklarına inanmalıdırlar diyorum. Ve sizlere bu mezuniyet töreninin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın konuşması ============================================ 6- İMAMOĞLU İŞ ADAMLARIYLA BİR ARAYA GELDİ, HAHAMBAŞI HALEVA'YI ZİYARET ETTİ Haber-Kamera: Onur MERİÇ/İSTANBUL DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, TÜSİAD ve TURKONFED üyeleri ile Beyoğlu'nda bir araya geldi. İmamoğlu, daha sonra Türkiye Hahambaşı İsak Haleva'yı ziyaret etti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarını Beyoğlu'nda sürdürdü. İmamoğlu ilk olarak TÜSİAD ve TURKONFED üyeleri ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda İmamoğlu'nun iş insanlarına ekonomi, işsizlik ve istihdam konularındaki projelerini anlattığı öğrenildi. Toplantının ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Çok verimli bir İstanbul özeti paylaştık. Geleceği konuştuk. İstanbul'u yönettiğimiz esnada, bu kurumlarla nasıl iş birliği yapacağımız konusunda hem vaatlerimizde bulunduk hem de önerilerini aldık. Çok verimli geçti. İş dünyası, bugünün güncel sorunu olan ekonomiyi en derinden hisseden, işsizlik konusundaki tedbirler ve ön görüleri olan çok değerli değerli kurumlar, TÜSİAD ve TURKONFED. Verimli toplantı için, her iki kuruma da çok teşekkür ediyoruz" dedi. İmamoğlu, "Bu toplantının ilk buluşmadan farkı ne oldu" sorusuna, "Daha geniş katılımlı oldu. Türkiye'nin farklı yerlerinden de temsilciler vardı. İster istemez, 1 Nisan'da göreve başlayamaya en yakın kişinin yönetim anlayışını daha geniş çaplı insanlar merak ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Herkese fikrimizi ulaştırmak, toplumun farklı kesimlerine yapacaklarımız anlatmak da bizim vazifemiz" diye yanıtladı.

TÜRKİYE HAHAMBAŞI İSAK HALEVA'YI ZİYARET ETTİ

Ekrem İmamoğlu, daha sonra Türkiye Hahambaşı İsak Haleva'yı, Beyoğlu'ndaki Hahambaşılığı Vakfı'nda ziyaret etti. İmamoğlu'na, Haleva'yı ziyaretinde CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu eşlik etti. Haleva, İmamoğlu'nu, "Gençler yaya gelir" diyerek kapıda karşıladı. İmamoğlu da "Siyasetçi, geleni gideni görmek ister" diyerek, kapıyı gören bir noktaya oturdu. İstanbul'un, birçok ülkeden daha kalabalık nüfusa sahip olduğunu belirten Haleva, "Allah size yardımcı olsun" diyerek, İmamoğlu'na başarılar diledi. Ziyaretin basına kapalı olarak devam etti. İmamoğlu ve Haleva, yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. İlk sözü alan İmamoğlu, "İstanbul'un çeşitliliğini, zenginliğini çok önemsiyorum. Her vatandaşımın, her grubun çok mutlu olacağı bir kent vadediyoruz. Vaadimizde en değerli iş birliğini yapacağımız kent sakinlerinin başında da Musevi vatandaşlarımız var. Onlar, bu kentin çok eski sahipleri" dedi. Çok değer verdiğimiz bir inanç masasının İBB bünyesinde varlığından bahsettim. Bunu, gelir gelmez hayata geçireceğimizi ve farklı inanç gruplarının, bu inanç masası sayesinde bir arada bu kentin maneviyatı süresince neler yapılması gerektiği, nerede eksiğimiz var, bunları nasıl giderebiliriz noktasında İBB olarak rolümüzün hak ettiği yerde olması hususunda, bu masaya önemli bir misyon yüklediğimizi belirttik. İnşallah, kendilerinin uygun göreceği bir yöneticinin oradaki varlığı, bizi mutlu edecektir diyerek talepte bulunduk şimdiden. Göreve geldiğimiz taktirde sağlıklı iş birliğimiz devam edecektir" dedi. Hahambaşı Haleva ise, katılım için cemaat adına teşekkür etti. Haleva, "Size, bir şey diyeceğim. Birlik ve sevgi. 2 sevgi vardır. Bir Tanrı sevgisi, iki kul sevgisi. Bu iki sevgiyi bütünleştirirsek, çok güzel bir İstanbul ve Türkiye olur. İnşallah başarırsınız" diye konuştu.

CUMA NAMAZININ ÇAMLICA CAMİİ'NDE KILDI

İmamoğlu, Haleva ziyaretinin ardından Üsküdar'a geçti. İmamoğlu, Cuma namazını, yeni inşa edilen ve ibadete açılan Çamlıca Camii'nde kıldı. Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun TÜSİAD üyeleri ile buluşması

-İmamoğlu'nun basın mensuplarına açıklamaları

-İmamoğlu'nun Hahambaşı Haleva'yı ziyaret etmesi

-Haleva'nın açıklamaları

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

22.03.2019 - 14.11 Haber Kodu : 190322135

22.03.2019 -14.13 Haber Kodu : 190322136 ================================================== 7-'SÜPER KANLI KURT AY' İSTANBUL'DA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Tolga ILGINER - İSTANBUL DHA

2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi.

