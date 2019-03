DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

"KOLAYLAŞTIRICI TÜM ÖZELLİKLERİ SEFERBER ETMİŞ DURUMDAYIZ"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Şenocak, "17 Mart'tan beri burada gece gündüz bir hazırlık var. Pazar sabahına kadar aynı süratle devam ediyor. Burada özellikle kurmuş olduğumuz sahne geçen mitingimize göre biraz daha büyütülmüş hali. Yaklaşık 16 metre yükseklikte ve 145 metre eninde bir sahneden bahsediyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımız rahat bir şekilde izlemlerini sağlayabilmek için yaklaşık 170 metrekarelikte led ekranlar kullanıldı. Bu sahneyle alakalı yaklaşık 26 tır malzeme kullanıldı. Buraya gelen şehit, gazi ve engelli vatandaşların mitingi rahat izlemeleri için bir alan oluşturuldu. Gelen vatandaşlarımızın da buradaki mitingi izlemelerinin en kolaylaştırıcı tüm özellikleri burada seferber etmiş durumdayız" diye konuştu.

"SAĞLIK ALANINDA HER TÜRLÜ ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

Mitinge gelen vatandaşların sağlık sorunu yaşamamaları konusunda her türlü önlemi aldıklarını söyleyen Şenocak, "Geniş bir katılım olacağı için sağlık alanında da her türlü önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Yaklaşık 800 sağlık personeli görev almış olacak. 80 adet ambulans, 2 adet yoğun bakım ambulansı 1 adet obez ambulansı, 1 adet deniz ambulansı ve 1 adet ambulans helikopteri olacak. Gerekli tüm hazırlıklar eksiksiz bir şekilde vatandaşlarımıza güzel bir İstanbul, güzel bir pazar günü ve güzel bir Yenikapı ruhu yaşatmak için hayatlarında en anlamlı bir gün oluşturabilmek için bu pazar gününü çok verimli geçirilmesi için sonuçlandırmış oluruzö dedi.

Yapılacak mitingde verilecek mesajlar hakkında konuşan Şenocak, şöyle konuştu:

"Yarın anlamlı ve tarihe not düşüleceği bir gün olarak biz yine söylüyoruz. Yenikapı ruhunun tekrar yaşatılması ve Cumhur İttifakı'yla beraber burada yapacağımız İstanbul Mitingi'mizin bu anlamda bizim içinde gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Genel başkanların özellikle seçime bir hafta kala burada verecekleri mesajların gerçekten çok anlam ifade edeceğini düşünüyorum. Buraya gelen vatandaşlarımızda burada verilecek mesajlara tanıklık edecek. İstanbul'daki tüm vatandaşlarımızı Yenikapı ruhunu yaşamak için buraya davet ediyorum. Vatandaşlarımızın buraya bir anlam katacaklarını düşünüyorum. Genel başkanlar, 31 Mart seçim öncesine, Türkiye'nin beka sorununa, ülkemizin geleceği ve özellikle bu süreç içerisinde yapılan seçim sürecinde gördüğümüz oyunlara ilişkin muhakkak çok güzel mesajlar verilecektir. Yenikapı'da verilecek mesaj ülkemizin geleceği ile alakalı birçok mesaj verilecek."