Ayın dünya üzerindeki görüntüsünün normale oranla daha büyük olduğu Süper Ay, ABD, Almanya, Belçika Yunanistan ve Kazakistan'dan net bir şekilde izlenirken ortaya birbirinden muhteşem manzaralar çıkardı. İstanbul'da dün çekilen ay görüntüleri büyüleyiciydi.

Görüntü Dökümü:

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-İstanbul'da çekilen ay görüntüleri

22.03.2019 -13.22 Haber Kodu : 190322124 ======================================== 8-BİNALİ YILDIRIM, CUMA NAMAZINI KARTAL'DA KILDI Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Kartal Esentepe Mahallesi'ndeki Hicret Camii'nde kıldı. Yıldırım Cuma namazını çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim çalışmaları ile ilgili soruya Yıldırım, "Güzel gidiyor. Tempo da iyi. İlgi de iyi. Artık gün sayıyoruz. 1 hafta sonra İstanbullular, Türkiye'de bütün belediyeler karar verecek. Belediye başkanlarını meclis üyelerini seçecekler. Seçimlerin hem İstanbulumuza hem tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. "SÖYLENTİLERE KULAK ASMAYIN"

Bir basın mensubunun "Dün akşam bir nevruz programı vardı. İmamoğlu katıldı. Siz biraz geç geldiniz. İmamoğlu ayrıldıktan sonra geldiniz. Değişik söylentiler var. Özellikle ayrılmasını beklediğiniz yönünde. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Sorusuna, Yıldırım, "Söylentilere kulak asmayın. Biz programımızı yapıyoruz. Biz programımızı yapıyoruz. Kendisi de programını yapıyor. Malum kampanya çok yoğun. Bir de onunla randevulaşacağız diye programımızda yoktu" şeklinde cevap verdi.

Görüntü dökümü:

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-Yıldırım'ın camiye gelişi

-Binali Yıldırım'ın soruları cevaplaması

-Camiden ayrılışı ============================================== 9- UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GELEN 65 BİN 667 DOSYADAN 21 BİN 662'Sİ UZLAŞMAYLA SONUÇLANDI Haber: Yüksel KOÇ/İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Uzlaştırma Bürosu'na gönderilen 65 bin 667 dosyadan 21 bin 662 tanesinin tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandığını açıkladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ceza Muhamekeleri Kanunu'nda 24 Kasım 2016 tarihinde yapılan değişiklikle uzlaştırma kurumunun aktif hale getirildiği belirtildi. Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Uzlaştırma Bürosu'nun kurulduğu hatırlatılan açıklamada, "2017 yılı içerisinde Uzlaştırma Bürosu'na gönderilen 33 bin 573 adet dosyadan 10 bin 16 adedinin, 2018 yılında gönderilen 26 bin 104 dosyadan 7 bin 351 adedinin, 2019 yılında da 5 bin 990 dosyadan 4 bin 295 adedinin uzlaşma ile sonuçlandığı" açıklandı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"2018 yılı içerisinde 1. bölgeler arasında çıkarılan orana göre uzlaştırmaya tabi dosyaları uzlaşma ile sonuçlandırma yönünden birinci sırada yer alan Cumhuriyet Başsavcılığımız, cezada alternatif bir çözüm yolu olan uzlaştırma kurumuna sağladığı katkıdan ötürü T.C. Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirilmiştir"

============================================================= 10-İLHAN ŞEŞEN'İN EVİNE GİREN HIRSIZLAR YAKALANDI Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da aralarında sanatçı İlhan Şeşen'in evinin de bulunduğu 8 eve girerek cep telefonu, bilgisayar kol saati gibi eşyalar çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yakalandıklarında çaldıkları kol saatlerini takarak kullandıkları ortaya çıktı. İLHAN ŞEŞEN VE EŞİNİ UYURKEN SOYMUŞLAR

Kadıköy, Fenerbahçe, Mahur sokak üzerinde 12 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olayda sanatçı İlhan Şeşen'in evine sabaha karşı giren hırsızlar, sanatçı ve eşinin içerde uyuduğu sırada evde bulunan cep telefonu ve iki adet bilgisayarı alarak kaçmışlardı. Yapılan incelemede evinin kapısının kilitlenmediği, şüphelilerin bir kredi kartı kullanarak kapıyı açtıkları ortaya çıkmıştı. POLİS ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini incelerken, aynı eşkaldeki kişilerin Üsküdar, Maltepe ve Şişli'de de hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Polis yaptığı incelemede daha önceden polise geliş kaydı bulunan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler Efrahim G. (19), Kadir Ç.(30), Metin K.(19) ve Süleyman Ç.(26) gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE DEFALARCA YAKALANMIŞLAR

Şüphelilerin ev hırsızlığı suçundan daha öncede çok sayıda polis geliş kayıtları bulunduğu tespit edildi. Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin kiraladıkları araçlarla dolaştıkları, girdikleri evlerde mağdurlar içerde uyurken büyük bir rahatlıkla hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı öğrenilen şüphelilerin, yakalandıklarında evlerden çaldıkları kol saatlerini kollarına takarak kullandıkları öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anları

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi ========================================= 11-YENİ ZELANDA DIŞİŞLERİ BAKANI PETERS GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL,(DHA)

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Peters Anzak anması ile Türkiye'ye gelecek vatandaşlar ile ilgili sorulan soruya da Anzak anması için Türkiye'ye gelen vatandaşların daha önce de olduğu gibi iyi karşılanacağını ve "yanlış anlaşılmaların" tamamen ortadan kalktığını söylediğini belirtti.